Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 22:30
Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
22:30
Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii # Adevarul.ro
Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
22:15
Inițiativa „Fabricat în Europa” dezbină UE. Starmer caută aliați împotriva regulilor stricte promovate de Macron # Adevarul.ro
Relațiile tradiționale dintre Paris și Londra se tensionează pe fondul noilor reguli comerciale europene. Premierul britanic Keir Starmer caută sprijinul Germaniei și Italiei pentru a contracara inițiativa „Fabricat în Europa”, promovată de Emmanuel Macron.
22:15
Bolojan: „Am cheltuit mai mult decât ne permiteam”. Cum răspunde criticilor care-l numesc „Ilie Sărăcie” și când vedem efectele corecțiilor bugetare # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan avertizează că România traversează o perioadă în care ajustările bugetare sunt inevitabile, după ani în care statul a cheltuit „mult peste posibilități”.
22:15
Asul din mâneca lui Viktor Orbán: va reuși sprijinul SUA să răstoarne avansul fulminant al partidului Tisza? # Adevarul.ro
După 16 ani de dominație politică absolută, regimul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai critic moment de cotitură, pe măsură ce sondajele recente indică o victorie istorică a opoziției la scrutinul din 12 aprilie. Totuși, rezultatul final rămâne sub semnul întrebării, spun experții.
Acum o oră
22:00
Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul privind reglementarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici și energia termică produsă în CET-uri.
22:00
Seară excelentă pentru români la JO de iarnă: Julia Sauter a impresionat la patinaj, iar bobul tricolor a zburat prin canalul de gheață # Adevarul.ro
JuliaSauter a avut un program la partinaj artistic, iar tricolorii de la bob2 și-au păstrat locul 5.
21:45
Codul de viscol în București și în alte 12 județe a intrat în vigoare: e așteptată zăpadă de jumătate de metru # Adevarul.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, după ce meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol pentru București și 12 județe. În următoarele ore sunt așteptate troiene consistente, rafale de până la 85 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri.
Acum 2 ore
21:30
Premierul Ilie Bolojan vorbește, marți seară, la TVR 1, despre bugetul de stat pentru 2026, relansarea economică, reforma administrației publice, tensiunile sociale din sistemul public, politicile privind pensiile și salarizarea din sănătate, dar și poziționarea europeană și internațională României.
21:15
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km # Adevarul.ro
O companie românească din Cluj a prezentat marți, la București, prima rachetă de croazieră despre care precizează că este complet pilotată de inteligență artificială. Proiectul, denumit SAHARA, a atras deja interesul unor companii importante din domeniul IT și al industriei de apărare.
21:00
Kremlinul taie comunicațiile: Telegram riscă să fie blocat complet, iar FSB primește dreptul de a întrerupe internetul fără explicații # Adevarul.ro
Kremlinul se pregătește pentru o nouă etapă de restricții digitale: populara aplicație de mesagerie Telegram ar putea fi blocată complet în Federația Rusă începând cu 1 aprilie.
20:45
Tablourile confiscate de ANAF de la Darius Vâlcov, vândute la licitaţie: peste 100.000 de euro doar în prima oră # Adevarul.ro
Statul a început să recupereze prejudiciile din dosarul fostului ministru Darius Vâlcov, prin valorificarea colecției sale de artă. În prima oră a licitației organizate în procedură de executare silită, Fiscul a încasat peste 100.000 de euro, iar licitaţia este în plină desfășurare.
20:45
Iranul a lansat rachete spre Strâmtoarea Ormuz. Liderul suprem iranian amenință să scufunde navele de război americane # Adevarul.ro
Iranul a lansat marți rachete reale către strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă strategică vitală, amplificând tensiunile la doar câteva ore după ce liderul suprem al țării a transmis un avertisment dur la adresa Washingtonului.
Acum 4 ore
20:30
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR, după ce un cvadriciclu electric a luat foc. Modelul, retras de pe piaţă # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica procedurile de omologare și înmatriculare ale vehiculelor electrice mici, după incendiul mortal produs în Capitală. Modelul implicat în incident a fost retras între timp de la vânzare.
20:30
Copii pedepsiți în „pătuțul rușinii” la o creșă din Brăila. Băiețel mușcat de colegi, în timp ce educatoarea stătea pe telefon # Adevarul.ro
O practică revoltătoare a fost descoperită într-o creșădin Brăila, unde copiii considerați „neascultători” ar fi fost plasați într-un așa‑numit „pătuț al pedepsiților”, ca formă de sancțiune. Totul a ieșit la iveală după ce un băiețel de doi ani a fost mușcat de colegi.
20:30
Facturile la gaze după 1 aprilie. Bogdan Ivan dă asigurări că prețurile nu vor crește, în timp ce companiile vin cu oferte mai mici decât plafonul # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că românii nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale după 1 aprilie, chiar dacă actualul mecanism de plafonare expiră la 31 martie.
20:30
Steagul Rusiei și-a făcut loc la Jocurile Paralimpice. Doi sportivi români vor da nas în nas cu oamenii lui Putin # Adevarul.ro
Rușii și bielorușii au câștigat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).
20:15
Război comercial Republica Moldova - Ucraina. Cum răspunde Kievul după ce Chişinăul a interzis importurile de carne de pasăre din Ucraina # Adevarul.ro
Tensiunile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina se accentuează după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina. Kievul amenință cu posibile „măsuri de răspuns”, dacă problema nu se rezolvă rapid.
20:15
Cum să faci vafe, înghețată, ciocolată și alte mini-prăjituri ca un maestru cofetar în 2026: cele mai bune aparate pentru desert rapid și delicios! # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune aparate pentru deserturi din 2026! Află cum să prepari vafe, înghețată, ciocolată, mini-prăjituri și multe altele ca un maestru cofetar, rapid și delicios, cu aparatele perfect alese pentru tine.
20:00
Rogobete: „Mi se pare de noaptea minții ca ministrul Sănătății să roage oamenii să nu bată doctorii” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat dur după ce o doctoriță din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a fost agresată de părinții unei paciente pe care încerca să o salveze.
20:00
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în Thailanda: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare” # Adevarul.ro
Un pensionar din Spania s-a mutat în Thailanda după ce i-a murit soția, reușind să-și refacă viața și să trăiască confortabil cu pensia sa de 1.136 de euro.
19:45
Vestul Sălbatic din UPU: Managerul spitalului din Târgu Jiu cere jandarmi pentru a opri teroarea asupra medicilor # Adevarul.ro
O doctoriță de la Spitalul Județean din Târgu-Jiu a fost agresată de părinții unei paciente. Astfel de evenimente tind să devină din ce în ce mai dese, însă personalul medical alege adesea să nu le raporteze, dezvăluie un lider de sindicat, indicând și motivele.
19:45
O plimbare obișnuită prin pădure s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru doi soți din Prahova. Cornelia și Leonard Popa, pasionați de detecție de metale de mai bine de șase ani, au găsit în pădurea Făgetu un vas plin cu monede romane.
19:30
Secolul IV este momentul în care lumea antică dispare și începe Evul Mediu. Acum iau naștere o serie de comunități creștine, diferite ca doctrină, dar se impun două tendințe majore: Biserica orientală (bizantino-ortodoxă) și cea apuseană.
19:30
Chivu nu le-a rămas dator celor care l-au mitralit. Antrenorul român, gata să meargă mai departe în Liga Campionilor # Adevarul.ro
Inter MIlano evoluează mâine (ora 22:00), în Norvegia, în partida de Liga Campionilor la fotbal cu Bodo/Glimt, formație care a învins-o pe Manchester City în actuala ediție.
19:30
Cinematografia românească nu a mai produs după 1989 filme pentru copii valoroase, care să poată rivaliza cu cele realizate înainte de regizori precum Elisabeta Bostan sau Ion Popescu Gopo.
19:30
Așteptat cu mare nerăbdare, filmul vecinului Kornel Mundruczo: „At the Sea”, e departe de a avea intensitatea anteriorului: „Pieces of a Woman”.
19:15
„Dacă Budapesta e acasă, Harghita ce e?” Reacții dure ale maghiarilor din Transilvania la postările liderilor UDMR # Adevarul.ro
Românii de etnie maghiară din Transilvania i-au crticat dur pe liderii UDMR după participarea acestora la bilanțul anual al premierului Viktor Orbán de la Budapesta, ridicând întrebări despre prioritățile politicienilor și relația lor cu cetăţenii pe care îi reprezintă.
19:15
Avertisment pentru NATO: apărarea antiaeriană a Rusiei este mai periculoasă decât înainte de invazia din Ucraina # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu doar că a testat capacitățile militare ale Kremlinului, dar le-a și rafinat. Iar una dintre cele mai serioase probleme pentru NATO, în eventualitatea unui conflict direct în Europa, ar putea fi tocmai scutul antiaerian al Moscovei.
19:15
Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de un nou document. Cum poate fi obţinut şi cât costă # Adevarul.ro
Începând cu 25 februarie 2026, românii și ceilalți cetățeni europeni care călătoresc în Marea Britanie vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), un document digital care facilitează accesul pentru scurte șederi și vizite turistice.
19:00
Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat un morman de pantofi lângă un cimitir. Ce planuri avea cu ei # Adevarul.ro
Un bărbat a fost amendat cu 45.000 de lei după ce a aruncat lângă un cimitir din Târgu Mureș zeci de perechi de încălțăminte și alte deșeuri.
19:00
Negocieri de pace trilaterale la Geneva. Cele mai importante subiecte de discuție de pe agenda Kievului # Adevarul.ro
Șeful delegației ucrainene, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov, a declarat marți că noua rundă de negocieri trilaterale de la Geneva între Ucraina, Statele Unite și Rusia, se va concentra pe probleme de securitate și umanitare.
18:45
Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk.
18:45
Un nou mecanism de raportare a agresiunilor asupra personalului medical, după cazul doctoriței atacate la Târgu Jiu # Adevarul.ro
Cazul doctoriției agresate la spitalul din Târgu Jiu de mai multe rude ale unei paciente arată vulnerabilitățile sistemului din România în ceea ce privește prevenirea unor astfel de situații.
18:45
Femeie reținută după ce a păcălit zeci de români cu vacanțe „last minute”: familii cu copii, lăsate pe drumuri după ce au plătit 40.000 euro # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost reținută după ce a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a unor pachete turistice „last minute”, prejudiciul fiind de 40.000 de euro
18:45
Mama băiețelului de 3 ani ucis în bătaie de concubin a fost reținută: a asistat fără să intervină și voia să-l îngroape în curte # Adevarul.ro
Cazul copilului de trei ani din Tulcea, ucis în bătaie de concubinul mamei sale, capătă o nouă turnură. Femeia a fost reținută marți, iar procurorii solicită acum arestarea ei preventivă. Anchetatorii spun că femeia nu doar că nu și-a protejat copilul, ci ar fi încercat să ascundă moartea lui.
Acum 6 ore
18:30
Braşovenii îşi sabotează singuri alimentarea cu apă. Stația de epurare, blocată de șervețele umede # Adevarul.ro
Stația de epurare a orașului Braşov a fost blocată de cantități neobișnuit de mari de șervețele umede, afectând funcționarea instalațiilor și punând presiune pe angajații companiei de apă.
18:30
Trafic cu certificate de handicap. Ministrul Muncii anunță sesizarea Parchetului: „Cei care au fraudat sistemul vor plăti” # Adevarul.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat marți, 17 februarie, măsuri ferme împotriva fraudelor cu certificate de handicap, după reevaluarea a peste 27.000 de dosare.
18:30
Noi ce-am vrea să se decidă joi la Washingtondori? Ce aveam de oferit? Cu ce consecințe? # Adevarul.ro
Este absolut evident, mai clar ca niciodată, că nimeni nu a fost capabil să propună o soluție pentru prevenirea și gestionarea conflictelor care să derive din Carta ONU sau din multiplele convenții negociate și apoi aprobate de Consiliul de Securitate sau în Adunarea Generală a ONU.
18:15
Teheranul, sub presiune. O națiune în doliu, în timp ce negocierile cu SUA în dosarul nuclear tensionează regimul # Adevarul.ro
În timp ce Iranul se pregătește să intre marți în a doua rundă de negocieri nucleare cu Statele Unite, la Geneva, liderii săi afișează calm și hotărâre. Oficialii vorbesc despre diplomație. Comandanții militari apar în fața camerelor, încadrați de steaguri.
18:15
Cuvinte dure spuse de o jucătoare la retragerea prematură din tenis: „A fost iubitul meu toxic, cu o cultură misogină și rasistă” # Adevarul.ro
Destanee Aiava se retrage din tenis la doar 25 de ani.
18:00
Creștere „înfricoșătoare” a incidenței cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cei născuții în anii '90 au un risc de patru ori mai mare decât generația '60 # Adevarul.ro
Moartea actorului american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul principal din serialul „Dawson’s Creek”, a readus în prim‑plan o tendință îngrijorătoare observată în ultimii ani: creșterea semnificativă a cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani.
18:00
Germania va folosi experiența de luptă acumulată de armata ucraineană pentru instruirea și pregătirea trupelor NATO # Adevarul.ro
La aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, Germania va integra soldați ucraineni în programele sale de pregătire militară, pentru a învăța din experiența lor directă de luptă.
17:45
Imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori, create cu ajutorul AI. Spania pune sub anchetă Meta, X și TikTok # Adevarul.ro
Imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori, create cu ajutorul AI. Spania pune sub anchetă Meta, X și TikTok.
17:45
Prințul Andrew îi trimitea imagini cu fiicele sale pedofilului Jeffrey Epstein. „Vă doresc multă bucurie și fericire” # Adevarul.ro
Documentele recente din „Epstein Files” arată că prințul Andrew i-a trimis lui Jeffrey Epstein o felicitare de Crăciun semnată personal, conținând fotografii ale fiicelor sale, Beatrice și Eugenie, la un an după ce susținuse că a întrerupt orice legătură cu pedofilul.
17:45
Încep lucrările la mina de sare de la Ploscoș. Investiție de 4 milioane de euro și capital 100% românesc # Adevarul.ro
Cunoscutul om de afaceri clujean Avram Gal, vicepreședintele Salt Min, a anunțat marți demararea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș.
17:45
De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei # Adevarul.ro
Patru rachete balistice rusești de tip Iskander-M nu au fost interceptate în timpul atacului combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie, a confirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat.
17:45
Încă un fost ministru PSD scapă de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora” prin prescrierea faptelor # Adevarul.ro
Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris, însă rămâne în vigoare decizia privind confiscarea a 100.000 de euro.
17:30
Pericolul invizibil din mochetă. Ce o transformă într-o bombă toxică. Particulele care provoacă astm, fibroză pulmonară, BPOC și chiar cancer # Adevarul.ro
Mocheta, un element banal de confort, poate deveni un pericol tăcut, dar constant. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Odată inhalate, aceste particule pătrund adânc în plămâni, unde pot declanșa boli respiratorii.
17:15
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # Adevarul.ro
Franța a eliberat marți petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi.
17:00
Un posibil fragment de dronă a fost descoperit din nou pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.