Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen

Un britanic în vârstă de 35 de ani a fost arestat pe aeroportul din Hong Kong după ce a comis un act de vandalism violent, unde a distrus toate chioșcurile self check-in din terminalul în care se afla. Excesul de furie a fost declanșat din cauza unui episod emoțional, scrie The Telegraph. Imaginile cu acesta […]