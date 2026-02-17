Emil Rengle, singur și abătut! Finalistul Eurovision România 2026, imagini exclusive| PAPARAZZI

22:20

După ce a trecut prin mai multe relații eșuate, Alexandra Stan a devenit mult mai discretă cu viața ei personală și preferă să-și țină iubirea departe de ochii curioșilor. Totuși, în urmă cu două zile, îndrăgostită până peste cap, de Valentine’s Day, cântăreața a decis să facă publice primele imagini cu noul iubit. Nu știm dacă este același bărbat cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o și anul trecut, însă un lucru este cert: acesta îi este coleg de scenă artistei.