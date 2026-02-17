Mărturisirea nu începe în fața tribunalelor, ci în conștiință: Hirotonie la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău

15:10

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit vineri în vizită la Reședința Patriarhală pe Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania din Biserica Ortodoxă a Greciei. Înaltpreasfinția Sa se află la București pentru a participa la Târgul de Turism al României și la lansarea documentarului „Nectarul iertării – Sfântul Nectarie de la Eghina”, realizat de Trinitas TV.…