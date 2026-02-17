Luminița și Gigi Becali, victorie definitivă, la Curtea Supremă | „Meci” de patru ani
SpyNews, 17 februarie 2026 22:20
După un „meci” lung în instanță, care a durat patru ani, soții Luminița și Gigi Becali au câștigat, definitiv, la Înalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Primăria Voluntari.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
22:30
Cum o enervează Andrei Niculae pe iubita lui. Concurentul de la Power Couple a dezvăluit ce obiceiuri are acasă # SpyNews
Andrei Niculae și Claudia formează un cuplu de șase ani și au trecut printr-o mulțime de momente importante împreună. Claudia este cea care îl cunoaște cel mai bine pe concurentul de la Power Couple și cunoaște toate obiceiurile pe care acesta le are.
Acum 30 minute
22:20
După un „meci” lung în instanță, care a durat patru ani, soții Luminița și Gigi Becali au câștigat, definitiv, la Înalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Primăria Voluntari.
22:20
La doi ani de la divorțul cu scântei, Gabriela Badea, ex-Lucuțar, a decis să-l determine pe fostul soț să se achite de obligațiile pe care le are față de cei trei copii ai lor.
22:20
Dana Roba și-a incercat norocul cu alt bărbat, cat timp a fost despărțita de iubit! Declaraţii exclusive # SpyNews
Ce a făcut Dana Roba în perioada în care a fost despărțită de iubit! Spynews.ro are informații și declarații exclusive! Make-up artista și-a încercat norocul cu un alt bărbat, iar noi am stat de vorbă cu acesta. Cine este bărbatul?!
22:20
Cătălin Bordea dă din casă! Cu ce afecțiune se confruntă acesta. Comediantul a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Actorul ne spune de ce evită să iasă din casă și cum îi afectează acest lucru viața de zi cu zi.
22:20
Emil Rengle, singur și abătut! Finalistul Eurovision România 2026, imagini exclusive| PAPARAZZI # SpyNews
După calificarea în finala Eurovision România 2026, Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc intens pentru marele show. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Emil Rengle singur și vizibil abătut la o cafenea din București. Imagini exclusive cu dansatorul, în timp ce stătea la masă.
22:20
După ce a trecut prin mai multe relații eșuate, Alexandra Stan a devenit mult mai discretă cu viața ei personală și preferă să-și țină iubirea departe de ochii curioșilor. Totuși, în urmă cu două zile, îndrăgostită până peste cap, de Valentine’s Day, cântăreața a decis să facă publice primele imagini cu noul iubit. Nu știm dacă este același bărbat cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o și anul trecut, însă un lucru este cert: acesta îi este coleg de scenă artistei.
Acum o oră
21:50
Este alertă în România! Polițiștii iau măsuri urgente din cauza ninsorii abundente. Este vizată și Capitala # SpyNews
Capitala și alte 28 de județe din România intră sub avertizare de ninsori și vreme extremă în următoarele ore. Polițiștii și echipajele pentru situații de urgență iau măsuri drastice pentru menținerea siguranței în perioada critică.
Acum 2 ore
21:10
O supraviețuitoare Colectiv, declarații în lacrimi despre calvarul prin care a trecut: ”Am simțit cum se scurge tavanul pe mine” # SpyNews
Incendiul de la clubul Colectiv a rămas în istoria neagră a țării noastre și a marcat viețile a sute de oameni. 64 de persoane au murit, la 185 au fost rănite. O supraviețuitoare a carnagiului din Sectorul 4 și-a făcut curaj să vorbească despre calvarul și teroarea prin care a trecut în clipele în care totul a luat foc în jurul ei.
Acum 4 ore
20:20
Băieții din casa Mireasa se plâng de comportamentul lui Daniel. Concurentul ar fi prea dezordonat # SpyNews
Au izbucnit tensiunile în casa Mireasa! Băieții au fost deranjați de comportamentul lui Daniel și au vorbit despre acest lucru în emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii. Concurentul ar fi dezordonat și nu ar contribui la curățenia din casă.
19:50
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat! Ar fi fost implicat într-o altercație în fața unui bar # SpyNews
Celebrul actor Shia LaBeouf a fost arestat, marți dimineață, după ce ar fi fost implicat într-o altercație în fața unui bar din New Orleans. Actorul a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte să fie preluat de polițiști.
19:10
Părinții lui Rareș Cojoc nu au fost de acord cu relația cu Andreea Popescu. Ce i-a deranjat: ”Eram din lumi total diferite” # SpyNews
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au o familie frumoasă și o relație de iubire demnă de luat exemplu. Povestea lor de iubire a început cu câteva probleme, pentru că părinții celebrului dansator nu ar fi fost de acord cu relația lor.
Acum 6 ore
18:40
Iustina Loghin, cadou de lux de la Cornel Luchian! Ce i-a dăruit după ce a aflat că îl va face tată din nou # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian au aflat recent că urmează să devină părinți din nou și au sărbătorit acest moment special în Dubai. Fostul concurent de la Insula Iubirii i-a făcut soției sale un cadou de lux! Iată cum arată bijuteria!
17:50
Incendiu puternic la un teatru istoric dintr-un oraș celebru! Flăcările au distrus totul: ”Pagubele sunt enorme” # SpyNews
Incendiu puternic în orașul Napoli! Un teatru istoric, situat în zona centrală, a luat foc marți dimineață. Flăcările au ars totul, iar cupola a fost complet distrusă. Pompierii nu au mai putut să salveze nimic.
17:20
Reacție dură în scandalul Andreea Bostănică – Iuliana Beregoi! Un trapper cunoscut a intervenit: ”Treceți la muncă” # SpyNews
Scandalul momentului din showbiz a fost întrerupt! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi l-au enervat pe un trapper celebru, care a decis să le transmită un mesaj tranșant. Acesta a profitat de situație și le-a ironizat pe cele două.
Acum 8 ore
16:40
Bomba momentului în televiziunea din România! Un fost fotbalist de la Națională a semnat cu Antena 1! Celebrul sportiv în vârstă de 36 de ani va pleca în curând în Asia Express! Este primul concurent care și-a confirmat prezența în următorul sezon.
16:10
Ce își dorește Florin Salam extrem de mult de la fiul său cel mic. Manelistul a recunoscut că nu au o relație strânsă # SpyNews
Florin Salam a vorbit despre relația cu fiul cel mic, Simon Ștefan. Manelistul a mărturisit că își iubește extrem de mult copiii, însă ar vrea ca băiatul lui să fie mult mai apropiat de el decât este în prezent.
16:10
Cristina Cioran, în lacrimi după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu! Vedeta a recunoscut că încă îl iubește # SpyNews
Cristina Cioran a izbucnit în plâns! Vedeta s-a emoționat teribil, după ce a urmărit interviul cu tatăl copiilor ei, care acum se află încarcerat. Alex Dobrescu a vorbit despre relația cu prezentatoarea TV, lăsând o portiță deschisă spre împăcare, iar blondina a recunoscut, într-un final, că încă are sentimente față de el!
15:50
Amenzi uriașe pentru șoferii care nu respectă aceste reguli când ninge! Riscă sancțiuni și de 5.400 de lei # SpyNews
În contextul ninsorilor și viscolului anunțate de meteorologi între 17 și 18 februarie, polițiștii rutieri vor acționa în tot Bucureștiul pentru a fluidiza traficul și a preveni accidentele. Ce riscă șoferii care nu au echipate corespunzător mașinile de iarnă. Amenzile pot ajunge la 5.400 de lei.
15:30
Probleme mari în familia Iulianei Beregoi, după ultimele scandaluri. Mașina pe care le-a dăruit-o părinților ei ar fi fost confiscată de autorități # SpyNews
Probleme mari pentru familia Iulianei Beregoi, după ultimele scandaluri. Mașina pe care părinții ei a primit-o de la influenceriță ar fi fost confiscată. Poliția din Republica Moldova a efectuat zece percheziții, iar opt persoane sunt acuzate de șantaj și amenințare.
15:20
Elevii din anumite zone ale țării nu vor merge la școală mâine, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteo severe. Mai multe județe intră sub atenționare cod portocaliu de ninsori și viscol, iar autoritățile locale au decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în anumite unități de învățământ.
15:10
Dorian Popa nu și-a revenit după operația la nas! În ce stare se află: „Încă nu îl simt al meu” # SpyNews
Dorian Popa a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate! A trecut o lună de la intervenția pe care a suferit-o la nas, iar artistul a explicat cum se mai simte. Operația a durat mai bine de șase ore și, deși timpul a trecut, influencerul nu și-a revenit complet.
15:00
Din 2 martie, începe noul sezon Chefi la cuțite. Cu o experiență de 18 ani ca bucătar în Irlanda, Ștefan Turian intră încrezător în audiții: ”Am venit să le sting lumina juraților! # SpyNews
În mai puțin de două săptămâni, Irina Fodor va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, la Antena 1 și AntenaPLAY. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se reunesc, din 2 martie, la masa juraților în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pregătiți să descopere poveștile noilor concurenți și să analizeze atent preparatele cu care aceștia se prezintă în fața lor.
14:50
Cod galben de inundații pe râuri din șapte județe din România. Care sunt zonele vizate și până când este valabilă atenționarea # SpyNews
Hidrologii au emis cod galben de inundații pe râuri din șapte județe din România. Specialiștii atrag atenția că, pe fondul ploilor și al topirii zăpezilor, debitele unor cursuri de apă pot crește rapid, existând riscul de depășire a cotelor de atenție. Până când este valabilă avertizarea și ce zone sunt vizate.
Acum 12 ore
14:20
Emilia Ghinescu i-a pus la punct pe toți cei care îi critică viața privată! Artista a vorbit și despre relația în care se află! Declarații exclusive # SpyNews
Emilia Ghinescu nu se mai abține! Artista i-a pus la punct pe toți cei care îi critică viața privată și decizia de a fi într-o relație cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani. Aceasta a vorbit inclusiv despre cum funcționează lucrurile între ea și Viorel. Iată mărturisirile EXCLUSIVE ale vedetei!
14:10
Mădălina Pamfile, înțepătură la adresa fostului soț? Ce a spus bruneta despre ziua în care s-a căsătorit # SpyNews
Mădălina Pamfile și fostul soț au divorțat în 2025, după un an de căsnicie. Cei doi au împreună două fetițe și au făcut nunta, în Dubai, de Ziua Îndrăgostiților. Fosta asistentă TV a transmis un mesaj care a stârnit reacții, căci poate fi interpretat ca săgeți la adresa fostului soț.
14:10
EXCLUSIVITATEA MOMENTULUI! A II-a PARTE A INTERVIULUI CU TATĂL COPIILOR CRISTINEI CIORAN. Alex Dobrescu, mărturii din celulă: "Am fost slab!" # SpyNews
Diseară, de la ora 21:30, la "Spynews TV Live", telespectatorii urmăresc continuarea unui interviu care a stârnit reacții puternice. În cadrul emisiunii, va fi difuzată a doua parte a dialogului realizat chiar din penitenciar cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran.
14:10
Valorile trigliceridelor reprezintă un indicator esențial al sănătății metabolice și cardiovasculare. Deși sunt influențate parțial de factori genetici, nivelurile crescute de trigliceride sunt, în mare măsură, rezultatul alegerilor zilnice legate de alimentație, activitate fizică, consum de alcool și gestionarea greutății corporale. Înțelegerea legăturii dintre stilul de viață și aceste valori biologice este un pas important în prevenirea complicațiilor precum ateroscleroză sau boală cardiovasculară.
13:50
Marilu Dobrescu a făcut dezvăluirea momentului! Influencerița a spus lumii întregi cu ce artistă celebră, cunoscută la nivel mondial, a colaborat iubitul său, Tom Hailey. Atunci când l-a auzit pe partenerul său rostind numele cântăreței, roșcata a rămas șocată!
13:30
DSU, măsuri speciale pentru situații de urgență! Ce s-a decis după ce meteorologii au emis cod portocaliu de viscol și ninsori puternice # SpyNews
Cu puțin timp în urmă, reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au anunțat măsuri speciale după ce meteorologii au emis cod portocaliu de viscol și ninsori puternice în mai multe regiuni din țară. Ce decizii au fost luate.
13:20
A fost găsit trupul neînsuflețit al copilului căzut în Someșul înghețat. Cadavrul lui Sebi, descoperit după o lună de căutări # SpyNews
Sebi a căzut în Someșul înghețat pe 23 ianuarie. La aproape o lună de când a fost căutat, a fost găsit trupul lui neînsuflețit. Cadavrul a fost descoperit în zona Bunești. Familia lui a tot sperat într-o minune în acest timp.
13:10
Florin Salam, mesaj emoționant pentru Fănică, prima soție, la 16 ani de la moartea ei. Artistul nu a uitat-o pe mama copiilor lui # SpyNews
Florin Salam a transmis un mesaj extrem de emoționant! Artistul a vorbit despre Fănica, prima sa soție, la 16 ani de la moartea ei. Manelistul nu a dat-o uitării pe mama copiilor lui, chiar dacă și-a refăcut viața cu Roxana Dobre. Iată ce mărturisiri a făcut vedeta!
12:50
Cinci tineri au murit după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc! Alte patru persoane au fost rănite # SpyNews
Un incendiu devastator a izbucnit într-un bloc din Spania! Cinci tineri au murit și alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
12:50
Andreea BLD, confesiuni sincere despre relația cu soacra: „Mama lui e o țață”. Cum a reacționat iubitul ei când a auzit # SpyNews
Andreea BLD are un nou iubit. Cei doi au apărut împreună pe TikTok, în timpul unui live. Blondina a vorbit, fără ocolișuri, despre relația cu viitoarea soacră, atunci când a spus că mama iubitului este o țață.
12:40
Cum își ocupă Laura Cosoi timpul de când este însărcinată. Vedeta va aduce pe lume al cincilea copil # SpyNews
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară! Vedeta trăiște cele mai frumoase clipe din viața ei, iar recent a dezvăluit cum își petrece timpul. Prezentatoarea TV este plină de energie și nu stă locului. Mereu își găsește o ocupație, iar acum le-a împărtășit fanilor detalii din culisele vieții de femeie gravidă.
12:10
Robert Lele, înțepătură la adresa lui Jador! Cum a reacționat manelistul după ce soțul Andrei Volos l-a ironizat # SpyNews
E pe cale să izbucnească un nou conflict între maneliști? Acest lucru nu este cert, însă, ceea ce vă putem spune este că doi dintre cei mai ascultați cântăreți de manele din țară și-au lansat diverse atacuri, în mediul online. Mai exact, este vorba despre Robert Lele și despre Jador. Iată ce și-au spus aceștia!
12:10
E vremea ultimei investiții din competiție, diseară, la Power Couple și a ultimei probe pentru băieți: „După atâtea săptămâni, nu vă pot șoca cu nimic”. Show-ul, lider detașat de audiență # SpyNews
Cinci cupluri rămase în competiție. Cinci ediții din sezonul 3. Power Couple este tot mai aproape de marea finală și de momentul în care o singură pereche va câștiga marele premiu care poate atinge 100.000 de euro. Până acolo, o nouă etapă a show-ului ajunge de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
12:10
Cum l-a descris Alexia Eram pe fratele ei, concurent la Survivor. Ce a avut de spus și Marina Dina la adresa lui Aris Eram # SpyNews
Aris Eram face parte din echipa Faimoșilor, iar sora lui mai mare este mândră de parcursul lui. Alexia Eram a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre fratele ei. Cuvinte de laudă la adresa lui a avut și Marina Dina.
12:00
În ediția de azi a emisunii Meniu de vedetă, Chef Horia Manea vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată coleslaw, un fel principal, cheeseburger, şi un desert, brownies american.
11:50
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru # SpyNews
Iarna revine în forță în România! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și alte 12 județe. Specialiștii spun că se va depune strat de zăpadă de până la jumătate de metru.
11:40
Pentru mulți pacienți, accesul la servicii medicale ridică aceeași întrebare practică: ce pot obține prin Casa de Asigurări de Sănătate și ce costuri apar, de fapt? În cele ce urmează, îți explicăm pe larg cum funcționează decontarea prin CAS, cine poate beneficia de ea și ce tipuri de servicii nu sunt acoperite. Iată ce trebuie să știi!
11:30
Gabriela Cristea și-a uimit din nou fanii! Cât de sexy poate fi prezentatoarea TV după ce a slăbit # SpyNews
Gabriela Cristea arată ca în revistă! Prezentatoarea a făcut senzație printre internauți, cu cele mai recente apariții ale sale. La cei 51 de ani ai săi, vedeta a demonstrat că oricând îți poți schimba aspectul fizic, dacă îți dorești cu adevărat. Iată cum arată bruneta în rochie scurtă!
11:10
Cum l-a salvat Selly pe Florin Salam dintr-o situație-limită. De ce îi este recunoscător manelistul # SpyNews
Florin Salam a fost la un pas de a ajunge într-o situație-limită, însă a fost salvat de Selly. Manelistul era să își piardă din nou agenda cu evenimente, lucru care s-a întâmplat și anul trecut, atunci când a făcut un apel disperat pentru ca fanii să îi trimită mesaj cu datele evenimentelor la care urma să cânte.
10:50
Oana Moșneagu a reușit să își surprindă soțul, într-un mod inedit! Actrița i-a făcut o surpriză de zile mari lui Vlad Gherman, chiar de ziua lui de naștere. Cei doi munceau în acel moment, însă soția actorului nu a dorit să rateze urarea de la 12 noaptea.
10:30
Bogdan Mocanu și fosta iubită s-au despărțit după câteva luni de relație. Nu pare că mai există loc de împăcare între cei doi, iar el a dat de înțeles că ar suferi după separarea de Iasmina. Cei doi au locuit pentru o perioadă împreună, până când ea s-a întors în orașul natal.
10:20
De când este cu Vanessa, Bogdan de la Ploiești s-a liniștit! Mesajul cu care manelistul și-a emoționat fanii # SpyNews
Bogdan de la Ploiești s-a liniștit! Manelistul trăiește clipe frumoase, iar motivul principal al bucuriei sale este chiar șatena cu care a înlocuit-o pe Cristina Pucean. Mai exact, este vorba de Vanessa, tânăra alături de care și-a petrecut vacanța din Mexic. Iată ce mesaj emoționant a transmis cântărețul!
09:50
Cu ce a venit Călin Donca acasă după eliminarea de la Survivor. Fostul concurent a păstrat câteva lucruri valoroase # SpyNews
Călin Donca, unul dintre concurenții de la Survivor, a oferit dezvăluiri inedite! Fostul participant la show-ul fenomen a ajuns acasă, după ce a fost eliminat din motive medicale și, imediat ce s-a liniștit, a arătat întregii țări cu ce a venit din Republica Dominicană. Fiți pe fază!
Acum 24 ore
09:40
Tavi Clonda, vacanță surpriză pentru Gabriela Cristea, după ce au ratat escapada programată la Roma. Unde au plecat vedeta și soțul ei # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda urmau să plece la Roma, de Ziua Îndrăgostiților. Planurile le-au fost date peste cap, căci fetițele lor s-au îmbolnăvit. Cei doi au amânat vacanță, însă Tavi Clonda s-a asigurat că tot se vor bucura de câteva zile de relaxare.
09:10
Mesajul emoționant transmis de Alex Dobrescu pentru Cristina Cioran, direct din închisoare: „Cine mă iubește, mă așteaptă” # SpyNews
Alex Dobrescu i-a transmis un mesaj emoționant Cristinei Cioran! Acesta a făcut declarații uluitoare, direct din închisoare. Totul, într-un interviu exclusiv pentru Spynews TV. Iată despre ce este vorba!
09:10
Mădălina Ghenea a fost, întrebată, de curând ce face pentru a arăta impecabil. Actrița spune că nu ține dietă și nici nu crede în dietele universale. Vedeta este extrem de atentă la capitolul alimentație, mai ales să nu consume produse care îi pot provoca inflamație în corp.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.