Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 06:15
„Getotac”, românul care conduce plutonul Getica, cunoscut și ca Romanian Battlegroup „Getica” în Ucraina, vorbește deschis despre situația de pe frontul ucrainean, despre moarte, temeri și speranță, într-un interviu pentru „Adevărul”.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
06:45
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula voința victimelor # Adevarul.ro
Noi documente apărute în dosarul care vizează rețeaua lui Jeffrey Epstein aduc în prim-plan un detaliu tulburător: interesul manifestat de finanțist pentru așa-numitele „plante trompetă”, asociate cu o substanță extrem de periculoasă, cunoscută pentru capacitatea sa de a altera profund comportamentu
06:45
Regele Frederik al X-lea al Danemarcei începe miercuri o vizită de trei zile în Groenlanda, începând din capitala Nuuk, unde va fi primit de premierul groenlandez Jens Frederik Nielsen, potrivit biroului de presă al Casei Regale, notează AFP.
Acum 30 minute
06:30
Miercuri are loc a şasea şedinţă a CCR, pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Prezenţa judecătorului Gheorghe Stan, din nou incertă # Adevarul.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, miercuri, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunţe o decizie în urma sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).
06:30
Donald Trump, descris de aproape jumătate dintre americani drept „corupt”, „rasist” şi „crud” # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud”, potrivit unui nou sondaj care conţine numeroase semne de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, notează Axios.
Acum o oră
06:15
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal” # Adevarul.ro
„Getotac”, românul care conduce plutonul Getica, cunoscut și ca Romanian Battlegroup „Getica” în Ucraina, vorbește deschis despre situația de pe frontul ucrainean, despre moarte, temeri și speranță, într-un interviu pentru „Adevărul”.
06:15
Viscolul a oprit traficul pe întregul tronson al autostrăzii A7 Ploieşti - Adjud. Restricții și pe A0 # Adevarul.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploieşti - Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile. Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj și pe A0
Acum 2 ore
05:45
Europa se pregătește de apărare fără SUA. Planul de 800 de miliarde presupune investiții în tehnologii militare de nouă generație # Adevarul.ro
Europa își intensifică dezbaterea privind propria securitate, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul Statelor Unite.
05:15
Un pilot ucrainean de drone a făcut o descoperire neașteptată într-un depozit al trupelor rusești # Adevarul.ro
Când o dronă ucraineană s-a strecurat printr-o gaură zimțată din acoperișul unui depozit bombardat din sudul Ucrainei, operatorul său se aștepta să găsească ceva familiar: vehicule blindate, lăzi cu muniție, poate rezerve de combustibil.
Acum 4 ore
04:45
Semne de viață în Coaliție după patru luni de blocaj. De ce scenariul scindării nu ar trebui să intre în discuție: „Ar fi o catastrofă” # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare dă semne de viață după patru luni de blocaj, timp în care liderii partidelor au negociat intens reforma administrației. Politologul George Jiglău, lector universitar, explică de ce acest moment reprezintă un semn vital pentru o construcție politică născută din necesitate.
04:45
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi # Adevarul.ro
Numeroși călugări au atins vârste memorabile, unii depășind un secol de viață, și au fost apreciați, în același timp, pentru starea fizică bună din ultimii ani ai vieții lor. Adesea, modul de viață auster pe care l-au adoptat a fost asociat cu longevitatea lor.
04:15
Shoturile de ghimbir au devenit tot mai populare în ultima perioadă. Mici, intense și ușor de consumat, par să aducă beneficii precum susținerea imunității, creșterea energiei și să se dovedească un sprijin real pentru digestie.
03:45
Cele mai răsunătoare scandaluri în care a fost implicat Brâncuși. De ce a dat sculptorul în judecată Guvernul SUA # Adevarul.ro
Constantin Brâncuși a fost un om înaintea vremurilor sale, un artist care a revoluționat ideea de artă modernă. Tocmai de aceea, lucrările sale au stârnit, mai ales în perioada interbelică numeroase controverse testând limitele acceptate ale expresiei artistice. S-a judecat inclusiv cu Guvernul SUA.
03:15
Tot mai aproape de grevă în școli. Prima didactică, alt motiv de revoltă: „Când nu se vrea și nu se poate vinovat este Bruxelles-ul” # Adevarul.ro
Neacordarea primei de carieră didactică este cea mai nouă nemulțumire a dascălilor din învățământul preuniversitar. Un lider județean a început corespondența cu instituțiile europene pentru a afla de ce dascălii nu primesc cei 1.500 lei.
Acum 6 ore
02:45
Într-un climat educațional în care dificultățile emoționale ale copiilor devin o preocupare constantă, cercetări recente încep să evidențieze soluții relativ simple.
02:30
Steagul Rusiei și-a făcut loc la Jocurile Paralimpice. Doi sportivi români vor da nas în nas cu oamenii lui Putin # Adevarul.ro
Rușii și bielorușii au câștigat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).
02:15
Piața electronicelor second hand din România continuă să se consolideze, pe fondul interesului tot mai mare pentru alternative sustenabile și eficiente financiar, comportamentul de consum stabilizându-se în jurul unor categorii-cheie.
01:45
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025 și acumulând investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani.
01:15
Drumurile naționale care dau fiori șoferilor. Extrem de spectaculoase și periculoase la fiecare pas # Adevarul.ro
Trei drumuri naționale din România le oferă șoferilor senzații tari. Pe de-o parte, traversează unele dintre cele mai spectaculoase locuri, însă, în același timp, sunt faimoase pentru problemele pe care le-au cauzat de-a lungul timpului.
01:00
Nazare, despre cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: „Este efectul acumulărilor din trecut”. De ce spune că „nu înseamnă o criză” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor încearcă să calmeze spiritele după ce România a trecut pragul simbolic de 60% datorie publică din PIB, iar vestea a reaprins discuțiile despre sănătatea finanțelor statului. Alexandru Nazare spune că această cifră nu ar trebui privită ca un semnal de criză.
Acum 8 ore
00:30
Haos în 14 județe. Viscolul a paralizat traficul și a doborât zeci de copaci și câțiva stâlpi. Mii de consumatori fără curent electric, curse aeriene întârziate și porturi închise # Adevarul.ro
Fenomenele meteo severe anunțate de meteorologi au lovit puternic mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au fost nevoite să mobilizeze rapid forțe suplimentare în județele aflate sub Cod Portocaliu. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență s-au reunit în ședințe extraordinare.
00:15
18 februarie, ziua în care a murit Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Pe 18 februarie, în 1745, s-a născut fizicianul Alessandro Volta, al cărui nume a fost dat unității de măsură a tensiuii electrice, iar în 1898, Enzo Ferrari, fondatorul gigantului auto cu același nume.18 ianuarie este și ziua în care a murit Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”.
00:15
George Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea României la Consiliul pentru Pace doar în calitate de observator: „O hotărâre a unui om mic și a unei țări fără aspirație” # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, spune că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator
00:15
Negocierile de pace de la Geneva se complică. Diferențe de opinie între grupul lui Budanov și celui al fostul șef al cabinetului lui Zelenski # Adevarul.ro
În interiorul delegației ucrainene prezente la Geneva pentru negocieri trilaterale ar fi apărut divergențe legat de momentul oportun pentru a încheia un acord de pace, pe fondul și al altor evoluții care complică procesul discuțiilor, relatează Economist.
00:15
„Google, ajută-mă să nu merg la nuntă!” - Val de căutări online pentru scuze credibile, pe fondul stresului financiar # Adevarul.ro
Invitațiile la nuntă pot fi motiv serios de stres, din cauza darului care tot crește. Drept dovadă, pe o platformă de tip forum, o tânără invitată la o nuntă care va avea loc abia în septembrie întreabă de acum cum ar putea să refuze politicos. Din răspunsuri, reiese că mulți vor face la fel anul ac
17 februarie 2026
23:45
Cătălin Predoiu, discuții la Washington cu directorul FBI: „MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor din România și SUA față de criminalitate internațională” # Adevarul.ro
La sediul FBI din Washington, a avut loc marți, 17 februarie, o întâlnire bilaterală între viceprim-ministrul și ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și o delegație a conducerii FBI.
23:30
Băsescu: „Subiectul alegerilor din 2024 nu mai e de actualitate în SUA, dar românii trebuie să știe de ce li s-a anulat votul” # Adevarul.ro
Traian Băsescu a vorbit marți seară, la postul B1 TV, despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde șeful statului urmează să participe la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump.
23:15
Replica lui Ilie Bolojan după presiunile lui Sorin Grindeanu: „Acest tip de spectacol nu face bine nimănui” # Adevarul.ro
În timp ce Grindeanu, liderul PSD, amenință cu destabilizarea coaliției, premierul Ilie Bolojan respinge presiunile și acuză „propuneri fără acoperire financiară” care transformă guvernarea într-un spectacol politic periculos pentru stabilitatea țării.
23:15
„Ce e ieftin arde mai ușor!” Avertismentul dur al lui Titi Aur pentru românii care își cumpără mașini. RAR: Mașina care a ars avea omologare emisă în străinătate # Adevarul.ro
Registrul Auto Român a clarificat marți situația vehiculului electric incendiat vineri, incident soldat cu decesul unei pasagere.
23:00
Chivu a băgat-o în criză pe Juventus. În Liga Campionilor, „Bătrâna Doamnă” a fost desfigurată la Istanbul # Adevarul.ro
Rezultat șocant în Liga Campionilor la fotbal.
23:00
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a trezit cu un sicriu la poartă # Adevarul.ro
O anchetă a autorităților a scos la iveală detalii șocante despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare în rândul influencerilor din mediul online.
Acum 12 ore
22:45
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au distrus în noaptea de luni spre marți două echipamente militare rare ale Rusiei: un elicopter naval Ka-27 în Crimeea ocupată, respectiv un lansator de apărare antiaeriană S-300VM în apropiere de Mariupolul ocupat.
22:30
Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii # Adevarul.ro
Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan.
22:15
Inițiativa „Fabricat în Europa” dezbină UE. Starmer caută aliați împotriva regulilor stricte promovate de Macron # Adevarul.ro
Relațiile tradiționale dintre Paris și Londra se tensionează pe fondul noilor reguli comerciale europene. Premierul britanic Keir Starmer caută sprijinul Germaniei și Italiei pentru a contracara inițiativa „Fabricat în Europa”, promovată de Emmanuel Macron.
22:15
Bolojan: „Am cheltuit mai mult decât ne permiteam”. Cum răspunde criticilor care-l numesc „Ilie Sărăcie” și când vedem efectele corecțiilor bugetare # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan avertizează că România traversează o perioadă în care ajustările bugetare sunt inevitabile, după ani în care statul a cheltuit „mult peste posibilități”.
22:15
Asul din mâneca lui Viktor Orbán: va reuși sprijinul SUA să răstoarne avansul fulminant al partidului Tisza? # Adevarul.ro
După 16 ani de dominație politică absolută, regimul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai critic moment de cotitură, pe măsură ce sondajele recente indică o victorie istorică a opoziției la scrutinul din 12 aprilie. Totuși, rezultatul final rămâne sub semnul întrebării, spun experții.
22:00
Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul privind reglementarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici și energia termică produsă în CET-uri.
22:00
Seară excelentă pentru români la JO de iarnă: Julia Sauter a impresionat la patinaj, iar bobul tricolor a zburat prin canalul de gheață # Adevarul.ro
JuliaSauter a avut un program la partinaj artistic, iar tricolorii de la bob2 și-au păstrat locul 5.
21:45
Codul de viscol în București și în alte 12 județe a intrat în vigoare: e așteptată zăpadă de jumătate de metru # Adevarul.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, după ce meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol pentru București și 12 județe. În următoarele ore sunt așteptate troiene consistente, rafale de până la 85 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri.
21:30
Premierul Ilie Bolojan vorbește, marți seară, la TVR 1, despre bugetul de stat pentru 2026, relansarea economică, reforma administrației publice, tensiunile sociale din sistemul public, politicile privind pensiile și salarizarea din sănătate, dar și poziționarea europeană și internațională României.
21:15
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km # Adevarul.ro
O companie românească din Cluj a prezentat marți, la București, prima rachetă de croazieră despre care precizează că este complet pilotată de inteligență artificială. Proiectul, denumit SAHARA, a atras deja interesul unor companii importante din domeniul IT și al industriei de apărare.
21:00
Kremlinul taie comunicațiile: Telegram riscă să fie blocat complet, iar FSB primește dreptul de a întrerupe internetul fără explicații # Adevarul.ro
Kremlinul se pregătește pentru o nouă etapă de restricții digitale: populara aplicație de mesagerie Telegram ar putea fi blocată complet în Federația Rusă începând cu 1 aprilie.
20:45
Tablourile confiscate de ANAF de la Darius Vâlcov, vândute la licitaţie: peste 100.000 de euro doar în prima oră # Adevarul.ro
Statul a început să recupereze prejudiciile din dosarul fostului ministru Darius Vâlcov, prin valorificarea colecției sale de artă. În prima oră a licitației organizate în procedură de executare silită, Fiscul a încasat peste 100.000 de euro, iar licitaţia este în plină desfășurare.
20:45
Iranul a lansat rachete spre Strâmtoarea Ormuz. Liderul suprem iranian amenință să scufunde navele de război americane # Adevarul.ro
Iranul a lansat marți rachete reale către strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă strategică vitală, amplificând tensiunile la doar câteva ore după ce liderul suprem al țării a transmis un avertisment dur la adresa Washingtonului.
20:30
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR, după ce un cvadriciclu electric a luat foc. Modelul, retras de pe piaţă # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica procedurile de omologare și înmatriculare ale vehiculelor electrice mici, după incendiul mortal produs în Capitală. Modelul implicat în incident a fost retras între timp de la vânzare.
20:30
Copii pedepsiți în „pătuțul rușinii” la o creșă din Brăila. Băiețel mușcat de colegi, în timp ce educatoarea stătea pe telefon # Adevarul.ro
O practică revoltătoare a fost descoperită într-o creșădin Brăila, unde copiii considerați „neascultători” ar fi fost plasați într-un așa‑numit „pătuț al pedepsiților”, ca formă de sancțiune. Totul a ieșit la iveală după ce un băiețel de doi ani a fost mușcat de colegi.
20:30
Facturile la gaze după 1 aprilie. Bogdan Ivan dă asigurări că prețurile nu vor crește, în timp ce companiile vin cu oferte mai mici decât plafonul # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că românii nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale după 1 aprilie, chiar dacă actualul mecanism de plafonare expiră la 31 martie.
20:30
Steagul Rusiei și-a făcut loc la Jocurile Paralimpice. Doi sportivi români vor da nas în nas cu oamenii lui Putin # Adevarul.ro
Rușii și bielorușii au câștigat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).
20:15
Război comercial Republica Moldova - Ucraina. Cum răspunde Kievul după ce Chişinăul a interzis importurile de carne de pasăre din Ucraina # Adevarul.ro
Tensiunile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina se accentuează după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina. Kievul amenință cu posibile „măsuri de răspuns”, dacă problema nu se rezolvă rapid.
20:15
Cum să faci vafe, înghețată, ciocolată și alte mini-prăjituri ca un maestru cofetar în 2026: cele mai bune aparate pentru desert rapid și delicios! # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune aparate pentru deserturi din 2026! Află cum să prepari vafe, înghețată, ciocolată, mini-prăjituri și multe altele ca un maestru cofetar, rapid și delicios, cu aparatele perfect alese pentru tine.
20:00
Rogobete: „Mi se pare de noaptea minții ca ministrul Sănătății să roage oamenii să nu bată doctorii” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat dur după ce o doctoriță din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a fost agresată de părinții unei paciente pe care încerca să o salveze.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.