FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!”
B365.ro, 17 februarie 2026 11:50
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat, cu puțin timp în urmă, rezultatul testului antidrog pe care l-a făcut la IML joi, pe 12 februarie, la câteva ore după ce a acceptat provocarea activistului Marian […] Articolul FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!” apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
12:20
FOTO | Caldă Bunătate de Berceni, într-o zi de iarnă cu îngheț și alte neplăceri. Un bucureștean a lăsat la metrou o pungă cu mâncare pentru oricine trece și e flămând # B365.ro
Frigul de afară a făcut bucureștenii să se gândească și la cei mai puțin norocoși, la cei nevoiași care își duc viața de zi cu zi pe străzi. Bunătatea din Berceni O bucureșteancă din Berceni […] Articolul FOTO | Caldă Bunătate de Berceni, într-o zi de iarnă cu îngheț și alte neplăceri. Un bucureștean a lăsat la metrou o pungă cu mâncare pentru oricine trece și e flămând apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
12:00
Ciucu vrea ca Bucureștiului să găzduiască Forumul Orașelor 2027, un eveniment cu sute de oficiali. Primarul general depune candidatura Capitalei # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, depune azi candidatura Bucureștiului pentru a găzdui Forumul Orașelor în 2027. El a fost împuternicit de Consiliul General pentru a depune dosarul. Evenimentul este organizat de Comisia Europeană și […] Articolul Ciucu vrea ca Bucureștiului să găzduiască Forumul Orașelor 2027, un eveniment cu sute de oficiali. Primarul general depune candidatura Capitalei apare prima dată în B365.
Acum o oră
11:50
FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat, cu puțin timp în urmă, rezultatul testului antidrog pe care l-a făcut la IML joi, pe 12 februarie, la câteva ore după ce a acceptat provocarea activistului Marian […] Articolul FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!” apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
11:10
VIDEO | Marele Zid de pe Burebista. Dl. Negoiță se ocupă azi de niște noi pădurici pe bulevard, un fel de grădini fortăreață, împrejmuite cu borduri de beton până la brâu # B365.ro
Dl. Negoiță ne anunță azi cărevoluționează iar urbanistic și vine cu o soluție de reamenajare a spațiilor din apropierea intersecției. O soluție verde, cu borduri. Schimbarea coordonată de însuși dl. Negoiță are, spune dânsul, dublu […] Articolul VIDEO | Marele Zid de pe Burebista. Dl. Negoiță se ocupă azi de niște noi pădurici pe bulevard, un fel de grădini fortăreață, împrejmuite cu borduri de beton până la brâu apare prima dată în B365.
11:00
De unde iei antiderapant gratuit pentru acest nou episod de iarnă severă, cu ninsoare și viscol, anunțat în București. PS1 anunță lista centrelor de distribuire # B365.ro
E cod portocaliu de ninsoare și viscol, emis de ANM pentru București, Ilfov și alte 11 județe din Muntenia și sudul Moldovei, iar bucureștenii pot lua material antiderapant gratuit de la mai multe centru de […] Articolul De unde iei antiderapant gratuit pentru acest nou episod de iarnă severă, cu ninsoare și viscol, anunțat în București. PS1 anunță lista centrelor de distribuire apare prima dată în B365.
10:40
BREAKING | Cod portocaliu de viscol și ninsoare în București. ANM anunță zăpadă și de jumătate de metru. Cât durează acest aparent cel mai sever episod de iarnă # B365.ro
ANM tocmai a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol puternic în această noapte în București și mai multe județe. Cod portocaliu de ninsori și viscol puternic, la noapte, în București Administrația Națională de […] Articolul BREAKING | Cod portocaliu de viscol și ninsoare în București. ANM anunță zăpadă și de jumătate de metru. Cât durează acest aparent cel mai sever episod de iarnă apare prima dată în B365.
10:30
STB organizează tombole cu premii în bilete la spectacole și evenimente culturale din București. Până când te poți înscrie și care este regulamentul # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) organizează tombole lunare, care pot aduce participanților invitații duble la sepctacole și evenimente culturale. Oricine are un abonament poate participa, inclusiv luna aceasta, până la data de 24. Proiectul se […] Articolul STB organizează tombole cu premii în bilete la spectacole și evenimente culturale din București. Până când te poți înscrie și care este regulamentul apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
09:40
ALERTĂ | Chiriile pentru „locuințele convenabile” de la PMB cresc de 10 ori, anunță Ciucu. Acum, un apartament cu două camere costă nici 150 de lei pe lună. Lista noilor prețuri # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că vrea să crească chiriile pentru apartamentele pe care le administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI), întrucât ele nu au mai fost actualizate din anul 2007. Un apartament administrat […] Articolul ALERTĂ | Chiriile pentru „locuințele convenabile” de la PMB cresc de 10 ori, anunță Ciucu. Acum, un apartament cu două camere costă nici 150 de lei pe lună. Lista noilor prețuri apare prima dată în B365.
09:30
FOTO | Ce e „tehnologia cu infraroșu”, cu care PS6 anunță că astupă gropi, pe care le și numără: 300 până acum. Bucureștean: E OK; mai aveți doar vreo 30.000! # B365.ro
Primăriile din București se întrec în a număra, pe Facebook, câte. gropi au plombat de când cu „Marea Operațiune de Plombare”, căci orașul nostru iese din iarnă ciuruit ca după război; acum, Primăria Sectorului 6 ne […] Articolul FOTO | Ce e „tehnologia cu infraroșu”, cu care PS6 anunță că astupă gropi, pe care le și numără: 300 până acum. Bucureștean: E OK; mai aveți doar vreo 30.000! apare prima dată în B365.
09:00
Terapie la Cotroceni, unde Nicușor Dan îi așteaptă pe liderii Coaliției, să vedem dacă mai avem Coaliție. Acest aranjament politic e ca o relație toxică, plină de bălăcăreli # B365.ro
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți după-amiază cu liderii coaliției de guvernare. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Nicușor Dan îi cheamă pe liderii coaliției la Cotroceni Nicușor Dan i-a chemat, azi, pe liderii […] Articolul Terapie la Cotroceni, unde Nicușor Dan îi așteaptă pe liderii Coaliției, să vedem dacă mai avem Coaliție. Acest aranjament politic e ca o relație toxică, plină de bălăcăreli apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
08:20
Dl. Ciucu a tocit azi-noapte la SeTeBeză: „Studiez organigrama STB. Sute de directori și de șefi, sume astronomice. E ca și cum ar fi Sectorul 7 al Capitalei!” # B365.ro
Din toate declarațiile de până acum ale primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, situația de la STB e un monstru cu multe capete dotate cu guri înfometate, deci extrem de cheltuitoare. După ce propunerea sa […] Articolul Dl. Ciucu a tocit azi-noapte la SeTeBeză: „Studiez organigrama STB. Sute de directori și de șefi, sume astronomice. E ca și cum ar fi Sectorul 7 al Capitalei!” apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
06:00
FOTO | O neașteptată criză în Piața Obor: nu mai găsești o tarabă de unde să cumperi o chinezărie cinstită pentru vreo doamnă cochetă (și s-o numești mărțișor) # B365.ro
Pare că și tradițiile românești au fost lovite de măsurile de austeritate, căci criza se simte și la tarabele cu mărțișoare de prin oraș. Dacă pe vremuri era belșug de chinezării, magazine burdușite cu broșe […] Articolul FOTO | O neașteptată criză în Piața Obor: nu mai găsești o tarabă de unde să cumperi o chinezărie cinstită pentru vreo doamnă cochetă (și s-o numești mărțișor) apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
03:10
Ştiu, viaţa e complicată zilele acestea, iar vine iarna peste noi şi ne-am dezobişnuit de ea, nu prea e soare, dar să ştiţi că la mine în curte ies uşor uşor ghioceii, aşa că există […] Articolul De unde luăm mărțișoare anul acesta. Câteva locuri preferate din București apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
Circulație închisă temporar pe o secțiune din Transfăgărășan. CNAIR: Restricțiile intră în vigoare de mâine # B365.ro
CNAIR a anunțat că circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), în zona Vidraru. Restricțiile intră în vigoare de mâine, 17 februarie. Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan Compania Națională de […] Articolul Circulație închisă temporar pe o secțiune din Transfăgărășan. CNAIR: Restricțiile intră în vigoare de mâine apare prima dată în B365.
18:20
„Planșeul Unirii va fi gata la sfârșitul anului sau în primăvara lui 2027”, promite Băluță. Prima etapă de lucrări este terminată, cea de-a doua se apropie de final # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că Planșeul Unirii va fi terminat fie la finalul acestui an, fie în primăvara lui 2027. În oricare scenariu, lucrările ar putea fi gata înainte de termenul prestabilit […] Articolul „Planșeul Unirii va fi gata la sfârșitul anului sau în primăvara lui 2027”, promite Băluță. Prima etapă de lucrări este terminată, cea de-a doua se apropie de final apare prima dată în B365.
17:40
Extinderea M4 până la Gara Progresul nu este primul metrou construit de firme românești, cum spunea Băluță. Ce arată istoricul lucrărilor metroului bucureștean # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că pentru prima dată constructori români se vor ocupa de lucrările la o Magistrală de metrou din București. El se referea la extinderea M4. Însă, datele istorice par […] Articolul Extinderea M4 până la Gara Progresul nu este primul metrou construit de firme românești, cum spunea Băluță. Ce arată istoricul lucrărilor metroului bucureștean apare prima dată în B365.
16:50
Câte locuri de parcare albastre sunt azi în București și câte sunt pentru persoanele cu handicap. PMB: Amenda pentru cei care le ocupă ilegal ajunge la 10.000 de lei # B365.ro
Poliția Locală arată șoferilor cum se parchează corect pe locurile speciale pentru persoanele cu handicap din București. Cei care nu au permsiunea de a lăsa mașinile aici riscă să ia amenzi. Câte locuri albastre sunt […] Articolul Câte locuri de parcare albastre sunt azi în București și câte sunt pentru persoanele cu handicap. PMB: Amenda pentru cei care le ocupă ilegal ajunge la 10.000 de lei apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Țeavă de gaze spartă în București, la intersecția dintre Budila și Delea Veche. Trafic blocat, poliția interzice accesul # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un martor a transmis că s-a spart o țeavă de gaze pe Strada Delea Veche. La fața locului, sunt prezenți agenți de poliție. Traficul este blocat. S-a spart o țeavă […] Articolul VIDEO | Țeavă de gaze spartă în București, la intersecția dintre Budila și Delea Veche. Trafic blocat, poliția interzice accesul apare prima dată în B365.
16:10
ESENȚIAL | Control la RAR, în cazul omologării mașinilor electrice precum cea care a ars ca o torță în București. Ministrul Șerban: Verificăm procedurile de înmatriculare # B365.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerb, a trimis Corpul de Control la RAR (Registrul Auto Român), pentru verificarea omologîării mașinilor electrice precum cea care s-a făcut scrum, zilele trecute, pe Bulevardul Constructorilor din București. Mașina a ars […] Articolul ESENȚIAL | Control la RAR, în cazul omologării mașinilor electrice precum cea care a ars ca o torță în București. Ministrul Șerban: Verificăm procedurile de înmatriculare apare prima dată în B365.
15:50
Instalarea unei centrale fotovoltaice marchează doar începutul. Valoarea reală apare pe parcursul exploatării, prin producție constantă, costuri controlate și riscuri bine gestionate. Fără un plan de mentenanță, chiar și un sistem proiectat corect ajunge să […] Articolul Mentenanță preventivă vs. corectivă în centralele fotovoltaice (P) apare prima dată în B365.
15:40
Cum să vizitezi Madrid cu familia: 10 activități și obiective turistice pentru copii și părinți (P) # B365.ro
Madrid este una dintre cele mai prietenoase capitale europene pentru vacanțe în familie. Orașul combină perfect cultura, spațiile verzi, muzeele interactive și parcurile de distracție, oferind experiențe memorabile atât pentru copii, cât și pentru părinți. […] Articolul Cum să vizitezi Madrid cu familia: 10 activități și obiective turistice pentru copii și părinți (P) apare prima dată în B365.
15:40
City break romantic la Paris de Valentine’s Day: Planifică-ți călătoria cu Vola.ro (P) # B365.ro
Dacă vrei să transformi Valentine’s Day într-o experiență memorabilă alături de persoana iubită, un city break romantic la Paris este alegerea perfectă. Orașul luminilor, al cafenelelor cochete și al străzilor pline de farmec, Parisul te […] Articolul City break romantic la Paris de Valentine’s Day: Planifică-ți călătoria cu Vola.ro (P) apare prima dată în B365.
15:40
Buruienile concurează direct cu plantele voastre pentru apă și nutrienți, iar în multe gospodării și ferme mici consumă cel mai mult timp la întreținere. Dacă vreți un control previzibil, merită să alegeți metoda în funcție […] Articolul Cum să alegi metoda potrivită de combatere a buruienilor (P) apare prima dată în B365.
15:40
Partea bună a ninsorii care vine: Dl. Negoiță a anulat sesiunea de curățenie din parcările de reședință. Ce sms au primit bucureștenii din S3 # B365.ro
Din cauza „condițiilor meteo nefavorabile”, Primăria Sectorului 3 a sistat, mâine, ziua de curățenie în parcările de reședință. ANM anunță că Bucureștiul se va afla sub cod galben de ninsori și viscol până pe 19 […] Articolul Partea bună a ninsorii care vine: Dl. Negoiță a anulat sesiunea de curățenie din parcările de reședință. Ce sms au primit bucureștenii din S3 apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Lista „vredniciei la plombat”. Lista străzilor pe care municipalitatea anunță că le-a scăpat de gropi. Bonus: unde s-au reparat, în sfârșit, semafoarele # B365.ro
Administrația Străzilor a transmis lista unde a acționat în ultimele săptămâni în București. Echipele de intervenție s-au ocupat de mai multe zone cu gropi pe străzi și probleme la trotuare. De câteva săptămâni, se intervine […] Articolul FOTO | Lista „vredniciei la plombat”. Lista străzilor pe care municipalitatea anunță că le-a scăpat de gropi. Bonus: unde s-au reparat, în sfârșit, semafoarele apare prima dată în B365.
14:40
„Echipați-vă mașinile, verificați starea drumurilor!” Recomandările MAI pentru acest nou cod galben de ninsoare (Da, ninge iar și-n București. Plus viscol!) # B365.ro
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic, viscol, strat de zăpadă în urmăatoarele zile, în București și mai multe județe. În aceste condiții, Ministerul de Interne are mai multe sfaturi și recomandări pentru […] Articolul „Echipați-vă mașinile, verificați starea drumurilor!” Recomandările MAI pentru acest nou cod galben de ninsoare (Da, ninge iar și-n București. Plus viscol!) apare prima dată în B365.
14:10
VIDEO | Câini din Adăpostul Odăi vor fi dresați înainte să fie dați spre adopție. Programul durează 8 luni, astfel încât adaptarea să fie mai ușoară pentru toată lumea # B365.ro
Căței din Adăpostul Odăi vor beneficia de ore de dresaj pentru a avea o șansă la adopție. Întrucât unele persoane se tem că patrupedele din adăpost se vor acomoda mai greu în noile locuințe, PS1 […] Articolul VIDEO | Câini din Adăpostul Odăi vor fi dresați înainte să fie dați spre adopție. Programul durează 8 luni, astfel încât adaptarea să fie mai ușoară pentru toată lumea apare prima dată în B365.
13:50
Vreme de iarnă în București, cu ninsoare, viscol și strat de zăpadă de 15 cm. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată acum de ANM # B365.ro
Bucureștiul se pregătește pentru o schimbare radicală a regimului termic și a condițiilor de drum în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă până miercuri, 19 februarie 2026. […] Articolul Vreme de iarnă în București, cu ninsoare, viscol și strat de zăpadă de 15 cm. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată acum de ANM apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Ce se mai întâmplă pe Lotul 1 A0 Nord, dintre Corbeanca și Mogoșoaia. Constructorul Retter promite că va fi gata mai devreme # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini de la lucrările de pe Lotul 1 din A0 Autostrada Bucureștiului. Aici, șantierul avansează tot mai jult, mai ales că în urmă cu ceva timp constructorul a transmis […] Articolul VIDEO | Ce se mai întâmplă pe Lotul 1 A0 Nord, dintre Corbeanca și Mogoșoaia. Constructorul Retter promite că va fi gata mai devreme apare prima dată în B365.
13:20
VIDEO | PMB scoate un clip video la luptă cu consumul de droguri, va rula la metrou și-n STB. Numește acest lucru „cea mai mare campanie de conștientizare” # B365.ro
Primăria Capitalei anunță azi că a început ceea ce numește „cea mai mare campanie de conștientizare și prevenire a consumului de droguri” O campanie inițiată de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, […] Articolul VIDEO | PMB scoate un clip video la luptă cu consumul de droguri, va rula la metrou și-n STB. Numește acest lucru „cea mai mare campanie de conștientizare” apare prima dată în B365.
13:00
Bătaie în Ferentari între un bucureștean și un polițist. Bărbatul, arestat preventiv după ce a lovit agentul cu cotul în gură # B365.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a lovit un polițist cu cotul în gură, pe o stradă din Sectorul 5. Agentul se afla în timpul serviciului. A lovit un polițist pe stradă Parchetul […] Articolul Bătaie în Ferentari între un bucureștean și un polițist. Bărbatul, arestat preventiv după ce a lovit agentul cu cotul în gură apare prima dată în B365.
12:40
Dl. Negoiță așteaptă rezultatul testului antidrog de la INML, făcut după ce-a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea avtivistului Marian Ceaușescu # B365.ro
Ceea ce a început ca o scenă de teatru desprinsă din creațiile lui Caragiale pe holurile Tribunalului București, s-a transformat în ultimele zile într-o telenovelă care „ține cu sufletul la gură” mulți bucureșteni: Astăzi este […] Articolul Dl. Negoiță așteaptă rezultatul testului antidrog de la INML, făcut după ce-a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea avtivistului Marian Ceaușescu apare prima dată în B365.
12:30
FOTO | Marea Ghenă de Gunoi din Sectorul 2 era un apartament în care se adunaseră parcă toate gunoaiele de pe Mihai Bravu. Vecinii au reclamat, DGASPC a igienizat # B365.ro
Administrația locală a transmis că a intervenit într-un apartament plin de gunoi și mizerie din zona Mihai Bravu, din Sectorul 2. Mai mulți bucureșteni au sesizat condițiile neigienice din acea locuință. Apartamentul a fost curățat […] Articolul FOTO | Marea Ghenă de Gunoi din Sectorul 2 era un apartament în care se adunaseră parcă toate gunoaiele de pe Mihai Bravu. Vecinii au reclamat, DGASPC a igienizat apare prima dată în B365.
Ieri
11:20
O să ningă iar în București, anunță ANM. Urmează o săptămână cu vreme foarte sucită în Capitală: ba cald, ba rece, ba nori, ba nițel soare # B365.ro
Se răcește vremea în București și în țară la începutul acestei săptămâni. De miercuri, temperaturile vor crește, însă zilele mai calde vor fi urmate de un nou val de aer rece, a spus directorul general […] Articolul O să ningă iar în București, anunță ANM. Urmează o săptămână cu vreme foarte sucită în Capitală: ba cald, ba rece, ba nori, ba nițel soare apare prima dată în B365.
11:10
VIDEO | Nici n-o să mai vrem la mare, promite PS6, o să facem plajă doar pe „Insula de Smarald” de pe Lacul Morii. Când va fi gata și care-i lista distracțiilor # B365.ro
„Insula de Smarald” de pe Lacul Morii, așa cum o numește acum Primăria Sectorului 6, este încă un șantier, dar la vară va fi una din tre cele mai spectaculoase atracții ale orașului, spun autoritățile. […] Articolul VIDEO | Nici n-o să mai vrem la mare, promite PS6, o să facem plajă doar pe „Insula de Smarald” de pe Lacul Morii. Când va fi gata și care-i lista distracțiilor apare prima dată în B365.
11:10
Bucureștiul e gata de primăvară. Târgul „Dor de Mărțișor”, la Victoria Hub și Maison 13, din 28 februarie # B365.ro
Începând cu data de 28 februarie, Bucureștiul găzduiește ediția specială a târgului „Dor de mărțișor”, un eveniment dedicat celebrării primăverii și tradițiilor reinterpretate. Organizat de Apolla Events, târgul reunește artiști locali și artizani independenți într-un […] Articolul Bucureștiul e gata de primăvară. Târgul „Dor de Mărțișor”, la Victoria Hub și Maison 13, din 28 februarie apare prima dată în B365.
10:10
Uber Eats revine în București și în țară. Compania de ridesharing readuce în România serviciul de curierat pe care l-a retras acum 6 ani # B365.ro
Uber Eats revine în România și în alte țări din Europa, deci s-ar putea ca, pe lângă livratorii Glovo, Wolt și Bolt Food, să-i revedem și pe cei de la Uber pe străzile din București. […] Articolul Uber Eats revine în București și în țară. Compania de ridesharing readuce în România serviciul de curierat pe care l-a retras acum 6 ani apare prima dată în B365.
10:00
„Sicriele pe roți” au dispărut de pe eMag: nu mai găsești nici Arora S1, nici S2. Arată ca o mașină, dar nu e și aici e capcana. În București, una tocmai s-a făcut scrum # B365.ro
Tragedia de zilele trecute din București de pe Bulevardul Constructorilor, unde o femeie a murit carbonizată, iar soțul ei a suferit arsuri grave după ce „mașina electrică” în care se aflau a luat foc și […] Articolul „Sicriele pe roți” au dispărut de pe eMag: nu mai găsești nici Arora S1, nici S2. Arată ca o mașină, dar nu e și aici e capcana. În București, una tocmai s-a făcut scrum apare prima dată în B365.
09:00
ESENȚIAL | Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova încă primesc facturi la gunoi și electricitate pentru apartamentele în care n-au voie să intre de 4 luni # B365.ro
La patru luni de la explozia din Rahova, locuitorii blocului afectat, care nu au voie să intre în locuințele lor pentru a-și mai lua din lucrurile de valoare, încă primesc facturi de electricitate și gunoi. […] Articolul ESENȚIAL | Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova încă primesc facturi la gunoi și electricitate pentru apartamentele în care n-au voie să intre de 4 luni apare prima dată în B365.
08:00
PMB anunță că a făcut rost de bani pentru Voucherele Materna. Ciucu: M-am ocupat personal, Ciolacu e de vină pentru întârzieri # B365.ro
Voucherele Materna, a căror plată este mult în întârziere din cauza lipseai de bani, vor ajunge la femeile gravide din București, anunță Primăria Capitalei. Potrivit PMB, atât acestea, cât și stimulentul pentru copiii cu handicap […] Articolul PMB anunță că a făcut rost de bani pentru Voucherele Materna. Ciucu: M-am ocupat personal, Ciolacu e de vină pentru întârzieri apare prima dată în B365.
06:10
FOTO | Cum arăta Șoseaua Giurgiului, martor al istoriei Bucureștiului, când abia începeau să răsară zgârie-norii anilor ‘60 # B365.ro
Vechiul drum care lega Capitala Țării Românești de portul Giurgiu, Șoseaua Giurgiului, și-a schimbat complet înfățișarea în ultimul secol. De la un drum comercial medieval a devenit acum unul dintre cele mai intens circulate bulevarde […] Articolul FOTO | Cum arăta Șoseaua Giurgiului, martor al istoriei Bucureștiului, când abia începeau să răsară zgârie-norii anilor ‘60 apare prima dată în B365.
06:00
Monumentul Eroilor Sanitari din București. Povestea ansamblului ce a fost demontat odată cu lucrările la metrou, din anii ’70 # B365.ro
În Piața Operei, acolo unde orașul pare mereu grăbit și în mișcare, Monumentul Eroilor Sanitari stă neclintit de aproape un secol. Îl vezi din mers, printre mașini și intrările de metrou, dar adevărata lui frumusețe […] Articolul Monumentul Eroilor Sanitari din București. Povestea ansamblului ce a fost demontat odată cu lucrările la metrou, din anii ’70 apare prima dată în B365.
03:10
Casa cu blazon din Dorobanți și incredibila poveste a proprietarului ei, „Schindler de București”. Diplomatul Constantin Karadja, omul care a salvat peste 50.000 de evrei # B365.ro
O casă din Dorobanți, cândva cartier rezidențial aristocratic, trece neobservată pe strada Dr. Grigore Mora, printre o multitudine de vile interbelice de patrimoniu. Nimic nu amintește că aceasta a fost reședința lui Constantin I. Karadja, […] Articolul Casa cu blazon din Dorobanți și incredibila poveste a proprietarului ei, „Schindler de București”. Diplomatul Constantin Karadja, omul care a salvat peste 50.000 de evrei apare prima dată în B365.
15 februarie 2026
17:20
Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 16– 20 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a transmis o nouă listă cu întreruperi ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face lucrări de mentanță în perioada 16 – […] Articolul Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 16– 20 februarie apare prima dată în B365.
17:00
FOTO | Maya, pisicuța timidă și blândă, își caută o familie în București. Are doar 7 luni # B365.ro
O pisicuță de aproximativ 7 luni, salvată de pe străzile din București, își caută o familie care să îi ofere un cămin stabil și iubitor. Este puțin timidă, dar extrem de iubitoare. Maya, o pisicuța […] Articolul FOTO | Maya, pisicuța timidă și blândă, își caută o familie în București. Are doar 7 luni apare prima dată în B365.
15:50
Bătaie pe stradă și într-un autobuz STB din București. Totul ar fi pornit de la un conflict verbal # B365.ro
Mai mulți adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani au fost implicați într-o bătaie care a început pe stradă și a continuat într-un autobuz STB din București, în zona stației Nicolae Grigorescu. În urma […] Articolul Bătaie pe stradă și într-un autobuz STB din București. Totul ar fi pornit de la un conflict verbal apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | Autobuz STB „Business Class” pe linia 605. Un parfum de cameră cu bețișoare a fost prins cu bandă izolatoare de o bară # B365.ro
Într-un autobuz STB s-a produs un incident hazliu. Cineva a legat cu banda izolatoare un parfum de cameră cu bețișoare. Imaginea a făcut înconjurul internetului. Autobuz STB „Business Class” pe linia 605 Bucureștenii care au […] Articolul FOTO | Autobuz STB „Business Class” pe linia 605. Un parfum de cameră cu bețișoare a fost prins cu bandă izolatoare de o bară apare prima dată în B365.
14:30
Nicușor Dan răspunde invitației lui Trump. Va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington # B365.ro
Seful statului, Nicușor Dan, a decis să răspundă la invitația lui Trump. A declarat că săptămâna viitoare va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, […] Articolul Nicușor Dan răspunde invitației lui Trump. Va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington apare prima dată în B365.
13:50
FOTO | Alte două locomotive modernizate prin PNRR ajuns în Gara de Nord. Una este dedicată actriței Lucia Sturdza Bulandra, cealaltă lui Ioan Cantacuzino # B365.ro
Locomotivele 481-014 și 481-015, modernizate de Softronic pentru CFR Călători, au ajuns în București. Cele două locomotive urmează să treacă săptămâna viitoare de testele finale, înainte de a fi predate CFR Călători. Locomotiva 481-014 aduce […] Articolul FOTO | Alte două locomotive modernizate prin PNRR ajuns în Gara de Nord. Una este dedicată actriței Lucia Sturdza Bulandra, cealaltă lui Ioan Cantacuzino apare prima dată în B365.
13:50
Un nou târg de adopții ASPA are loc weekendul viitor, în București. Cățelușii vor fi prezenți la Animax Vulcan # B365.ro
Weekendul viitor va avea loc un nou târg de adopții ASPA. Acesta va avea loc sâmbătă, 21 februarie, la Animax Vulcan, între orele 10:00-16:00. Adopțiile sunt gratuite. Un nou târg de adopții ASPA are loc […] Articolul Un nou târg de adopții ASPA are loc weekendul viitor, în București. Cățelușii vor fi prezenți la Animax Vulcan apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.