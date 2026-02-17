Cinci producători de lapte praf pentru sugari cercetați penal în Franța după retragerea produselor contaminate cu o toxină periculoasă

07:00

O delegație ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite ale Americii cu oficiali ruși, cu doar câteva zile înainte de a se împlini 4 ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, care va avea loc săptămâna viitoare