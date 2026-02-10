O farsă: nu se privatizează nimic!

08:10

Zeci de brazilieni au fost trăsniți de fulger în timp ce manifestau pentru eliberarea fostului președinte Javier Bolsonaro („Trump al Braziliei"), care – ca și prietenul său Trump – se prezenta ca un mare apărător al Bisericii și al familiei creștine. Zeci de oameni au fost răniți, iar unii se află în stare gravă, după […]