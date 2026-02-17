Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein

20:00

Combinatul Azomureș, după ce va fi preluat de către compania de stat Romgaz, va da îngrășămite fermierilor români în contul subvențiilor pe suprafațe pe care aceștia le au de încasat de la stat, pe bază de bonuri valorice, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Invan, citat de Profit.ro. Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte […]