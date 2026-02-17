Cursuri suspendate în şapte şcoli din judeţul Brăila, din cauza codului portocaliu

16:20

O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, este acuzată că a înşelat mai multe persoane cărora le-a intermediat fictiv pachete turistice externe, prejudiciul adus acestora, dar şi unei agenţii de turism fiind de aproximativ 40.000 de euro. Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false. Din cauza ei, două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă. Poliţiştii au făcut percheziţii în Sectorul 2, iar femeia a fost reţinută.