Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României: „Nu e nicio criză. Statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
Digi24.ro, 17 februarie 2026 23:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat, marţi, că România a ajuns la o datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. „Nu înseamnă o criză”, susţine demnitarul.
• • •
Acum 5 minute
00:10
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet” # Digi24.ro
Cei care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului, iar în situațiile în care fraudele sunt intenționate și evidente va fi sesizat Parchetul, a anunțat marți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.
Acum 15 minute
00:00
JD Vance susține că Iranul nu e dispus să accepte liniile roșii ale lui Donald Trump în dosarul nuclear: „Să nu ajungem în acel punct” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că, deși s-au înregistrat unele progrese în cadrul discuțiilor de astăzi dintre SUA și Iran cu privire la programul nuclear al acesteia, Republica Islamică nu este dispusă să accepte unele dintre condițiile impuse de Washington, relatează Times of Israel.
Acum 30 minute
23:50
Dictatura este preferabilă democrației, consideră unu din cinci europeni, potrivit unui sondaj realizat inclusiv în România # Digi24.ro
Un european din cinci consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democraţiei, potrivit unui sondaj comunicat POLITICO. Un procentaj semnificativ din populaţia continentului are opinii antiparlamentare şi nu consideră extrema dreaptă o ameninţare la adresa democraţiei, relevă sondajul realizat de institutul de sondaje AboutPeople şi comandat de think tank-ul Progressive Lab în cinci ţări: Grecia, Franţa, Suedia, Marea Britanie şi România.
23:50
Acum o oră
23:40
Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat” # Digi24.ro
Masterplanul investiţiilor în turism a fost actualizat deoarece, în ultimii ani, multe investiţii s-au concentrat pe construcţii, fără să fie dublate de investiţii în experienţa turistică propriu-zisă, iar realitatea din teren s-a schimbat, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.
23:30
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia: „Sunt scandaloase. Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur»” # Digi24.ro
Castravetele, un ingredient popular în salatele și mâncărurile rusești, este cel mai recent produs alimentar de bază al cărui preț a crescut brusc, provocând nemulțumirea consumatorilor și agitând politicienii și autoritățile de reglementare, dornici să calmeze nemulțumirea populară într-o perioadă de război, scrie Reuters.
23:30
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților. Proiectul este constituțional # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor. Prim-ministrul a subliniat că, din punctul său de vedere, acest proiect este unul constituţional.
23:30
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic # Digi24.ro
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Acum 2 ore
23:10
JO 2026 Milano Cortina. Tentea şi Iordache, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la bob două persoane # Digi24.ro
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
23:00
Navalnîi, „cobai” într-un experiment mortal? De ce ar fi folosit Rusia o toxină letală pentru a-l elimina pe fostul lider al opoziției # Digi24.ro
La doi ani după moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi în închisoare, cinci țări europene susțin că au identificat substanța care l-a ucis: epibatidina, o toxină letală produsă de o specie de broască din America de Sud. Dar de ce să te deranjezi să folosești un otravă atât de rară, exotică, care se găsește în mod natural doar în cealaltă parte a lumii? Unii experți cred că Navalnîi ar fi putut fi folosit drept cobai în cadrul unui experiment mortal, arată France24.
23:00
Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane # Digi24.ro
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
22:50
Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE că SUA urmărește dezbinarea Europei: „Un gest de sfidare” # Digi24.ro
Chiar înainte de a-l susține efectiv pe premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare cruciale, itinerariul lui Marco Rubio în Europa promitea să fie provocator. După întâlnirea cu aliații SUA la Conferința de securitate de la Munchen, într-un moment deosebit de tensionat în relațiile transatlantice, secretarul de stat american a plecat în Slovacia și Ungaria – cele două state membre ale UE cele mai dependente de energia rusă și sceptice față de sprijinul acordat de blocul comunitar Ucrainei, scrie The Guardian.
22:50
Ce spune George Simion despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Donald Trump # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator.
22:40
Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare # Digi24.ro
Licitația organizată marți în Capitală, prin care au fost scoase la vânzare 34 de tablouri care i-au aparținut lui Darus Vâlcov, condamnat pentru corupție, a adus în conturile ANAF Craiova aproape 800.000 de euro.
22:20
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de graniță. Zeci de mii de oameni îndură frigul după bombardamente # Digi24.ro
La aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin, bilanțul războiului se măsoară nu numai în orașele distruse de peste graniță, ci și, din ce în ce mai mult, în regiunile de frontieră devastate ale Rusiei. Milioane de ucraineni îndură una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani, fără electricitate și încălzire, întrucât valurile de atacuri cu rachete și drone rusești au pus la pământ infrastructura energetică. Zeci de mii de ruși care trăiesc de-a lungul marginii vestice a țării se confruntă acum cu dificultăți similare, întrucât atacurile transfrontaliere afectează utilitățile, forțând autoritățile locale să adopte măsuri de urgență, anunță Bloomberg.
Acum 4 ore
22:10
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit marți, 17 februarie, pentru a doua oară cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. La întrevedere au participat și adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.
22:00
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre # Digi24.ro
Un ciclon mediteranean care traversează Peninsula Balcanică și se reîncarcă cu vapori de apă deasupra vestului Mării Negre va aduce cantități importante de zăpadă și viscol în România, a avertizat climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Deși astfel de episoade au devenit mai rare în ultimele decenii, intensitatea lor rămâne ridicată, chiar și în contextul încălzirii globale.
22:00
Ilie Bolojan anunță că norma de hrană pentru militari rămâne neschimbată: A fost o discuție la propunerea Ministerului Finanțelor # Digi24.ro
„Nu se va acționa asupra normei de hrană, deci a fost numai o discuție de analiză. Această discuție a fost la propunerea Ministerului de Finanțe”, a declarat Ilie Bolojan la TVR Info. Astfel, premierul nu confirmă tăieri în această zonă.
21:50
Zelenski, despre presiunile lui Trump privind concesiile pentru pace: „Sper că e doar o tactică”. Ce a spus despre o întâlnire cu Putin # Digi24.ro
Poporul ucrainean ar respinge un acord de pace care implică retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea Donbas din estul țării și cedarea acesteia Rusiei, a spus marți președintele Volodimir Zelenski pentru Axios. În timp ce liderul de la Kiev acorda interviul, negociatorii ucraineni și ruși se întâlneau pentru a treia rundă de discuții directe la Geneva. Principalul punct de blocaj este controlul asupra regiunii Donbas, aproximativ 10% din aceasta fiind încă în mâinile Ucrainei.
21:30
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație # Digi24.ro
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor. Documentul propune un nou mod de formare a prețului gazelor pentru populație și introduce măsuri menite să evite creșteri bruște ale facturilor, într-o perioadă de tranziție către liberalizarea completă a pieței.
21:30
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod roșu la noapte, avertizează ANM # Digi24.ro
Directoarea ANM, Elena Mateescu, anunță marți seară un strat de zăpadă consistent în Capitală și în alte regiuni, în contextul codului portocaliu de viscol puternic. Meteorologii previzionează strat de zăpadă în medie de 25-35 de cm în zonele vizate. Vântul va avea viteze la rafală de 60-85 km/h. În a doua parte a nopții, directoare ANM spune că vântul va crește în intensitate, fiind chiar posibilitatea să fie emis cod roșu de către meteorologi pentru zona de est a Munteniei.
21:20
Vremea rea închide șapte școli din județul Brăila: lista unităților unde elevii vor face cursuri online # Digi24.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.
21:00
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, și cine face parte din delegația României (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă, miercuri, în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, surse Digi24 spun că șeful statului va folosi pentru această deplasare un avion închiriat.
21:00
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren # Digi24.ro
Bucureștiul se va confrunta în orele următoare cu un nou episod sever de iarnă. Timp de 16 ore, va fi viscol. Peste 2.700 de oameni şi circa 380 de utilaje vor interveni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului în Capitală, în perioada următoare, în contextul în care de la ora 20:00 oraşul intră sub incidenţa unui cod portocaliu de ninsoare şi viscol, valabil până miercuri la prânz.
21:00
Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga # Digi24.ro
Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.
20:50
Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj # Digi24.ro
Cel puțin 95 de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi – au fost găsite pe câmp, la ferma de bizoni din Recea Cristur, judeţul Cluj, Prefectura dispunând deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.
20:40
Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026 # Digi24.ro
Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde. În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT.
20:30
Deși în primul mandat a încercat să interzică aplicația TikTok, Donald Trump și-a schimbat radical viziunea, transformându-se în salvatorul rețelei sociale. Această mișcare a fost influențată de convingerea că platforma este esențială pentru a ajunge la tinerii alegători, iar arhitectul din umbră al acestei strategii a fost controversatul Charlie Kirk, asasinat pe 10 septembrie 2025. Fondatorul Turning Point USA l-a convins pe președintele american că o interdicție ar înstrăina milioane de tineri care au votat pentru republicani în 2024 și că TikTok este o contrapondere necesară pentru Facebook (Meta), pe care Trump o consideră un „dușman al poporului”, potrivit Axios.
Acum 6 ore
20:10
Anunțul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare despre pensiile ocupaționale și cele ale românilor care au lucrat în Europa # Digi24.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropene.
20:10
Regatul Unit caută aliați în UE pentru a se opune inițiativei Franței „Fabricat în Europa”: „Profund îngrijorat de unele voci” # Digi24.ro
Regatul Unit face presiuni asupra unor țări, printre care Germania, Italia și Țările de Jos, pentru a respinge propunerile comerciale stricte ale Franței, care ar exclude țara de la participarea la licitațiile de achiziții publice, relatează Bloomberg.
20:00
AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, e zdruncinat de un scandal de nepotism care l-ar putea costa alegerile # Digi24.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este zdruncinat de un scandal de nepotism care i-ar putea afecta șansele la alegerile din cinci landuri, în acest an. Dezvăluirile recente conform cărora oficiali din parlament au angajat rude ale altor membri AfD în posturi finanțate din bani publici au stârnit o dispută publică în partid, potrivit The Times.
19:30
Jesse Jackson a murit la vârsta de 84 de ani: cine a fost pastorul baptist ajuns apărător al drepturilor sociale ale americanilor # Digi24.ro
Carismaticul apărător al drepturilor civile din SUA, Jesse Jackson, un elocvent pastor baptist crescut în Sudul segregat, care a devenit un apropiat al lui Martin Luther King Jr. și a candidat de două ori la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa într-un comunicat difuzat marți.
19:30
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar putea tripla. O nouă schemă între soț și soție pentru bonus-malus # Digi24.ro
Schimbări importante pentru șoferi: Cei care au istoric de accidente vor plăti chiar și de trei ori mai mult pe RCA, potrivit calculelor făcute de jurnaliștii de la Economica.net. În proiectul la care lucrează cei de la ASF apare și o idee inedită: clasele de bonus și de malus, cele în care este încadrat fiecare șofer în funcție de istoric și care dictează, în final, prețul asigurării auto obligatorii, vor putea fi tranzacționate în familie. De exemplu, dacă soțul are antecedente în trafic, iar soția are bonusul maxim, ar putea negocia un soi de migrare a bonusului, astfel încât să obțină un preț mai bun pentru RCA.
19:20
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin # Digi24.ro
Legiuitorii ruși au adoptat o lege care permite Serviciului Federal de Securitate (FSB) să ordone întreruperea comunicațiilor, chiar dacă nu există o presupusă amenințare la adresa securității. Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, amendamentele la legea „Cu privire la comunicații”, care impun operatorilor de telefonie mobilă să blocheze serviciile de internet mobil și fix la cererea FSB, anunță Meduza.
19:10
„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț” # Digi24.ro
Starețul unei mănăstiri din Toscana a îndemnat călugării care trăiesc în acest refugiu izolat să evite utilizarea rețelelor sociale și a serviciilor de streaming, argumentând că încăperile lor sunt locuri sacre destinate rugăciunii și „nu pentru Netflix sau alte platforme”, relatează The Guardian.
18:50
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, marţi, în optimile turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari. Tot în optimi a ajuns și Sorana Cârstea, care a trecut de sportiva cehă Linda Noskova.
18:30
Apele Române: Faptul că locuitorii din Curtea de Argeș nu au acces la apă e responsabilitatea companiei locale # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” a transmis, marți, printr-un comunicat de presă, că „faptul că astăzi locuitorii orașului Curtea de Argeș nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiții în propriile echipamente de peste 50 de ani”.
18:30
Femeie reținută după înșelăciuni cu oferte turistice last minute. Familii cu copii, date afara din hotel, în Turcia # Digi24.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unui cunoscut restaurant din Capitală este acuzată că ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice în Turcia, Maldive, Japonia sau Cuba. Cel puțin două familii aflate în Turcia au fost date afară din hotel, în mijlocul sejurului, după ce suspecta ar fi mințit că a făcut plata.
18:30
„Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii. Cazul unei comune din Iași # Digi24.ro
Cazul câinilor din adăpostul din comuna vrânceană Suraia a readus în atenție și afacerea maidanezul. În timp ce statul cheltuie anual chiar și zeci de milioane de euro pe contracte cu firme de hingheri, sterilizarea ar fi o opțiune de cinci ori mai ieftină.
18:20
Franța l-a eliberat pe „Grinch”. Petrolierul suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei, lăsat să plece după plata unei amenzi # Digi24.ro
Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei - denumit generic „Grinch” - după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, a declarat un ministru, potrivit France24. Forțele franceze și aliații lor au interceptat petrolierul luna trecută între Spania și Maroc.
Acum 8 ore
18:10
UE spune că nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei: „Au rezerve” # Digi24.ro
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat, marţi, că Executivul comunitar nu vede un risc pe termen scurt la securitatea aprovizionării cu petrol în Ungaria sau Slovacia, în urma perturbării fluxului de ţiţei rusesc via Ucraina, pentru că cele două state membre au stocuri de urgenţă ample, transmite Reuters.
18:00
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS # Digi24.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că afirmaţiile fostului premier Marcel Ciolacu privind cosmetizarea deficitului bugetar sunt „baliverne conspiraţioniste” de tip AUR şi că este genul de discurs care distruge încrederea în statul român. Totodată, Muraru afirmă că Marcel Ciolacu „încă nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS”.
18:00
Asimetria sacrificiului și cronica unei trădări programate: când semnătura pe un acord politic nu mai face doi bani # Digi24.ro
În dreptul roman, principiul Pacta sunt servanda (acordurile trebuie respectate) nu era doar o regulă juridică, ci însăși fundația civilizației. Fără garanția că o promisiune scrisă rămâne valabilă și după ce a trecut pericolul imediat, societatea se prăbușește în barbarie. În iunie 2025, liderii a cinci formațiuni politice – PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților – și-au pus semnătura pe un document care trebuia să fie "Constituția economică" a salvării României. Nu a fost un simplu comunicat de presă, ci un Acord Politic cu articole, obligații și clauze precise.
18:00
17:50
Fostul ministru Dan Șova scapă de condamnarea primită în dosarul „CET Govora”. Instanța supremă spune că faptele s-au prescris # Digi24.ro
Instanţa supremă a admis, marţi, un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului ministru al Transporturilor și senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris.
17:40
Staţia de Epurare a Apei din Braşov, blocată de cantităţi mari de şerveţele umede. „Se întâmplă mai des decât ne imaginăm” # Digi24.ro
Staţia de Epurare a Apei din municipiul Braşov a fost „blocată” de cantităţi neobişnuit de mari de şerveţele umede, care au afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunţat, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov.
17:30
JO 2026 Milano Cortina: „Peste un milion de euro”, pentru Jutta Leerdam după ce și-a desfăcut fermoarul costumului după cursă # Digi24.ro
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat o sumă frumuşică după ce a obţinut medalia de aur la proba de 1.000 m, pe 9 februarie, sub privirile logodnicului său, YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul.
17:30
17:20
Copil din Italia, în stare critică după ce inima primită la transplant a suferit degerături. Ce explicații au oferit medicii # Digi24.ro
Un copil în vârstă de doi ani, din Italia, se află în stare critică după ce a suferit un transplant cu o inimă deteriorată. Organul, care a fost transportat în decembrie din orașul Bolzano spre sud, la Napoli, ar fi fost plasat într-un recipient necorespunzător și în contact direct cu gheață carbonică, ceea ce a dus la leziuni grave ale țesuturilor. Cutia nu era prevăzută nici cu un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută, anunță BBC.
17:20
Ambasadorii români din Liban, Filipine și Turcia, rechemați la București. Anunțul lui Nicușor Dan despre remanierea diplomaților # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea ambasadorilor români din Republica Libaneză, Filipine şi Turcia. Tot miercuri, a fost rechemat și ambasadorul din Cipru, Dan Mihalache.
