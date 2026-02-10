Vine Apocalipsa!
Ziaristii, 10 februarie 2026 04:00
Mă uit cu multă îngrijorare la cât de mulți români așteaptă salvarea de la Putin și brutele lui. Așteaptă Victoria lor în Ucraina și, apoi, defilarea triumfătoare pentru ei, falimentară pentru noi, prin Moldova și România. Cu flori și trandafiri. În naivitatea lor, acești români chiar cred că rușii sunt buni creștini, cu frică de […]
• • •
Acum 10 minute
04:40
Distinsa doamnă reformatoare a companiilor de stat Oana Gheorghiu ne-a anunțat că NU SE VA PRIVATIZA NICI O COMPANIE DE STAT ÎN 2026. Deci, în primul an de guvernare al acestei coaliții nu s-a privatizat nimic și nici în al doilea an de guvernare nu se va privatiza și nu se va lista nimic la […]
Acum o oră
04:00
Mă uit cu multă îngrijorare la cât de mulți români așteaptă salvarea de la Putin și brutele lui. Așteaptă Victoria lor în Ucraina și, apoi, defilarea triumfătoare pentru ei, falimentară pentru noi, prin Moldova și România. Cu flori și trandafiri. În naivitatea lor, acești români chiar cred că rușii sunt buni creștini, cu frică de […] Articolul Vine Apocalipsa! apare prima dată în Ziariștii.
Acum 2 ore
03:30
Suntem mai departe de zona euro ca niciodată. Premierul Bolojan a declarat că obiectivul de țară ar trebui să fie să intrăm în zona euro. Un obiectiv foarte bun. Dar cât de departe suntem? În 2016, România îndeplinea 4 din cele 5 criterii de aderare în zona euro (singurul pe care nu-l îndeplinea era ușor […]
Acum 6 ore
00:10
Părerea mea: Europa și România ar trebui să ignore tot ce vine de la regimul MAGA. MAGA nu e SUA. Trump a ajuns un stres inutil pentru SUA și pentru întreaga planetă. În Ucraina, rușii au ucis mai mulți civili în 2025, în timpul „eforturilor de pace" ale lui Trump, decât în 2024, sub Biden. […]
9 februarie 2026
23:20
Spondiloza cervicală este o afecțiune degenerativă care afectează coloana vertebrală cervicale (gâtul). Este un proces natural de uzură legat de îmbătrânire, care implică deteriorarea treptată a discurilor intervertebrale și a articulațiilor din zona cervicală. Discurile intervertebrale se deshidratează și își pierd din înălțime, apar osteofite (excrescențe osoase) pe vertebre, ligamentele pot deveni mai rigide, cartilajul […]
Acum 8 ore
22:40
Într-o postare pe rețelele sociale, doamna ex-prim-ministru Viorica Dăncilă cere cotidianului „Le Monde" să prezinte scuze pentru un articol despre confiscarea simbolului bluzei tradiționale românești de către extrema dreaptă „suveranistă". Însă nu și cotidianului „New York Times", care a scris în aceiași termeni despre același subiect, pe 24 mai 2025. „Este ABSOLUT JIGNITOR ca o […]
Acum 24 ore
13:00
În acest weekend, două pesonaje publice – un antrenor de fotbal și o actriță – au produs momente de un fascism latent, erupte din subconștientul aceleiași gândiri bolnave: străinul și ne-ortodoxul sunt dușmanii „rumânului" neaoș ortodox! Ești străin – ești deja suspect; ești catolic, reformat, neoprotestant, hindus, budist, musulman sau ateu – vai de capul […]
Ieri
00:40
Discursul specific crizei și schimbării nu e de dată recentă, el fiind prezent și-n perioadele percepute a fi stabile. Mereu au fost voci care au deplâns lumea de altădată, care au prezentat „ziua de astăzi" fie ca pe ultima secundă a omenirii, fie ca pe ultima zi de stabilitate și prima dintr-un viitor sumbru. În […]
8 februarie 2026
14:40
Lecția usturătoare a Europei: J. D. Vance huiduit, Ucraina aplaudată la deschiderea Olimpiadei de iarnă # Ziaristii
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, de la Milano, a oferit ocazia Europei să dea o lecție usturătoare barbariei MAGA, reprezentată de Administrația Trump. Pe stadionul „San Siro" din orașul italian a fost huiduit copios vicepreşedintele SUA, J. D. Vance, când a apărut pe un ecran uriaș alături de soția, Usha. Huiduielile n-au […]
08:30
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 25 noiembrie 2010. În copilăria mea, satul nostru, Codreni, era unul de ţărani, care anul întreg munceau la câmp, arau, semănau, cultivau, răluiau şi adunau rodul: cei mici alături de cei mari. Pe când eram elev, într-o zi de primăvară, un pici de vreo cinci […]
07:30
Acum aproape patru ani, când a început războiul în Ucraina, unul dintre motivele invocate de Federaţia Rusă a fost faptul că trebuie să „cureţe" ţara de „nazişti" (naţionalişti), ca şi cum a fi naţionalist şi a-ţi iubi patria înseamnă să fii un fel de terorist sau ucigaş. Însă mi-am amintit de această declaraţie zilele trecute, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Trump închide Europa Liberă și în România. Radioul a „amuțit” în 2008, site-ul dispare la 8 ani de la lansare # Ziaristii
Din 31 martie 2026, site-ul legendarului post de radio Europa Liberă – romania.europalibera.org – nu va mai exista. Suspendarea finanţării pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty, decisă de Donald Trump în martie 2025, duce la acest sfârșit trist pentru o instituție media care face parte dn istoria țării noastre, a Europei și a lumii. Se stinge […]
12:10
În Franța, o largă reflecție asupra erorilor comise de progresiștii americani (erori care au favorizat accesul la putere al radicalismului trumpist) și a factorilor care amplifică votul pentru extrema dreapta franceză s-a soldat cu concluzii care ar trebui să ne îngrijoreze în România. Umilirea sistematică a celor care au ieșit de pe băncile școlii fără […]
6 februarie 2026
22:10
Sâmbătă, de la ora 20.00, stadionul din Gruia devine cel mai fierbinte punct din Superliga. CFR Cluj primește vizita rivalilor locali de la „U", într-unul dintre cele mai importante dueluri din istoria recentă, având în vedere miza. Pe lângă orgoliu, în joc este și participarea în play-off, iar fiecare punct pierdut poate conta decisiv în […]
5 februarie 2026
13:30
În ciuda faptului că pariurile sportive și jocurile de noroc au fost legalizate în România de foarte mult timp, încă există o mulțime de discuții în această privință. Pariurile, la fel ca alte forme de jocuri de noroc, reprezintă o activitate reglementată în România printr-o legislație specială. Cu toate acestea, este important ca fiecare parior […]
11:10
S-a terminat „imunitatea” mega-coruptului Robert Negoiță? Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul PSD a construit ilegal, din bani publici, o șosea pentru blocurile fratelui său # Ziaristii
Lunga perioadă de „imunitate" în fața legii a PSD-istului Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din 2012, pare să fi ajuns la sfârșit. Dacă acțiunea procurorilor e serioasă și nu doar o operațiune de imagine, ar fi un semn că DNA și PSD s-au hotărât să-l lase din brațe pe mega-infractor, din interese diferite. Șeful DNA, […]
09:40
Am zis că nu mă mai uit o lună la Marș TV, dar duamna Anca l-a băgat în studio pe guru și ceva îmi spunea că va fi o emisiune gen surprize-surprize, mai ales că pe burtiere scria că se vor detona „bombe, șocuri și explozii" în studio și nah, nu voiam să pierd momentul. […]
08:20
Huliganii MAGA pun presiune pe Europa: 6 minciuni enorme doar despre „cazul România”, în Raportul preliminar al „Comisiei Jordan”. „Vina” de a nu permite fake news, discursul urii și extremismul pe rețelele sociale # Ziaristii
Intrată în zodia MAGA, America mai coboară un nivel de abjecție: o comisie importantă a Congresului SUA dă de veste lumii că nu Rusia, ci Europa a intervenit inacceptabil în alegerile din România! Nu tirania estică, ci democrația vestică își lovește cetățenii prin cenzură și lipsă de libertăți! Raportul de la Washington, infectat de delațiunle […]
3 februarie 2026
00:40
Indiferent cât de bine îți organizezi bugetul, apar momente în care viața te ia prin surprindere. O reparație urgentă, o cheltuială medicală, o problemă tehnică sau o situație familială pot apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Cheltuielile neprevăzite sunt una dintre cele mai frecvente surse de stres financiar, mai ales atunci când nu […]
3 februarie 2026
22:00
Deși despre „deep state" s-a vorbit mai demult, cel care și-a construit campania electorală pe acest concept a fost Donald Trump. El s-a prezentat în cursa electorală pentru primul mandat drept luptătorul cu „statul profund", constituit din serviciile de informații americane care se opuneau proiectului său de a face America mare. În discursul lui Trump, […]
20:20
M-am săturat până peste cap de subiectul „combaterea fake news". Ne învârtim în același cerc de ani de zile și ne zbatem la nivelul câtorva persoane sau grupuri de voluntari, luptând cu un fenomen monstruos. Statul român nu mișcă un deget, iar inteligența artificială ne prinde, desigur, complet nepregătiți. Știm de unde vin știrile false […]
17:30
Mișcări în televiziuni: șef nou la Știrile TVR; Digi 24 ise din must carry; Vitalie Cojocari pleacă de la Euronews, iar Denise Rifai – de la Kanal D # Ziaristii
Mutări importante în lumea televiziunilor din România. Cea cu impactul cel mai mare este schimbarea șefului Știrilor TVR, ca urmare a numirii unui nou Președinte Director General al televiziunii publice. Decizia PNL de a o numi pe Adriana Săftoiu în locul lui Dan Turturică la șefia Televiziunii Române a dus, inevitabil, și la schimbarea șefului […]
10:40
Într-un cuplu, cadourile nu sunt simple gesturi simbolice, ci modalități prin care partenerii comunică atenție, afecțiune și implicare. Un cadou ales corect poate consolida relația, poate aduce un plus de emoție și poate crea un context favorabil pentru apropiere. De aceea, tot mai multe persoane își doresc daruri care să aibă o semnificație reală și […]
08:40
E plin FB-ul cu părerologi pe „taxa Temu". Că știau ei dinainte, că era predictibil… Că ea a mutat totul în Ungaria. Și dă-i, și luptă… În primul rând, orice taxă pe importuri este impusă prin politica comercială a UE, care este o politică comună. Adică, România nu poate impune unilateral nicio taxă pe importuri […]
07:50
Anul trecut, tot în luna februarie, în PNL se pregătea un puci pentru a-l elimina pe Ilie Bolojan. Când țara „ardea" – cu alegeri anulate, instabilitate politică, atacuri MAGA, amenințări de faliment din partea creditorilor, acțiuni de destabilizare, echipe care pregăteau acțiuni militare și chiar o posibilă lovitură de stat –, puciștii aveau alte griji. […]
2 februarie 2026
23:20
Judecătoarea „M-a sunat Lia” se pensionează la 51 de ani, cu cel puțin 5.500 de euro pe lună! # Ziaristii
Societatea românească își recompensează regește încă o exponentă a sistemului bolnav din justiție: judecătoarea Ionela Tudor de la Curtea de Apel București. Autoarea celebrei șoapte „A sunat Lia" alege odihna la 51 de ani, iar noi vom munci din greu să-i plătim o pensie lunară de cel puțin 5.500 de euro. În ședința de joi, […]
17:50
PSD a adoptat la nivel de partid pachetul pentru „relansare economică". I-auzi! Vă vine să credeți, cât tupeu!? Partidul care devalizează copios bugetul de stat din 1990 încoace, furând cu miliardele din banii contribuabililor, de zeci de ani… … partidul care instrumentalizează Cupola organizată Infracțional din Justiție, întru exonerarea de orice vină a infractorilor și […]
16:20
„Insula Iubirii", unde miliardarii Americii dezmierdau copilițe, a fost cumpărată de SUA de la danezi în 1917. Danemarca, da, aia cu Groenlanda! În urmă cu mai bine de un secol, SUA a cumpărat Insulele Virgine (cum altfel!) din motive militare și strategice – Primul Război Mondial. Epstein a cumpărat insula de la un proprietar privat. […]
15:50
Odată expusă mizeria Epstein-KGB, Trump nu mai poate fi șantajat de Putin. E compromis, nu mai servește la nimic. Dar asta înseamnă finalul amândurora, fiindcă nimeni nu-i mai ține spatele lui Putin. Cu ei vor pica și alți clovni, ca Orbán Viktator și hoarda de AUR de la noi. Sigur, va mai dura, dar s-a […]
14:50
Manifestațiile din 2017-2018, precum și votul de la europarlamentarele din 2019, cu USR la 22%, au
04:20
Niciodată în istorie, SUA nu a fost într-o poziție atât de periculoasă și jenantă. Atât pentru ea însăși, ca mare națiune, cât și pentru restul lumii. La butoanele celei mai mari puteri a lumii se află cei mai mari dezaxați. Dosarele Epstein nu doar confirmă ce intuiam, dar aduc noutăți desprinse din filme de groază. […] Articolul O clică de nebuni conduce America apare prima dată în Ziariștii.
1 februarie 2026
16:30
FOTO. „Insula orgiilor” lui Epstein, care le dă fiori lui Trump, Clinton, Gates etc. Are 31 de hectare și se află între Marea Caraibelor și Oceanul Atlantic # Ziaristii
„Insula orgiilor”, care i-a aparținut pedofilului Jeffrey Epstein, se numește Little St. James și face parte din Antilele Mici, bariera aflată între Marea Caraibelor și Oceanul Atlantic. Nu departe, spre vest, se află Puerto Rico, care nu e departe de statutul de „al 51-lea stat american”. Epstein a deținut și o altă insulă, de două […] Articolul FOTO. „Insula orgiilor” lui Epstein, care le dă fiori lui Trump, Clinton, Gates etc. Are 31 de hectare și se află între Marea Caraibelor și Oceanul Atlantic apare prima dată în Ziariștii.
16:00
Șeful de la Harvard, în 2017: Trump „e bolnav mintal”. Epstein: „Tu nu înțelegi cât de prost este el” # Ziaristii
Documentele desecretizate vineri de Departamentul Justiției din SUA arată ce gândeau, încă din 2016-2017, pedofilul Jeffrey Epstein și cercul său de prieteni despre candidatul/președintele Donald Trump, client de bază al „rețelei Epstein” pe „insula depravării”. Printre cele peste 3 milioane de documente desecretizate vineri, 30 ianuarie, de Departamentul Justiției din SUA se află și un […] Articolul Șeful de la Harvard, în 2017: Trump „e bolnav mintal”. Epstein: „Tu nu înțelegi cât de prost este el” apare prima dată în Ziariștii.
13:20
Rețeaua Epstein – „cea mai mare capcană cu miere pe care KGB a creat-o vreodată”. Donald Trump și Bill Cliton au căzut în ea. Rușii au vrut să-l salveze pe Epstein ducându-l la Moscova, dar n-au mai apucat # Ziaristii
Tabloidul britanic Daily Mail face dezvăluiri incredibile despre scandalul care devastează America și rescrie politica mondială: „afacerea Epstein”. Apar dovezi că imperiul sexual al lui Jeffrey Epstein a fost creat sub îndrumarea KGB și apoi a lui Putin personal, pentru a compromite sau măcar a avea la mână personalități occidetale, în special americane, de prim […] Articolul Rețeaua Epstein – „cea mai mare capcană cu miere pe care KGB a creat-o vreodată”. Donald Trump și Bill Cliton au căzut în ea. Rușii au vrut să-l salveze pe Epstein ducându-l la Moscova, dar n-au mai apucat apare prima dată în Ziariștii.
08:30
ICE, celebrul și temutul Departament pentru Migrație din SUA, a reținut cel puțin 10 români în ultima vreme în America. Informația mi-a fost confirmată în emisiunea de joi de Dana Bucin. Este avocată specializată în problemele migranților din SUA. Dar nu este totul. Cel puțin 10 români au fost și deportați de administrația Trump în […] Articolul Accentul care te duce în arestul lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
31 ianuarie 2026
18:00
Un sondaj de opinie arată că există totuși o instituție în care românii au mai multă încredere decât în Armată, Biserică etc. Știți care este instituția? FIRMELE PRIVATE. Omul vede că în firmele private i se deschide ușa, este invitat să ia loc, este ascultat, i se oferă ce caută, iar dacă nu găsește ce […] Articolul Instituția în care românii au cea mai mare încredere apare prima dată în Ziariștii.
12:30
Este epoca comparațiilor majore și a redefinirii lumii. Fascinant, tot citesc analize și meditez la ele. Uneori însă am impresia că subestimăm rolul nebuniei, al hazardului și al capriciilor. Analizelele că Trump ar decădea mental abundă. După cruzimea cu care a fost tratat Biden pentru vina de a fi bătrân – inclusiv de către Trump, […] Articolul Trump nu a încheiat opt războaie. Ce spune minciuna asta despre el și lume apare prima dată în Ziariștii.
11:40
De ce o centrală termică modernă aduce confort, economii și sustenabilitate locuinței tale? Află şi tu chiar ACUM! # Ziaristii
Atunci când te gândești la renovarea casei tale, confortul și eficiența energetică ar trebui să fie priorități. Alegerea unei centrale termice moderne poate aduce numeroase beneficii, de la asigurarea unui mediu cald și plăcut până la optimizarea consumului de energie și reducerea cheltuielilor lunare. În acest articol vei descoperi cum tehnologia de ultimă generație poate […] Articolul De ce o centrală termică modernă aduce confort, economii și sustenabilitate locuinței tale? Află şi tu chiar ACUM! apare prima dată în Ziariștii.
10:10
A analizat Barbu Mateescu, sociologic, electoratul AUR și ne-a spus că acesta e de stânga. Eu am zis din prima clipă: AUR nu e un partid conservator, ci național-socialist. Socialist, deci de stânga, da? Nostalgic comunist, egalitarist + naționalist. Național-socialist. Nazi. Fiindcă oricum diferențele între Hitler și Stalin sunt minore (dintre ingrediente nu lipsește nici […] Articolul Conservă rusească, nu conservator! apare prima dată în Ziariștii.
07:20
Departamentul Justiției din SUA tocmai a publicat peste 3 milioane de documente, poze, mail-uri și filmulețe din dosarul Epstein. În peste 3.000 din ele apare Donald Trump, însă numărul acestora va crește, având în vedere că e nevoie de timp pentru a studia aceste volume. Partea urâtă este că, în unele documente, Trump este acuzat […] Articolul Trump și Epstein apare prima dată în Ziariștii.
05:30
Cum a apărut limitarea mandatelor. Plus: câteva argumente pro, dar și contra. Puțini știu că președintele SUA nu a fost limitat multă vreme la două mandate. Inițial, cele două mandate au fost o cutumă instaurată de primul președinte al SUA, George Washington, care după două mandate a ales să nu mai candideze pentru un al […] Articolul Momentul unei reforme în USR se apropie! apare prima dată în Ziariștii.
30 ianuarie 2026
21:50
Etapa a 24-a a Superligii, care demarează vineri, ne oferă o serie de meciuri directe între formații aflate în cursa de calificare în mult doritul play-off. Vezi oferta Superbet pentru partidele etapei 24! CFR reacționează tot mai bine și își sporește șansele de play-off, deși mulți îi cântau prohodul. Cu 7 etape înainte de finalul […] Articolul Superliga 24: o etapă cu meciuri esențiale în cursa pentru play-off apare prima dată în Ziariștii.
29 ianuarie 2026
21:00
Există ceva profund umilitor, o jenă care-ți face pielea de găină, în felul în care suveraniștii români înțeleg demnitatea națională. Episodul în care Simion a tăiat tortul Groenlanda și scârțâia pe la uși să-l primească vreun ajutor de câine-lup de la Casa Albă, fix în cea mai mare criză diplomatică dintre America și Europa, e […] Articolul De ce e Simion sclavul lui Trump când alți suveraniști europeni nu sunt? apare prima dată în Ziariștii.
20:20
Discurile de frână lucrează în tandem cu plăcuțele, preluând fricțiunea și transformând energia mașinii în căldură, oprind astfel autovehiculul. La Volkswagen Golf 5 1.9 TDI, de obicei, discurile față măsoară la montaj între 25 și 28 mm grosime, iar limita minimă recomandată este în jur de 19 mm. La roțile din spate, aceste valori pornesc […] Articolul Cum afectează stilul de condus uzura discurilor de frână la Golf 5 apare prima dată în Ziariștii.
20:00
Agorafobia este o tulburare de anxietate caracterizată prin teamă intensă și evitarea unor situații sau locuri în care persoana crede că ar putea fi dificil să scape sau să primească ajutor dacă apare anxietatea sau un atac de panică. Termenul provine din greaca veche („agora” înseamnă piață publică, iar „phobia” – teamă), reflectând teama de […] Articolul Agorafobia: cum se manifestă și ce opțiuni de tratament oferă psihiatria modernă apare prima dată în Ziariștii.
13:30
În cel mai recent sondaj CURS, la începutul anului 2026, partidul extremist AUR este cotat cu 35% din intenția de vot a românilor, la distanțe mari de PSD (23%), PNL (18%) și USR (10%). Deși într-o scădere de aproximativ 5 procente, AUR rămâne favoritul românilor cu drept de vot. După 36 de ani de la […] Articolul Despre tiranie: ideologia „României asediate” și miturile naționaliste ale AUR apare prima dată în Ziariștii.
08:10
Zeci de brazilieni au fost trăsniți de fulger în timp ce manifestau pentru eliberarea fostului președinte Javier Bolsonaro („Trump al Braziliei”), care – ca și prietenul său Trump – se prezenta ca un mare apărător al Bisericii și al familiei creștine. Zeci de oameni au fost răniți, iar unii se află în stare gravă, după […] Articolul VIDEO. Zeci de susținători ai președintelui-pușcăriaș au fost loviți de fulger apare prima dată în Ziariștii.
28 ianuarie 2026
20:30
FCSB – Fenerbahce: mult sub ediția trecută, campioana are șanse mici la calificare. Ce arată Cotele Superbet? # Ziaristii
FCSB termină grupa de Europa League 2025–2026 cu un meci pe teren propriu contra lui Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22.00. Campioana Superligii încearcă să dea lovitura pe ultima sută de metri și să se „furișeze” printre primele 24 de echipe din cea de-a doua competiție intercluburi din Europa. Live pe Superbet alături de […] Articolul FCSB – Fenerbahce: mult sub ediția trecută, campioana are șanse mici la calificare. Ce arată Cotele Superbet? apare prima dată în Ziariștii.
15:30
În mediul de afaceri actual, eficiența operațională și optimizarea costurilor sunt esențiale. O componentă-cheie în acest sens este alegerea echipamentelor potrivite, cum ar fi imprimantele termice. Ele sunt esențiale pentru diverse industrii, de la retail la logistică, datorită vitezei și fiabilității lor. De ce să optezi pentru o imprimantă termică Imprimantele termice sunt preferate pentru […] Articolul Cum alegi imprimanta termică potrivită nevoilor companiei apare prima dată în Ziariștii.
15:00
„Înțelepciunea rusească”: Putin a distrus 36.000 de sate în propria țară, în 25 de ani de conducere despotică # Ziaristii
Apar informații care confirmă oficial că tiranul Vladimir Putin este marele gropar al Rusiei. În timpul mandatului său prezidențial, întins deja de-a lungul a peste 25 de ani, au dispărut 36.000 de sate și comune de pe întreg cuprinsul Federației Ruse. Doar în 2025, se arată pe canalul de televiziune NTV din Moscova, au pierit […] Articolul „Înțelepciunea rusească”: Putin a distrus 36.000 de sate în propria țară, în 25 de ani de conducere despotică apare prima dată în Ziariștii.
