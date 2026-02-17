Berlinala 2026. Avem film pentru copii!

18:45

Cazul copilului de trei ani din Tulcea, ucis în bătaie de concubinul mamei sale, capătă o nouă turnură. Femeia a fost reținută marți, iar procurorii solicită acum arestarea ei preventivă. Anchetatorii spun că femeia nu doar că nu și-a protejat copilul, ci ar fi încercat să ascundă moartea lui.