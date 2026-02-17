Tragedie în Bodești: un tată și-a găsit fiul fără viață în curte

18:00

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă participarea la Târgul de Turism al României, ediţia 2026, în perioada 12–15 februarie 2026, la ROMEXPO București. Fără a depăşi limita rezonabilă a „cârcotelii”, nu putem totuşi să nu constatăm că judeţul a tot participat la astfel de târguri, dar turiştii nu prea au venit pe la noi prin târg, […] Articolul Noi pe la târguri, turiştii… pe unde? Sau pe când? apare prima dată în Monitorul de Neamț.