Sfârșit de săptămână special pentru 11 tineri din Modulele Familiale Odobești și Centrul de Asistență și Sprijin Focșani

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Povestea începe simplu, cu izbucnirea unui incendiu într-o localitate din județul vecin. Sună telefonul. Dispeceratul ISU Galați îl contactează pe șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Drăgușeni. Există autospecială, există echipaj, există foc. Toate ingredientele pentru o intervenție ca la carte. Voluntarul urcă la volan și pornește spre Căuești, gata să se […]