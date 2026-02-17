Nicu goes to Washingtion fără Spartanul din Paris? Expert în jocuri video, Radu Tudor spune că Nicușor Dan nu poate zbura în Statele Unite cu un avion militar
ActiveNews.ro, 17 februarie 2026 15:50
Președintele Nicușor Dan nu poate zbura în Statele Unite cu un avion militar de tip Spartan, susține jurnalistul Radu Tudor, expert în jocuri video de război, care invocă „surse autorizate” într-o analiză publicată pe blogul său. Președintele urmează să participe la reuniunea „Consiliului Păcii” de la Washington, eveniment condus de președintele american Donald Trump.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 5 minute
16:30
AUR a depus proiectul de lege pentru introducerea unei scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru prima locuință # ActiveNews.ro
AUR a depus proiectul de lege pentru introducerea unei scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru prima locuință. Proiectul de lege depus vine în contextul în care regimul fiscal al impozitării clădirilor este unul care provoacă inechități fiscale și pune presiuni disproporționate asupra persoanelor fizice care dețin o singură locuință.
Acum o oră
16:00
Nicu goes to Washington fără Spartanul din Paris? Expertul în jocuri video Radu Tudor spune că Nicușor Dan nu poate zbura în Statele Unite cu un avion militar # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu poate zbura în Statele Unite cu un avion militar de tip Spartan, susține jurnalistul Radu Tudor, expert în jocuri video de război, care invocă „surse autorizate” într-o analiză publicată pe blogul său. Președintele urmează să participe la reuniunea „Consiliului Păcii” de la Washington, eveniment condus de președintele american Donald Trump.
15:50
Nicu goes to Washingtion fără Spartanul din Paris? Expert în jocuri video, Radu Tudor spune că Nicușor Dan nu poate zbura în Statele Unite cu un avion militar # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu poate zbura în Statele Unite cu un avion militar de tip Spartan, susține jurnalistul Radu Tudor, expert în jocuri video de război, care invocă „surse autorizate” într-o analiză publicată pe blogul său. Președintele urmează să participe la reuniunea „Consiliului Păcii” de la Washington, eveniment condus de președintele american Donald Trump.
15:40
Epidemiolog: Șase studii evaluate de colegi au demonstrat că vaccinurile anti-Covid 19 pe bază de ARNm sunt EXTREM DE CARDIOTOXICE, provocând cicatrici ireversibile ale inimii și MOARTEA SUBITĂ # ActiveNews.ro
În ultimii ani, autoritățile sanitare și companiile farmaceutice au negat vehement posibilitatea ca vaccinurile cu ARNm să afecteze sănătatea oamenilor și chiar să provoace decese
Acum 2 ore
15:30
TURBO-GALOPANT! Doliu în sportul dâmbovițean! Tânărul fotbalist Marius Pilă a murit la doar 29 de ani, la mai puțin de o lună de la diagnosticarea cu leucemie acută limfoblastică # ActiveNews.ro
Doliu în fotbalul dâmbovițean! Un fotbalist de la AFC Brezoaele, Marius Pilă, a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.
15:20
GALOPANT! Doliu în sportul dâmbovițean! Tânărul fotbalist Marius Pilă a murit la doar 29 de ani, la mai puțin de o lună de la diagnosticare: leucemie acută limfoblastică # ActiveNews.ro
Doliu în fotbalul dâmbovițean! Un fotbalist de la AFC Brezoaele, Marius Pilă, a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.
15:10
Injustiția circulației, toleranța ucigașilor asfaltului, inegalitatea rutieră în fața legii, toate aceste grave anomalii sunt, vai, de prea multă vreme, o tăcută complicitate generală la un haos pseudo legitim generator de moarte.
15:10
Epidemiolog: Șase studii evaluate de colegi au demonstrat că vaccinurile anti-Covid 19 pe bază de ARNm sunt EXTREM DE CARDIOTOXICE, provocând cicatrici ireversibile ale inimii # ActiveNews.ro
În ultimii ani, autoritățile sanitare și companiile farmaceutice au negat vehement posibilitatea ca vaccinurile cu ARNm să afecteze sănătatea oamenilor și chiar să provoace decese
Acum 4 ore
14:10
Moarte tragică pentru un tânăr ucrainean: a încercat să scape de război, dar inima i-a cedat la frontiera cu România # ActiveNews.ro
Un tânăr de 27 de ani din regiunea Ivano-Frankivsk a decedat în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera cu România.
14:10
Injustiția circulației, toleranța ucigașilor asfaltului, inegalitatea rutieră în fața legii, toate aceste grave anomalii sunt, vai, de prea multă vreme, o tăcută complicitate generală la un haos pseudo legitim generator de moarte.
13:50
Doliu în fotbalul dâmbovițean! Un fotbalist de la AFC Brezoaele, Marius Pilă, a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.
13:50
Decizie scandaloasă. British Museum elimină cuvântul „Palestina” din expozițiile despre Orientul Mijlociu în urma presiunilor avocaților pro-Israel # ActiveNews.ro
British Museum a eliminat cuvântul Palestina din expozițiile despre Orientul Mijlociu antic în urma „preocupărilor” unui grup israelian de avocați cu sediul în Marea Britanie.
13:40
Compania Meta a patentat un model IA care permite utilizatorilor să continue să posteze online și după ce ei – utilizatorii – decedează.
13:20
Robert Duvall, considerat unul dintre cei mai mari actori din toate timpurile, a murit la vârsta de 95 de ani # ActiveNews.ro
Actorul american Robert Duvall, o legendă al Hollywood-ului, a murit, duminică, la varsta de 95 de ani.
12:50
Patrick André de Hillerin: Nicușoară, Nicușoară, viața este mai ușoară cu a treia mânișoară # ActiveNews.ro
Ambasada României în Statele Unite Ale Americii/ Romanian Embassy to US a postat pe Facebook o poză cu doi președinți: cel al SUA și cel al României.
12:40
Dr. Anca Nițulescu – Apel către Camera Deputaților: Respingeți proiectul de lege PLx-21/2026 care amenință independența medicilor, transformă opinia medicală într-un delict și pune în pericol sănătatea publică # ActiveNews.ro
Proiectul prevede sancționarea medicilor cu excluderea din Colegiul Medicilor din România, adică cu interzicerea practicării profesiei medicale, dacă răspândesc în spațiul public „informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică.
Acum 6 ore
12:20
Întrebare pentru Zelenski: "De ce să ducem un război dacă în 15 ani nu va mai fi nimeni care să plătească taxe?" - Eu bănuiesc ce a răspuns... # ActiveNews.ro
Episcopul ucraineanromano-catolic Vitali Krivițki a tras un puternic semnal de alarmă în legăturăcu catastrofa demografică în care se află Ucraina.
12:10
Actele la control înainte de a posta pe social media! Partidul lui Merz vrea ca identitatea fiecărui utilizator să fie verificată # ActiveNews.ro
CDU, partidul aflat la guvernare în Germania se pregătește să discute o propunere legislativă care ar modifica fundamental arhitectura libertății de exprimare online, urmând ca identitatea fiecărui utilizator să fie verificată.
12:00
Datoria publică a României a spart bariera de 60% din PIB, prag care este considerat critic și, de altfel, este un angajament al României în fața Uniunii Europene, prin tratatele de aderare.
11:50
Avertismentul lui Călin Georgescu la Poliția Buftea: ”Nu e o recesiune tehnică, ci un dezastru provocat de modelul neoliberal globalist. Soluția: Programul Hrană, Apă, Energie” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a sosit la secția de Poliție din Buftea pentru a semna măsura controlului judiciar. În fața secției, zeci de persoane l-au așteptat, scandându-i numele și transmițându-i mesaje de susținere.
11:40
Avertismentul lui Călin Georgescu la Poliția Buftea: “Nu e recesiune tehnică, ci un dezastru provocat de modelul neoliberal globalist” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a sosit la secția de Poliție din Buftea pentru a semna măsura controlului judiciar. În fața secției, zeci de persoane l-au așteptat, scandându-i numele și transmițându-i mesaje de susținere.
11:20
LIVE: Călin Georgescu a ajuns la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a sosit la secția de Poliție din Buftea pentru a semna măsura controlului judiciar. În fața secției, zeci de persoane l-au așteptat, scandându-i numele și transmițându-i mesaje de susținere.
Acum 8 ore
10:20
După multe ezitări, bâlbâieli și mesaje controversate, președintele numit, a cărui desemnare este pusă sub semnul întrebării de Congresul Statelor Unite, anunță că va pleca la Washington, pentru a onora invitația scrisă pe care i-a...
10:10
Jurnalul meu video | 16 februarie 2026: Din faimoasa Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas Fâsu'.
09:30
Rusia a trimis ”avionul VIP al Kremlinului” la Teheran înaintea negocierilor nucleare de la Geneva # ActiveNews.ro
Un avion special Tupolev Tu-214PU al Rossiya Special Flight Squadron, folosit ca post de comandă aeropurtat și transport pentru oficiali de rang înalt ai Kremlinului, a decolat de pe Aeroportul Vnukovo din Moscova și a aterizat la...
09:20
Președintele Donald Trump a cerut Ucrainei să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor trilaterale cu Rusia și SUA de la Geneva.
09:10
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, 17 februarie, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, într-un moment tensionat pentru Executiv, cu divergențe privind pachetul de reduceri de cheltuieli din...
08:50
LIVE: Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor, cu o zi înainte de marea decizie a judecătorilor. Mâine, președintele interzis de sistem află dacă va scăpa de controlul judiciar, iar astăzi vine la secția de poliție din Buftea să semneze...
Acum 24 ore
02:50
Marti,18 februarie dimineața, la Târgu-Ocna va fi comemorarea Sfântului Închisorilor Valeriu Gafencu, tânărul cu suflet de crin, care a învins prin credință două dictaturi.
01:30
Valerian Stan despre declarația lui Obama că extratereștrii sunt reali, dar nu i-a văzut: Vorba lui Nicușor: rușii au intervenit în alegeri, dar nu am dovezi. Așa ne mai consolăm și noi cu gândul că politicieni cretini există și la alții # ActiveNews.ro
La câteva ore după ce a stârnit ironiile și bășcălia internauților spunând că extratereștii sunt reali, fostul președinte Barack Obama a publicat un mesaj de clarificare, precizând că nu a văzut nicio dovadă a existenței
01:30
Așa cum Sfânta Elisabeta purta în spate mereu un rucsac militar, tot așa ne purta în spate pe toți cei care reușiserăm să-i pătrundem la inimă. Ea avea o bucurie copilărească tot timpul, cu un chip blând și smerit. Avea multă răbdare, era înaltă, energică, harnică, gata să ajute pe oricine.
01:00
Într-o vreme a globalizării accelerate și a pierderii reperelor, destrămarea limbii materne și a identității naționale înseamnă, în fond, destrămarea omului însuși. Pornind de la experiența românilor din diaspora și de la istoria recentă a a unui proces de deznaționalizarei, acest dialog explorează legătura profundă dintre credință, cultură, limbaj și ființă
00:30
Ana-Maria Niță denunță procesul lui Eugen Sechilă: Statul român consideră că o troiță din lemn, cu motive tradiționale geometrice, este un pericol pentru ordine! Jos mâinile de pe credința și istoria noastră! SOLIDARITATE! # ActiveNews.ro
Astăzi, 16 februarie 2026, procesul lui Eugen Sechila – sculptor, patriot, fost luptător în Legiunea Străină și om devotat neamului românesc – s-a prelungit iarăși.
16 februarie 2026
20:50
Ana-Maria Niță denunță procesul lui Eugen Sechilă: Statul român consideră că o troiță din lemn, cu motive tradiționale geometrice în partea de jos, este un pericol pentru ordine! Jos mâinile de pe credința și istoria noastră! # ActiveNews.ro
Astăzi, 16 februarie 2026, procesul lui Eugen Sechila – sculptor, patriot, fost luptător în Legiunea Străină și om devotat neamului românesc – s-a prelungit iarăși.
20:40
Producătoarea israeliană a serialului „Teheran”, care redă povestea unui spion Mossad, a fost găsită moartă într-un hotel din Atena # ActiveNews.ro
Dana Eden, producătoarea israeliană a thriller-ului de spionaj de mare succes, „Teheran”, a fost găsit moartă, duminică, într-o cameră de hotel din Atena, au declarat polițiștii greci, precizând că asupra incidentului a fost declanșată o anchetă.
20:30
Valrian Stan despre declarația lui Obama că extratereștrii sunt reali, dar nu i-a văzut: Vorba lui Nicușor: rușii au intervenit în alegeri, dar nu am dovezi. Așa ne mai consolăm și noi cu gândul că politicieni cretini există și la alții # ActiveNews.ro
La câteva ore după ce a stârnit ironiile și bășcălia internauților spunând că extratereștii sunt reali, fostul președinte Barack Obama a publicat un mesaj de clarificare, precizând că nu a văzut nicio dovadă a existenței
20:10
Avertismentul unui fermier român: Adevărata miză nu este Mercosur, ci impunerea hranei artificiale. Prin controlul alimentației s-ar putea ajunge la un control total asupra vieții oamenilor # ActiveNews.ro
Bogdan Stancu, fermier din comuna Coșoveni, județul Dolj, care lucrează aproximativ 3.000 de hectare de teren arabil, atrage atenția asupra unui subiect pe care îl consideră esențial pentru viitorul agriculturii europene.
20:00
Trezește-te, popor român, acum și astăzi și nu te încrede în cei ce te conduc! Căci ei sunt doar trista și schiloada INTERFAȚĂ; a acelei FEȚE oculte, stranii până la satanism, ce se ascunde cu perversitate diabolică în spatele ideilor lor generoase, care au promis RAIUL pe pământ, dar care întotdeauna au adus IADUL.
20:00
Avertismentul unui fermier român: „Adevărata miză nu este Mercosur, ci impunerea hranei artificiale. Prin controlul alimentației s-ar putea ajunge la un control total asupra vieții oamenilor # ActiveNews.ro
Bogdan Stancu, fermier din comuna Coșoveni, județul Dolj, care lucrează aproximativ 3.000 de hectare de teren arabil, atrage atenția asupra unui subiect pe care îl consideră esențial pentru viitorul agriculturii europene.
20:00
KAUFLAND A MINȚIT CU HOMOSEXUALII! Realitatea e mult mai gravă și SE NUMEȘTE ceea ce făcea EPSTEIN: PEDOFILIE! Se urmărea atragerea COPIILOR DE LA 13 ANI! DOVEZILE DE LA ACCEPT ȘTERSE DE LGBT-IȘTI DE PE INTERNET - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Ați auzit cu siguranță că Kaufland a dezmințit că are vreo legătură cu Tabăra LGBT de pedofilie trans și homosexuală și poate v-ați bucurat. Ați uitat cam repede țarcurile de vite făcute de Kaufland pentru români în timpul plandemiei Covid sau „cărucioarele LGBT” livrate pentru a normaliza anormalul inclusiv în ochii copiilor cu care părinții merg la
19:20
Trezește-te, popor român, acum și astăzi și nu te încrede în cei ce te conduc! Căci ei sunt doar trista și schiloada INTERFAȚĂ; a acelei FEȚE oculte, stranii până la satanism, ce se ascunde cu perversitate diabolică în spatele ideilor lor generoase, care au promis RAIUL pe pământ, dar care întotdeauna au adus IADUL.
18:40
Producătoarea israeliană a serialului „Teheran” a fost găsită moartă într-un hotel din Atena # ActiveNews.ro
Dana Eden, producătoarea israeliană a thriller-ului de spionaj de mare succes, „Teheran”, a fost găsit moartă, duminică, într-o cameră de hotel din Atena, au declarat polițiștii greci, precizând că asupra incidentului a fost declanșată o anchetă.
18:00
Ionuț Țene: Ni se omoară patrioții în inima Ardealului, într‑un moment greu pentru România. Drum lin spre ceruri, lângă Avram Iancu, Gheorghe Chindriș! Dumnezeu să te odihnească în lumea celor drepți! # ActiveNews.ro
Moartea inopinată și violentă a ing. Gheorghe Chindriș a căzut ca un fulger pentru membrii Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, unde ocupa, cu noblețe și profesionalism funcția de vicepreședinte.
17:50
A fost prins asasinul lui Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA # ActiveNews.ro
A fost reținut suspectul în cazul afaceristului Gheorghe Chindriș, care a fondat primul sat românesc din SUA. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani, din Mureș, care se ascundea într-o garsonieră din Reghin. Anchetatorii au descoperit asupra lui bijuterii și 15.000 de lei, anunță România TV.
17:20
Silvian-Emanuel Man: Libertatea de exprimare este la mila ”fact cecărilor”. Pentru cenzorii Factual - Funky Citizens, suferințele românilor din Ardeal, crimele horthyștilor și diferențele de tratament în ceea ce privește istoria contemporană sunt ”false” # ActiveNews.ro
Facebook mi-a șters prin intermediul „Factual” un clip în care explicam o problemă de fapt și una de drept legată de Legea Vexler, anume că Institutul „Elie Wiesel”, în general, nu se preocupă de liderii și executanții regimului fascist...
17:20
Cu ce zboară Nicușor la Washington? Cu Teleleu Air, cu Țoiu călare pe mătură sau în viteză cu satelitul lui Miruță? # ActiveNews.ro
Este un adevărat festival de ironii în mnediul online pe marginea vizitei lui Nicusor Dan
17:10
ROMÂNIA AZI, DE SUS PÂNĂ JOS! Un polițist dement a oprit și amendat un pompier care mergea să stingă un incendiu pentru că nu ar fi acordat prioritate mașinii de Poliție care mergea la același eveniment # ActiveNews.ro
Un polițist din Galați este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenție și nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliție care mergea la același eveniment. Cazul a generat reacții la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Galați
17:10
Revolta sectei nicoșordaniste - își reneagă guruletele după ce a anunțat ca merge la Trump. Mîndruță-CTP-Dimofte: Nicule, rămâi în țara noastră mică, unde te duci în "anti-lume"? # ActiveNews.ro
Tabăra REZIST care s-a îngrămădit la sarmalele lui Nicușor Dan de la Cotroceni s-a inflamat rău după ce acesta a anunțat că va fi prezent la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump, dar ”ca observator”.
Ieri
15:50
Nicușor Dan este agent francez. El nu are nicio treabă cu Donald Trump, numai că în țară este o mare presiune pe tema ”trebuie să fii cu americnaii”.
15:20
Polițist cercetat disciplinar după o situație absurdă: a amendat un pompier voluntar care se deplasa la o intervenție și nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliție care mergea la același eveniment # ActiveNews.ro
Un polițist din Galați este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenție și nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliție care mergea la același eveniment. Cazul a generat reacții la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Galați
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.