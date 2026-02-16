Andra Măruță, la cumpărături cu fiul ei! Detaliul care nu a trecut neobservat, după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a rămas fără emisiune | VIDEO PAPARAZZI
SpyNews, 16 februarie 2026 22:20
Când vine weekend-ul, vedetele noastre trec la cumpărături, iar Andra Măruță nu face excepție. Însoțită de fiul ei, artista a fost surprinsă la mall… dar nu alături de soțul ei, Cătălin Măruță! În schimb, un alt bărbat le-a ținut companie și le-a ajutat cu pungile de cumpărături. Paparazzii Spynews.ro au surprins tot momentul!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
22:30
O prezentatoare TV s-a căsătorit cu un fotbalist român! Imagini superbe de la ceremonia secretă # SpyNews
Nuntă secretă în showbizul românesc! O prezentatoare TV s-a căsătorit cu un fotbalist român! Ceremonia a fost organizată în mare discreție, în cea mai importantă zi din an pentru toși îndrăgostiții!
Acum 15 minute
22:20
Gheboasă, primele declarații după împăcarea cu iubita! Cum au petrecut cei doi de Ziua Îndrăgostiților: „Vine și inelul” # SpyNews
Gheboasă face primele declarații după împăcarea cu iubita, Luiza! Cum au petrecut cei doi Ziua Îndrăgostiților și ce planuri de viitor are trapperul. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:20
Bianca Drăgușanu, terapie prin shopping intens! Minute bune printre rafturi, cu brațele pline de haine. A analizat tot până a scos cardul | VIDEO PAPARAZZI # SpyNews
Când vine vorba de haine, Bianca Drăgușanu nu duce deloc lipsă. Chiar dacă are propriul atelier, unde își creează ținute, vedeta continuă să își completeze dressingul și cu achiziții din magazine. Deși garderoba de acasă este plină, se pare că întotdeauna mai e loc de ceva nou. Așa se face că diva a ieșit la shopping, iar noi am surprins-o. A analizat atent fiecare piesă, până în momentul în care a scos cardul și a plătit. Imagini exclusive!
22:20
Andra Măruță, la cumpărături cu fiul ei! Detaliul care nu a trecut neobservat, după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a rămas fără emisiune | VIDEO PAPARAZZI # SpyNews
Când vine weekend-ul, vedetele noastre trec la cumpărături, iar Andra Măruță nu face excepție. Însoțită de fiul ei, artista a fost surprinsă la mall… dar nu alături de soțul ei, Cătălin Măruță! În schimb, un alt bărbat le-a ținut companie și le-a ajutat cu pungile de cumpărături. Paparazzii Spynews.ro au surprins tot momentul!
22:20
Pe 17 februarie este sărbătorit Anul Nou Chinezesc, marcat de începutul anului Calului. Conform tradițiilor, acest an promite energie, vitalitate și succes, dar pentru a atrage norocul, este important să te pregătești corespunzător. Iată câteva obiceiuri esențiale pentru a avea un an plin de realizări și noroc!
Acum 30 minute
22:10
Polițistul local care a câștigat opt milioane de euro la loto și a ajuns la sapă de lemn are o nouă problemă, în justiție.
22:10
EXCLUSIV | Decizie definitivă în procesul bărbatului care a cerut să fie făcut femeie! Nu mai este cale de întors # SpyNews
Marian, un bărbat din Capitală, a obținut o hotărâre definitivă în procesul în care cerea schimbarea sexului pe cale judecătorească și emiterea unor noi documente, cu nume de femeie și CNP aferent.
Acum o oră
21:50
Cum temperează Marius Urzică conflictele cu Simona! Concurenții Power Couple se completează: ”Îi e destul de greu să se abțină” # SpyNews
Marius Urzică a dezvăluit cum încep conflictele cu Simona, soția lui. Concurentul Power Couple și soția lui reușesc să se completeze chiar și în clipele în care tensiunile scapă puțin de sub control.
Acum 2 ore
21:20
Actorul care a jucat în cel mai bun film din toate timpurile a murit! Scenele cu el sunt virale și astăzi # SpyNews
Doliu uriaș în lumea cinematografiei! Un actor care a jucat în cel mai bun film din toate timpurile s-a stins din viață! Anunțul morții celebrului Robert Duvall a fost făcut de soția lui, Luciana.
20:50
Val de ironii despre Dana Roba după împăcarea cu iubitul! O influenceriță a făcut declarații savuroase: ”Nu îi mai dă dreptul la telefon” # SpyNews
Dana Roba a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților cu iubitul ei! Make-up artistul s-a împăcat cu bărbatul pe care l-a dat afară din casă cu jandarmii și a decis să continue povestea de iubire. O influenceriță a fost de-a dreptul amuzată de situație.
Acum 4 ore
20:20
Alan a oprit cunoașterea cu Roxi! Ce l-a enervat pe concurent: ”Nu mă mulțumesc cu jumătăți de măsură” # SpyNews
Decizie neașteptată la Mireasa! Alan a decis să oprească cunoașterea cu Roxi, după câteva zile în care a reflectat asupra comportamentului pe care l-a avut tânăra față de el. Concurentul a dezvăluit ce l-a făcut să ia o astfel de decizie.
19:40
Vladimir Putin a fost dat dispărut! Liderul de la Kremlin este căutat de toată lumea, după o perioadă îndelungată de absență. Au apărut două speculații care ar explica absența lui Vladimir Putin: fie este grav bolnav, fie a murit!
19:10
Influencerița pe care ar fi terorizat-o familia Iulianei Beregoi, primele declarații! Daniela ar fi trăit un calvar # SpyNews
Cel mai mediatizat scandal din showbiz continuă la un alt nivel! Influencerița pe care familia Iulianei Beregoi ar fi terorizat-o a făcut declarații explozive! Daniela Costechi a vorbit pentru prima dată și a descris cum viața ei s-ar fi transformat într-un calvar.
19:00
Acum 6 ore
18:10
Mama copilului de 3 ani mort în Tulcea și iubitul ei au fost arestați! Copilul ar fi fost bătut ore în șir înainte de tragedie # SpyNews
Judecătorii din Tulcea au arestat-o pe mama copilului de 3 ani găsit mort și pe iubitul acesteia. Au ieșit la iveală informații halucinante despre ultimele clipe din viața lui. Deși mama respinge acuzațiile, băiatul de 3 ani ar fi murit în condiții groaznice.
17:50
Alarmă în rândul părinților! Experții antidrog spun adevărul despre vârsta la care copiii intră în contact cu drogurile: „Totul începe mult mai devreme decât credem” # SpyNews
Un subiect care îi sperie pe tot mai mulți părinți a fost adus în prim-plan la Suceava, unde campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a ajuns cu o serie de conferințe dedicate atât tinerilor, cât și adulților.
17:40
EXCLUSIVITATEA MOMENTULUI! Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, interviu emoționant din spatele gratiilor, “Sunt la marginea prăpastiei”! Diseară, la Spynews TV, de la 21:30! # SpyNews
De la libertate la celulă, de la viața de familie la singurătate. În această seară, de la ora 21:30, în cadrul emisiunii „Spynews TV Live” telespectatorii vor urmări un interviu tulburător realizat chiar din penitenciar, în care bărbatul condamnat la patru ani de închisoare cu executare vorbește fără ocolișuri despre viaţa în spatele gratiilor, cădere, regrete, dorul de familie și lupta cu propriile greșeli.
17:20
O româncă de 15 ani a dispărut fără urmă în Belgia. Familia ei nu mai știe nimic de ea de o săptămână # SpyNews
O adolescentă în vârstă de 15 ani a dispărut în Belgia! Familia Denisei Alexandra face apel public pe Internet, după o săptămână în care nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Cei care o văd sunt rugați să anunțe de urgență poliția.
16:50
Antrenor de fotbal cunoscut, fotografiat în timp ce este sărutat pasional de trei tinere! Imagini interzise minorilor! # SpyNews
Au apărut imaginile care au explodat în fotbalul mondial! Un antrenor celebru a fost surprins în timp ce este sărutat pasional de trei tinere, în același timp! Scenele au fost comentate zile în șir la nivel mondial.
Acum 8 ore
16:10
Larisa Uță, prima reacție, după ce a fost eliminată de la Survivor. De ce a izbucnit în lacrimi, după ce a părăsit competiția # SpyNews
Larisa Uță a fost eliminată de la Survivor, în urma duelului cu Cristian Boureanu. Antrenoarea de fitness a făcut primele declarații despre ce a trăit în junglă, după ce a părăsit competiția.
16:00
Cum a participat Alex Dobrescu, din închisoare, la petrecerea de moț a fiului său! Cristina Cioran, declarații exclusive # SpyNews
Ce a ales fiul Cristinei Cioran de pe tavă, la petrecerea de moț, și unde a fost organizat evenimentul! Spynews.ro are toate detaliile. De asemenea, ce mesaj a transmis Alex Dobrescu din închisoare. Imagini exclusive de la petrecere!
16:00
Amalia Bellantoni, în război cu tiktokerii! Îi acuză că își fac reclamă pe spatele ei! Ce și-au spus, în direct # SpyNews
Scandalul dintre Amalia Bellantoni și tiktokerii din România continuă! În ediția de astăzi de la Viața fără filtru, mai mulți influenceri au intrat în direct și au purtat un dialog cu aceasta. Blondina susține că anumite persoane populare din mediul online se folosesc, în prezent, de numele ei pentru a-și face reclamă. Iată ce și-au spus!
15:50
Ce alimente se consumă în Săptămâna Albă. Tradițiile care se respectă înainte de Postul Paștelui # SpyNews
Săptămâna Albă este ultima dinainte de Postul Paștelui. Cel mai greu post din an începe pe 23 februarie și va dura până pe 4 aprilie, în cazul catolicilor sau 11 aprilie pentru Paștele ortodox.
15:00
Meghan Markle, imagine cu chipul fiicei pe care o are împreună cu prințul Harry. Ultima fotografie oficială cu Lilibet era din 2022 # SpyNews
Meghan Markle și prințul Harry au împreună doi copii, pe Archie, în vârstă de șase ani, și pe Lilibet, în vârstă de patru ani și jumătate. Ducesa de Sussex a postat o imagine în care fiica ei apare alături de prințul Harry și în care i se vede chipul fetiței, după o lungă perioadă în care au ales să nu îi expună pe copii în mediul online.
14:50
Ninsorile abundente au blocat pistele. Mai multe zboruri au fost anulate și redirecționate pe un aeroport din România # SpyNews
Din cauza ninsorilor extrem de puternice și a vremii severe, autoritățile au luat măsuri de ultimă oră pe Aeroportul din Suceava. Zborurile au fost complet oprite.
14:50
Mircea Lucescu a plecat la Bruxelles! Selecționerul României va fi consultat de un specialist în oncologie moleculară # SpyNews
Mircea Lucescu a plecat la Bruxelles! Selecționerul României urmează să fie consultat de unul dintre cei mai renumiți specialiști în oncologie moleculară din lume. Mai exact, este vorba despre prof. dr. Ștefan Constantinescu, un medic celebru pentru rezultatele sale. Iată mai multe informații!
Acum 12 ore
14:20
Soția lui Kanye West, Bianca Censori, martoră într-unul dintre procesele lui. Ce urmează să se întâmple pe 21 februarie # SpyNews
Bianca Censori ar putea fi martoră într-unul dintre procesele lui Kanye West. Rapperul a fost dat în judecată de managerul de proiect care se ocupa de renovările conacului din Malibu pe care ar fi vrut să îl transforme complet.
14:10
A murit Racz Attila, un nume cunoscut în lumea afacerilor. Cunoscut ca „Regele motorinei”, acesta a fost unul dintre cei mai notorii organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere și proprietar din umbră al complexului Hanul Pescarilor.
14:10
Adela Popescu nu este o mamă strictă! Multe femei nu și-ar lăsa copiii să facă astfel de activități # SpyNews
Adela Popescu este o mamă permisivă! Actrița le dă copiilor săi mână liberă la diverse activități cu care multe alte femei nu ar fi e acord. Vedeta și Radu Vâlcan au decis să își crească fiii într-un mod cât mai tradițional, așa cum se făcea pe vremuri, motiv pentru care panica nu este neapărat un sentiment prezent des în sufletul prezentatoarei TV.
13:40
Miercurea Cenușii din 2026 marchează începutul Postului Mare pentru catolici, un moment important de pentru pocăință. Ce semnificație are și care sunt tradițiile catolice.
13:40
Călin Donca, reacție acidă, după ce i s-a spus că Larisa Uță a rămas la Survivor mai mult decât el: „Eu și câștigam” # SpyNews
Călin Donca a reacționat, după ce cineva i-a spus că Larisa Uță, concurenta cu care nu s-a înțeles deloc, a rămas la Surviror mai mult decât el. Afaceristul a fost eliminat în urma unei accidentări, iar antrenoarea de fitness a părăsit competiția în ediția difuzată pe 15 februarie.
13:30
Tzancă Uraganu, gest suprem de iubire pentru Alina Marymar! Manelistul a arătat lumii întregi cine este șefa inimii lui # SpyNews
Tzancă Uraganu a demonstrat cine face legile! Manelistul o iubește la nebunie pe Alina Marymar, femeia cu care are și un copil. Aceasta îl însoțește peste tot, iar duminică seara, artistul a săvârșit un gest emoționant pentru brunetă. Iată despre ce este vorba!
13:10
Testele pre-sezonului Formula 1 de la Bahrain vor fi difuzate în exclusivitate pe AntenaPLAY # SpyNews
Micul regat Bahrain devine, din nou, punctul de întâlnire al pasionaților de viteză, odată cu a doua sesiune a testelor oficiale pre-sezon din Formula 1. Totul se desfășoară pe spectaculosul Circuitul Sakhir, acolo unde echipele și piloții își testeaza limitele înaintea unui nou an plin de provocări.
13:00
Elena Udrea, mesaj controversat: „La câți șerpi am ținut la sân...”. Cum au reacționat urmăritorii ei # SpyNews
Elena Udrea a stârnit controverse cu ultimul mesaj postat pe rețelele de socializare. Fostul ministru s-a afișat alături de fiica ei, cu care a mers într-un loc unde a putut vedea specii exotice și a postat imagini în timp ce ținea în palme un șarpe inofensiv.
12:50
Mihai Bendeac a împlinit 43 de ani! Actorul își sărbătorește, astăzi, ziua de naștere, iar urările de bine au curs șiroaie pe rețelele de socializare. Pe lângă prieteni și fani, o persoană pe care juratul The Ticket a afirmat că o simpatizează și-a făcut apariția în secțiunea de comentarii. Da, ați ghicit! Este vorba despre Mira. Iată ce i-a spus artista marelui actor!
12:50
Premieră, diseară, la Power Couple: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif, nu numai investiția” # SpyNews
Au luptat cu temerile lor, cu momentele în care totul părea dificil și au reușit să ajungă până în penultima săptămână a competiției. Au demonstrat că există iubire între ei și au comunicat eficient. Au făcut investițiile corecte și au crescut bugetul familiei. Cinci cupluri continuă lupta pentru marea finală și premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro, la Power Couple! Totul continuă diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
12:50
Corina Caciuc a împlinit 34 de ani. Cum a fost sărbătorită logodnica lui Laurențiu Reghecampf # SpyNews
Corina Caciuc, logodnica lui Laurențiu Reghecampf, a împlinit recent 34 de ani și pare că a avut parte de o zi frumoasă în care s-a relaxat și s-a bucurat de compania persoanelor dragi.
12:50
Cât te poate costa un sejur de două săptămâni într-o destinație exotică? Maria Constantin, despre Jamaica „Este o ţară scumpă” # SpyNews
Jamaica rămâne una dintre cele mai dorite destinații exotice, însă nu este deloc o alegere ieftină. Artista Maria Constantin a povestit recent experiența sa din această țară și a explicat cât de mare poate fi bugetul necesar pentru o vacanță de două săptămâni.
12:20
Silvana Rîciu, primele declarații, după ce s-a zvonit că divorțează de soțul ei. Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Silvana Rîciu a reacționat, după ce s-a zvonit că divorțează de cel de-al doilea soț. Cântăreața de muzică populară a ignorat, mai întâi, speculațiile, însă ulterior a primit o mulțime de comentarii în care a fost întrebată ce se întâmplă în căsnicia cu Nicușor Ioniță.
12:20
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, supă harira marocană un fel principal, tajine de pui cu lămâie şi măsline, şi un desert, portocale cu scorţişoară.
12:10
Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare # SpyNews
Emisiunea „Survivor” devine din ce în ce mai urmărită, cu fiecare ediție care este difuzată la televizor. Concurenții luptă din răsputeri pentru a-și păstra cât mai mult locul în competiție. CAV este unul dintre Războinici și, deși nu a intrat de la început în show, acesta a reușit să se impună rapid. Iată, totuși, care este numele său real și de unde provin aceste prescurtări!
12:10
Sacrificiul făcut de soţii Manta pentru a-şi susţine visul, „Cel mai greu moment a fost recesiunea” # SpyNews
Povestea gimnaștilor români Mariana Manta și Adrian Manta a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes american”, moderată de Mădălina Bălan, o mărturie despre curaj, sacrificiu și reconstrucția unei vieți departe de casă.
11:50
Recomandări pentru echilibru şi protecţie în locuinţă. Risvan Vlad Rusu: „Scoate energia stagnantă și aduce energia proaspătă” # SpyNews
Într-o ediție recentă a emisiunii "Lumea nevăzută", realizată de Dana Bălăceanu, invitatul Risvan Vlad Rusu a vorbit despre simbolistica începutului „anului de foc” și despre câteva recomandări menite să aducă echilibru și protecție în locuință.
11:40
Soția lui Florin Salam, avertisment clar pentru femeile care vor să flirteze cu manelistul, la evenimente. Care a fost reacția lui # SpyNews
Roxana Dobre s-a arătat deranjată de faptul că există femei care vor să flirteze cu Florin Salam, deși este el este căsătorit. Bruneta a avut un avertisment pentru cele care încearcă să îl „agațe” la petreceri. La rândul lui, manelistul a spus că nu vrea să aibă probleme în căsnicie.
11:30
Cum au numit-o fanii Survivor pe Yasmin Awad, la câteva săptămâni după ce a părăsit competiția. Fosta concurentă nu s-a abținut # SpyNews
Yasmin Awad a primit comentarii răutăcioase, pe rețelele de socializare, la câteva săptămâni după ce a părăsit emisiunea Survivor. Aceasta a fost eliminată din motive medicale, iar internauții au taxat-o pentru parcursul pe care l-a avut în Dominicană.
11:20
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă # SpyNews
În caz de calamitate, rucsacul de urgență poate face diferența între siguranță și vulnerabilitate. Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă un set de provizii esențiale pentru a te asigura că vei putea supraviețui cel puțin 72 de ore, până la intervenția autorităților.
11:20
Există două momente în care oamenii ajung, în mod obișnuit, pe scaunul stomatologului: unul planificat, liniștit, făcut din obișnuință sau recomandare medicală, și altul apărut pe fond de disconfort, durere sau o problemă care a evoluat suficient cât să nu mai poată fi ignorată. Află din rândurile care urmează care sunt momentele în care este recomandat să mergi la stomatolog, fără să mai amâni.
10:50
Cum se înțelege logodnica lui Adrian Minune Jr. cu viitoarea soacră. Ariana a dezvăluit ce relație există între ea și Cati Simionescu # SpyNews
Informații bombă în showbizul românesc! Viitoarea noră a lui Adrian Minune a făcut declarații inedite despre relația pe care o are cu mama logodnicului său. Se pare că între ea și Cati Simionescu există o relație ceva mai diferită față de cele care există, de obicei, între nurori și soacre. Iată mai multe detalii!
10:50
Viviana Sposub, declarație de dragoste pentru iubit. Cum a surprins-o Iustin Chiroiu, de Valentine's Day # SpyNews
Viviana Sposub și noul ei iubit au apărut rar împreună de când formează un cuplu. Se zvonește că au o relație de câteva luni. Cei doi au sărbătorit împreună de ziua de naștere a lui Iustin Chiroiu, iar Ziua Îndrăgostiților cum altfel decât împreună. Declarația de dragoste pe care Viviana Sposub i-a făcut-o partenerului ei.
10:40
Oamenii legii au tras mai multe focuri de armă pe un drum din Ialomița, în încercarea de a opri o mașină care era condusă de un adolescent de 16 ani. În cele din urmă, minorul a fost oprit și reținut de polițiști.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.