Hotelul Radisson Blu care va fi construit în Mamaia ar putea începe lucrările în toamna acestui an. „Sperăm ca luna aceasta să avem autorizaţia. Sunt bănci interesate să finanţeze proiectul“

Ziarul Financiar, 17 februarie 2026 16:45

Proiectul Radisson Blu Mamaia, care va fi dezvoltat de Monarc Pro­perties, dezvoltator imobi­liar din zona rezi­den­ţială, aşteaptă să pri­mează autori­zaţiile finale pen­tru a putea înce­pe lucrările de construcţie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
16:45
Hotelul Radisson Blu care va fi construit în Mamaia ar putea începe lucrările în toamna acestui an. „Sperăm ca luna aceasta să avem autorizaţia. Sunt bănci interesate să finanţeze proiectul“ Ziarul Financiar
Proiectul Radisson Blu Mamaia, care va fi dezvoltat de Monarc Pro­perties, dezvoltator imobi­liar din zona rezi­den­ţială, aşteaptă să pri­mează autori­zaţiile finale pen­tru a putea înce­pe lucrările de construcţie.
Acum 30 minute
16:30
Ştiai că există un model de business care închide start-up-uri ca să îţi salveze sănătatea mintală? Ziarul Financiar
16:30
Statul a finanţat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani: investiţii de 6,6 mld. lei prin Compania Naţională de Investiţii, dar sute de proiecte nu au date complete sau sunt neutilizate Ziarul Financiar
Acum o oră
16:15
ZF Live. Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Mă aştept ca piaţa RCA să rămână stabilă. Este o piaţă care a ajuns la o maturitate. În 2026 vrem să depăşim venituri de 100 mil. euro şi vom continua să dezvoltăm produse facultative Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie de asigurări care îl are în spate pe antreprenorul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a ajuns anul trecut la venituri de circa 70 mil. euro, iar pentru anul 2026 ţinta este de a depăşi 100 mil. euro, a spus Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
16:15
Puterea de cumpărare a crescut, la fel şi salariile, dar tinerii tot nu îşi permit să îşi cumpere o locuinţă proprie pentru că şi preţurile apartamentelor cresc. Cât costă acum un metru pătrat în Bucureşti şi de ce 4 din 10 tineri care au între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:45
Preţurile alimentelor au crescut în România peste media UE în ultimul deceniu. Restaurantele locale au avut cea mai mare creştere din UE, de 11,3% în 2024 Ziarul Financiar
În România, preţurile alimentelor, băuturilor şi serviciilor de catering au crescut mult mai rapid decât media Uniunii Europene, atât pe termen lung, adică din 2014 până în 2024, cât şi pe termen scurt.
15:15
Mihai Constandiş, Cognizant România: România nu poate juca jocul preţului în IT, trebuie să joace jocul valorii - iar AI este „levierul“ prin care ne diferenţiem. Compania a reluat programele de angajare a juniorilor, iar pentru cele 25 de locuri s-au înscris 600 de candidaţi Ziarul Financiar
Sectorul IT din România traversează o perioadă de maturizare după mai bine de un deceniu de creştere accelerată, în condiţiile în care presiunea globală pe costuri şi adoptarea inteligenţei artificiale redefinesc aşteptările clienţilor şi modelul de business al companiilor de servicii.
15:15
O nouă explicaţie-revelaţie legată de motivele care fac din România una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din UE. De vină sunt acum băieţii deştepţi şi verzi cu ATR-uri, avizaţi toţi de autorităţi. De ce 9 din 10 proiecte verzi cu avize tehnice de racordare (ATR) pică şi este acesta motivul real pentru facturile mari? Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a mai identificat un motiv pentru care România are energia scumpă, dincolo de interconexiunile aus­triecilor, de exemplu. De data aceasta este vorba despre inflaţia de avize tehnice de racordare (ATR) din industria de energie verde, care blochează sistemul şi care nu permite realizarea unor investiţii reale.
15:15
BNR păstrează dobânda de politică monetară la 6,5% pe an. Inflaţia îşi va prelungi scăderea lentă în T1, dar va consemna o creştere în T2, pe fondul scumpirii unor produse şi al eliminării plafonului la adaosul comercial pentru alimente Ziarul Financiar
15:00
Anthropic se loveşte de Pentagon în negocierile pentru Claude: compania cere interdicţii explicite împotriva supravegherii în masă şi a armelor autonome, în timp ce SUA ameninţă cu excluderea grupului din contractele viitoare Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:45
Ce spune preşedintele Nicuşor Dan despre delegaţia României la Washington în calitate de observator: România are interesul şi din perspectivă economică şi mai ales din perspectivă de securitate ca această relaţie să fie cât mai puternică Ziarul Financiar
14:45
Bursă. OMV Petrom finalizează investiţii de 20 milioane euro la rafinăria Petrobrazi pentru modernizarea sistemelor de tratare a apelor uzate Ziarul Financiar
14:15
Reportajul săptămânii. După 25 de ani. Cum arată primul hipermarket din România, Carrefour din Militari. Atunci şi acum: „Parcarea cu 2.000 de locuri era plină ochi. Mii de oameni intrau în magazin în fiecare oră.“ „Pare muzeu. E linişte, parcarea goală, doar câţiva cumpărători răzleţi printre rafturi“ Ziarul Financiar
Carrefour Militari, deschis în iunie 2001, a adus pentru prima dată „parfumul“ cumpă­răturilor din Occident în Bucureşti: „un labirint hipercolorat de mărfuri, pe o suprafaţă de 8.500 de metri pătraţi, plin cu peste 50.000 de produse: de la şosete până la frigidere sau home-cinema, ecranele imense care îţi aduceau experienţa de cinematograf acasă“.
13:30
2Performant intră pe piaţa din Irlanda şi îl numeşte pe Manus Ó Dálaigh country manager Ziarul Financiar
13:30
AI-ul a ajuns peste tot: Unul dintre cei mai cunoscuţi producători japonezi de WC-uri high-end produce piese cheie pentru cipurile de memorie. Acţiunile au explodat în ultimele 6 luni cu peste 57%, iar investitorii se aşteaptă ca raliul să accelereze Ziarul Financiar
13:00
România exportă banane de 3,4 mil. euro: cele mai multe ajung în Ungaria şi Republica Moldova. În 2021, exporturile de banane erau de aproape 15 mil. euro Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:45
Lidas din Tulcea, care a investit 100 mil. euro într-o fabrică de produse congelate de panificaţie şi patiserie în Cataloi, a intrat în concordat preventiv. „Are un caracter strategic şi preventiv, vizează ajustarea calendarului de rambursare la noua capacitate operaţională şi la dinamica actuală a fluxurilor de numerar.“ Ziarul Financiar
Compania Lidas din Tulcea, care a investit 100 de mili­oane de euro într-o fabrică de produse congelate de pani­ficaţie şi patiserie dezvoltată în Cataloi şi funcţională din 2024, una din cele mai mari investiţii din sectorul de panificaţie din ultimii ani şi printre cele mai mari făcute de un antreprenor român, a intrat în concordat preventiv.
12:30
Colliers: Tranzacţiile amânate în 2025 pot împinge piaţa imobiliară la peste 750 mil. euro în 2026 Ziarul Financiar
12:15
Ce faci când scade bursa şi cum îţi gestionezi emoţiile? Ziarul Financiar
11:45
Record istoric: Românii au lăsat 10 mld. euro pe vacanţe în străinătate in 2025 Ziarul Financiar
11:45
Confederaţia Patronală Concordia susţine agenda OCDE de simplificare a legislaţiei: birocraţia excesivă afectează competitivitatea şi creşterea economică Ziarul Financiar
11:45
Cum a deschis bursa: Indicele BET creşte cu 1% marţi, după maximul înregistrat ieri. Digi câştigă 1,9%, iar OMV Petrom şi Romgaz câte 1,4% Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Administratorul de fonduri de investiţii BT Asset Management ajunge la active de 10 miliarde de lei şi 450.000 de participanţi Ziarul Financiar
11:45
Avocaţii de la Filip & Company au asistat Continental în vânzarea diviziei Original Equipment Solutions (OESL), cu operaţiuni şi în România, către compania americană de private holding Regent Ziarul Financiar
11:15
ZF Live. Liviu Dobre, CEO, Agricover Holding: Anul 2025 a fost bun, de creştere pentru businessul nostru. Am închis cu un sold de 3,8 mld. lei al creditelor acordate agriculturii, o creştere de 14% faţă de anul precedent Ziarul Financiar
Agricover Holding, lider în distribuţia de inputuri agri­cole care deţine un IFN dedicat finanţării fermie­rilor, a încheiat anul 2025 cu o creştere a volumului de împrumuturi acordate.
11:15
O nouă şedinţă importantă la BNR. Dobânda-cheie rămâne la 6,5%, cred analiştii. Ce mesaje va transmite BNR la a doua şedinţă de politică monetară din 2026? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:45
Un mare semnal de alarmă: Datoria publică a României a ajuns la 1.121 mld. lei în noiembrie 2025 şi trece de 60% din PIB, un nivel de alertă de la care trebuie să urmeze măsuri de corecţie Ziarul Financiar
10:45
Cei mai puternici antreprenori din energie vin la ZF Power Summit. Cum se poate transforma energia în cel mai bun bilet pentru internaţionalizarea businessului made in Ro? Ziarul Financiar
Cristian Pîrvulescu, CEO, ENEVO Group, Adrian Stan, fondator şi preşedintele CA, AJ BRAND, Ionuţ Tănăsoaica, CEO, Grup EM şi Gianina Pelea, CEO, E-INFRA Group participă în cali­ta­te de speakeri la ZF Power Summit. Alături de ei şi-au confirmat prezen­ţa Mihai Tudor, CEO, Simtel, Cor­ne­liu Bodea, CEO, Adrem, George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, Florin Mircea Pop, general manager, EnergoBit şi Daniel Raşcu, country manager, Parapet Germania.
10:45
Datoria publică a României a ajuns la 1.116 mld. lei în octombrie 2025, în creştere cu aproape 8% faţă de finalul lui 2024 Ziarul Financiar
10:30
​Record pentru turismul extern: Suma lăsată de români pe vacanţele în afara ţării a depăşit pentru prima dată pragul de 10 mld. euro Ziarul Financiar
10:30
Vrei să lucrezi pentru Uniunea Europeană? Dacă ai terminat facultatea, ai şansa să participi la un concurs care ţi-ar putea aduce un job în cadrul UE, prin care vei contribui la politici şi programe care au un impact asupra a milioane de oameni din întreaga Europă Ziarul Financiar
10:30
Tudorel Andrei, preşedintele INS: Unu din şase copii s-au născut în străinătate în ultimii 10 ani. În perioada 2014–2024, numărul copiilor români născuţi în strainatate a fost de 364.000, reprezentând peste 16% din totalul nou-născuţilor înregistraţi în ţară în acest interval Ziarul Financiar
10:15
Andrei Şerbănescu, ZF: De la opiu la AI: Cum a ajuns economia prezentului să monetizeze anxietatea şi să ne vândă soluţii rapide de stres ca să rezistăm încă puţin, încă o zi, încă un trimestru Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Alina Popa, OMV Petrom: „Realitatea nu coincide întotdeauna perfect cu estimarea“, iar CAPEX-ul din 2025 a ieşit uşor sub ghidaj, pe fondul derulării simultane a mai multor proiecte Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), companie cu o capitalizare de 62 mld. lei, a doua cea mai mare după Hidroelectrica, spune că diferenţa dintre valoarea de CAPEX estimată anterior şi cea raportată efectiv pentru 2025 nu are o cauză punctuală, ci ţine de natura proiectelor aflate în derulare şi de modul în care investiţiile sunt planificate şi recunoscute.
10:15
ZF Deschiderea de Astăzi | Divo Pulitika, board member Intercapital ETF: început excelent de an pe bursă, interes crescut pentru România şi fluxuri puternice de capital prin ETF-uri Ziarul Financiar
10:00
Datoria publică a României a ajuns la 1.121 mld. lei în noiembrie 2025 şi trece de 60% din PIB Ziarul Financiar
10:00
Bursă. Zece ani de listări la Bursa de Valori: 1 mld. euro atraşi de companii antreprenoriale şi 1,8 mld. euro prin IPO-ul Hidroelectrica. Ce vor antreprenorii, ce le oferă bursa, cine îi ajută, cum pot fi listate mai multe companii, ce caută investitorii, teme-cheie ale ZF Capital Markets Summit, 16 martie 2026 Ziarul Financiar
În ultimii zece ani, din 2016 încoace, Bursa de Valori Bucureşti a traversat o perioadă de activitate intensă şi diversă, marcată de un flux constant de listări, în special din zona antreprenorială, şi de creşterea treptată a capacităţii pieţei de a finanţa companii din sectoare tot mai variate ale economiei.
09:15
Cum a schimbat Christian Tour turismul românesc. Deciziile cheie care au ridicat standardele industriei Ziarul Financiar
Acum 12 ore
08:15
Bursă. Cinci fonduri de pensii Pilon II au cumpărat jumătate din acţiunile oferite de Cris-Tim în IPO şi au ajuns să aibă 17% din companie pentru 223 mil. lei. Aripi şi Vital au zis pas. De la listare acţiunile Cris-Tim au urcat cu 30%. NN Pensii, investiţie de 101 mil. lei Ziarul Financiar
Apar primele date despre investiţia fondurilor de pensii private Pilon II în acţiuni Cris-Tim Family Holding după listarea de toamnă, arătând că acestea au fost principalii cumpără­tori, subscriind 49% din numărul de acţiuni oferite şi acumulând 17,1% din companie, echivalentul a 223 mi­lioane de lei, potrivit calculelor realizate de ZF.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Vlad Marincaş, cofondator şi CEO Aqurate – platformă AI pentru e-commerce: Suntem în proces de a ridica o nouă rundă de finanţare de 800.000 de euro pentru a lansa un modul AI de discounturi personalizate şi pentru a accelera extinderea în străinătate Ziarul Financiar
Start-up-ul timişorean Aqurate, care dezvoltă o platformă bazată pe inteligenţă artificială (AI) pentru personalizarea experienţei clienţilor în magazinele online, se află în discuţii avansate pentru a ridica o nouă rundă de finanţare, în valoare de aproximativ 800.000 de euro. Infuzia de capital va fi direcţionată prioritar către dezvoltarea unui nou modul tehnologic care va genera discounturi personalizate pentru clienţi, dar şi pentru accelerarea expansiunii pe piaţa DACH (Germania, Austria, Elveţia).
07:15
Pe frontul inflaţiei nimic nou: în ianuarie, inflaţia anuală a fost de 9,6%, o scădere minusculă faţă de 9,7% în decembrie 2025 Ziarul Financiar
În ianuarie, inflaţia anuală a fost de 9,6%, faţă de 9,7% în decembrie 2025. O reducere insignifiantă, dar nu o situaţie neşteptată. La extreme, energia electrică s-a scumpit cu 60% în ultimul an, cafeaua cu 24,6%, iar biletele de tren cu 24,4%, în timp ce cartofii s-au ieftinit cu 10,8% şi serviciile poştale cu 3,4%. Faţă de ianuarie 2025, inflaţia a fost în ianuarie 2026 aproape dublă.
Acum 24 ore
00:15
Bursă. Lion Capital intră în acţionariatul Electromontaj, companie listată în decembrie la BVB Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a achiziţionat un pachet de peste 5% din Electromontaj SA (parte a Grup EM) prin preluarea integrală a societăţii Trasab 55, entitatea care deţine aceste titluri. Finalizarea achiziţiei vine după un proces care s-a întins pe mai bine de doi ani; Electromontaj s-a listat pe piaţa AeRO la finele lunii decembrie a anului trecut.
00:15
Uber Eats a decis să atace din nou piaţa din România, la şase ani după ce a ieşit. Lupta pe livrări se reaprinde într-un peisaj dominat de Glovo, Bolt Food şi Wolt Ziarul Financiar
00:15
Exim Banca Românească revine cu oferta de credite fără comision de acordare pentru micile afaceri Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a relansat oferta promoţională dedicată susţinerii micilor afaceri, care reduce costurile de finanţare şi oferă antreprenorilor un acces mai uşor la resursele necesare pentru activitatea de zi cu zi sau pentru dezvoltarea afacerii.
00:15
Alexandru Reff, country managing partner, Deloitte România şi Moldova: Anul trecut am trecut peste un şoc politic care ar fi putut să fie, îndrăznesc să spun, fatal inclusiv pentru economie şi iată că, între timp, am depăşit şi o ajustare fiscală de care ne puteam teme că va genera un impact mult mai negativ în economie Ziarul Financiar
00:15
Un mare experiment în domeniul leadershipului: un număr record din cele mai mari companii publice americane îşi înlocuiesc directorii executivi, iar aceştia sunt mai tineri şi mai neexperimentaţi Ziarul Financiar
Aproximativ unu din nouă di­rectori executivi din 1.500 dintre cele mai mari companii publice ameri­cane a fost înlocuit, relevă o nouă analiză citată de The Wall Street Journal.
00:15
Majoritatea ţărilor europene au suferit un şoc la nivelul competitivităţii în urma episodului inflaţionist din ultimii ani. Schimbările afectează în mod special Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
Şocul inflaţionist din perioada 2020-2024 resimţit în Europa Cen­tra­lă şi de Est a fost mult mai amplu şi de o structură diferită faţă de Europa de Vest şi prin urmare a răsturnat unul dintre pilonii cheie ai traiecto­ri­ei de convergenţă a regiunii, nivelu­rile scăzute ale preţu­ri­lor şi salariilor, relevă un studiu recent al Comisiei Euro-pene analizat de Portfolio.
00:15
Ce se mai întâmplă în logistică: CTP finalizează un depozit de 54.000 mp în sudul Bucureştiului şi extinde parcul industrial la 140.000 mp Ziarul Financiar
Dezvoltatorul CTP, cel mai mare proprietar şi operator de spaţii industriale şi logistice listat în Europa după suprafaţa închiriabilă, a finalizat o nouă clădire de 54.000 de metri pătraţi în cadrul CTPark Bucharest South, parcul industrial din Popeşti-Leordeni, în sudul Capitalei.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Dumitriţa Luncanu, Zenzia Glamping din Piatra-Neamţ: Investiţiile rămân o prioritate, dar le abordăm cu disciplina unui navigator care ajustează velele în funcţie de vânt şi curenţi Ziarul Financiar
Nevoia unui cadru fiscal clar şi previzibil este esenţială pentru planificarea investiţiilor în turism şi în facilităţi sustenabile precum Zenzia Glamping din Piata-Neamţ, una din cele trei unităţi de cazare din România certificate Eco0-Label, concept dezvoltat de UE astfel încât consumatorii să distingă produsele sau serviciile verzi.
00:15
ZF Agropower. Producătorul lactatelor Ţarina: Anul acesta vrem să dublăm producţia, să creştem la export. Analizăm posibilitatea livrărilor către SUA Ziarul Financiar
Călin Zanc, cofondator al Lactate Someşene, care produce brandul de lactate Ţarina, dar care a achiziţionat şi Grota de la Ţaga, spune că în ultimii ani a investit în dezvoltarea capacităţii de producţie din fabrica din Dej şi achiziţia grotei cu o istorie de sute de ani, astfel că anul acesta se va concentra pe creşterea vânzărilor.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.