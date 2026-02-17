Drumurile naționale care dau fiori șoferilor. Extrem de spectaculoase și periculoase la fiecare pas
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 01:15
Trei drumuri naționale din România le oferă șoferilor senzații tari. Pe de-o parte, traversează unele dintre cele mai spectaculoase locuri, însă, în același timp, sunt faimoase pentru problemele pe care le-au cauzat de-a lungul timpului.
Acum 5 minute
01:45
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025 și acumulând investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani.
Acum 30 minute
01:15
Acum o oră
01:00
Nazare, despre cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: „Este efectul acumulărilor din trecut”. De ce spune că „nu înseamnă o criză” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor încearcă să calmeze spiritele după ce România a trecut pragul simbolic de 60% datorie publică din PIB, iar vestea a reaprins discuțiile despre sănătatea finanțelor statului. Alexandru Nazare spune că această cifră nu ar trebui privită ca un semnal de criză.
Acum 2 ore
00:30
Haos în 14 județe. Viscolul a paralizat traficul și a doborât zeci de copaci și câțiva stâlpi. Mii de consumatori fără curent electric, curse aeriene întârziate și porturi închise # Adevarul.ro
Fenomenele meteo severe anunțate de meteorologi au lovit puternic mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au fost nevoite să mobilizeze rapid forțe suplimentare în județele aflate sub Cod Portocaliu. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență s-au reunit în ședințe extraordinare.
00:15
18 februarie, ziua în care a murit Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Pe 18 februarie, în 1745, s-a născut fizicianul Alessandro Volta, al cărui nume a fost dat unității de măsură a tensiuii electrice, iar în 1898, Enzo Ferrari, fondatorul gigantului auto cu același nume.18 ianuarie este și ziua în care a murit Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”.
00:15
George Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea României la Consiliul pentru Pace doar în calitate de observator: „O hotărâre a unui om mic și a unei țări fără aspirație” # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, spune că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator
00:15
Negocierile de pace de la Geneva se complică. Diferențe de opinie între grupul lui Budanov și celui al fostul șef al cabinetului lui Zelenski # Adevarul.ro
În interiorul delegației ucrainene prezente la Geneva pentru negocieri trilaterale ar fi apărut divergențe legat de momentul oportun pentru a încheia un acord de pace, pe fondul și al altor evoluții care complică procesul discuțiilor, relatează Economist.
00:15
„Google, ajută-mă să nu merg la nuntă!” - Val de căutări online pentru scuze credibile, pe fondul stresului financiar # Adevarul.ro
Invitațiile la nuntă pot fi motiv serios de stres, din cauza darului care tot crește. Drept dovadă, pe o platformă de tip forum, o tânără invitată la o nuntă care va avea loc abia în septembrie întreabă de acum cum ar putea să refuze politicos. Din răspunsuri, reiese că mulți vor face la fel anul ac
Acum 4 ore
23:45
Cătălin Predoiu, discuții la Washington cu directorul FBI: „MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor din România și SUA față de criminalitate internațională” # Adevarul.ro
La sediul FBI din Washington, a avut loc marți, 17 februarie, o întâlnire bilaterală între viceprim-ministrul și ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și o delegație a conducerii FBI.
23:30
Băsescu: „Subiectul alegerilor din 2024 nu mai e de actualitate în SUA, dar românii trebuie să știe de ce li s-a anulat votul” # Adevarul.ro
Traian Băsescu a vorbit marți seară, la postul B1 TV, despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde șeful statului urmează să participe la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump.
23:15
Replica lui Ilie Bolojan după presiunile lui Sorin Grindeanu: „Acest tip de spectacol nu face bine nimănui” # Adevarul.ro
În timp ce Grindeanu, liderul PSD, amenință cu destabilizarea coaliției, premierul Ilie Bolojan respinge presiunile și acuză „propuneri fără acoperire financiară” care transformă guvernarea într-un spectacol politic periculos pentru stabilitatea țării.
23:15
„Ce e ieftin arde mai ușor!” Avertismentul dur al lui Titi Aur pentru românii care își cumpără mașini. RAR: Mașina care a ars avea omologare emisă în străinătate # Adevarul.ro
Registrul Auto Român a clarificat marți situația vehiculului electric incendiat vineri, incident soldat cu decesul unei pasagere.
23:00
Chivu a băgat-o în criză pe Juventus. În Liga Campionilor, „Bătrâna Doamnă” a fost desfigurată la Istanbul # Adevarul.ro
Rezultat șocant în Liga Campionilor la fotbal.
23:00
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a trezit cu un sicriu la poartă # Adevarul.ro
O anchetă a autorităților a scos la iveală detalii șocante despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare în rândul influencerilor din mediul online.
22:45
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au distrus în noaptea de luni spre marți două echipamente militare rare ale Rusiei: un elicopter naval Ka-27 în Crimeea ocupată, respectiv un lansator de apărare antiaeriană S-300VM în apropiere de Mariupolul ocupat.
22:30
Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii # Adevarul.ro
Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan.
22:15
Inițiativa „Fabricat în Europa” dezbină UE. Starmer caută aliați împotriva regulilor stricte promovate de Macron # Adevarul.ro
Relațiile tradiționale dintre Paris și Londra se tensionează pe fondul noilor reguli comerciale europene. Premierul britanic Keir Starmer caută sprijinul Germaniei și Italiei pentru a contracara inițiativa „Fabricat în Europa”, promovată de Emmanuel Macron.
22:15
Bolojan: „Am cheltuit mai mult decât ne permiteam”. Cum răspunde criticilor care-l numesc „Ilie Sărăcie” și când vedem efectele corecțiilor bugetare # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan avertizează că România traversează o perioadă în care ajustările bugetare sunt inevitabile, după ani în care statul a cheltuit „mult peste posibilități”.
22:15
Asul din mâneca lui Viktor Orbán: va reuși sprijinul SUA să răstoarne avansul fulminant al partidului Tisza? # Adevarul.ro
După 16 ani de dominație politică absolută, regimul Viktor Orbán se confruntă cu cel mai critic moment de cotitură, pe măsură ce sondajele recente indică o victorie istorică a opoziției la scrutinul din 12 aprilie. Totuși, rezultatul final rămâne sub semnul întrebării, spun experții.
22:00
Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul privind reglementarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici și energia termică produsă în CET-uri.
22:00
Seară excelentă pentru români la JO de iarnă: Julia Sauter a impresionat la patinaj, iar bobul tricolor a zburat prin canalul de gheață # Adevarul.ro
JuliaSauter a avut un program la partinaj artistic, iar tricolorii de la bob2 și-au păstrat locul 5.
Acum 6 ore
21:45
Codul de viscol în București și în alte 12 județe a intrat în vigoare: e așteptată zăpadă de jumătate de metru # Adevarul.ro
România se confruntă cu un episod sever de iarnă, după ce meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol pentru București și 12 județe. În următoarele ore sunt așteptate troiene consistente, rafale de până la 85 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri.
21:30
Premierul Ilie Bolojan vorbește, marți seară, la TVR 1, despre bugetul de stat pentru 2026, relansarea economică, reforma administrației publice, tensiunile sociale din sistemul public, politicile privind pensiile și salarizarea din sănătate, dar și poziționarea europeană și internațională României.
21:15
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km # Adevarul.ro
O companie românească din Cluj a prezentat marți, la București, prima rachetă de croazieră despre care precizează că este complet pilotată de inteligență artificială. Proiectul, denumit SAHARA, a atras deja interesul unor companii importante din domeniul IT și al industriei de apărare.
21:00
Kremlinul taie comunicațiile: Telegram riscă să fie blocat complet, iar FSB primește dreptul de a întrerupe internetul fără explicații # Adevarul.ro
Kremlinul se pregătește pentru o nouă etapă de restricții digitale: populara aplicație de mesagerie Telegram ar putea fi blocată complet în Federația Rusă începând cu 1 aprilie.
20:45
Tablourile confiscate de ANAF de la Darius Vâlcov, vândute la licitaţie: peste 100.000 de euro doar în prima oră # Adevarul.ro
Statul a început să recupereze prejudiciile din dosarul fostului ministru Darius Vâlcov, prin valorificarea colecției sale de artă. În prima oră a licitației organizate în procedură de executare silită, Fiscul a încasat peste 100.000 de euro, iar licitaţia este în plină desfășurare.
20:45
Iranul a lansat rachete spre Strâmtoarea Ormuz. Liderul suprem iranian amenință să scufunde navele de război americane # Adevarul.ro
Iranul a lansat marți rachete reale către strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă strategică vitală, amplificând tensiunile la doar câteva ore după ce liderul suprem al țării a transmis un avertisment dur la adresa Washingtonului.
20:30
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR, după ce un cvadriciclu electric a luat foc. Modelul, retras de pe piaţă # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica procedurile de omologare și înmatriculare ale vehiculelor electrice mici, după incendiul mortal produs în Capitală. Modelul implicat în incident a fost retras între timp de la vânzare.
20:30
Copii pedepsiți în „pătuțul rușinii” la o creșă din Brăila. Băiețel mușcat de colegi, în timp ce educatoarea stătea pe telefon # Adevarul.ro
O practică revoltătoare a fost descoperită într-o creșădin Brăila, unde copiii considerați „neascultători” ar fi fost plasați într-un așa‑numit „pătuț al pedepsiților”, ca formă de sancțiune. Totul a ieșit la iveală după ce un băiețel de doi ani a fost mușcat de colegi.
20:30
Facturile la gaze după 1 aprilie. Bogdan Ivan dă asigurări că prețurile nu vor crește, în timp ce companiile vin cu oferte mai mici decât plafonul # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că românii nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale după 1 aprilie, chiar dacă actualul mecanism de plafonare expiră la 31 martie.
20:30
Steagul Rusiei și-a făcut loc la Jocurile Paralimpice. Doi sportivi români vor da nas în nas cu oamenii lui Putin # Adevarul.ro
Rușii și bielorușii au câștigat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).
20:15
Război comercial Republica Moldova - Ucraina. Cum răspunde Kievul după ce Chişinăul a interzis importurile de carne de pasăre din Ucraina # Adevarul.ro
Tensiunile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina se accentuează după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina. Kievul amenință cu posibile „măsuri de răspuns”, dacă problema nu se rezolvă rapid.
20:15
Cum să faci vafe, înghețată, ciocolată și alte mini-prăjituri ca un maestru cofetar în 2026: cele mai bune aparate pentru desert rapid și delicios! # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune aparate pentru deserturi din 2026! Află cum să prepari vafe, înghețată, ciocolată, mini-prăjituri și multe altele ca un maestru cofetar, rapid și delicios, cu aparatele perfect alese pentru tine.
20:00
Rogobete: „Mi se pare de noaptea minții ca ministrul Sănătății să roage oamenii să nu bată doctorii” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat dur după ce o doctoriță din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a fost agresată de părinții unei paciente pe care încerca să o salveze.
20:00
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în Thailanda: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare” # Adevarul.ro
Un pensionar din Spania s-a mutat în Thailanda după ce i-a murit soția, reușind să-și refacă viața și să trăiască confortabil cu pensia sa de 1.136 de euro.
Acum 8 ore
19:45
Vestul Sălbatic din UPU: Managerul spitalului din Târgu Jiu cere jandarmi pentru a opri teroarea asupra medicilor # Adevarul.ro
O doctoriță de la Spitalul Județean din Târgu-Jiu a fost agresată de părinții unei paciente. Astfel de evenimente tind să devină din ce în ce mai dese, însă personalul medical alege adesea să nu le raporteze, dezvăluie un lider de sindicat, indicând și motivele.
19:45
O plimbare obișnuită prin pădure s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru doi soți din Prahova. Cornelia și Leonard Popa, pasionați de detecție de metale de mai bine de șase ani, au găsit în pădurea Făgetu un vas plin cu monede romane.
19:30
Secolul IV este momentul în care lumea antică dispare și începe Evul Mediu. Acum iau naștere o serie de comunități creștine, diferite ca doctrină, dar se impun două tendințe majore: Biserica orientală (bizantino-ortodoxă) și cea apuseană.
19:30
Chivu nu le-a rămas dator celor care l-au mitralit. Antrenorul român, gata să meargă mai departe în Liga Campionilor # Adevarul.ro
Inter MIlano evoluează mâine (ora 22:00), în Norvegia, în partida de Liga Campionilor la fotbal cu Bodo/Glimt, formație care a învins-o pe Manchester City în actuala ediție.
19:30
Cinematografia românească nu a mai produs după 1989 filme pentru copii valoroase, care să poată rivaliza cu cele realizate înainte de regizori precum Elisabeta Bostan sau Ion Popescu Gopo.
19:30
Așteptat cu mare nerăbdare, filmul vecinului Kornel Mundruczo: „At the Sea”, e departe de a avea intensitatea anteriorului: „Pieces of a Woman”.
19:15
„Dacă Budapesta e acasă, Harghita ce e?” Reacții dure ale maghiarilor din Transilvania la postările liderilor UDMR # Adevarul.ro
Românii de etnie maghiară din Transilvania i-au crticat dur pe liderii UDMR după participarea acestora la bilanțul anual al premierului Viktor Orbán de la Budapesta, ridicând întrebări despre prioritățile politicienilor și relația lor cu cetăţenii pe care îi reprezintă.
19:15
Avertisment pentru NATO: apărarea antiaeriană a Rusiei este mai periculoasă decât înainte de invazia din Ucraina # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu doar că a testat capacitățile militare ale Kremlinului, dar le-a și rafinat. Iar una dintre cele mai serioase probleme pentru NATO, în eventualitatea unui conflict direct în Europa, ar putea fi tocmai scutul antiaerian al Moscovei.
19:15
Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de un nou document. Cum poate fi obţinut şi cât costă # Adevarul.ro
Începând cu 25 februarie 2026, românii și ceilalți cetățeni europeni care călătoresc în Marea Britanie vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), un document digital care facilitează accesul pentru scurte șederi și vizite turistice.
19:00
Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat un morman de pantofi lângă un cimitir. Ce planuri avea cu ei # Adevarul.ro
Un bărbat a fost amendat cu 45.000 de lei după ce a aruncat lângă un cimitir din Târgu Mureș zeci de perechi de încălțăminte și alte deșeuri.
19:00
Negocieri de pace trilaterale la Geneva. Cele mai importante subiecte de discuție de pe agenda Kievului # Adevarul.ro
Șeful delegației ucrainene, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov, a declarat marți că noua rundă de negocieri trilaterale de la Geneva între Ucraina, Statele Unite și Rusia, se va concentra pe probleme de securitate și umanitare.
18:45
Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk.
18:45
Un nou mecanism de raportare a agresiunilor asupra personalului medical, după cazul doctoriței atacate la Târgu Jiu # Adevarul.ro
Cazul doctoriției agresate la spitalul din Târgu Jiu de mai multe rude ale unei paciente arată vulnerabilitățile sistemului din România în ceea ce privește prevenirea unor astfel de situații.
18:45
Femeie reținută după ce a păcălit zeci de români cu vacanțe „last minute”: familii cu copii, lăsate pe drumuri după ce au plătit 40.000 euro # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale din București, a fost reținută după ce a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a unor pachete turistice „last minute”, prejudiciul fiind de 40.000 de euro
18:45
Mama băiețelului de 3 ani ucis în bătaie de concubin a fost reținută: a asistat fără să intervină și voia să-l îngroape în curte # Adevarul.ro
Cazul copilului de trei ani din Tulcea, ucis în bătaie de concubinul mamei sale, capătă o nouă turnură. Femeia a fost reținută marți, iar procurorii solicită acum arestarea ei preventivă. Anchetatorii spun că femeia nu doar că nu și-a protejat copilul, ci ar fi încercat să ascundă moartea lui.
