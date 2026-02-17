10:00

Tragedia de zilele trecute din București de pe Bulevardul Constructorilor, unde o femeie a murit carbonizată, iar soțul ei a suferit arsuri grave după ce „mașina electrică” în care se aflau a luat foc și […] Articolul „Sicriele pe roți” au dispărut de pe eMag: nu mai găsești nici Arora S1, nici S2. Arată ca o mașină, dar nu e și aici e capcana. În București, una tocmai s-a făcut scrum apare prima dată în B365.