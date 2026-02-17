Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii

17:30

Mocheta, un element banal de confort, poate deveni un pericol tăcut, dar constant. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Odată inhalate, aceste particule pătrund adânc în plămâni, unde pot declanșa boli respiratorii.