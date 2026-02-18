18 Februarie, calendarul zilei: Yoko Ono împlinește 93 de ani, John Travolta 72. Roberto Baggio face 59 de ani

18:40

Un antreprenor român în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de justiția belgiană la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, după ce a încasat aproximativ 40.000 de euro pentru un proiect imobiliar pe care nu l-a finalizat niciodată. Instanța a decis, de asemenea, plata unor despăgubiri și interzicerea exercitării profesiei […]