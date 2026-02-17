Compania clujeană OVES Enterprise a prezentat prima rachetă de croazieră dezvoltată în România în mediul privat. „Obiectivul nostru este să construim un sistem robust, aliniat standardelor internaţionale, care să demonstreze expertiza românească”

15:15

Premierul Ilie Bolojan a mai identificat un motiv pentru care România are energia scumpă, dincolo de interconexiunile aus­triecilor, de exemplu. De data aceasta este vorba despre inflaţia de avize tehnice de racordare (ATR) din industria de energie verde, care blochează sistemul şi care nu permite realizarea unor investiţii reale.