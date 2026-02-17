Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

11:40

Dobri Dobrev, cunoscut drept „Cerșetorul pentru Hristos”, s-a mutat la Domnul în urmă cu opt ani, în data 13 februarie 2018. Considerat unul dintre cei mai iubiți oameni din Bulgaria, a trecut la cele veșnice la impresionanta vârstă de 103 ani. S-a născut în data de 20 iulie 1914, în localitatea Bailovo, situată la o…