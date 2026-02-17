Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj
Digi24.ro, 17 februarie 2026 20:50
Cel puțin 95 de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi – au fost găsite pe câmp, la ferma de bizoni din Recea Cristur, judeţul Cluj, Prefectura dispunând deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.
Acum 10 minute
21:00
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, și cine face parte din delegația României (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă, miercuri, în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, surse Digi24 spun că șeful statului va folosi pentru această deplasare un avion închiriat.
21:00
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren # Digi24.ro
Bucureștiul se va confrunta în orele următoare cu un nou episod sever de iarnă. Timp de 16 ore, va fi viscol. Peste 2.700 de oameni şi circa 380 de utilaje vor interveni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului în Capitală, în perioada următoare, în contextul în care de la ora 20:00 oraşul intră sub incidenţa unui cod portocaliu de ninsoare şi viscol, valabil până miercuri la prânz.
21:00
Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga # Digi24.ro
Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.
Acum 30 minute
20:50
20:40
Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026 # Digi24.ro
Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde. În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT.
Acum o oră
20:30
Deși în primul mandat a încercat să interzică aplicația TikTok, Donald Trump și-a schimbat radical viziunea, transformându-se în salvatorul rețelei sociale. Această mișcare a fost influențată de convingerea că platforma este esențială pentru a ajunge la tinerii alegători, iar arhitectul din umbră al acestei strategii a fost controversatul Charlie Kirk, asasinat pe 10 septembrie 2025. Fondatorul Turning Point USA l-a convins pe președintele american că o interdicție ar înstrăina milioane de tineri care au votat pentru republicani în 2024 și că TikTok este o contrapondere necesară pentru Facebook (Meta), pe care Trump o consideră un „dușman al poporului”, potrivit Axios.
20:10
Anunțul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare despre pensiile ocupaționale și cele ale românilor care au lucrat în Europa # Digi24.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropene.
20:10
Regatul Unit caută aliați în UE pentru a se opune inițiativei Franței „Fabricat în Europa”: „Profund îngrijorat de unele voci” # Digi24.ro
Regatul Unit face presiuni asupra unor țări, printre care Germania, Italia și Țările de Jos, pentru a respinge propunerile comerciale stricte ale Franței, care ar exclude țara de la participarea la licitațiile de achiziții publice, relatează Bloomberg.
Acum 2 ore
20:00
AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, e zdruncinat de un scandal de nepotism care l-ar putea costa alegerile # Digi24.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este zdruncinat de un scandal de nepotism care i-ar putea afecta șansele la alegerile din cinci landuri, în acest an. Dezvăluirile recente conform cărora oficiali din parlament au angajat rude ale altor membri AfD în posturi finanțate din bani publici au stârnit o dispută publică în partid, potrivit The Times.
19:30
Jesse Jackson a murit la vârsta de 84 de ani: cine a fost pastorul baptist ajuns apărător al drepturilor sociale ale americanilor # Digi24.ro
Carismaticul apărător al drepturilor civile din SUA, Jesse Jackson, un elocvent pastor baptist crescut în Sudul segregat, care a devenit un apropiat al lui Martin Luther King Jr. și a candidat de două ori la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat difuzat marți.
19:30
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar putea tripla. O nouă schemă între soț și soție pentru bonus-malus # Digi24.ro
Schimbări importante pentru șoferi: Cei care au istoric de accidente vor plăti chiar și de trei ori mai mult pe RCA, potrivit calculelor făcute de jurnaliștii de la Economica.net. În proiectul la care lucrează cei de la ASF apare și o idee inedită: clasele de bonus și de malus, cele în care este încadrat fiecare șofer în funcție de istoric și care dictează, în final, prețul asigurării auto obligatorii, vor putea fi tranzacționate în familie. De exemplu, dacă soțul are antecedente în trafic, iar soția are bonusul maxim, ar putea negocia un soi de migrare a bonusului, astfel încât să obțină un preț mai bun pentru RCA.
19:20
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin # Digi24.ro
Legiuitorii ruși au adoptat o lege care permite Serviciului Federal de Securitate (FSB) să ordone întreruperea comunicațiilor, chiar dacă nu există o presupusă amenințare la adresa securității. Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, amendamentele la legea „Cu privire la comunicații”, care impun operatorilor de telefonie mobilă să blocheze serviciile de internet mobil și fix la cererea FSB, anunță Meduza.
19:10
„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț” # Digi24.ro
Starețul unei mănăstiri din Toscana a îndemnat călugării care trăiesc în acest refugiu izolat să evite utilizarea rețelelor sociale și a serviciilor de streaming, argumentând că încăperile lor sunt locuri sacre destinate rugăciunii și „nu pentru Netflix sau alte platforme”, relatează The Guardian.
Acum 4 ore
18:50
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, marţi, în optimile turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari. Tot în optimi a ajuns și Sorana Cârstea, care a trecut de sportiva cehă Linda Noskova.
18:30
Apele Române: Faptul că locuitorii din Curtea de Argeș nu au acces la apă e responsabilitatea companiei locale # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” a transmis, marți, printr-un comunicat de presă, că „faptul că astăzi locuitorii orașului Curtea de Argeș nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiții în propriile echipamente de peste 50 de ani”.
18:30
Femeie reținută după înșelăciuni cu oferte turistice last minute. Familii cu copii, date afara din hotel, în Turcia # Digi24.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unui cunoscut restaurant din Capitală este acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice în Turcia, Maldive, Japonia sau Cuba. Cel puțin două familii aflate în Turcia au fost date afară din hotel, în mijlocul sejurului, după ce suspecta ar fi mințit că a făcut plata.
18:30
„Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii. Cazul unei comune din Iași # Digi24.ro
Cazul câinilor din adăpostul din comuna vrânceană Suraia a readus în atenție și afacerea maidanezul. În timp ce statul cheltuie anual chiar și zeci de milioane de euro pe contracte cu firme de hingheri, sterilizarea ar fi o opțiune de cinci ori mai ieftină.
18:20
Franța l-a eliberat pe „Grinch”. Petrolierul suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei, lăsat să plece după plata unei amenzi # Digi24.ro
Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei - denumit generic „Grinch” - după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, a declarat un ministru, potrivit France24. Forțele franceze și aliații lor au interceptat petrolierul luna trecută între Spania și Maroc.
18:10
UE spune că nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei: „Au rezerve” # Digi24.ro
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat, marţi, că Executivul comunitar nu vede un risc pe termen scurt la securitatea aprovizionării cu petrol în Ungaria sau Slovacia, în urma perturbării fluxului de ţiţei rusesc via Ucraina, pentru că cele două state membre au stocuri de urgenţă ample, transmite Reuters.
18:00
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS # Digi24.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că afirmaţiile fostului premier Marcel Ciolacu privind cosmetizarea deficitului bugetar sunt „baliverne conspiraţioniste” de tip AUR şi că este genul de discurs care distruge încrederea în statul român. Totodată, Muraru afirmă că Marcel Ciolacu „încă nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS”.
18:00
Asimetria sacrificiului și cronica unei trădări programate: când semnătura pe un acord politic nu mai face doi bani # Digi24.ro
În dreptul roman, principiul Pacta sunt servanda (acordurile trebuie respectate) nu era doar o regulă juridică, ci însăși fundația civilizației. Fără garanția că o promisiune scrisă rămâne valabilă și după ce a trecut pericolul imediat, societatea se prăbușește în barbarie. În iunie 2025, liderii a cinci formațiuni politice – PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților – și-au pus semnătura pe un document care trebuia să fie "Constituția economică" a salvării României. Nu a fost un simplu comunicat de presă, ci un Acord Politic cu articole, obligații și clauze precise.
18:00
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet” # Digi24.ro
Cei care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului, iar în situațiile în care fraudele sunt intenționate și evidente va fi sesizat Parchetul, a anunțat marți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.
17:50
Fostul ministru Dan Șova scapă de condamnarea primită în dosarul „CET Govora”. Instanța supremă spune că faptele s-au prescris # Digi24.ro
Instanţa supremă a admis, marţi, un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului ministru al Transporturilor și senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris.
17:40
Staţia de Epurare a Apei din Braşov, blocată de cantităţi mari de şerveţele umede. „Se întâmplă mai des decât ne imaginăm” # Digi24.ro
Staţia de Epurare a Apei din municipiul Braşov a fost „blocată” de cantităţi neobişnuit de mari de şerveţele umede, care au afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunţat, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov.
17:30
JO 2026 Milano Cortina: „Peste un milion de euro”, pentru Jutta Leerdam după ce și-a desfăcut fermoarul costumului după cursă # Digi24.ro
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat o sumă frumuşică după ce a obţinut medalia de aur la proba de 1.000 m, pe 9 februarie, sub privirile logodnicului său, YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul.
17:30
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia: „Sunt scandaloase. Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur»” # Digi24.ro
Castravetele, un ingredient popular în salatele și mâncărurile rusești, este cel mai recent produs alimentar de bază al cărui preț a crescut brusc, provocând nemulțumirea consumatorilor și agitând politicienii și autoritățile de reglementare, dornici să calmeze nemulțumirea populară într-o perioadă de război, scrie Reuters.
17:20
Copil din Italia, în stare critică după ce inima primită la transplant a suferit degerături. Ce explicații au oferit medicii # Digi24.ro
Un copil în vârstă de doi ani, din Italia, se află în stare critică după ce a suferit un transplant cu o inimă deteriorată. Organul, care a fost transportat în decembrie din orașul Bolzano spre sud, la Napoli, ar fi fost plasat într-un recipient necorespunzător și în contact direct cu gheață carbonică, ceea ce a dus la leziuni grave ale țesuturilor. Cutia nu era prevăzută nici cu un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută, anunță BBC.
17:20
Ambasadorii români din Liban, Filipine și Turcia, rechemați la București. Anunțul lui Nicușor Dan despre remanierea diplomaților # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea ambasadorilor români din Republica Libaneză, Filipine şi Turcia. Tot miercuri, a fost rechemat și ambasadorul din Cipru, Dan Mihalache.
Acum 6 ore
16:50
Represiunea lui Putin împotriva Telegram a atras nemulțumirea unor propagandiști ruși: „O greșeală să pierdem un instrument important” # Digi24.ro
Unii dintre cei mai vocali fani ai președintelui rus Vladimir Putin sunt revoltați de ultima măsură luată de Kremlin pentru a restricționa serviciul de mesagerie Telegram și a obliga oamenii să utilizeze o nouă alternativă susținută de stat, relatează Bloomberg.
16:40
Un posibil fragment de dronă a fost descoperit, marţi, pe plaja din Mamaia. La locul indicat s-au deplasat specialişti pentru ridicarea fragmentului care ar putea fi dintr-o dronă, ei urmând să stabilească exact provenienţa obiectului.
16:20
Președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa joi la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace înființat recent de Donald Trump la Washington și îl va trimite în locul său pe șeful Biroului său pentru Politică Internațională, relatează TVPWorld.
16:20
Surse Digi24.ro: După cinci amânări, Curtea Constituțională va lua mâine o decizie privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților, după ce instituția a amânat în cinci rânduri pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate. La ședința CCR care începe, mâine de la ora 11.00, nu va mai exista o amânare, au declarat surse pentru Digi24.ro.
16:20
Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității fiscal-bugetare. Măsurile ar fi trebuit să țină datoria publică în frâu # Digi24.ro
România are o lege care, în teorie, ar trebui să controleze strict cheltuielile publice: atunci când datoria statului trece de anumite praguri, Guvernul ar trebui să înghețe rapid unele cheltuieli. În practică, însă, autoritățile au găsit constant modalități prin care să ocolească, prin ordonanțe și derogări, aceste reguli.
16:00
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cum se poate obţine # Digi24.ro
Autorizaţia Electronică de Călătorie (ETA), în baza căreia cetăşenii europeni vor putea călători în Marea Britanie, intră în vigoare din 25 februarie, anunţă Ambasada Marii Britanii la Bucureşti. Costul autorizaţiei este de 16 lire.
16:00
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre # Digi24.ro
Un ciclon mediteranean care traversează Peninsula Balcanică și se reîncarcă cu vapori de apă deasupra vestului Mării Negre va aduce cantități importante de zăpadă și viscol în România, a avertizat climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Deși astfel de episoade au devenit mai rare în ultimele decenii, intensitatea lor rămâne ridicată, chiar și în contextul încălzirii globale.
15:50
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez # Digi24.ro
Rusia şi-a intensificat activităţile de război hibrid şi se arată „mai predispusă să-şi asume riscuri” în Suedia şi în vecinătatea acesteia, a declarat marţi şeful serviciului suedez de informaţii militare, Thomas Nilsson, pentru AFP, relatează Agerpres.
15:40
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an, pe fondul unei inflații ridicate și al încetinirii economiei # Digi24.ro
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis marți, 17 februarie, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, decizie anticipată de analiști în contextul unei inflații care rămâne ridicată și al unei economii aflate în încetinire.
15:30
Kremlinul a acuzat marţi Ucraina că şantajează Ungaria, în contextul imposibilităţii acestei ţări de a primi petrol rusesc, după refuzul Croaţiei de a intermedia livrările.
15:30
Cursurile cu prezență fizică, suspendate în tot județul Giurgiu miercuri, din cauza vremii nefavorabile # Digi24.ro
Cursurile cu prezență fizică de la toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu au fost suspendate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, urmând să se desfășoare online, prin decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din cauza codului portocaliu de vreme severă care anunță ninsoare abundentă și vânt puternic, relatează Agerpres.
15:10
Nicușor Dan are liste cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE. Care este profilul candidaților # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că are câte o listă cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE și că numirile unor șefi ai serviciilor de informații vor fi făcute „relativ curând”. El a precizat, la Radio România Actualități, care este profilul oamenilor potriviți să ocupe aceste funcții și de ce nu a făcut numirile nici la 9 luni de la preluarea mandatului.
Acum 8 ore
15:00
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei după valul de frig din aceste zile. Estimări pentru 4 săptămâni # Digi24.ro
Vremea va fi mai rece decât de obicei săptămâna aceasta, mai ales în estul țării, dar apoi temperaturile vor crește peste medie în majoritatea regiunilor, arată estimările ANM pentru perioada 16 februarie – 16 martie.
15:00
Ministerul Finanțelor a atras încă 135,5 milioane de lei de la bănci, în contextul unei datorii publice de peste 60% din PIB # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a atras, marți, încă 135,5 milioane de lei de la bănci, în cadrul unor sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, după ce luni a împrumutat 903 milioane de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În total, statul a atras peste un miliard de lei în doar două zile, în contextul în care România continuă să se finanțeze masiv de pe piața internă, iar datoria guvernamentală a ajuns în noiembrie 2025 la 60,2% din PIB.
15:00
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Radio România Actualități, că România este implicată în discuții internaționale privind crearea unui mecanism comun pentru gestionarea materialelor critice, în parteneriat cu Statele Unite și Uniunea Europeană, iar la fabrical Feldioara din județul Brașov, ar putea fi dezvoltat un proiect de procesare a unor minereuri în colaborare cu o companie americană.
15:00
Miruţă, mesaj pentru cei „care cântă pe muzică rusească”: România nu avea opţiunea să nu investească în programul SAFE # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a informat marţi că, dacă nu se semnează până la 31 mai programele de achiziţie individuale propuse pentru finanţare prin Programul SAFE, banii vor fi pierduţi.
14:50
Întâlnirea dintre Maia Sandu și secretarul american de Stat Marco Rubio, de la Munchen, a avut loc la inițiativa SUA # Digi24.ro
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc la iniţiativa SUA, a declarat pentru TV8 ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuţii bilaterale importante în domenii strategice.
14:40
Nicușor Dan face precizări despre viitoarea întâlnire cu Donald Trump: „Vom fi pregătiţi” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi, la Radio România Actualițăti, întrebat despre primirea sa la Casa Albă, că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică şi în momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuţie între preşedinţi, aceasta se va întâmpla.
14:20
Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că amânările succesive ale CCR în pronunțarea asupra sesizării ÎCCJ la legea privind pensiile magistraților nu face bine „nici Curții, nici imaginii pe care și-o fac românii asupra statului în general”.
14:10
Ucraina formează o nouă escadrilă internațională de avioane F-16, cu piloți ucraineni și occidentali # Digi24.ro
Ucraina a creat o escadrilă internațională de avioane de vânătoare F-16 care include atât piloți ucraineni, cât și occidentali - americani și olandezi - potrivit unui raport publicat de publicația franceză Intelligence Online. Piloții occidentali, care lucrează pe baza unor contracte temporare, îi ajută pe piloții ucraineni să stăpânească avantajele tehnice ale aeronavei, scrie TVPWorld.
13:50
Nicușor Dan explică de ce România nu va adera pentru moment la Consiliul pentru Pace al lui Trump. „Suntem oameni serioși” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat marți, într-un interviu la Radio România Actualițăti, de ce țara noastră nu va adera deocamdată la Consiliul Păcii, dar și ce înseamnă participarea în calitate de „observator” la prima reuniune a organizației, convocată de președintele american Donald Trump.
13:50
Ministrul Sănătății avertizează: Tăierea cu 10% a veniturilor ar provoca o criză „fără precedent” în spitale # Digi24.ro
Tăierea cu 10% a veniturilor personalului medical ar însemna o criză „fără precedent” în sistemul de sănătate, având în vedere deficitul de personal din multe unităţi sanitare, faptul că gărzile sunt plătite la valoarea anului 2017, a atras atenţia ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.
