Secolul IV. Tranziția către o lume nouă
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 19:30
Secolul IV este momentul în care lumea antică dispare și începe Evul Mediu. Acum iau naștere o serie de comunități creștine, diferite ca doctrină, dar se impun două tendințe majore: Biserica orientală (bizantino-ortodoxă) și cea apuseană.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
19:30
Secolul IV este momentul în care lumea antică dispare și începe Evul Mediu. Acum iau naștere o serie de comunități creștine, diferite ca doctrină, dar se impun două tendințe majore: Biserica orientală (bizantino-ortodoxă) și cea apuseană.
19:30
Chivu nu le-a rămas dator celor care l-au mitralit. Antrenorul român, gata să meargă mai departe în Liga Campionilor # Adevarul.ro
Inter MIlano evoluează mâine (ora 22:00), în Norvegia, în partida de Liga Campionilor la fotbal cu Bodo/Glimt, formație care a învins-o pe Manchester City în actuala ediție.
19:30
Cinematografia românească nu a mai produs după 1989 filme pentru copii valoroase, care să poată rivaliza cu cele realizate înainte de regizori precum Elisabeta Bostan sau Ion Popescu Gopo.
19:30
Așteptat cu mare nerăbdare, filmul vecinului Kornel Mundruczo: „At the Sea”, e departe de a avea intensitatea anteriorului: „Pieces of a Woman”.
Acum 30 minute
19:15
„Dacă Budapesta e acasă, Harghita ce e?” Reacții dure ale maghiarilor din Transilvania la postările liderilor UDMR # Adevarul.ro
Românii de etnie maghiară din Transilvania i-au crticat dur pe liderii UDMR după participarea acestora la bilanțul anual al premierului Viktor Orbán de la Budapesta, ridicând întrebări despre prioritățile politicienilor și relația lor cu cetăţenii pe care îi reprezintă.
19:15
Avertisment pentru NATO: apărarea antiaeriană a Rusiei este mai periculoasă decât înainte de invazia din Ucraina # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu doar că a testat capacitățile militare ale Kremlinului, dar le-a și rafinat. Iar una dintre cele mai serioase probleme pentru NATO, în eventualitatea unui conflict direct în Europa, ar putea fi tocmai scutul antiaerian al Moscovei.
19:15
Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de un nou document. Cum poate fi obţinut şi cât costă # Adevarul.ro
Începând cu 25 februarie 2026, românii și ceilalți cetățeni europeni care călătoresc în Marea Britanie vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), un document digital care facilitează accesul pentru scurte șederi și vizite turistice.
Acum o oră
19:00
Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat un morman de pantofi lângă un cimitir. Ce planuri avea cu ei # Adevarul.ro
Un bărbat a fost amendat cu 45.000 de lei după ce a aruncat lângă un cimitir din Târgu Mureș zeci de perechi de încălțăminte și alte deșeuri.
19:00
Negocieri de pace trilaterale la Geneva. Cele mai importante subiecte de discuție de pe agenda Kievului # Adevarul.ro
Șeful delegației ucrainene, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov, a declarat marți că noua rundă de negocieri trilaterale de la Geneva între Ucraina, Statele Unite și Rusia, se va concentra pe probleme de securitate și umanitare.
18:45
Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk.
18:45
Un nou mecanism de raportare a agresiunilor asupra personalului medical, după cazul doctoriței atacate la Târgu Jiu # Adevarul.ro
Cazul doctoriției agresate la spitalul din Târgu Jiu de mai multe rude ale unei paciente arată vulnerabilitățile sistemului din România în ceea ce privește prevenirea unor astfel de situații.
18:45
Femeie reținută după ce a păcălit zeci de români cu vacanțe „last minute”: familii cu copii, lăsate pe drumuri după ce au plătit 40.000 euro # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost reținută după ce a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a unor pachete turistice „last minute”, prejudiciul fiind de 40.000 de euro
18:45
Mama băiețelului de 3 ani ucis în bătaie de concubin a fost reținută: a asistat fără să intervină și voia să-l îngroape în curte # Adevarul.ro
Cazul copilului de trei ani din Tulcea, ucis în bătaie de concubinul mamei sale, capătă o nouă turnură. Femeia a fost reținută marți, iar procurorii solicită acum arestarea ei preventivă. Anchetatorii spun că femeia nu doar că nu și-a protejat copilul, ci ar fi încercat să ascundă moartea lui.
Acum 2 ore
18:30
Braşovenii îşi sabotează singuri alimentarea cu apă. Stația de epurare, blocată de șervețele umede # Adevarul.ro
Stația de epurare a orașului Braşov a fost blocată de cantități neobișnuit de mari de șervețele umede, afectând funcționarea instalațiilor și punând presiune pe angajații companiei de apă.
18:30
Trafic cu certificate de handicap. Ministrul Muncii anunță sesizarea Parchetului: „Cei care au fraudat sistemul vor plăti” # Adevarul.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat marți, 17 februarie, măsuri ferme împotriva fraudelor cu certificate de handicap, după reevaluarea a peste 27.000 de dosare.
18:30
Noi ce-am vrea să se decidă joi la Washingtondori? Ce aveam de oferit? Cu ce consecințe? # Adevarul.ro
Este absolut evident, mai clar ca niciodată, că nimeni nu a fost capabil să propună o soluție pentru prevenirea și gestionarea conflictelor care să derive din Carta ONU sau din multiplele convenții negociate și apoi aprobate de Consiliul de Securitate sau în Adunarea Generală a ONU.
18:15
Teheranul, sub presiune. O națiune în doliu, în timp ce negocierile cu SUA în dosarul nuclear tensionează regimul # Adevarul.ro
În timp ce Iranul se pregătește să intre marți în a doua rundă de negocieri nucleare cu Statele Unite, la Geneva, liderii săi afișează calm și hotărâre. Oficialii vorbesc despre diplomație. Comandanții militari apar în fața camerelor, încadrați de steaguri.
18:15
Cuvinte dure spuse de o jucătoare la retragerea prematură din tenis: „A fost iubitul meu toxic, cu o cultură misogină și rasistă” # Adevarul.ro
Destanee Aiava se retrage din tenis la doar 25 de ani.
18:00
Creștere „înfricoșătoare” a incidenței cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cei născuții în anii '90 au un risc de patru ori mai mare decât generația '60 # Adevarul.ro
Moartea actorului american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul principal din serialul „Dawson’s Creek”, a readus în prim‑plan o tendință îngrijorătoare observată în ultimii ani: creșterea semnificativă a cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani.
18:00
Germania va folosi experiența de luptă acumulată de armata ucraineană pentru instruirea și pregătirea trupelor NATO # Adevarul.ro
La aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, Germania va integra soldați ucraineni în programele sale de pregătire militară, pentru a învăța din experiența lor directă de luptă.
17:45
Imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori, create cu ajutorul AI. Spania pune sub anchetă Meta, X și TikTok # Adevarul.ro
Imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori, create cu ajutorul AI. Spania pune sub anchetă Meta, X și TikTok.
17:45
Prințul Andrew îi trimitea imagini cu fiicele sale pedofilului Jeffrey Epstein. „Vă doresc multă bucurie și fericire” # Adevarul.ro
Documentele recente din „Epstein Files” arată că prințul Andrew i-a trimis lui Jeffrey Epstein o felicitare de Crăciun semnată personal, conținând fotografii ale fiicelor sale, Beatrice și Eugenie, la un an după ce susținuse că a întrerupt orice legătură cu pedofilul.
17:45
Încep lucrările la mina de sare de la Ploscoș. Investiție de 4 milioane de euro și capital 100% românesc # Adevarul.ro
Cunoscutul om de afaceri clujean Avram Gal, vicepreședintele Salt Min, a anunțat marți demararea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș.
17:45
De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei # Adevarul.ro
Patru rachete balistice rusești de tip Iskander-M nu au fost interceptate în timpul atacului combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie, a confirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat.
17:45
Încă un fost ministru PSD scapă de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora” prin prescrierea faptelor # Adevarul.ro
Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris, însă rămâne în vigoare decizia privind confiscarea a 100.000 de euro.
Acum 4 ore
17:30
Pericolul invizibil din mochetă. Ce o transformă într-o bombă toxică. Particulele care provoacă astm, fibroză pulmonară, BPOC și chiar cancer # Adevarul.ro
Mocheta, un element banal de confort, poate deveni un pericol tăcut, dar constant. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Odată inhalate, aceste particule pătrund adânc în plămâni, unde pot declanșa boli respiratorii.
17:15
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # Adevarul.ro
Franța a eliberat marți petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi.
17:00
Un posibil fragment de dronă a fost descoperit din nou pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia.
17:00
Războiul viitorului, filmat în timp real: un robot ucrainean deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului # Adevarul.ro
Un nou episod al războiului din Ucraina arată cât de rapid se transformă câmpul de luptă într-un laborator al tehnologiei militare.
17:00
Mai multă mâncare, mai puține calorii: cum alimentele neprocesate stimulează sațietatea și împiedică consumul excesiv de calorii # Adevarul.ro
Un nou studiu realizat de cercetători de la University of Bristol arată că poți mânca mai mult, fără să acumulezi calorii în plus, dacă renunți la alimentele ultra-procesate și alegi fructe și legume.
16:45
Femeia care i-a permis concubinului ei să-i violeze fiica timp de patru ani a fost condamnată la peste 13 ani de închisoare. Violatorul a primit 20 de ani după gratii # Adevarul.ro
Un caz cutremurător a fost soluționat recent de Judecătoria Arad, unde un bărbat de 44 de ani și partenera sa au fost condamnați pentru abuzuri sexuale asupra fiicei minore a femeii.
16:45
Capacitățile nucleare ale Teheranului, punctul central al discuțiilor dintre SUA și Iran. Trump: „Vom fi implicați indirect. Nu cred că își doresc consecințele lipsei unui acord” # Adevarul.ro
Statele Unite și Iranul au reluat marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții indirecte privind programul nuclear iranian, într-un moment în care Washingtonul își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, iar Teheranul se confruntă cu proteste interne de amploare.
16:30
Copii de 14 ani recrutați prin Snapchat pentru a fura iPhone-uri în Londra. Minorii sunt atrași prin recompense în bani # Adevarul.ro
Grupurile infracționale londoneze recrutează copii pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire pentru cele mai recente modele de iPhone, au dezvăluit polițiștii.
16:30
Ce înseamnă pentru români că datoria publică a depășit 60% din PIB: Ne împrumutăm cel mai rapid din UE doar pentru a supraviețui # Adevarul.ro
Analiștii avertizează că ritmul accelerat de împrumut al României, cel mai rapid din UE, concentrat pe consum și salarii în detrimentul investițiilor, transformă datoria publică într-o povară majoră pentru generațiile viitoare. Aceștia anticipează o creștere a datoriei publice la 70% din PIB.
16:30
CTP critică vizita președintelui Nicușor Dan la Clubul lui Trump: „Un cadou electoral pentru AUR” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat dur decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Clubul Trump din Washington, considerând că gestul este mai degrabă un „cadou electoral pentru AUR”, decât o acțiune diplomatică eficientă.
16:15
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale # Adevarul.ro
Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători - de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne.
16:15
Nicușor Dan: „Referendumul în rândul magistraților vizează clarificarea unor acuzații grave privind independența justiției” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că magistrații care au participat la consultările de la Palatul Cotroceni, la finalul anului trecut, au formulat „acuzații foarte grave”, care vizează inclusiv afectarea independenței magistratului în cadrul sistemului de justiție.
16:15
Trupul copilului de patru ani dispărut în Someșul Mic a fost recuperat după săptămâni de căutări # Adevarul.ro
Trupul copilului de patru ani dispărut la sfârșitul lunii ianuarie în apele râului Someșul Mic, după un accident petrecut pe un derdeluș din apropierea malului, a fost găsit de echipele de intervenție, după mai multe săptămâni de căutări.
16:15
BNR anunță o nouă creștere a inflației în trimestrul II, după ce se va renunța la plafonarea adaosului comercial la alimente # Adevarul.ro
Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2026, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.
16:00
Compania chineză Shein, anchetată de Comisia Europeană după ce a permis vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor # Adevarul.ro
Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială împotriva platformei chineze de comerț online Shein, suspectată că a permis vânzarea unor produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale cu aspect de copil, și că folosește mecanisme de design care pot da dependență.
16:00
Între Valentine’s și Dragobete, Rockstadt Extreme Fest pune preț pe iubire: 10 zile, 10 minute, prețuri explozive # Adevarul.ro
De la Valentine’s Day până la Dragobete, Rockstadt Extreme Fest lansează „Quick & Loud”, o campanie de ticketing care transformă luna iubirii într-un ritual zilnic de intensitate și reacție rapidă.
16:00
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR.
16:00
Nicușor Dan, detalii despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Vom fi pregătiți foarte repede”. Mineralele rare și securitatea energetică, pe agenda discuțiilor # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a oferit marți, detalii despre o posibilă vizită la Washington, subliniind că o astfel de deplasare va fi corelată cu evoluția discuțiilor economice dintre România și Statele Unite.
15:45
Cine va controla SRI și SIE? Nicușor Dan dezvăluie că sunt 5 candidați pe listele scurte: „Sunt oameni interesanți” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, că numirea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI) şi Serviciului de Informații Externe (SIE) a fost amânată din „motive obiective”, însă o decizie urmează să fie luată „relativ curând”.
15:45
Comisia de Apărare a Camerei Deputaților a analizat oportunitățile oferite de Programul SAFE, împreună cu ministrul Apărării # Adevarul.ro
Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților a analizat, marți, alături de Radu Miruță, principalele direcții de acțiune ale Ministerul Apărării Naționale și modul în care România intenționează să valorifice oportunitățile oferite de Programul SAFE.
Acum 6 ore
15:30
Incendiatorul și Pompierul: De ce zgomotul mediatic al lui Marcel Ciolacu nu poate acoperi falimentul pe care l-a semnat # Adevarul.ro
În istoria recentă a politicii românești, puține momente au rivalizat în cinism cu spectacolul la care asistăm în aceste zile.
15:15
Posturi la stat vândute pe bani grei. Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane și-au recunoscut vina într-un dosar de fraudare a concursurilor # Adevarul.ro
Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere cu DNA Craiova în dosarul fraudării concursurilor pentru posturi de șofer și asistent medical, a informat marți Direcția Națională Anticorupție.
15:15
Jaqueline Cristian și-a făcut rost de o mică avere la Dubai. O rusoaică o provoacă în drumul spre sferturile de finală # Adevarul.ro
Turneul feminin de tenis din Emiratele Arabe Unite are premii totale de 4.088.211 dolari.
15:15
Toți elevii din județul Giurgiu vor sta acasă miercuri, 18 februarie 2026, din cauza fenomenelor meteo periculoase anunțate de meteorologi. Cursurile se vor desfășura exclusiv în sistem online.
15:15
Bulgaria, condamnată de CEDO pentru legea care permite spionajul în ONG-uri și companii # Adevarul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți că Bulgaria încalcă dreptul la viață privată printr-o lege care autorizează serviciile de informații să infiltreze companii, organizații neguvernamentale și agenții guvernamentale, informează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.