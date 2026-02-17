Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei

23:00

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, simte un soi de bucurie după ședința de luni a Coaliției, pentru că membrii acesteia au înţeles „că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze” şi susţine că „pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă”. Liderul social-democraţilor a menţionat că este „un lucru bun” ce s-a întâmplat în şedinţa coaliţiei, dar adevărata bătălie se va da la aprobarea bugetului și a ameninșat că daca măsurile sociale propuse de PSD nu vor fi acceptate, social-democrații nu vor vota bugetul și vor dărâma guvernul.