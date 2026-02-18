Vreme neprielnică. Trenurile și zborurile Suceava-București, anulate

12:30

Ordinea internațională este tot mai fragilă, iar contextul global ar trebui să ne îngrijoreze, atrage atenția fostul europarlamentar de Suceava Cătălin Nechifor, în ajunul Conferinței Anuale de Securitate de la München. Aceasta va începe vineri, 13 februarie, și se va desfășura pînă pe 15 februarie. A declarat domnul Nechifor, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Lumea, tot mai imprevizibilă înaintea Conferinței de Securitate de la München. Cătălin Nechifor: E o lume nebună, și lucrul ăsta nu poate decît să ne îngrijoreze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.