Medic agresat la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu. Ruda unei paciente l-a bruscat și i-a aruncat cafea pe haine

Magnatul Elon Musk a susținut, zilele trecute, că datorită AI munca va fi opțională în următorii 10-20 de ani. RAND, instituție de cercetare din SUA, arată însă că AI ratează prea multe dintre lucrurile esențiale de care am avea nevoie pentru a avea încredere în caz de utilizare robustă.