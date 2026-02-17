Delgaz Grid, investiții care cresc siguranța în alimentare pentru 31.500 de consumatori de energie electrică din județul Suceava
Radio Top Suceava, 17 februarie 2026 14:20
Delgaz Grid, distribuitorul de energie electrică și gaze naturale al Grupului E.ON din România, a finalizat două proiecte în valoare de peste 6 milioane de euro în rețelele de distribuție a energiei electrice din județul Suceava. Conform Delgaz Grid, proiectele care vor contribui la preluarea energiei produse din surse regenerabile și la creșterea siguranței în […] Articolul Delgaz Grid, investiții care cresc siguranța în alimentare pentru 31.500 de consumatori de energie electrică din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
14:30
450 de elevi rădăuțeni, la un eveniment dedicat prevenției consumului de droguri, la care le-a vorbit și expertul Cătălin Țone # Radio Top Suceava
Peste 450 de elevi de la școlile și liceele din municipiul Rădăuți, dintre care peste 100 de elevi de la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, participa la o activitate dedicată educației în materia prevenirii consumului de droguri, sub coordonarea unui expert în domeniu, profesorul Cătălin Țone. Organizată în parteneriat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația MLNR, […] Articolul 450 de elevi rădăuțeni, la un eveniment dedicat prevenției consumului de droguri, la care le-a vorbit și expertul Cătălin Țone apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
14:20
Delgaz Grid, investiții care cresc siguranța în alimentare pentru 31.500 de consumatori de energie electrică din județul Suceava # Radio Top Suceava
Delgaz Grid, distribuitorul de energie electrică și gaze naturale al Grupului E.ON din România, a finalizat două proiecte în valoare de peste 6 milioane de euro în rețelele de distribuție a energiei electrice din județul Suceava. Conform Delgaz Grid, proiectele care vor contribui la preluarea energiei produse din surse regenerabile și la creșterea siguranței în […] Articolul Delgaz Grid, investiții care cresc siguranța în alimentare pentru 31.500 de consumatori de energie electrică din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
12:50
Cea mai nouă carte a poetului Alexandru Ovidiu Vintilă ”a poposit între liceenii și profesorii de la liceul care are drept patron un nume de rezonanță al istoriei Bucovinei”, la Vicovu de Sus, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii: A fost o zi deosebită # Radio Top Suceava
Ziua Națională a Lecturii, marcată anual la 15 februarie, a fost sărbătorită în avans, pe 13 februarie, la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus. Manifestarea a cuprins alocuțiuni despre susținute de Isabel Vintilă și de Alexandru Ovidiu Vintilă, dar și lansarea celui mai recent volum de poezie semnat de […] Articolul Cea mai nouă carte a poetului Alexandru Ovidiu Vintilă ”a poposit între liceenii și profesorii de la liceul care are drept patron un nume de rezonanță al istoriei Bucovinei”, la Vicovu de Sus, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii: A fost o zi deosebită apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Raed Arafat caută piloți militari care să fie de acord să lucreze la heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc # Radio Top Suceava
Heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc, care ar trebui să deservească zona Iași- Suceava – Bistrița-Năsăud, este încă nefuncțional din cauza lipsei piloților militari. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că a vorbit cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, iar acesta caută piloți militari care să lucreze la Cîmpulung. Este nevoie de […] Articolul Raed Arafat caută piloți militari care să fie de acord să lucreze la heliportul de la Cîmpulung Moldovenesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Restructurare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică. S-au găsit locuri de muncă pentru toți angajații care au rămas în sistem # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a anunțat că s-a găsit o formulă prin care să se asigure locuri de muncă pentru toți angajații Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică, din comuna Cornu Luncii, care va intra într-un proces de restructurare. La conferința de presă susținută de domnul Șoldan au participat și […] Articolul Restructurare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică. S-au găsit locuri de muncă pentru toți angajații care au rămas în sistem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Centura ocolitoare a Fălticenilor, temă de discuție la întîlnirea președintelui CJ Suceava cu ministrul Transporturilor. Pe modelul centurii orașului Gura Humorului, proiectul va fi preluat și scos la licitație de CJ # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a anunțat astăzi că miercuri, 18 februarie, va avea o întrevedere cu ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, iar printre subiectele de discuție se va afla și varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni. El a subliniat că proiectul Centurii Fălticeniului va intra în Comisia Tehnică de la Ministerul Transporturilor cel mai probabil luna […] Articolul Centura ocolitoare a Fălticenilor, temă de discuție la întîlnirea președintelui CJ Suceava cu ministrul Transporturilor. Pe modelul centurii orașului Gura Humorului, proiectul va fi preluat și scos la licitație de CJ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
10:30
CJ Suceava va achiziționa o autospecială de aproximativ un milion de euro pentru deszăpezirea pistei aeroportului de la Salcea. Gheorghe Șoldan: Nu știam că la aeroportul Suceava facem deszăpezirea cu un utilaj agricol # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava va achiziționa o autospecială nouă pentru deszăpezirea pistei Aeroportului Internațional de la Salcea, a anunțat președintele instituției, Gheorghe Șoldan, în cadrul unei conferințe de presă. Investiția este estimată la aproximativ un milion de euro. Decizia vine după ce, duminică noaptea și luni dimineață, mai multe zboruri au fost redirecționate […] Articolul CJ Suceava va achiziționa o autospecială de aproximativ un milion de euro pentru deszăpezirea pistei aeroportului de la Salcea. Gheorghe Șoldan: Nu știam că la aeroportul Suceava facem deszăpezirea cu un utilaj agricol apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, despre viitorul ministru al Educației: Ar putea fi în continuare din universitar, dar să aibă o viziune în ceea ce privește preuniversitarul # Radio Top Suceava
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, ar fi de acord ca Ministerul Educației să fie condus de o persoană care să provină tot din sistemul universitar, dar care să aibă o viziune și în ceea ce privește sistemul preuniversitar. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă viitorul […] Articolul Inspectorul de istorie Daniel Hrenciuc, despre viitorul ministru al Educației: Ar putea fi în continuare din universitar, dar să aibă o viziune în ceea ce privește preuniversitarul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
83,42%, rata de promovare la simularea Bacalaureatului, la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți # Radio Top Suceava
La cea de-a doua simulare a Bacalureatului organiată de Inspectoratul Școlar Suceava, rata de promovare a fost de 83,42%. 32 de elevi au avut medii între 9,00 și 9,99. Iată toate datele făcute publice de directorul școlii, Adrian Puiu: 87,89% dintre elevi (187 din 213) au fost prezenți la toate cele 3 probe scrise; 83,42% […] Articolul 83,42%, rata de promovare la simularea Bacalaureatului, la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
65 de elevi de clasele VIII-XII din județul Suceava s-au calificat la faza județeană a Olimpiadei de Istorie, după fazele locale care au avut loc pe 7 februarie. Faza județeană va avea loc pe 7 martie la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Suceava. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector […] Articolul 65 de elevi suceveni, calificați la faza județeană a Olimpiadei de Istorie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
07:20
Toată lumea cred că este de acord că la CSU Suceava se face o treabă foarte bună. Clubul Universității ”Ștefan cel Mare” este principalul rezervor din care se alimentează Naționalele de handbal masculin de juniori și de tineret, și, în plus, doi dintre antrenorii de la Suceava, Vasile Boca și Bogdan Șoldănescu, pregătesc echipe naționale. […] Articolul Băieții merită lăudați, dar mai trebuie și scuturați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
16:20
Contractele medicilor veterinari suceveni au început să expire. Medicii nu au cum să mai execute acțiunile sanitar-veterinare obligatorii pentru combaterea bolilor # Radio Top Suceava
Într-o conferință de presă susținută, astăzi, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, doctorul Petrea Dulgheru, a anunțat că mare parte din colegii din teritoriu sînt în cea mai dificilă situație din istoria recentă a medicinei veterinare de liberă practică. După ce suma alocată per cabinet de Statul Român pentru susținerea activităților obligatorii sanitar-veterinare a fost redusă […] Articolul Contractele medicilor veterinari suceveni au început să expire. Medicii nu au cum să mai execute acțiunile sanitar-veterinare obligatorii pentru combaterea bolilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare”, curse redirecționate sau anulate din cauza gheții. Aeroportul: Siguranța operațiunilor aeronautice rămîne prioritatea absolută # Radio Top Suceava
Într-un comunicat al Aroportului se arată că pe fondul temperaturilor negative accentuate și a rafalelor de vînt de pînă la 30 de noduri, aproximativ 55 km/h, procesul de îngheț la nivelul pistei s-a accentuat în cursul nopții de duminică spre luni și al dimineții de astăzi. În comunicat se mai spune: ”Componenta de vânt a […] Articolul Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare”, curse redirecționate sau anulate din cauza gheții. Aeroportul: Siguranța operațiunilor aeronautice rămîne prioritatea absolută apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
13:00
Suceveanul Alin Conache, o prestație foarte bună în victoria României cu Belgia, în cadrul Rugby Europe Championship. Ștefăniță Rusu: Trebuie să avem răbdare, să construim # Radio Top Suceava
România a învins Belgia cu 23-6, duminică seara, la Iași, în Rugby Europe Championship 2026. Managerul RC Gura Humorului, Ștefăniță Rusu, care a asistat la partidă, a lăudat prestația lui Alin Conache, autor a 13 puncte, și a spus că îl consideră un jucător de bază pentru prezentul și viitorul naționalei. Ștefăniță Rusu a declarat, […] Articolul Suceveanul Alin Conache, o prestație foarte bună în victoria României cu Belgia, în cadrul Rugby Europe Championship. Ștefăniță Rusu: Trebuie să avem răbdare, să construim apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Ștefăniță Rusu privește ”cu realism” și cu ”optimism ponderat” debutul RC Gura Humorului în prima ligă de rugby: Sezonul actual reprezintă ”un experiment” # Radio Top Suceava
Ștefăniță Rusu, managerul Rugby Club Gura Humorului, privește ”cu realism” și ”optimism ponderat” debutul echipei într-un sezon pe care îl consideră mai degrabă o etapă de construcție pentru viitor. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat cum privește viitorul echipei RC Gura Humorului în Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon valoric de rugby […] Articolul Ștefăniță Rusu privește ”cu realism” și cu ”optimism ponderat” debutul RC Gura Humorului în prima ligă de rugby: Sezonul actual reprezintă ”un experiment” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
La RC Gura Humorului ”lucrurile sînt încă în dinamică”, înainte de startul în primul eșalon valoric de rugby din România: Mai avem aproximativ șase săptămîni să mai reglăm din mers anumite lucruri # Radio Top Suceava
Rugby Club Gura Humorului își construiește planurile pentru debutul în primul eșalon al rugbyului românesc. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat care sînt planurile de viitor, managerul Ștefăniță Rusu a spus: ”Nici noi nu știm încă exact cum sîntem, construim pe parcurs, dar sperăm să fie bine. (…) Mai avem aproximativ șase […] Articolul La RC Gura Humorului ”lucrurile sînt încă în dinamică”, înainte de startul în primul eșalon valoric de rugby din România: Mai avem aproximativ șase săptămîni să mai reglăm din mers anumite lucruri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Istoricul Florin Pintescu: Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump este o organizație, o inițiativă deocamdată privată # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, spune că, pînă acum, în istorie, nu a mai fost un organism privat care să se preocupe să facă pace în lume. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa la prima reuniune a Consiliului pentru […] Articolul Istoricul Florin Pintescu: Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump este o organizație, o inițiativă deocamdată privată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem # Radio Top Suceava
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, este nemulțumit de egalul cu CSM Vaslui de pe teren propriu, 36 la 36, din etapa a 13-a a primei ligi de handbal masculin. CSU este pe locul VIII din 11 echipe, iar CSM este pe IV. După partida de aseară, Bogdan Șoldănescu a declarat: „Nu sîntem mulțumiți, ne doream […] Articolul Bogdan Șoldănescu, după egalul cu CSM Vaslui: Nu sîntem mulțumiți, ne doream victoria și, din păcate, nu am reușit să o obținem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Elevii de la ”Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut premii la concursul „Locuri, oameni, valori”, care a fost organizat de ”Nicu Gane” # Radio Top Suceava
Elevi ai Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au obținut premii la cea de-a IX-a ediție a Concursului Județean de eseuri argumentative, cercetări științifice și creativitate media intitulat „Locuri, oameni, valori”. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Suceava. Colegiul a fost reprezentat la ediția din acest […] Articolul Elevii de la ”Eudoxiu Hurmuzachi” au obținut premii la concursul „Locuri, oameni, valori”, care a fost organizat de ”Nicu Gane” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Facultatea de Istorie Suceava, participantă la evenimentul care va marca 625 de ani de la recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul la Suceava # Radio Top Suceava
Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” va participa la evenimentul de marcare a împlinirii a 625 de ani de la momentul în care Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, prin Patriarhul Matei I, a consfințit, la 26 iulie 1401, recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul […] Articolul Facultatea de Istorie Suceava, participantă la evenimentul care va marca 625 de ani de la recunoașterea lui Iosif I Mușatinul ca mitropolit canonic al Mitropoliei Moldovei, cu sediul la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Promovabilitatea la simularea Bacalaureatului care a avut loc în luna ianuarie 2026 în organizarea Inspectoratului Școlar Suceava este de 42,92%. La această simulare au fost înscriși 5.703 elevi, iar la toate probele au participat 4.254 dintre aceștia. Medie de trecere au obținut 1.826 de elevi, iar 2.428 au fost respinși. Ca să iei Bacalureatul îți […] Articolul Simulare Bac Suceava. Un examen în plus nu strică. Din contră apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Control judiciar pentru patru bărbați din Dumbrăveni, pentru că l-au bătut pe un alt bărbat # Radio Top Suceava
Patru bărbați din Dumbrăveni au fost reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea de acte cu violență, iar ulterior judecătorii au decis pentru aceștia control judiciar pentru 60 de zile. Pe 8 februarie, în jurul orei 18 și 15, Poliția Orașului Salcea a fost sesizată de un bărbat prin 112 că, în timp ce se […] Articolul Control judiciar pentru patru bărbați din Dumbrăveni, pentru că l-au bătut pe un alt bărbat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Copil care traversa strada în fugă la ieșirea din Suceava spre Moara, lovit de o mașină # Radio Top Suceava
Un copil în vîrstă de 12 ani a fost lovit violent de o mașină, sîmbătă, în timp ce încerca să traverseze drumul la ieșirea din Suceava spre Moara, în fața magazinului Profi. Minorul a traversat în fugă, fiind lovit în plin de mașina care circula din stînga sa. Copilul a fost preluat conștient de la […] Articolul Copil care traversa strada în fugă la ieșirea din Suceava spre Moara, lovit de o mașină apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Pompierii militari sireteni au intervenit azi-noapte, în jurul orei 01.00, la un eveniment rutier produs pe raza comunei Zamostea, cu o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod. În urma impactului a izbucnit un incendiu la compartimentul motor, […] Articolul Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod, la Zamostea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:00
Analiza riscurilor privind dependențele în rîndul adolescenților, tema principală a unui eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
La Centrul Cultural ”Academician Eugen Simion” a avut loc Sesiunea anuală dedicată responsabililor Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. Le evenimentul organizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă, Tatiana Vîntur, au fost prezenți directori de școli din județul Suceava și coordonatori de proiecte […] Articolul Analiza riscurilor privind dependențele în rîndul adolescenților, tema principală a unui eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14 februarie 2026
14:00
Un copil în vîrstă de 1 an și 7 luni a murit în urma unui accident de un dramatism extrem produs vineri, la Dumbrăveni. Din primele cercetări ale polițiștilor a rezultat că o tînără în vîrstă de 26 de ani, din Dumbrăveni, a oprit un autoturism Seat în fața podețului unei casei, unde locuiește cumnata […] Articolul Copil în vîrstă de un an și 7 luni, mort într-un accident rutier la Dumbrăveni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Polițiștii de frontieră suceveni au ridicat în vederea confiscării un cilindru compactor pentru construcții în valoare de 17.000 de euro, semnalat ca furat din Marea Britanie pe 12 februarie și găsit o zi mai tîrziu în fața imobilului unui sucevean. Polițiștii de frontieră au identificat utilajul furat vineri seară, în baza unor date și schimburi […] Articolul Utilaj pentru construcții furat din Marea Britanie, confiscat de la un sucevean apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Polițiștii suceveni au confiscat o cantitate însemnată de lemn și au aplicat mai multe amenzi # Radio Top Suceava
Polițiștii au confiscat 4,22 metri cubi de cherestea rășinoase în valoare de 3.000 de lei, lemn transportat cu ajutorul unei autoutilitare la volanul căreia se afla o femeie din Mănăstirea Humorului. S-a aplicat și o amendă de 6.000 de lei. În continuarea verificărilor, polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul de Ordine Publică […] Articolul Polițiștii suceveni au confiscat o cantitate însemnată de lemn și au aplicat mai multe amenzi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la alegerile din 2028. Deputatul Ioan Balan: Începînd din toamnă vom face analize serioase. Cea mai bună versiune a PNL-ului trebuie să ne asigure șansa cîștigării alegerilor la Primăria Suceava # Radio Top Suceava
PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la Primăria Suceava. Președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că formațiunea are ”o listă cu eventuale personalități care ar putea să cîștige alegerile”, urmînd ca din toamnă să fie realizate analize pentru stabilirea unei liste scurte. […] Articolul PNL pregătește, deja, lista cu posibilii candidați la alegerile din 2028. Deputatul Ioan Balan: Începînd din toamnă vom face analize serioase. Cea mai bună versiune a PNL-ului trebuie să ne asigure șansa cîștigării alegerilor la Primăria Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13 februarie 2026
17:20
42,92%, procentul de promovare la simularea Bacalaureatului, un procent mult mai bun față de simularea din noiembrie 2025 # Radio Top Suceava
Procentul de promovare la cea de-a doua simulare a Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava a fost de 42,92%. Media generală trebuie să fie peste 6, iar la fiecare probă trebuie măcar nota 5. În județul Suceava sînt 5.703 de elevi de clasa a XII-a, iar la toate probele susținute în luna ianuarie s-au prezentat […] Articolul 42,92%, procentul de promovare la simularea Bacalaureatului, un procent mult mai bun față de simularea din noiembrie 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Transportul public din municipiul Suceava intră într-o nouă etapă de digitalizare, după ce Primăria și Sociectatea de Transport Public Local Suceava au lansat, în format beta, integrarea transportului metropolitan în Google Maps Real-Time, o măsură menită să crească confortul călătorilor și să faciliteze orientarea turiștilor. Potrivit unui comunicat al TPL Suceava, noile funcționalități sînt disponibile […] Articolul Autobuzele TPL Suceava, pe Google Maps Real-Time. Urmează o perioadă de testare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Bogdan Șoldănescu: Este esențial pentru noi să luăm cele două puncte în meciul cu Vaslui # Radio Top Suceava
Antrenorul prinicipal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, spune că echipa are neapărată nevoie de victorie în meciul cu CSM Vaslui, din etapa a 13-a a Ligii Zimbrilor, care se va disputa duminică, la Suceava, cu începere de la ora 17.30. CSU este pe locul VIII, iar CSM pe locul IV. Meciul de handbal va fi […] Articolul Bogdan Șoldănescu: Este esențial pentru noi să luăm cele două puncte în meciul cu Vaslui apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
”Lucrurile s-au complicat” la proiectul de consolidare, iar Cetatea de de Scaun a Sucevei va fi închisă pentru public și în luna martie # Radio Top Suceava
Lucrările la Cetatea de Scaun a Sucevei vor continua, iar redeschiderea obiectivului turistic pentru vizitatori va fi amînată pentru finalul lunii martie. Inițial se anunțase că vizitatorii vor avea din nou acces în Cetate începînd cu finele acestei luni. La Cetate se derulează cel de-al doilea proiect amplu de consolidare, care înseamnă eliminarea inflitrațiilor de […] Articolul ”Lucrurile s-au complicat” la proiectul de consolidare, iar Cetatea de de Scaun a Sucevei va fi închisă pentru public și în luna martie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Inspectoratul Școlar Suceava și Curtea de Apel, protocol de colaborare referitor la educația juridică în școli # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și președintele Curții de Apel Suceava, Adrian Valentin Aparaschivei, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții. Este vorba despre „Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar”. Conform domnului Anton, protocolul se referă la importanța promovării educației juridice în rîndul elevilor, necesitatea familiarizării […] Articolul Inspectoratul Școlar Suceava și Curtea de Apel, protocol de colaborare referitor la educația juridică în școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Putna înseamnă în primul și în primul rînd Mănăstirea Putna, locul unde își doarme somnul de veci Ștefan cel Mare. Putna mai înseamnă chilia lui Daniil Sihastrul, Biserica din lemn de pe la 1400 și Mănăstirea Sihăstria Putnei. Putna înseamnă și Sărbătoarea Sfîntul Voievod Ștefan cel Mare din 2 iulie, dar și Sărbătoarea Sfînta Maria […] Articolul Putna e acolo unde merită să fie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Masterat nou, la USV, în limba engleză, cu studii la Suceava, Ostrava și Bielefeld # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță lansarea programului internațional de masterat ”Studii în domeniul incluziunii educaționale şi sociale” (Inclusion Studies). Programul este dezvoltat împreună cu Universitatea din Ostrava – Cehia și Universitatea din Bielefeld (Germania) în cadrul Alianței universitare europene NEOLAiA. Programul este conceput ca un masterat cu diplomă multiplă, cu durata de […] Articolul Masterat nou, la USV, în limba engleză, cu studii la Suceava, Ostrava și Bielefeld apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12 februarie 2026
17:10
DIICOT Suceava. Tînăr de 26 de ani, arestat pentru trafic de droguri de mare risc # Radio Top Suceava
Un tînăr de 26 de ani a fost arestat într-o nouă acțiune a procurorilor de la DIICOT Suceava privind traficul de droguri de mare risc. Conform unui comunicat al DIICOT, ”din probele administrate a reieșit faptul că, pe parcursul lunii februarie 2026, inculpatul a procurat, deținut și vândut 3 CMC, drog de mare risc, cunoscut […] Articolul DIICOT Suceava. Tînăr de 26 de ani, arestat pentru trafic de droguri de mare risc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:20
Protopopiatul Rădăuți are un nou protopop, în persoana preotului Constantin Oprea. Conform Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ”în ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurată joi, 12 februarie 2026, PC pr. Constantin Oprea a fost rânduit în slujirea de protoiereu al Protopopiatul Rădăuți. Numirea reprezintă o nouă responsabilitate în lucrarea pastoral-misionară și administrativă […] Articolul Preotul Constantin Oprea, noul protopop de Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a oferit cîteva mingi din partea Federației Române de Fotbal școlilor din municipiul-stațiune Vatra Dornei, în cadrul proiectului ”Ora de fotbal”. Domnul Anton este și președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava. Într-un mesaj al primarului Marius Rîpan se arată că ”prin acest program, cadrele didactice din unitățile de învățământ […] Articolul Mingi pentru școlile din Vatra Dornei, din partea Federației Române de Fotbal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Bucovina, promovată la Tîrgul de Turism al României. Stand cu oferte de Paște și program artistic cu ”cîntece, dansuri și obiceiuri tradiționale” (Foto) # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava promovează destinația turistică Bucovina la Tîrgul de Turism al României – ediția de primăvară 2026, care se desfășoară în perioada 12–15 februarie, la Romexpo București. Potrivit instituției, standul de 40 de metri pătrați este dedicat prezentării ofertelor speciale pentru Sărbătorile Pascale, care includ ”experiențe autentice și numeroase posibilități de petrecere a timpului […] Articolul Bucovina, promovată la Tîrgul de Turism al României. Stand cu oferte de Paște și program artistic cu ”cîntece, dansuri și obiceiuri tradiționale” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Bilanț 2025. Pompierii suceveni, intervenții pentru gestionarea a peste 14.500 de situații de urgență # Radio Top Suceava
În 2025, salvatorii suceveni au intervenit pentru gestionarea a 14.588 situații de urgență. Astăzi, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a avut loc evaluarea activității din anul precdent. Principalele tipuri de intervenții au constat în: 9.702 intervenții de prim-ajutor, la care au participat echipaje SMURD, 771 de intervenții pentru stingerea incendiilor, 815 […] Articolul Bilanț 2025. Pompierii suceveni, intervenții pentru gestionarea a peste 14.500 de situații de urgență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, îi acuză de lipsă de empatie pe cei care se opun măsurilor sociale propuse de social-democrați # Radio Top Suceava
Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, acuză Guvernul de lipsă de empatie, dată fiind poziția pe care acesta o are față de mamele aflate în concediu de creștere a copilului, față de veteranii de război și față de persoanele aflate în concediu medical. Într-o declarație politică susținută de domnul Stan în Parlament, acesta s-a referit […] Articolul Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, îi acuză de lipsă de empatie pe cei care se opun măsurilor sociale propuse de social-democrați apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Lumea, tot mai imprevizibilă înaintea Conferinței de Securitate de la München. Cătălin Nechifor: E o lume nebună, și lucrul ăsta nu poate decît să ne îngrijoreze # Radio Top Suceava
Ordinea internațională este tot mai fragilă, iar contextul global ar trebui să ne îngrijoreze, atrage atenția fostul europarlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, în ajunul Conferinței Anuale de Securitate de la München. Aceasta va începe vineri, 13 februarie, și se va desfășura pînă pe 15 februarie. A declarat domnul Nechifor, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Lumea, tot mai imprevizibilă înaintea Conferinței de Securitate de la München. Cătălin Nechifor: E o lume nebună, și lucrul ăsta nu poate decît să ne îngrijoreze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Dr. Sorin Hîncu, de acord cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care vrea ca medicii să fie plătiți funcție de calitatea actului medical și de volumul de muncă depus # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu este de acord cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a spus că medicii trebuie plătiți funcție de volumul de muncă depus. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Hîncu, fost director al spitalului sucevean și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, a declarat: ”Este corect ce a spus domnul ministru al Sănătății, […] Articolul Dr. Sorin Hîncu, de acord cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care vrea ca medicii să fie plătiți funcție de calitatea actului medical și de volumul de muncă depus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
E oficial. RC Gura Humorului, în prima ligă de rugby a României. Primul meci îl va juca acasă cu Dinamo București # Radio Top Suceava
Federația Română de Rugby a admis oficial Rugby Club Gura Humorului în Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon valoric de rugby din România. Noul calendar de joc, cu șapte echipe, a fost stabilit, iar în prima etapă humorenii vor juca acasă cu Dinamo București, pe 28 martie 2026. În primul eșalon mai evoluează Steaua București, […] Articolul E oficial. RC Gura Humorului, în prima ligă de rugby a României. Primul meci îl va juca acasă cu Dinamo București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Proiect de lege referitor la a doua opinie medicală, adoptat. Dr. Sorin Hîncu: Este foarte corect să fie așa și eu mă bucur pentru că, în sfîrșit, se legiferează # Radio Top Suceava
Medicul chirug sucevean Sorin Hîncu este foarte mulțumit că se legiferează cea de-a doua opțiune medicală. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede că pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, costurile urmînd să fie acoperite de sistemul de asigurări de sănătate. Într-o emisiune la Radio Top, întrebat […] Articolul Proiect de lege referitor la a doua opinie medicală, adoptat. Dr. Sorin Hîncu: Este foarte corect să fie așa și eu mă bucur pentru că, în sfîrșit, se legiferează apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Florina Smochină și Mikhailo Vatamanitza sînt doi tineri medici care, începînd cu data de 15 februarie 2026, se vor alătura echipei de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Suceava. Astfel, echipa de medici de la UPU va crește de la 9 la 11. 11 specialiști cu normă întreagă, pentru că mai sînt […] Articolul Medicii de la UPU Suceava trebuie înțeleși apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 februarie 2026
18:30
Localitățile sucevene așteaptă peste un miliard de lei. Consiliul Județean nu va putea împărți decît 91 de milioane de lei # Radio Top Suceava
Consiliul Județean se va întruni joi, 12 februarie, în ședință extraordinară, în format online, pentru a repartiza pe unități administrativ-teritoriale niște bani. Este vorba despre sumele defalcate din TVA și despre sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat […] Articolul Localitățile sucevene așteaptă peste un miliard de lei. Consiliul Județean nu va putea împărți decît 91 de milioane de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:20
Elevul Cristian Vlădeanu, de la ”Hurmuzachi”, și lansare de carte, și expoziție de pictură. Tînărul, care a avut o expoziție de pictură inspirată de cultura și mitologia japoneză, pregătește încă trei romane # Radio Top Suceava
La Galeria de artă “Traian Postolache” din Rădăuți a avut loc o lansare de carte a lui Cristian Vlădeanu, elev în clasa a XII-a E la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Conform colegiului rădăuțean, Cristian și-a prezentat romanul intitulat „Daffodil: Steaua Căzătoare” cu bucurie, naturalețe și încîntare, povestind atît detalii despre povestea în sine a […] Articolul Elevul Cristian Vlădeanu, de la ”Hurmuzachi”, și lansare de carte, și expoziție de pictură. Tînărul, care a avut o expoziție de pictură inspirată de cultura și mitologia japoneză, pregătește încă trei romane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:30
Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, proiect pentru prevenirea abandonului școlar # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și inspectoarea pentru religie, Daniela Ceredeev, au fost prezenți la deschiderea proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Evenimentul a fost moderat de arhimandritul Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial din cadrul Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață, și s-a desfășurat cu binecuvîntarea Preasfințitului Părinte […] Articolul Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, proiect pentru prevenirea abandonului școlar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.