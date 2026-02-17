Medic agresat la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu. Ruda unei paciente l-a bruscat și i-a aruncat cafea pe haine
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 10:30
Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost agresat luni după-amiază de ruda unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, în timp ce încerca să o stabilizeze
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:45
O clinică de implant de păr în București atrage anual zeci de pacienți din UE, SUA și Canada # Adevarul.ro
Turismul medical continuă să atragă pacienți din toată lumea. Peste 20 de milioane de euro au fost cheltuiți în 2024 în țară, în clinici.
Acum 30 minute
10:30
Medic agresat la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu. Ruda unei paciente l-a bruscat și i-a aruncat cafea pe haine # Adevarul.ro
Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost agresat luni după-amiază de ruda unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, în timp ce încerca să o stabilizeze
Acum o oră
10:15
Descoperire macabră în Ploiești: rămășițele unei femei de 68 de ani, găsite într-un apartament. Ar fi murit acum patru ani # Adevarul.ro
O descoperire șocantă a fost făcută în Ploiești, unde autoritățile au găsit rămășițele unei femei de 68 de ani în apartamentul său. Vecinii spun că nu au mai văzut-o pe femeie din perioada pandemiei.
10:15
Interviurile Adevărul. Radu Marinescu răspunde celor mai grele întrebări despre noile numiri la marile Parchete # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vine marți, 17 februarie, la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre numirile la șefia parchetelor, precum și despre soarta pensiilor speciale, în așteptarea ședinței CCR de pe 18 februarie.
10:15
Alba-neagra cu acțiunile clubului de fotbal Farul Constanța. Cui vrea, de fapt, Gică Hagi să-i transfere puterea # Adevarul.ro
Gică Hagi, 61 de ani, deține pachetul majoritar de acțiuni la clubul de fotbal Farul Constanța.
10:15
Un dintre propagandistele Kremlinului se confruntă cu o progresie rapidă a cancerului. „O boală asemănătoare unui uragan” # Adevarul.ro
Una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, Margarita Simonian, s-a plâns de „progresia asemănătoare unui uragan” a cancerului de care suferă.
10:00
O ambulanță aflată în misiune a fost implicată marți dimineață într-un accident rutier în municipiul Constanța, iar asistenta din autospecială a suferit un traumatism la picior și a fost transportată la spital.
10:00
Schimbări importante vor avea loc pe piața polițelor RCA, surse apropiate discuțiilor afirmând că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar lucra deja la modificarea normei normei 20/2017.
10:00
Atac cu drone în Rusia: incendiu la o rafinărie din Krasnodar, cinci aeroporturi închise temporar, pene de curent la Kazan # Adevarul.ro
În noaptea de 16 spre 17 februarie, mai multe regiuni din Federația Rusă au fost vizate de un val de atacuri cu drone. Printre obiectivele lovite s-a numărat și rafinăria Ilski din Ținutul Krasnodar, unde, în urma unei explozii, a izbucnit un incendiu de proporții.
Acum 2 ore
09:45
Povestea bărbatului care a murit singur, după ce a alunecat în propria curte. A stat o săptămână la morgă fără să-l revendice cineva # Adevarul.ro
Un bărbat de 58 de ani din Tăcuta a murit și a stat aproape o săptămână la morgă, până când Primăria a găsit o rudă dispusă să-l îngroape. Bărbatul și-a găsit sfârșitul după ce a alunecat în propria curte și a dat cu capul de ciment.
09:45
Urmează cel mai sever episod de viscol din această iarnă, în București. Strat de zăpadă de 30 de centimetri, ger și temperaturi în scădere # Adevarul.ro
Urmează cel mai sever episod de viscol din această iarnă, caracterizat de o răcire accentuată a vremii, precipitații mixte și ninsori consistente. În București, stratul de zăpadă poate atinge 30 de centimetri.
09:45
Donald Trump vrea să dea buzna la Milano. Organizatorii Jocurilor Olimpice sunt în stare de alertă # Adevarul.ro
Președintele SUA ar putea asista la finala olimpică de hochei.
09:45
Rusia lovește Odesa și mai multe regiuni din Ucraina cu câteva ore înaintea negocierilor de pace de la Geneva # Adevarul.ro
Armata rusă a lansat, în noaptea de luni spre marți, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, vizând orașul Odesa și regiunea Dnipropetrovsk, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de negocieri de pace programate la Geneva.
09:30
Cazul bebelușului mort după o săptămână de internare la Vaslui. Părinții acuză medicii de diagnostic greșit și întârzierea transferului # Adevarul.ro
Copilul a fost transferat abia în stare gravă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, însă a murit la mai puțin de 24 de ore de la internare.
09:30
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare pe fondul tensiunilor legate de buget și reforme # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se întâlneşte marţi cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare, pe fondul tensiunilor privind susţinerea proiectului de buget şi al disputelor publice dintre formaţiuni.
09:15
Doi oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din statul Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Suspectul a fost găsit mort, după ce s-ar fi împușcat, imediat după atac.
09:15
Olanda susține posibilitatea „piratării” codului sursă al avionului F-35. Este posibil să facă acest lucru fără acordul SUA ? # Adevarul.ro
Secretarul de stat pentru Apărare al Țărilor de Jos, Gijs Tuinman, a declarat că software-ul avionului de luptă F-35 Lightning II ar putea fi modificat fără permisiunea Statelor Unite, într-un scenariu extrem.
09:00
Trump susține că nu are nicio legătură cu Jeffrey Epstein: „Nu am nimic de ascuns. Am fost exonerat” # Adevarul.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein şi a asigurat că este „exonerat”, spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de „mulţi alţi democraţi”.
Acum 4 ore
08:45
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Atenționări Cod Galben pentru viscol și ninsori # Adevarul.ro
Administrația ANM transmite că, până la jumătatea lunii martie 2026, temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât valorile specifice perioadei, în majoritatea regiunilor, în timp ce regimul precipitațiilor va înregistra variații regionale.
08:45
Demonstrații de forțe americane în Orientul Mijlociu înainte de discuțiile SUA–Iran din Elveția # Adevarul.ro
Washingtonul continuă să exercite presiuni asupra Teheranului din cauza programului său militar și a protestelor interne violente, soldate cu victime.
08:30
„Dojană duhovnicească”. Cum se apără preotul Calistrat, amendat de CNCD pentru declarații discriminatorii la adresa femeilor # Adevarul.ro
Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept Părintele Calistrat, a fost sancționat de CNCD pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași.
08:00
Toxina letală care l-a ucis pe Aleksei Navalnîi a fost produsă artificial, concluzionează specialiștii # Adevarul.ro
Specialiști ecuadorieni și columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina suspectată că a cauzat moartea lui Aleksei Navalnîi în 2024 a fost produsă în laborator, și nu colectată de pe broaștele care o produc în mod natural.
07:45
Un senator american ia în considerare o candidatură prezidențială în 2028, în contextul conflictului cu Trump # Adevarul.ro
Senatorul democrat american Mark Kelly a declarat că va „lua în considerare serios” candidatura la președinție în 2028, în timp ce se confruntă cu administrația Donald Trump în legătură cu un videoclip în care a îndemnat personalul militar să refuze ordinele ilegale.
07:30
Dietele și antrenamentele dure urmate de sportivii de elită care participă la JO de iarnă. Schiorul norvegian Johannes Høsflot Klæbo are o „săptămână de Iad” # Adevarul.ro
La Jocurile Olimpice sunt cei mai în formă sportivi ai lumii.
07:15
Interviurile Adevărul. Adrian Cioroianu analizează mizele vizitei lui Nicușor Dan la Washington # Adevarul.ro
Ce caută România la masa negocierilor lui Donald Trump? Istoricul și fostul ministru de Externe, Adrian Cioroianu, vine marți, 17 februarie, la Interviurile Adevărul, pentru o analiză „la sânge” a vizitei lui Nicușor Dan la Washington.
07:15
Premierul Canadei numește un negociator-șef pentru relația comercială cu SUA, înaintea revizuirii acordului nord-american # Adevarul.ro
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunțat numirea funcționarului public-șef Janice Charette în funcția de negociator-șef pentru relația comercială cu Statele Unite, transmite Reuters.
07:15
Efect de domino. Unitatea de elită Rubicon, afectată serios de întreruperea accesului la internetul prin Starlink # Adevarul.ro
Eforturile Ucrainei și ale SpaceX de a bloca terminalele Starlink pentru trupele rusești dau roade, apărând deja semne că unitatea de drone de elită a Rusiei, Rubikon Center, suferă perturbări în operațiunile sale.
07:15
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat # Adevarul.ro
Cele două și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților.
07:00
Noi negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, sub medierea SUA. Trump: „Ucraina ar face bine să vină repede la masa discuțiilor” # Adevarul.ro
O delegație ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite ale Americii cu oficiali ruși, cu doar câteva zile înainte de a se împlini 4 ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, care va avea loc săptămâna viitoare
Acum 6 ore
06:45
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare” # Adevarul.ro
Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au devenit principalii purtători de mesaj ai AUR după marginalizarea fondatorilor partidului. Într-o analiză pentru „Adevărul”, politologul Cristian Pîrvulescu explică dedesubturile ascensiunii celor doi și mizele strategiei puse la cale de George Simion.
06:45
„Faceți publice dosarele” – Hillary Clinton, atac la administrația Trump în cazul Epstein # Adevarul.ro
Hillary Clinton a acuzat administrația președintelui Donald Trump de „mușamalizare” în gestionarea dosarelor legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, într-un interviu acordat BBC.
06:30
A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 ale Patriziei, în ziua tragediei în care tinerii români luați de viitură în Italia și-au pierdut viața # Adevarul.ro
Anchetatorii italieni au făcut publice înregistrările apelurilor la serviciul de urgență efectuate de Patrizia, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Potrivit concluziilor anchetei, intervenția autorităților a fost întârziată, iar cei trei tineri români au murit.
06:15
„Să lucrăm cu penseta și cu mare vigilență”. Cât de riscant e pariul României cu Trump # Adevarul.ro
Expert în diplomație, politologul Radu Albu Comănescu explică, într-un interviu pentru „Adevărul” de ce România a luat decizia corectă de a fi prezentă la prima reunine a Consiliului pentru Pace, la Washington.
05:45
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine # Adevarul.ro
Profesorul Cristian Păun nu vede cu ochi buni exit-ul francezilor de la Carrefour și are rezerve față de capacitatea holdingului Dedeman de a administra acest business uriaș.
05:45
Cinci motive pentru care planul lui Trump privind alegeri prezidențiale și un referendum în Ucraina riscă să prelungească războiul # Adevarul.ro
Sub presiunea SUA, care a sugerat că un calendar oportun pentru finalizarea unui acord de pace cu Rusia ar fi luna iunie, președintele președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit să organizeze alegeri generale și un referendum.
05:15
Munca devine opțională? Profeția lui Elon Musk, față în față cu paradoxul AI: Genial, dar surprinzător de stupid # Adevarul.ro
Magnatul Elon Musk a susținut, zilele trecute, că datorită AI munca va fi opțională în următorii 10-20 de ani. RAND, instituție de cercetare din SUA, arată însă că AI ratează prea multe dintre lucrurile esențiale de care am avea nevoie pentru a avea încredere în caz de utilizare robustă.
Acum 8 ore
04:45
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert # Adevarul.ro
Când operațiunea militară condusă de SUA s-a încheiat, în februarie 1991, impactul asupra establishmentului militar sovietic a fost profund.
04:15
Sondajele efectuate în ultima perioadă arată că tinerii de până în 35 de ani nu mai vor să muncească pe salarii mici, pretinzând încă de la interviul de angajare 1.000 de euro net, un venit aproape dublu față de salariul minim net aflat în plată.
03:45
Rivalitatea dintre Elon Musk și Jeff Bezos intră într-o nouă etapă. După ani în care a vorbit despre colonizarea planetei Marte, Musk a anunțat că își mută temporar atenția asupra Lunii, unde dorește să construiască un oraș „autosustenabil”.
03:15
Lecție pentru profesori - Cum recunoaștem bullying-ul mascat în „neînțelegeri între elevi”: „Copilul se simte în pericol de moarte” # Adevarul.ro
Fenomenul de bullying, din ce în ce mai prezent în școlile din România, necesită intervenție pentru care nu toți profesorii sunt pregătiți. Câteva sute de dascăli au aflat de la Urania Cremene ce se întâmplă în cazul bullying-ului și cum își pot ajuta elevii, în special victimele.
Acum 12 ore
02:45
2026 este marcat de suprapunerea mai multor presiuni fiscale, pornind de la utilități mai scumpe, finanțare costisitoare, taxe mai mari și un context european volatil. Niciun factor nu este devastator separat, însă împreună schimbă semnificativ condițiile de funcționare pentru multe afaceri.
02:15
Pacienții cu boli ale inimii se tem de intervențiile stomatologice, de teama complicațiilor care pot să apară. Însă, medicii spun că se pot realiza, în condiții clar stabilite, inclusiv implanturi dentare la pacienți cu evenimente cardiologice majore în antecedente.
01:45
Diplomatul român care a salvat mii de evrei din iadul nazist. Cum a reușit Schindler de România să fenteze autoritățile germane # Adevarul.ro
România a avut și ea un personaj asemănător lui Oskar Schindler, salvatorul evreilor polonezi din cel de-al Doilea Război Mondial. Este vorba despre unul dintre cei mai buni diplomați români din istorie, Constantin Karadja. Acesta a salvat viața a peste 51.000 de evrei.
01:30
Ucrainenii au profitat de întreruperea comunicațiilor Starlink pentru a lansa contraatacuri într-o zonă intens disputată a frontului # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat o serie de atacuri oportuniste în mai multe sectoare ale frontului, profitând de întreruperea comunicațiilor prin Starlink utilizate de unitățile ruse.
01:15
Război total împotriva jocurilor de noroc: vârsta minimă de 21 de ani și reclame interzise ziua. Ce spun psihologii # Adevarul.ro
Război total împotriva jocurilor de noroc: Senatorii vor să ridice pragul de vârstă la 21 de ani și să 'stingă' reclamele online pe timpul zilei. În timp ce politicul caută soluții legislative, psihologii avertizează că dependența de pariuri este o „bombă cu ceas” care distruge vieți.
00:45
Anul Nou Lunar rămâne una dintre cele mai importante sărbători culturale la nivel global, marcând începutul unui nou ciclu în calendarul tradițional chinezesc. În 2026, acesta coincide cu intrarea într-o combinație zodiacală rară și intens discutată în spațiul public în ultima perioadă: Calul de Foc
00:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata de elită a regimului iranian, a început luni exerciţii militare în strâmtoarea strategică Ormuz, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Acestea au loc în contextul în care Teheranul urmează să poarte discuții cu SUA la Geneva.
00:15
Octavian Bellu s-a născut la data de 17 februarie 1951, în municipiul Ploiești. Tot pe 17 februarie s-a născut cântăreața de romanțe Ioana Radu și baschetbalistul Michael Jordan.
00:00
Ciucu anunță măsuri la STB: „Avem aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ne costă cât două oraşe Brașov” # Adevarul.ro
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat luni seară, după ce a analizat organigrama și procesele de management ale Societății de Transport București (STB), că va organiza noi întâlniri cu conducerea societății și cu sindicatele.
16 februarie 2026
23:45
Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii trebuie să știe la ce se înhamă” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că a solicitat explicații în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la unele decizii de politică externă ale României, subliniind că aceste hotărâri nu trebuie luate de un grup restrâns.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.