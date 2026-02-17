Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare

19:30

Schimbări importante pentru șoferi: Cei care au istoric de accidente vor plăti chiar și de trei ori mai mult pe RCA, potrivit calculelor făcute de jurnaliștii de la Economica.net. În proiectul la care lucrează cei de la ASF apare și o idee inedită: clasele de bonus și de malus, cele în care este încadrat fiecare șofer în funcție de istoric și care dictează, în final, prețul asigurării auto obligatorii, vor putea fi tranzacționate în familie. De exemplu, dacă soțul are antecedente în trafic, iar soția are bonusul maxim, ar putea negocia un soi de migrare a bonusului, astfel încât să obțină un preț mai bun pentru RCA.