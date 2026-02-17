Vestea momentului în televiziune! Un fotbalist celebru a semnat să plece în Asia Express

22:20

Când vine vorba de haine, Bianca Drăgușanu nu duce deloc lipsă. Chiar dacă are propriul atelier, unde își creează ținute, vedeta continuă să își completeze dressingul și cu achiziții din magazine. Deși garderoba de acasă este plină, se pare că întotdeauna mai e loc de ceva nou. Așa se face că diva a ieșit la shopping, iar noi am surprins-o. A analizat atent fiecare piesă, până în momentul în care a scos cardul și a plătit. Imagini exclusive!