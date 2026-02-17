FOTO | O neașteptată criză în Piața Obor: nu mai găsești o tarabă de unde să cumperi o chinezărie cinstită pentru vreo doamnă cochetă (și s-o numești mărțișor)
B365.ro, 17 februarie 2026 06:00
Pare că și tradițiile românești au fost lovite de măsurile de austeritate, căci criza se simte și la tarabele cu mărțișoare de prin oraș. Dacă pe vremuri era belșug de chinezării, magazine burdușite cu broșe
• • •
Acum 30 minute
06:00
Acum 4 ore
03:10
Ştiu, viaţa e complicată zilele acestea, iar vine iarna peste noi şi ne-am dezobişnuit de ea, nu prea e soare, dar să ştiţi că la mine în curte ies uşor uşor ghioceii, aşa că există
Acum 12 ore
19:40
Circulație închisă temporar pe o secțiune din Transfăgărășan. CNAIR: Restricțiile intră în vigoare de mâine # B365.ro
CNAIR a anunțat că circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), în zona Vidraru. Restricțiile intră în vigoare de mâine, 17 februarie. Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan Compania Națională de
18:20
„Planșeul Unirii va fi gata la sfârșitul anului sau în primăvara lui 2027”, promite Băluță. Prima etapă de lucrări este terminată, cea de-a doua se apropie de final # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că Planșeul Unirii va fi terminat fie la finalul acestui an, fie în primăvara lui 2027. În oricare scenariu, lucrările ar putea fi gata înainte de termenul prestabilit
17:40
Extinderea M4 până la Gara Progresul nu este primul metrou construit de firme românești, cum spunea Băluță. Ce arată istoricul lucrărilor metroului bucureștean # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că pentru prima dată constructori români se vor ocupa de lucrările la o Magistrală de metrou din București. El se referea la extinderea M4. Însă, datele istorice par
Acum 24 ore
16:50
Câte locuri de parcare albastre sunt azi în București și câte sunt pentru persoanele cu handicap. PMB: Amenda pentru cei care le ocupă ilegal ajunge la 10.000 de lei # B365.ro
Poliția Locală arată șoferilor cum se parchează corect pe locurile speciale pentru persoanele cu handicap din București. Cei care nu au permsiunea de a lăsa mașinile aici riscă să ia amenzi. Câte locuri albastre sunt
16:40
VIDEO | Țeavă de gaze spartă în București, la intersecția dintre Budila și Delea Veche. Trafic blocat, poliția interzice accesul # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un martor a transmis că s-a spart o țeavă de gaze pe Strada Delea Veche. La fața locului, sunt prezenți agenți de poliție. Traficul este blocat. S-a spart o țeavă
16:10
ESENȚIAL | Control la RAR, în cazul omologării mașinilor electrice precum cea care a ars ca o torță în București. Ministrul Șerban: Verificăm procedurile de înmatriculare # B365.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerb, a trimis Corpul de Control la RAR (Registrul Auto Român), pentru verificarea omologîării mașinilor electrice precum cea care s-a făcut scrum, zilele trecute, pe Bulevardul Constructorilor din București. Mașina a ars
15:50
Instalarea unei centrale fotovoltaice marchează doar începutul. Valoarea reală apare pe parcursul exploatării, prin producție constantă, costuri controlate și riscuri bine gestionate. Fără un plan de mentenanță, chiar și un sistem proiectat corect ajunge să
15:40
Cum să vizitezi Madrid cu familia: 10 activități și obiective turistice pentru copii și părinți (P) # B365.ro
Madrid este una dintre cele mai prietenoase capitale europene pentru vacanțe în familie. Orașul combină perfect cultura, spațiile verzi, muzeele interactive și parcurile de distracție, oferind experiențe memorabile atât pentru copii, cât și pentru părinți.
15:40
City break romantic la Paris de Valentine’s Day: Planifică-ți călătoria cu Vola.ro (P) # B365.ro
Dacă vrei să transformi Valentine's Day într-o experiență memorabilă alături de persoana iubită, un city break romantic la Paris este alegerea perfectă. Orașul luminilor, al cafenelelor cochete și al străzilor pline de farmec, Parisul te
15:40
Buruienile concurează direct cu plantele voastre pentru apă și nutrienți, iar în multe gospodării și ferme mici consumă cel mai mult timp la întreținere. Dacă vreți un control previzibil, merită să alegeți metoda în funcție
15:40
Partea bună a ninsorii care vine: Dl. Negoiță a anulat sesiunea de curățenie din parcările de reședință. Ce sms au primit bucureștenii din S3 # B365.ro
Din cauza „condițiilor meteo nefavorabile", Primăria Sectorului 3 a sistat, mâine, ziua de curățenie în parcările de reședință. ANM anunță că Bucureștiul se va afla sub cod galben de ninsori și viscol până pe 19
15:20
FOTO | Lista „vredniciei la plombat”. Lista străzilor pe care municipalitatea anunță că le-a scăpat de gropi. Bonus: unde s-au reparat, în sfârșit, semafoarele # B365.ro
Administrația Străzilor a transmis lista unde a acționat în ultimele săptămâni în București. Echipele de intervenție s-au ocupat de mai multe zone cu gropi pe străzi și probleme la trotuare. De câteva săptămâni, se intervine
14:40
„Echipați-vă mașinile, verificați starea drumurilor!” Recomandările MAI pentru acest nou cod galben de ninsoare (Da, ninge iar și-n București. Plus viscol!) # B365.ro
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic, viscol, strat de zăpadă în urmăatoarele zile, în București și mai multe județe. În aceste condiții, Ministerul de Interne are mai multe sfaturi și recomandări pentru
14:10
VIDEO | Câini din Adăpostul Odăi vor fi dresați înainte să fie dați spre adopție. Programul durează 8 luni, astfel încât adaptarea să fie mai ușoară pentru toată lumea # B365.ro
Căței din Adăpostul Odăi vor beneficia de ore de dresaj pentru a avea o șansă la adopție. Întrucât unele persoane se tem că patrupedele din adăpost se vor acomoda mai greu în noile locuințe, PS1
13:50
Vreme de iarnă în București, cu ninsoare, viscol și strat de zăpadă de 15 cm. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată acum de ANM # B365.ro
Bucureștiul se pregătește pentru o schimbare radicală a regimului termic și a condițiilor de drum în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă până miercuri, 19 februarie 2026.
13:40
VIDEO | Ce se mai întâmplă pe Lotul 1 A0 Nord, dintre Corbeanca și Mogoșoaia. Constructorul Retter promite că va fi gata mai devreme # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini de la lucrările de pe Lotul 1 din A0 Autostrada Bucureștiului. Aici, șantierul avansează tot mai jult, mai ales că în urmă cu ceva timp constructorul a transmis
13:20
VIDEO | PMB scoate un clip video la luptă cu consumul de droguri, va rula la metrou și-n STB. Numește acest lucru „cea mai mare campanie de conștientizare” # B365.ro
Primăria Capitalei anunță azi că a început ceea ce numește „cea mai mare campanie de conștientizare și prevenire a consumului de droguri" O campanie inițiată de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles",
13:00
Bătaie în Ferentari între un bucureștean și un polițist. Bărbatul, arestat preventiv după ce a lovit agentul cu cotul în gură # B365.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a lovit un polițist cu cotul în gură, pe o stradă din Sectorul 5. Agentul se afla în timpul serviciului. A lovit un polițist pe stradă Parchetul
12:40
Dl. Negoiță așteaptă rezultatul testului antidrog de la INML, făcut după ce-a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea avtivistului Marian Ceaușescu # B365.ro
Ceea ce a început ca o scenă de teatru desprinsă din creațiile lui Caragiale pe holurile Tribunalului București, s-a transformat în ultimele zile într-o telenovelă care „ține cu sufletul la gură" mulți bucureșteni: Astăzi este
12:30
FOTO | Marea Ghenă de Gunoi din Sectorul 2 era un apartament în care se adunaseră parcă toate gunoaiele de pe Mihai Bravu. Vecinii au reclamat, DGASPC a igienizat # B365.ro
Administrația locală a transmis că a intervenit într-un apartament plin de gunoi și mizerie din zona Mihai Bravu, din Sectorul 2. Mai mulți bucureșteni au sesizat condițiile neigienice din acea locuință. Apartamentul a fost curățat
11:20
O să ningă iar în București, anunță ANM. Urmează o săptămână cu vreme foarte sucită în Capitală: ba cald, ba rece, ba nori, ba nițel soare # B365.ro
Se răcește vremea în București și în țară la începutul acestei săptămâni. De miercuri, temperaturile vor crește, însă zilele mai calde vor fi urmate de un nou val de aer rece, a spus directorul general
11:10
VIDEO | Nici n-o să mai vrem la mare, promite PS6, o să facem plajă doar pe „Insula de Smarald” de pe Lacul Morii. Când va fi gata și care-i lista distracțiilor # B365.ro
„Insula de Smarald" de pe Lacul Morii, așa cum o numește acum Primăria Sectorului 6, este încă un șantier, dar la vară va fi una din tre cele mai spectaculoase atracții ale orașului, spun autoritățile.
11:10
Bucureștiul e gata de primăvară. Târgul „Dor de Mărțișor”, la Victoria Hub și Maison 13, din 28 februarie # B365.ro
Începând cu data de 28 februarie, Bucureștiul găzduiește ediția specială a târgului „Dor de mărțișor", un eveniment dedicat celebrării primăverii și tradițiilor reinterpretate. Organizat de Apolla Events, târgul reunește artiști locali și artizani independenți într-un
10:10
Uber Eats revine în București și în țară. Compania de ridesharing readuce în România serviciul de curierat pe care l-a retras acum 6 ani # B365.ro
Uber Eats revine în România și în alte țări din Europa, deci s-ar putea ca, pe lângă livratorii Glovo, Wolt și Bolt Food, să-i revedem și pe cei de la Uber pe străzile din București.
10:00
„Sicriele pe roți” au dispărut de pe eMag: nu mai găsești nici Arora S1, nici S2. Arată ca o mașină, dar nu e și aici e capcana. În București, una tocmai s-a făcut scrum # B365.ro
Tragedia de zilele trecute din București de pe Bulevardul Constructorilor, unde o femeie a murit carbonizată, iar soțul ei a suferit arsuri grave după ce „mașina electrică" în care se aflau a luat foc și
09:00
ESENȚIAL | Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova încă primesc facturi la gunoi și electricitate pentru apartamentele în care n-au voie să intre de 4 luni # B365.ro
La patru luni de la explozia din Rahova, locuitorii blocului afectat, care nu au voie să intre în locuințele lor pentru a-și mai lua din lucrurile de valoare, încă primesc facturi de electricitate și gunoi.
08:00
PMB anunță că a făcut rost de bani pentru Voucherele Materna. Ciucu: M-am ocupat personal, Ciolacu e de vină pentru întârzieri # B365.ro
Voucherele Materna, a căror plată este mult în întârziere din cauza lipseai de bani, vor ajunge la femeile gravide din București, anunță Primăria Capitalei. Potrivit PMB, atât acestea, cât și stimulentul pentru copiii cu handicap
06:10
FOTO | Cum arăta Șoseaua Giurgiului, martor al istoriei Bucureștiului, când abia începeau să răsară zgârie-norii anilor ‘60 # B365.ro
Vechiul drum care lega Capitala Țării Românești de portul Giurgiu, Șoseaua Giurgiului, și-a schimbat complet înfățișarea în ultimul secol. De la un drum comercial medieval a devenit acum unul dintre cele mai intens circulate bulevarde
06:00
Monumentul Eroilor Sanitari din București. Povestea ansamblului ce a fost demontat odată cu lucrările la metrou, din anii ’70 # B365.ro
În Piața Operei, acolo unde orașul pare mereu grăbit și în mișcare, Monumentul Eroilor Sanitari stă neclintit de aproape un secol. Îl vezi din mers, printre mașini și intrările de metrou, dar adevărata lui frumusețe
03:10
Casa cu blazon din Dorobanți și incredibila poveste a proprietarului ei, „Schindler de București”. Diplomatul Constantin Karadja, omul care a salvat peste 50.000 de evrei # B365.ro
O casă din Dorobanți, cândva cartier rezidențial aristocratic, trece neobservată pe strada Dr. Grigore Mora, printre o multitudine de vile interbelice de patrimoniu. Nimic nu amintește că aceasta a fost reședința lui Constantin I. Karadja,
15 februarie 2026
17:20
Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 16– 20 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a transmis o nouă listă cu întreruperi ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face lucrări de mentanță în perioada 16 –
17:00
FOTO | Maya, pisicuța timidă și blândă, își caută o familie în București. Are doar 7 luni # B365.ro
O pisicuță de aproximativ 7 luni, salvată de pe străzile din București, își caută o familie care să îi ofere un cămin stabil și iubitor. Este puțin timidă, dar extrem de iubitoare. Maya, o pisicuța
15:50
Bătaie pe stradă și într-un autobuz STB din București. Totul ar fi pornit de la un conflict verbal # B365.ro
Mai mulți adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani au fost implicați într-o bătaie care a început pe stradă și a continuat într-un autobuz STB din București, în zona stației Nicolae Grigorescu. În urma
15:10
FOTO | Autobuz STB „Business Class” pe linia 605. Un parfum de cameră cu bețișoare a fost prins cu bandă izolatoare de o bară # B365.ro
Într-un autobuz STB s-a produs un incident hazliu. Cineva a legat cu banda izolatoare un parfum de cameră cu bețișoare. Imaginea a făcut înconjurul internetului. Autobuz STB „Business Class" pe linia 605 Bucureștenii care au
14:30
Nicușor Dan răspunde invitației lui Trump. Va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington # B365.ro
Seful statului, Nicușor Dan, a decis să răspundă la invitația lui Trump. A declarat că săptămâna viitoare va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii,
13:50
FOTO | Alte două locomotive modernizate prin PNRR ajuns în Gara de Nord. Una este dedicată actriței Lucia Sturdza Bulandra, cealaltă lui Ioan Cantacuzino # B365.ro
Locomotivele 481-014 și 481-015, modernizate de Softronic pentru CFR Călători, au ajuns în București. Cele două locomotive urmează să treacă săptămâna viitoare de testele finale, înainte de a fi predate CFR Călători. Locomotiva 481-014 aduce
13:50
Un nou târg de adopții ASPA are loc weekendul viitor, în București. Cățelușii vor fi prezenți la Animax Vulcan # B365.ro
Weekendul viitor va avea loc un nou târg de adopții ASPA. Acesta va avea loc sâmbătă, 21 februarie, la Animax Vulcan, între orele 10:00-16:00. Adopțiile sunt gratuite. Un nou târg de adopții ASPA are loc
13:00
12:30
Programul de reparații stradale și de eliminare a gropilor din S4 va începe cel târziu la începutul lunii martie. Băluță: „Imediat ce vremea și temperaturile ne vor permite” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că reparațiile stradale și umplerea gropilor vor începe cel târziu la începutul lunii martie. Imediat ce vremea va permite. Lucrările se vor face atât ziua, cât și noaptea.
12:20
11:40
FOTO | Scăpat de controlul judiciar, dl. Negoiță simte o mare nevoie de spălat. „Colegii mei de la salubritate se ocupă noaptea de Pasajul Muncii” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că echipele de salubritate au început spălarea Pasajului Muncii pe timp de noapte, pentru a nu perturba traficul. Robert Negoiță anunță că lucrările de curățenie continuă în Sectorului
11:20
Razii de Valentine’s Day în București. Polițiștii au reținut 15 permise de conducere și au dat multe amenzi # B365.ro
Razii de amploare au avut loc azi-noapte în București, de Valentine's Day, unde polițiștii de la Poliția Rutieră au organizat filtre în mai multe zone ale orașului pentru a-i depista pe șoferii care au urcat
10:30
Adio panouri cu reclame amplasate pe trotuare ilegal. Primăria Capitalei a început eliminarea prismelelor publicitare # B365.ro
Primăria Capitalei a început eliminarea prismelelor publicitare amplasate ilegal pe trotuare. Acestea încurcă circulația pietonilor și pot deveni periculoase la vânt puternic. Acțiunea este realizată de Poliția Locală, la dispoziția primarului general Ciprian Ciucu, iar
09:30
Casa M. Russu, poate cea mai frumoasă casă îngustă din București. Are puțin peste trei metri lățime, și se află pe strada Franceză # B365.ro
În inima Centrului Istoric al Bucureștiului, pe Strada Franceză, una dintre cele mai ve
21:50
VIDEO | Incendiu violent în Capitală, în zona Apusului. Pompierii sunt prezenți la fața locului și încearcă să stingă flăcările puternice # B365.ro
În această seară, un incendiu puternic a izbucnit în zona Apusului. Flăcările sunt mari și se manifestă violent, iar pompierii au intervenit deja pentru a controla focul. Incendiu puternic în zona Apusului Un internaut, membru […] Articolul VIDEO | Incendiu violent în Capitală, în zona Apusului. Pompierii sunt prezenți la fața locului și încearcă să stingă flăcările puternice apare prima dată în B365.
17:40
Băluță îi cere lui Ciucu să voteze proiectul „Nu primești, nu plătești” apă caldă și căldură în Consiliul General. „E important să fim corecți pe această problemă” # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a susținut că Ciprian Ciucu,primarul general al Capitalei, să voteze în Consiliul General proiectul „Nu primești, nu plătești” apa caldă și căldura și să renunțe. Edilul a precizat că mai […] Articolul Băluță îi cere lui Ciucu să voteze proiectul „Nu primești, nu plătești” apă caldă și căldură în Consiliul General. „E important să fim corecți pe această problemă” apare prima dată în B365.
16:50
FOTO | Ciprian Ciucu a ieșit plimbare prin centrul Bucureștiului pentru o „evaluare rapidă”. Promite că va ieși și cu șefimea PMB, așa cum făcea cu echipa PS6 când era primar de sector # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a ieșit astăzi, 14 februarie, la o plimbare prin centrul Bucureștiului. A ieșit pentru o „evaluare vizuală rapidă” a zonei. Ciprian Ciucu a făcut o plimbare prin centrul Bucureștiului […] Articolul FOTO | Ciprian Ciucu a ieșit plimbare prin centrul Bucureștiului pentru o „evaluare rapidă”. Promite că va ieși și cu șefimea PMB, așa cum făcea cu echipa PS6 când era primar de sector apare prima dată în B365.
15:50
Valentine’s Day aduce bucureștenilor, cu abonament STB activ, invitații la patinoar. Până când pot fi folosite # B365.ro
De Valentine’s Day, STB a surprinsbucureștenii care au abonamente active și care au avut un comportament politicos și zâmbetul pe buze, cu invitații la patinoar. Acestea sunt active până pe 22 februarie. Valentine’s Day aduce […] Articolul Valentine’s Day aduce bucureștenilor, cu abonament STB activ, invitații la patinoar. Până când pot fi folosite apare prima dată în B365.
