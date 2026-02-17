LIVE: Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar

01:30

Așa cum Sfânta Elisabeta purta în spate mereu un rucsac militar, tot așa ne purta în spate pe toți cei care reușiserăm să-i pătrundem la inimă. Ea avea o bucurie copilărească tot timpul, cu un chip blând și smerit. Avea multă răbdare, era înaltă, energică, harnică, gata să ajute pe oricine.