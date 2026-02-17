Hotelul Radisson Blu care va fi construit în Mamaia ar putea începe lucrările în toamna acestui an. „Sperăm ca luna aceasta să avem autorizaţia. Sunt bănci interesate să finanţeze proiectul“
Ziarul Financiar, 17 februarie 2026
Proiectul Radisson Blu Mamaia, care va fi dezvoltat de Monarc Properties, dezvoltator imobiliar din zona rezidenţială, aşteaptă să primează autorizaţiile finale pentru a putea începe lucrările de construcţie.
• • •
ZF Live. Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Mă aştept ca piaţa RCA să rămână stabilă. Este o piaţă care a ajuns la o maturitate. În 2026 vrem să depăşim venituri de 100 mil. euro şi vom continua să dezvoltăm produse facultative # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie de asigurări care îl are în spate pe antreprenorul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a ajuns anul trecut la venituri de circa 70 mil. euro, iar pentru anul 2026 ţinta este de a depăşi 100 mil. euro, a spus Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Puterea de cumpărare a crescut, la fel şi salariile, dar tinerii tot nu îşi permit să îşi cumpere o locuinţă proprie pentru că şi preţurile apartamentelor cresc. Cât costă acum un metru pătrat în Bucureşti şi de ce 4 din 10 tineri care au între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii? # Ziarul Financiar
Preţurile alimentelor au crescut în România peste media UE în ultimul deceniu. Restaurantele locale au avut cea mai mare creştere din UE, de 11,3% în 2024 # Ziarul Financiar
În România, preţurile alimentelor, băuturilor şi serviciilor de catering au crescut mult mai rapid decât media Uniunii Europene, atât pe termen lung, adică din 2014 până în 2024, cât şi pe termen scurt.
Mihai Constandiş, Cognizant România: România nu poate juca jocul preţului în IT, trebuie să joace jocul valorii - iar AI este „levierul“ prin care ne diferenţiem. Compania a reluat programele de angajare a juniorilor, iar pentru cele 25 de locuri s-au înscris 600 de candidaţi # Ziarul Financiar
Sectorul IT din România traversează o perioadă de maturizare după mai bine de un deceniu de creştere accelerată, în condiţiile în care presiunea globală pe costuri şi adoptarea inteligenţei artificiale redefinesc aşteptările clienţilor şi modelul de business al companiilor de servicii.
O nouă explicaţie-revelaţie legată de motivele care fac din România una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din UE. De vină sunt acum băieţii deştepţi şi verzi cu ATR-uri, avizaţi toţi de autorităţi. De ce 9 din 10 proiecte verzi cu avize tehnice de racordare (ATR) pică şi este acesta motivul real pentru facturile mari? # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a mai identificat un motiv pentru care România are energia scumpă, dincolo de interconexiunile austriecilor, de exemplu. De data aceasta este vorba despre inflaţia de avize tehnice de racordare (ATR) din industria de energie verde, care blochează sistemul şi care nu permite realizarea unor investiţii reale.
Reportajul săptămânii. După 25 de ani. Cum arată primul hipermarket din România, Carrefour din Militari. Atunci şi acum: „Parcarea cu 2.000 de locuri era plină ochi. Mii de oameni intrau în magazin în fiecare oră.“ „Pare muzeu. E linişte, parcarea goală, doar câţiva cumpărători răzleţi printre rafturi“ # Ziarul Financiar
Carrefour Militari, deschis în iunie 2001, a adus pentru prima dată „parfumul“ cumpărăturilor din Occident în Bucureşti: „un labirint hipercolorat de mărfuri, pe o suprafaţă de 8.500 de metri pătraţi, plin cu peste 50.000 de produse: de la şosete până la frigidere sau home-cinema, ecranele imense care îţi aduceau experienţa de cinematograf acasă“.
Lidas din Tulcea, care a investit 100 mil. euro într-o fabrică de produse congelate de panificaţie şi patiserie în Cataloi, a intrat în concordat preventiv. „Are un caracter strategic şi preventiv, vizează ajustarea calendarului de rambursare la noua capacitate operaţională şi la dinamica actuală a fluxurilor de numerar.“ # Ziarul Financiar
Compania Lidas din Tulcea, care a investit 100 de milioane de euro într-o fabrică de produse congelate de panificaţie şi patiserie dezvoltată în Cataloi şi funcţională din 2024, una din cele mai mari investiţii din sectorul de panificaţie din ultimii ani şi printre cele mai mari făcute de un antreprenor român, a intrat în concordat preventiv.
ZF Live. Liviu Dobre, CEO, Agricover Holding: Anul 2025 a fost bun, de creştere pentru businessul nostru. Am închis cu un sold de 3,8 mld. lei al creditelor acordate agriculturii, o creştere de 14% faţă de anul precedent # Ziarul Financiar
Agricover Holding, lider în distribuţia de inputuri agricole care deţine un IFN dedicat finanţării fermierilor, a încheiat anul 2025 cu o creştere a volumului de împrumuturi acordate.
Cei mai puternici antreprenori din energie vin la ZF Power Summit. Cum se poate transforma energia în cel mai bun bilet pentru internaţionalizarea businessului made in Ro? # Ziarul Financiar
Cristian Pîrvulescu, CEO, ENEVO Group, Adrian Stan, fondator şi preşedintele CA, AJ BRAND, Ionuţ Tănăsoaica, CEO, Grup EM şi Gianina Pelea, CEO, E-INFRA Group participă în calitate de speakeri la ZF Power Summit. Alături de ei şi-au confirmat prezenţa Mihai Tudor, CEO, Simtel, Corneliu Bodea, CEO, Adrem, George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, Florin Mircea Pop, general manager, EnergoBit şi Daniel Raşcu, country manager, Parapet Germania.
Bursă. Alina Popa, OMV Petrom: „Realitatea nu coincide întotdeauna perfect cu estimarea“, iar CAPEX-ul din 2025 a ieşit uşor sub ghidaj, pe fondul derulării simultane a mai multor proiecte # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), companie cu o capitalizare de 62 mld. lei, a doua cea mai mare după Hidroelectrica, spune că diferenţa dintre valoarea de CAPEX estimată anterior şi cea raportată efectiv pentru 2025 nu are o cauză punctuală, ci ţine de natura proiectelor aflate în derulare şi de modul în care investiţiile sunt planificate şi recunoscute.
Bursă. Zece ani de listări la Bursa de Valori: 1 mld. euro atraşi de companii antreprenoriale şi 1,8 mld. euro prin IPO-ul Hidroelectrica. Ce vor antreprenorii, ce le oferă bursa, cine îi ajută, cum pot fi listate mai multe companii, ce caută investitorii, teme-cheie ale ZF Capital Markets Summit, 16 martie 2026 # Ziarul Financiar
În ultimii zece ani, din 2016 încoace, Bursa de Valori Bucureşti a traversat o perioadă de activitate intensă şi diversă, marcată de un flux constant de listări, în special din zona antreprenorială, şi de creşterea treptată a capacităţii pieţei de a finanţa companii din sectoare tot mai variate ale economiei.
Bursă. Cinci fonduri de pensii Pilon II au cumpărat jumătate din acţiunile oferite de Cris-Tim în IPO şi au ajuns să aibă 17% din companie pentru 223 mil. lei. Aripi şi Vital au zis pas. De la listare acţiunile Cris-Tim au urcat cu 30%. NN Pensii, investiţie de 101 mil. lei # Ziarul Financiar
Apar primele date despre investiţia fondurilor de pensii private Pilon II în acţiuni Cris-Tim Family Holding după listarea de toamnă, arătând că acestea au fost principalii cumpărători, subscriind 49% din numărul de acţiuni oferite şi acumulând 17,1% din companie, echivalentul a 223 milioane de lei, potrivit calculelor realizate de ZF.
ZF IT Generation. Start-up Update. Vlad Marincaş, cofondator şi CEO Aqurate – platformă AI pentru e-commerce: Suntem în proces de a ridica o nouă rundă de finanţare de 800.000 de euro pentru a lansa un modul AI de discounturi personalizate şi pentru a accelera extinderea în străinătate # Ziarul Financiar
Start-up-ul timişorean Aqurate, care dezvoltă o platformă bazată pe inteligenţă artificială (AI) pentru personalizarea experienţei clienţilor în magazinele online, se află în discuţii avansate pentru a ridica o nouă rundă de finanţare, în valoare de aproximativ 800.000 de euro. Infuzia de capital va fi direcţionată prioritar către dezvoltarea unui nou modul tehnologic care va genera discounturi personalizate pentru clienţi, dar şi pentru accelerarea expansiunii pe piaţa DACH (Germania, Austria, Elveţia).
Pe frontul inflaţiei nimic nou: în ianuarie, inflaţia anuală a fost de 9,6%, o scădere minusculă faţă de 9,7% în decembrie 2025 # Ziarul Financiar
În ianuarie, inflaţia anuală a fost de 9,6%, faţă de 9,7% în decembrie 2025. O reducere insignifiantă, dar nu o situaţie neşteptată. La extreme, energia electrică s-a scumpit cu 60% în ultimul an, cafeaua cu 24,6%, iar biletele de tren cu 24,4%, în timp ce cartofii s-au ieftinit cu 10,8% şi serviciile poştale cu 3,4%. Faţă de ianuarie 2025, inflaţia a fost în ianuarie 2026 aproape dublă.
Bursă. Lion Capital intră în acţionariatul Electromontaj, companie listată în decembrie la BVB # Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a achiziţionat un pachet de peste 5% din Electromontaj SA (parte a Grup EM) prin preluarea integrală a societăţii Trasab 55, entitatea care deţine aceste titluri. Finalizarea achiziţiei vine după un proces care s-a întins pe mai bine de doi ani; Electromontaj s-a listat pe piaţa AeRO la finele lunii decembrie a anului trecut.
Exim Banca Românească revine cu oferta de credite fără comision de acordare pentru micile afaceri # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a relansat oferta promoţională dedicată susţinerii micilor afaceri, care reduce costurile de finanţare şi oferă antreprenorilor un acces mai uşor la resursele necesare pentru activitatea de zi cu zi sau pentru dezvoltarea afacerii.
Alexandru Reff, country managing partner, Deloitte România şi Moldova: Anul trecut am trecut peste un şoc politic care ar fi putut să fie, îndrăznesc să spun, fatal inclusiv pentru economie şi iată că, între timp, am depăşit şi o ajustare fiscală de care ne puteam teme că va genera un impact mult mai negativ în economie # Ziarul Financiar
Un mare experiment în domeniul leadershipului: un număr record din cele mai mari companii publice americane îşi înlocuiesc directorii executivi, iar aceştia sunt mai tineri şi mai neexperimentaţi # Ziarul Financiar
Aproximativ unu din nouă directori executivi din 1.500 dintre cele mai mari companii publice americane a fost înlocuit, relevă o nouă analiză citată de The Wall Street Journal.
Majoritatea ţărilor europene au suferit un şoc la nivelul competitivităţii în urma episodului inflaţionist din ultimii ani. Schimbările afectează în mod special Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
Şocul inflaţionist din perioada 2020-2024 resimţit în Europa Centrală şi de Est a fost mult mai amplu şi de o structură diferită faţă de Europa de Vest şi prin urmare a răsturnat unul dintre pilonii cheie ai traiectoriei de convergenţă a regiunii, nivelurile scăzute ale preţurilor şi salariilor, relevă un studiu recent al Comisiei Euro-pene analizat de Portfolio.
Ce se mai întâmplă în logistică: CTP finalizează un depozit de 54.000 mp în sudul Bucureştiului şi extinde parcul industrial la 140.000 mp # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul CTP, cel mai mare proprietar şi operator de spaţii industriale şi logistice listat în Europa după suprafaţa închiriabilă, a finalizat o nouă clădire de 54.000 de metri pătraţi în cadrul CTPark Bucharest South, parcul industrial din Popeşti-Leordeni, în sudul Capitalei.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Dumitriţa Luncanu, Zenzia Glamping din Piatra-Neamţ: Investiţiile rămân o prioritate, dar le abordăm cu disciplina unui navigator care ajustează velele în funcţie de vânt şi curenţi # Ziarul Financiar
Nevoia unui cadru fiscal clar şi previzibil este esenţială pentru planificarea investiţiilor în turism şi în facilităţi sustenabile precum Zenzia Glamping din Piata-Neamţ, una din cele trei unităţi de cazare din România certificate Eco0-Label, concept dezvoltat de UE astfel încât consumatorii să distingă produsele sau serviciile verzi.
ZF Agropower. Producătorul lactatelor Ţarina: Anul acesta vrem să dublăm producţia, să creştem la export. Analizăm posibilitatea livrărilor către SUA # Ziarul Financiar
Călin Zanc, cofondator al Lactate Someşene, care produce brandul de lactate Ţarina, dar care a achiziţionat şi Grota de la Ţaga, spune că în ultimii ani a investit în dezvoltarea capacităţii de producţie din fabrica din Dej şi achiziţia grotei cu o istorie de sute de ani, astfel că anul acesta se va concentra pe creşterea vânzărilor.
