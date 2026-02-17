Mărturisirea nu începe în fața tribunalelor, ci în conștiință: Hirotonie la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău
Basilica.ro, 17 februarie 2026 11:50
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a hirotonit un preot în cadrul Liturghiei oficiate la Paraclisul Reședinței Mitropolitane din Chișinău sâmbătă, când, conform calendarului nerevizuit, a fost ziua de pomenire a Sf. Mc. Trifon. Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial din Chișinău, între care părintele Gabriel-Andrei Gherasă, vicar administrativ…
• • •
„Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Ierarhul s-a aflat în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, Spania, unde a oficiat Sfânta Liturghie. Judecata lui Hristos este examenul iubirii Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat că…
Românce în istorie: Elena Văcărescu, scriitoare, diplomat și prima femeie aleasă în Academia Română # Basilica.ro
Marți se împlinesc 79 de ani de la mutarea la cele veșnice a unei talentate descendente dintr-o familie boierească, scriitoare care era cât pe ce să devină regină: Elena Văcărescu. A fost scriitoare premiată de Academia Franceză, diplomat care a reprezentat România la Societatea Națiunilor (instituția predecesoare a Organizației Națiunilor Unite de azi) și prima…
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord aduce speranță copiilor vulnerabili printr-un nou proiect filantropic # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat luni un proiect filantropic destinat copiilor proveniți din medii defavorizate din România și Republica Moldova. Inițiativa este intitulată „Un copil, o lumină”. Acțiunea își propune să ofere ajutor concret unui număr de 100 de copii aflați în situații de risc social sau educațional. Numărul beneficiarilor va…
S-au împlinit nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae, fiica Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Marți, s-au împlinit nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae, fiica Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lidia Ionescu Stăniloae s-a născut la data de 8 octombrie 1933, la Sibiu. În perioada 1951-1955, a urmat cursurile Facultatea de Fizică – Secția Fizică Atomică a Universității din București, unde l-a avut profesor pe academicianul…
Săptămâna Albă: Ce alimente poți mânca până începe Postul Mare Începând de luni, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă, ultima etapă de pregătire pentru Postul Mare, perioadă în care se renunță…
Un număr de 261.398 de români își serbează onomastica în data de 17 februarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Dintre aceștia 150.697 sunt bărbați, iar 109.701 sunt femei, potrivit unei informări a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, își serbează onomastica…
Drogurile sau viața: Primăria Municipiului București lansează o campanie de conștientizare dedicată adolescenților # Basilica.ro
Primăria Municipiului București a anunțat lansarea unei ample campanii de conștientizare și prevenire a consumului de droguri, destinată în special adolescenților, care se va desfășura pe tot parcursul anului și va include materiale video, activități educative și întâlniri cu specialiști. Campania este inițiată de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și debutează…
Arhim. Antonie Jeflea, starețul Mănăstirii Giurgeni, a fost pomenit la opt ani de la trecerea sa la Domnul # Basilica.ro
Arhimandritul Antonie Jeflea, fost stareț al Mănăstirii Giurgeni din județul Neamț, a fost pomenit duminică, la opt ani de la trecerea sa la Domnul. Slujba de pomenire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfinția Sa a subliniat slujirea și roadele duhovnicești ale părintelui arhimandrit Antonie Jeflea.…
Doi tineri suedezi au primit Botezul într-o comunitate românească ocrotită de sfântul care a încreștinat Scandinavia # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat duminică Taina Sfântului Botez în parohia din Växjö, Suedia, pentru doi tineri. Comunitatea l-a sărbătorit pe ocrotitorul lăcașului de cult, Sfântul Ierarh Sigfrid, care a încreștinat Scandinavia. Ierarhul a explicat importanța lucrării misionare a Sfântului Sigfrid, dar și despre chemarea fiecărui creștin de a fi lumină…
PS Teofil de Iberia: Fără hrană spirituală, omul nu este în stare să fie bun și milostiv # Basilica.ro
„Fără hrană spirituală, omul nu este în stare să fie bun și milostiv”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din Zuera, Spania. Duminica lăsatului sec de carne Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia…
36 de ani de slujire neîntreruptă la Iași: Pr. Mircea Stoleriu a primit cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române # Basilica.ro
Părintele Mircea Stoleriu a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, în semn de recunoștință pentru cei 36 de ani de slujire neîntreruptă ca paroh al comunității „Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” – Galata din Iași. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul…
Tabere educaționale în Episcopia Caransebeșului: ATOR Banatul de Munte formează tineri lideri din trei eparhii # Basilica.ro
Zeci de copii și tineri din trei eparhii participă, în perioada 15-20 februarie 2026, la primele două tabere organizate anul acesta în Episcopia Caransebeșului: una de creație și una destinată formării de lideri. La cea din urmă sunt înscriși și tineri din alte două eparhii. Formare de lideri Tabăra „Tânăr și lider” se desfășoară la…
Începând de luni, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă, ultima etapă de pregătire pentru Postul Mare, perioadă în care se renunță la carne și se pot consuma produse din lapte, ouă și pește. Rânduiala acestei săptămâni are un rol pedagogic, ajutându-i pe creștini să intre mai ușor în nevoința postirii, atât prin înfrânarea de la…
25 de ani de la înființarea Parohiei Nisa: Reprezentanții Bisericii și Statului român au celebrat alături de comunitate # Basilica.ro
Parohia Nisa a sărbătorit duminică 25 de ani de la înființare și 10 ani de la punerea pietrei de temelie la noua biserică. Sărbătoarea a fost un bun prilej pentru a inaugura noul iconostas și Sfânta Masă, a căror instalare încununează lucrările la noua biserică de pe Bulevardul Henri Musso nr. 26-34. Evenimentul a avut…
IPS Atanasie: Suntem chemați să descoperim virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului Mare # Basilica.ro
„Suntem chemați să descoperim virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului Mare”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Apostol Simon Zilotul și Sfântul Mare Mucenic Mina” din Doncaster, Marea Britanie. Arhiepiscopul a evidențiat importanța Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți…
IPS Ioachim: Suntem ființe care au conștiința propriilor fapte, bune sau rele, și a prezenței lui Dumnezeu în toată creația Sa # Basilica.ro
„Suntem ființe care au conștiința propriilor fapte, bune sau rele, și a prezenței lui Dumnezeu în toată creația Sa”, a evidențiat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Sfânta Liturghie a fost oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva” din Roman. Înaltpreasfinția Sa a explicat că Judecata universală nu poate fi anticipată de nimeni, dar…
Mitropolitul Laurențiu: Fiecare va trebui să dăm seamă la sfârșitul vieții de modul în care ni L-am însușit pe Hristos # Basilica.ro
„Fiecare va trebui să dăm seamă la sfârșitul vieții noastre sau la sfârșitul lumii de modul în care noi ni L-am însușit pe Hristos”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Judecata lui Hristos Mitropolitul Ardealului a evidențiat sensul Judecății de…
Vă prezentăm selecția de imagini din viața bisericii, de săptămâna trecută, în care un moment central a fost pomenirea celor trecuți la Domnul.
Arta lui Brâncuși va dialoga cu sculptura antică într-un muzeu din apropierea Columnei lui Traian # Basilica.ro
Mai multe sculpturi de Constantin Brâncuși vor fi expuse la Roma într-un muzeu din apropierea Columnei lui Traian, unde „arta lui Brâncuși va dialoga cu sculptura antică romană aflată la apogeul ei în epoca Împăratului Traian”, a transmis recent Excelența Sa Gabriela Dancău, Ambasadoarea României în Italia. Evenimentul va „pune față în față două fațete…
Unica mănăstire românească din Canada intră în etapa construirii bisericii: Adaugă cărămida ta! # Basilica.ro
Prima etapă a întemeierii Mănăstirii Mono, unicul așezământ monahal românesc din Canada, s-a încheiat recent cu succes: a fost achitat integral terenul mănăstirii. Urmează o nouă etapă importantă: construirea bisericii. „Precum odinioară dreptcredinciosul împărat Solomon a zidit Templu Domnului în Ierusalim, așa și noi, cu puțina noastră putere, dar cu inimă întreagă, ne ostenim a…
Gara din Petroșani a devenit spațiu cultural: Bibliotecă pentru călători și o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Gara din municipiul Petroșani a fost transformată într-un spațiu cultural prin biblioteca pentru călători și expoziția permanentă amenajate pentru a promova cultura și patrimoniul zonei. Inițiativa aparține șefului de gară, Dorel Șchiopu. Biblioteca numără aproximativ 3.500 de volume din diverse domenii, provenite atât din colecția personală, cât și din donațiile celor care au dorit să…
Atât asigurații, cât și neasigurații beneficiază de servicii medicale de prevenție: A apărut noul Ghid CNAS # Basilica.ro
Dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a transmis, la finele săptămânii trecute, un mesaj pentru asigurați și neasigurați, amintind ambelor categorii că beneficiază de servicii medicale de prevenție, cu condiția să aibă un medic de familie care să le evalueze nevoile și să le prescrie analizele. Președintele CNAS a transmis…
Comemorare pentru Grigore Vieru la Cahul: Poetul identității românești a sprijinit reactivarea Mitropoliei Basarabiei # Basilica.ro
Poetul Grigore Vieru a fost comemorat sâmbătă la Cahul, cu ocazia împlinirii a 91 de ani de la nașterea sa. La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, domnul Gabriel Nicola, Consulul General al României la Cahul, oficialități locale și reprezentanți ai instituțiilor culturale. Manifestarea a debutat cu depunerea de flori la bustul…
Luni se împlinește un an de când Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a primit darul arhieriei, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în această demnitate în data de 5 februarie 2025. Evenimentul a avut loc la Catedrala Patriarhală din București, marcând un moment istoric, deoarece anul…
Patriarhul Daniel: Mântuirea noastră depinde de atitudinea față de cei aflați în suferință Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra responsabilității pe care o avem față de oamenii aflați în suferință, subliniind că „mântuirea noastră depinde de atitudinea noastră față de ei".
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a sfințit duminică pictura lăcașului de cult al Parohiei Parcul Călărași din Sectorul 2 al Capitalei. Episcopul vicar patriarhal a explicat că la baza cultului cinstirii icoanelor stă întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. „Dumnezeu, Cel necuprins cu mintea, Cel nevăzut, Cel mai presus de lumea materială, prin nașterea Fiului…
PS Paisie Sinaitul, despre judecata finală: Este întâlnirea libertății omului cu libertatea lui Dumnezeu # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica Domnița Bălașa – Paraclis Patriarhal, din Capitală, unde a explicat că „judecata este întâlnirea libertății omului cu libertatea lui Dumnezeu”. „Dumnezeu respectă libertatea noastră de a-L iubi sau de a nu-L iubi. El respectă și libertatea noastră de a ne iubi pe noi…
Patriarhul Daniel: Mântuirea noastră depinde de atitudinea față de cei aflați în suferință # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra responsabilității pe care o avem față de oamenii aflați în suferință, subliniind că „mântuirea noastră depinde de atitudinea noastră față de ei”. Părintele Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia…
Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani. În luna aprilie ar fi împlinit 103 ani. A fost pomenit la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Părintele Climent, care provine din județul Botoșani, și-a început activitatea duhovnicească la Mănăstirea Cozancea. A…
Arhimandritul Climent Haralam a trecut la Domnul duminică, puțin după miezul nopții, la vârsta de 102 ani. În luna aprilie ar fi împlinit 103 ani. A fost pomenit la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Părintele Climent, care provine din județul Botoșani, și-a început activitatea duhovnicească la Mănăstirea Cozancea. A…
PS Timotei Prahoveanul: Dacă cineva a arătat milă, se va întâlni cu milostivirea lui Dumnezeu în ziua judecății # Basilica.ro
„Dacă cineva a arătat milă, se va întâlni cu mila, cu milostivirea lui Dumnezeu în ziua cea din urmă a judecății”, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția Sa a explicat Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, subliniind că cei care fac milostenie vor primi răsplată în Ceruri. „Dacă cineva…
Ziua Națională a Lecturii este serbată anual în data de 15 februarie, începând cu 2022. Data a fost aleasă pentru că este ziua în care s-au născut două personalități culturale de seamă ale României, Titu Maiorescu și Spiru Haret. Cel dintâi, politician și critic literar, a fondat societatea literară Junimea, iar Spiru Haret, renumit matematician și…
În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…
Anamneze culturale: Epaminonda Bucevschi, omagiat la Mănăstirea Bogdana la 135 de ani de la trecerea în veșnicie # Basilica.ro
Pictorul bucovinean Epaminonda Bucevschi a fost omagiat vineri la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți la 135 de ani de al trecerea în veșnicie. Manifestarea a debutat cu slujba parastasului săvârșită de pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu alți clerici. Părintele consilier a subliniat că întâlnirea împlinește…
„Sfinții Trei Ierarhi ne învață că adevărul nu se negociază și nu se adaptează după duhului vremii, ci se mărturisește cu discernământ și cu dragoste”, a subliniat joi Mitropolitul Petru al Basarabiei. Înaltpreasfinția Sa a slujit în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Costești, raionul Ialoveni, care și-a serbat hramul, conform calendarului nerevizuit. Mitropolitul Basarabiei a…
Organizatorii Crosului pentru viață fac înscrieri pentru unul dintre principalele evenimente ale lunii martie, dedicată vieții. Banii strânși în urma evenimentului vor fi utilizați pentru ajutorare Centrelor ROUA. Manifestarea va avea loc în data de 14 martie în Parcul IOR din Capitală și se adresează copiilor, cu vârsta între 3 și 14 ani, familiilor și…
S-au împlinit 130 de ani de la trecerea în veșnicie a preotului Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu # Basilica.ro
Părintele Iraclie Porumbescu, tatăl marelui compozitor Ciprian Porumbescu, a trecut la cele veșnice în urmă cu 130 de ani, în data de 13 februarie 1896. Preotul Iraclie Porumbescu s-a născut la 9 martie 1823, la Sucevița, într-o familie de țărani români. Tatăl său se numea Atanasie și era pălimar la biserică, iar din 1840 a…
Ambasadorul Irlandei în România a vizitat Centrul social-pastoral al Episcopiei Giurgiului # Basilica.ro
Ambasadorul Irlandei în România, Brendan Ward, a vizitat vineri Centrul social-pastoral al Episcopiei Giurgiului. Excelența Sa a fost primit de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Oaspetele a apreciat activitățile desfășurate de eparhie și a subliniat importanța prezenței Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda. „Mulțumesc pentru invitație și sunt foarte fericit să fiu aici. Adevărat, comunitatea română…
Se lansează volumul: „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” # Basilica.ro
Volumul „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” va fi lansat joi la Deva, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. Cartea, apărută la editura „Academia Română – Centrul de Studii Transilvane”, reunește 41 de studii și cercetări, aparținând a 47 de autori, prezentate la…
Materia opțională „Ora cu și pentru animale” va putea fi studiată în școli la nivel național, a anunțat joi Consiliul Județean Ilfov. Potrivit Agerpres, decizia de aprobare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, după care materia opțională poate fi aleasă de orice școală din țară. Deocamdată, doar elevii din Ilfov pot participa…
Se lansează volumul: „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” # Basilica.ro
Volumul „Între local și european – 240 de ani de la martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan” va fi lansat joi la Deva, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. Cartea, apărută la editura „Academia Română – Centrul de Studii Transilvane”, reunește 41 de studii și cercetări, aparținând a 47 de autori, prezentate la…
DNSC a lansat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și prevenirea manipulării online # Basilica.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud – Cloud Security Alliance Romanian Chapter (CSA_RO) au anunțat, joi, lansarea ghidului „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, care privește utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și prevenirea manipulării online.…
Prima lună a anului are mereu în centru sărbătoarea Botezului Domnului, care a reunit credincioșii din țară și din diaspora în rugăciune. În prezentul număr al revistei „Binele de știut" găsiți sinteza activității Bisericii în luna ianuarie.
Aducerea acasă a lui Brâncuși: Cercetători de pe două continente îl vor evoca pe sculptorul român la Baia Mare # Basilica.ro
La Baia Mare va fi organizată în data de 17 februarie o conferință internațională dedicată sculptorului Constantin Brâncuși. Evenimentul este intitulat „Aducerea acasă a lui Brâncuși – 150 de ani de la naștere”. Comitetul științific va reuni cadre universitare și cercetători din România, Republica Moldova, Italia, Slovacia, Ungaria și Statele Unite ale Americii. Muzeul Județean…
Preoți și studenți teologi din Mitropolia Olteniei s-au reunit la Mănăstirea Tismana pentru un program de formare catehetică # Basilica.ro
Preoți și studenți teologi din Mitropolia Olteniei s-au reunit în perioada 10-11 februarie la Mănăstirea Tismana din județul Gorj pentru un program de formare catehetică. Manifestarea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, de sărbătoarea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Sesiunile de formare au cuprins prezentări despre momentele catehezei, ateliere de lucru pe tema anului omagial 2026…
Mihaela Andrei, manager centru maternal: „Prima nevoie a unei mame este încrederea și sentimentul de siguranță” # Basilica.ro
Pentru Mihaela Andrei, manager de proiect la Centrul Maternal „Sf. Elena” Casa Vieții al Parohiei Beldiman din Iași, sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate este o misiune socială zilnică, pe care o face cu multă dragoste față de mame și copii. În centrul maternal pe care îl coordonează, încrederea, siguranța și sprijinul emoțional devin pași…
Piese de patrimoniu din colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, accesibile prin digitalizare # Basilica.ro
Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț este digitalizat în cadrul unui proiect pilot în județul Neamț, a anunțat șeful secției muzeale din cadrul instituției, arheologul Vasile Diaconu. Potrivit Agerpres, proiectul este implementat cu ajutorul unei tehnologii avansate pentru scanarea 3D a obiectelor vechi de mii de ani, obținându-se în acest fel…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit vineri în vizită la Reședința Patriarhală pe Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania din Biserica Ortodoxă a Greciei. Înaltpreasfinția Sa se află la București pentru a participa la Târgul de Turism al României și la lansarea documentarului „Nectarul iertării – Sfântul Nectarie de la Eghina”, realizat de Trinitas TV.…
