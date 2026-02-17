Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii

08:00

Franța a acordat azil unui cuplu de activiști ruși anti-Kremlin reținuți de ICE în Statele Unite, dar lucrurile nu sunt deloc clare în ceea ce-i privește. Soția lui Aleksei Ișimov, Nadejda, nu a fost de găsit luni, după ce Aleksei a aterizat la Paris. După ce Franța a eliberat cuplului vize umanitare pentru a evita deportarea lor în Rusia, Aleksei Ișimov, în vârstă de 31 de ani, a sosit luni dimineață la Paris din Seattle. Soția sa, Nadejda, în vârstă de 29 de ani, fostă voluntară a defunctului lider al opoziției Aleksei Navalnîi, era așteptată să sosească cu un zbor separat din Miami, tot luni dimineață, relatează AFP, preluată de msn.com.