Alex Dobrescu a dezmințit controversa ordinului de protecție! Când a rămas Cristina Cioran însărcinată, de fapt

11:20

Există două momente în care oamenii ajung, în mod obișnuit, pe scaunul stomatologului: unul planificat, liniștit, făcut din obișnuință sau recomandare medicală, și altul apărut pe fond de disconfort, durere sau o problemă care a evoluat suficient cât să nu mai poată fi ignorată. Află din rândurile care urmează care sunt momentele în care este recomandat să mergi la stomatolog, fără să mai amâni.