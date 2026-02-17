Șantierul marelui baraj din Apuseni, oprit definitiv în instanță după patru decenii de la începerea lucrărilor
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 13:30
După patru decenii de la începerea lucrărilor la Acumularea Mihăileni, proiectul hidrotehnic a fost blocat printr-o decizie definitivă a instanței. Doar barajul de pe Crișul Alb a fost construit, în timp ce amenajarea lacului de acumulare și a drumurilor din jur au fost oprite.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:45
Datoria publică a României a depășit borna de 60% din PIB. Un nou record istoric de 1.121 miliarde de lei # Adevarul.ro
Datoria publică a depășit 60%, atingând valoarea de 1.121,44 miliarde de lei în luna noiembrie, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, mai mult decât dublu față de anul 2020 când era de 498,57 miliarde de lei.
Acum 30 minute
13:30
Bugetarii ar putea rămâne fără norma de hrană. Decizia care ar economisi miliarde de lei # Adevarul.ro
Șeful UDMR, Kelemen Hunor, anunță că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată, în urma discuțiilor din coaliție. Liderul a explicat că, potrivit estimărilor făcute de specialiștii de la finanțe, măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei.
13:30
Studiu INSCOP: aproape 55% dintre români consideră că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina. Cifra este în scădere față de 2022 # Adevarul.ro
Conform studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center, aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, o scădere semnificativă față de mai 2022, când procentul era de 71,2%.
13:30
Șantierul marelui baraj din Apuseni, oprit definitiv în instanță după patru decenii de la începerea lucrărilor # Adevarul.ro
După patru decenii de la începerea lucrărilor la Acumularea Mihăileni, proiectul hidrotehnic a fost blocat printr-o decizie definitivă a instanței. Doar barajul de pe Crișul Alb a fost construit, în timp ce amenajarea lacului de acumulare și a drumurilor din jur au fost oprite.
13:30
Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar: „Se joacă până când cade regele” # Adevarul.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură care urmează să fie menținută sau ridicată de instanță. Magistrații Tribunalului București au decis însă amânarea hotărârii, motivând că „unul dintre membri nu a putut participa la deliberări”
13:30
Jesse Jackson, una dintre cele mai puternice voci ale drepturilor civile și apropiat al lui Martin Luther King Jr, a murit la 84 de ani # Adevarul.ro
Jesse Jackson, una dintre cele mai influente voci ale luptei pentru drepturile civile din SUA, apropiat al lui Martin Luther King Jr. şi fost candidat la nominalizarea democrată pentru preşedinţie, a murit la 84 de ani, a anunţat marți familia.
Acum o oră
13:15
Racheta nucleară a Rusiei pe orbita Pământului. Americanii au deja un plan de neutralizare # Adevarul.ro
Comandanții militari americani trebuie să dezvolte urgent un „scut” complex de apărare pentru a împiedica Rusia să lanseze pe orbită o rachetă antisatelit echipată cu focoasă nucleară, avertizează un influent expert în securitate spațială de la Washington, citat de Forbes.
13:15
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea ambasadorului extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru, Sorin Dan Mihalache.
13:00
Turneu piramidal K-1 World Max la București. Sportivii se vor bate pentru a ajunge în marea finală de la Tokyo # Adevarul.ro
K-1 World Max revine la București pe 3 aprilie, în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show
13:00
Tânăr arestat pentru planificarea unui atac terorist la concertele Taylor Swift de la Viena # Adevarul.ro
Procurorii austrieci au formulat acuzaţii de terorism împotriva unui tânăr în vârstă de 21 de ani, suspectat că ar fi plănuit un atac asupra unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024.
13:00
Arme letale și muniție descoperite la percheziții în Neamț. Dosar penal de braconaj cinegetic pentru un bărbat de 75 de ani # Adevarul.ro
Mai multe arme, cartușe și dispozitive pentru confecționarea muniției au fost descoperite de polițiștii din Neamț, în urma a două percheziții efectuate în Piatra-Neamț și comuna Sagna.
13:00
Daniel Băluță, atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook” # Adevarul.ro
Șeful PSD București, Daniel Băluță, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe tema reformei STB și a auditului societății, acuzându-l de ipocrizie și cerându-i fie să-și depună mandatul, fie să „se apuce de treabă”.
Acum 2 ore
12:45
Deputat PNL: „Nu văd de ce am mai rămâne în coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău declară că PSD „joacă doar la speculă”, context în care PNL ar trebui să tragă linie, să evalueze și să ia o decizie cu privire la menținerea coaliției, dacă PSD va continua să saboteze reformele.
12:45
Cinci persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-un bloc din Barcelona # Adevarul.ro
Cinci tineri au murit, iar alte patru persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe cu cinci etaje din municipiul Manlleu, din provincia Barcelona.
12:15
România, pe primul loc în UE la mortalitatea rutieră. Obiectivele pentru 2030 sunt în pericol # Adevarul.ro
România înregistrează cea mai mare rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 de decese la un milion de locuitori în 2024, potrivit unui raport al Comisiei Europene.
12:15
Rusia lovește Ucraina cu aproape 400 de drone și 29 de rachete, cu câteva ore înaintea negocierilor de pace de la Geneva # Adevarul.ro
Rusia a lansat aproape 400 de drone și 29 de rachete asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de discuții de pace programate la Geneva, potrivit autorităților de la Kiev.
12:00
Cinci producători de lapte praf pentru sugari cercetați penal în Franța după retragerea produselor contaminate cu o toxină periculoasă # Adevarul.ro
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule de lapte praf pentru sugari, în urma retragerilor succesive de produse suspectate de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătatea bebelușilor, care poate provoca greață, vărsături și diaree.
Acum 4 ore
11:45
Cum va transforma AI-ul piața muncii. Liderii bancari văd noua tehnologie ca pe o oportunitate # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre angajați se tem că AI va reduce oportunitățile de muncă, dar liderii bancari văd tehnologia ca pe o oportunitate de creștere și recalificare, amintind că economia și locurile de muncă au supraviețuit altor transformări tehnologice majore.
11:45
Anchetă la Paris după ce aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule au executat saluturi naziste pe un bulevard al capitalei # Adevarul.ro
Aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule s-au adunat, duminică seara, într-un loc public de pe bulevardul Ménilmontant, din Paris, unde au scandat sloganuri identitare şi au făcut saluturi naziste, înainte de a fugi la sosirea poliţiei.
11:45
Moscova amenință cu un răspuns dur la sechestrarea vaselor rusești: „Vor încerca să blocheze accesul țării noastre la mări” # Adevarul.ro
Rusia ar putea desfășura forțele sale militar-maritime pentru a preveni ca puterile europene să sechestreze vase rusești și ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navelor europene dacă astfel de confiscări vor avea loc, a avertizat un oficial de la Moscova.
11:45
Primarul Capitalei propune majorarea chiriilor pentru locuințele AFI după aproape 20 de ani. Reacția lui Ciucu la prețurile actuale: „Trebuie să facem ceea ce este corect” # Adevarul.ro
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că va iniția un proiect de majorare a chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuințe gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI), în condițiile în care acestea nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani.
11:45
Taxă pe jocurile de noroc online, pentru finanțarea educației. Negrescu: Propunerea ar putea genera până la 4 miliarde de euro anual # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a cerut în plenul Legislativului European aplicarea unei taxe pe jocurile de noroc și pariurile online. Propunerea ar putea genera până la 4 miliarde de euro anual, iar banii ar putea merge către finanțarea educației.
11:45
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a efectuat analize de laborator pentru a stabili oficial dacă a consumat sau nu substanțe interzise. Rezultatele probelor prelevate au indicat un rezultat „negativ”.
11:45
România trimite doi sportivi la Jocurile Paralimpice. Cine sunt cei care vor flutura drapelul Milano Cortina # Adevarul.ro
Jocurile Paralimpice de iarnă încep după terminarea Jocurilor Olimpice de iarnă, competiție care se încheie dumnică, 22 februarie.
11:45
Veterani ai forțelor aeriene din Statele Unite și Țările de Jos întăresc capacitățile avioanelor F-16 operate de Ucraina, în contextul intensificării atacurilor aeriene asupra regiunii Kiev.
11:30
România va găzdui, pe 21 și 22 februarie, turneul internațional de dezbateri pentru liceeni „Cambridge Union Schools”. Este pentru prima oară când în țara noastră are loc un turneu organizat sub licență Cambdridge. Cei patru câștigători vor merge la finala care se va desfășura la prestigioasa
11:15
Șefii băncilor britanice intenționează să creeze o alternativă la Visa și Mastercard, pe fondul temerilor legate de Trump # Adevarul.ro
Directorii principalelor bănci din Regatul Unit intenționează să creeze o alternativă națională la rețelele de plăți Visa și Mastercard, pe fondul temerilor în creștere legate de posibilitatea ca un viitor președinte american, precum Donald Trump, să poată restricționa accesul la sisteme de plăți de
11:00
Premieră în medicina românească: Doi frați medici au lansat prima platformă digitală de pregătire pentru Examenul de Specialitate, în contextul schimbărilor majore din 2026 # Adevarul.ro
Ecosistemul educațional medical din România marchează o premieră absolută. Începând cu 17 februarie 2026, medicii rezidenți au acces la Grile-Specialitate.ro, primul instrument digital complex dedicat exclusiv pregătirii pentru Examenul de Specialitate.
11:00
Radiografia scumpirilor în lanț. Cum a ajuns și de ce se menține România la inflație de aproape 10%: „Nu vom vedea ieftiniri” # Adevarul.ro
Rata anuală a inflației înregistrată în ianuarie 2026 a fost de 9,6%, cea mai ridicată din UE. În opinia analistului Adrian Negrescu, principalele cauze care au generat scumpirile sunt legate de explozia prețurilor la energia electrică, respectiv majorările de pensii și salarii operate în 2024.
11:00
Probleme de securitate și logistică legate de deplasarea lui Nicușor Dan în SUA. Președintele nu va putea zbura cu Spartanul # Adevarul.ro
Jurnalistul Radu Tudor semnalează că decizia președintelui Nicușor Dan de a reprezenta România la Consiliul Păcii, în calitate de observator, ridică mai multe probleme de securitate, logistică, protocol și reprezentare.
11:00
Un șofer român s-a răsturnat cu TIR-ul pe o autostradă în Germania. Pompierii l-au scos prin parbriz # Adevarul.ro
Un șofer român a fost rănit, luni seară, după ce TIR-ul pe care îl conducea s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Pompierii au fost nevoiți să spargă parbrizul pentru a-l ajuta să iasă din cabină.
10:45
O clinică de implant de păr în București atrage anual zeci de pacienți din UE, SUA și Canada # Adevarul.ro
Turismul medical continuă să atragă pacienți din toată lumea. Peste 20 de milioane de euro au fost cheltuiți în 2024 în țară, în clinici.
10:30
Medic agresat la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu. Ruda unei paciente l-a bruscat și i-a aruncat cafea pe haine # Adevarul.ro
Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost agresat luni după-amiază de ruda unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, în timp ce încerca să o stabilizeze
10:15
Descoperire macabră în Ploiești: rămășițele unei femei de 68 de ani, găsite într-un apartament. Ar fi murit acum patru ani # Adevarul.ro
O descoperire șocantă a fost făcută în Ploiești, unde autoritățile au găsit rămășițele unei femei de 68 de ani în apartamentul său. Vecinii spun că nu au mai văzut-o pe femeie din perioada pandemiei.
10:15
Interviurile Adevărul. Radu Marinescu răspunde celor mai grele întrebări despre noile numiri la marile Parchete # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vine marți, 17 februarie, la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre numirile la șefia parchetelor, precum și despre soarta pensiilor speciale, în așteptarea ședinței CCR de pe 18 februarie.
10:15
Alba-neagra cu acțiunile clubului de fotbal Farul Constanța. Cui vrea, de fapt, Gică Hagi să-i transfere puterea # Adevarul.ro
Gică Hagi, 61 de ani, deține pachetul majoritar de acțiuni la clubul de fotbal Farul Constanța.
10:15
Un dintre propagandistele Kremlinului se confruntă cu o progresie rapidă a cancerului. „O boală asemănătoare unui uragan” # Adevarul.ro
Una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, Margarita Simonian, s-a plâns de „progresia asemănătoare unui uragan” a cancerului de care suferă.
10:00
O ambulanță aflată în misiune a fost implicată marți dimineață într-un accident rutier în municipiul Constanța, iar asistenta din autospecială a suferit un traumatism la picior și a fost transportată la spital.
10:00
Schimbări importante vor avea loc pe piața polițelor RCA, surse apropiate discuțiilor afirmând că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar lucra deja la modificarea normei normei 20/2017.
10:00
Atac cu drone în Rusia: incendiu la o rafinărie din Krasnodar, cinci aeroporturi închise temporar, pene de curent la Kazan # Adevarul.ro
În noaptea de 16 spre 17 februarie, mai multe regiuni din Federația Rusă au fost vizate de un val de atacuri cu drone. Printre obiectivele lovite s-a numărat și rafinăria Ilski din Ținutul Krasnodar, unde, în urma unei explozii, a izbucnit un incendiu de proporții.
Acum 6 ore
09:45
Povestea bărbatului care a murit singur, după ce a alunecat în propria curte. A stat o săptămână la morgă fără să-l revendice cineva # Adevarul.ro
Un bărbat de 58 de ani din Tăcuta a murit și a stat aproape o săptămână la morgă, până când Primăria a găsit o rudă dispusă să-l îngroape. Bărbatul și-a găsit sfârșitul după ce a alunecat în propria curte și a dat cu capul de ciment.
09:45
Urmează cel mai sever episod de viscol din această iarnă, în București. Strat de zăpadă de 30 de centimetri, ger și temperaturi în scădere # Adevarul.ro
Urmează cel mai sever episod de viscol din această iarnă, caracterizat de o răcire accentuată a vremii, precipitații mixte și ninsori consistente. În București, stratul de zăpadă poate atinge 30 de centimetri.
09:45
Donald Trump vrea să dea buzna la Milano. Organizatorii Jocurilor Olimpice sunt în stare de alertă # Adevarul.ro
Președintele SUA ar putea asista la finala olimpică de hochei.
09:45
Rusia lovește Odesa și mai multe regiuni din Ucraina cu câteva ore înaintea negocierilor de pace de la Geneva # Adevarul.ro
Armata rusă a lansat, în noaptea de luni spre marți, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, vizând orașul Odesa și regiunea Dnipropetrovsk, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de negocieri de pace programate la Geneva.
09:30
Cazul bebelușului mort după o săptămână de internare la Vaslui. Părinții acuză medicii de diagnostic greșit și întârzierea transferului # Adevarul.ro
Copilul a fost transferat abia în stare gravă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, însă a murit la mai puțin de 24 de ore de la internare.
09:30
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare pe fondul tensiunilor legate de buget și reforme # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se întâlneşte marţi cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare, pe fondul tensiunilor privind susţinerea proiectului de buget şi al disputelor publice dintre formaţiuni.
09:15
Doi oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din statul Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Suspectul a fost găsit mort, după ce s-ar fi împușcat, imediat după atac.
09:15
Olanda susține posibilitatea „piratării” codului sursă al avionului F-35. Este posibil să facă acest lucru fără acordul SUA ? # Adevarul.ro
Secretarul de stat pentru Apărare al Țărilor de Jos, Gijs Tuinman, a declarat că software-ul avionului de luptă F-35 Lightning II ar putea fi modificat fără permisiunea Statelor Unite, într-un scenariu extrem.
09:00
Trump susține că nu are nicio legătură cu Jeffrey Epstein: „Nu am nimic de ascuns. Am fost exonerat” # Adevarul.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein şi a asigurat că este „exonerat”, spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de „mulţi alţi democraţi”.
08:45
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii martie. Atenționări Cod Galben pentru viscol și ninsori # Adevarul.ro
Administrația ANM transmite că, până la jumătatea lunii martie 2026, temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât valorile specifice perioadei, în majoritatea regiunilor, în timp ce regimul precipitațiilor va înregistra variații regionale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.