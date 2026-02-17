Explozia datoriei publice a României - de 1.121,5 miliarde lei în noiembrie 2025, a șocat presa maghiară: ”Nici măcar nu îndrăznim să scriem suma brută”!

19:20

Trezește-te, popor român, acum și astăzi și nu te încrede în cei ce te conduc! Căci ei sunt doar trista și schiloada INTERFAȚĂ; a acelei FEȚE oculte, stranii până la satanism, ce se ascunde cu perversitate diabolică în spatele ideilor lor generoase, care au promis RAIUL pe pământ, dar care întotdeauna au adus IADUL.