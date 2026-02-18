Capitala sub cod roșu de ninsoare. Mesaje Ro-Alert, drumuri închise, curse aeriene anulate, trafic feroviar dat peste cap, copaci căzuți
Gândul, 18 februarie 2026 07:50
Capitala și mai multe județe din sudul țării se află miercuri dimineață sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente și viscol, fenomenele meteorologice generând blocaje în trafic, probleme în transportul public și numeroase intervenții ale echipajelor de urgență. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările cu autoturismul și să folosească, pe cât posibil, mijloace alternative […]
• • •
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună"
Vicepreședintele SUA JD Vance susține că nu există tensiuni între el și șeful diplomației americane, Marco Rubio, vehiculat drept posibil rival la viitoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite. JD Vance a declarat marți că nu există „niciun conflict” între el și secretarul de stat Marco Rubio, în contextul speculațiilor privind o eventuală rivalitate politică înaintea […]
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
Copaci căzuţi pe drumrui, pe maşini şi pe firele de înaltă tensiune sunt doar câteva dintre efectele negative ale căderilor masive de zăpadă. Pompierii argeşeni sunt la lucru de noaptea trecută pentru înlăturarea oricărui pericol. Pompierii din cadrul ISU Argeş au acţionat pentru ndepărtarea copacilor căzuți peste autoturisme, în municipiul Pitești (strada Pătrașcu Vodă, strada […]
Prăjitura care „topește" neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Un desert nelipsit de la aniversări, mese festive sau din vitrinele cofetăriilor este considerat prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului. Avertismentul îi aparține reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, care arată de ce aceste dulciuri pot avea efecte directe asupra funcționării sistemului nervos. Așadar, nu mai vorbim doar de o provocare pentru siluetă, riscurile fiind […]
Capitala sub cod roșu de ninsoare. Mesaje Ro-Alert, drumuri închise, curse aeriene anulate, trafic feroviar dat peste cap, copaci căzuți
Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni
Peru traversează o nouă criză politică după ce Congresul din Lima a votat punerea sub acuzare a președintelui Jose Jeri, la doar patru luni după înlăturarea Dinei Boluarte și a opta schimbare de lider în mai puțin de un deceniu. Decizia vine într-un context de instabilitate profundă, cu doar două luni înainte de alegerile generale. […]
Piața internă din România este deschisă pentru produsele agroalimentare importate din Occident, iar în magazinele Kaufland se vinde, deja, ficat de pui adus din Danemarca. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat pe Facebook un material în care arată cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez. Cât costă ficatul de […]
Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte. Primăria a pus la dispoziţie şi un număr de telefon pentru sesizări
Primarul Ciprian Ciucu şi-a petrecut noaptea în cadrul comandamentului de iarnă. Pentru că a fost anunţat Cod Portocaliu de ninsoare și vânt, edilul a scos utilajele şi angajaţii de la salubritate la deszăpezit. Au intervenit şi primăriile de sector, mai anunţă Ciucu, prin intermediul unei postări pe facebook. „Nu au fost sesizate momentan probleme deosebite, […]
18 Februarie, calendarul zilei: Yoko Ono împlinește 93 de ani, John Travolta 72. Roberto Baggio face 59 de ani
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 18 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născută pe 18 februarie 1933, în Tokyo, Japonia, Yoko Ono este o artistă, cântăreață și activistă pentru pace, cunoscută la nivel internațional atât pentru activitatea sa avangardistă, cât și pentru relația cu […]
Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile "din pix" ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028
Odată cu intrarea oficială a României în recesiune, curg explicațiile și justificările pentru trecerea liniei roșii. Cea mai plauzibilă explicație a deficitului bugetar uriaș, care a stat la baza recesiunii, vine din larghețea ultimelor guverne. Începând cu liberalii Orban, Cîțu și Ciucă și culminând cu premierul social-democrat Ciolacu, guvernele nu s-au uitat la bani când a […]
Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre legitimitatea Consiliului de Pace al lui Donald Trump, care, spune invitatul, nu se bazează pe o cartă proprie, ci derivă din rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin […]
Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
Președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, a publicat o analiză de specialitate în care a arătat că România a pierdut 4 milioane de români în ultimii 35 de ani. Gândul a stat de vorbă cu un sociolog și un economist pentru a explica amploarea exodului românilor, care nu mai este doar o problemă […]
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale: 1.Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 […]
Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat rolul secretarului general NATO și percepțiile publice legate de influența acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Rutte prezidează ședințele. El nu ia decizii Profesorul a pornit de la modul în care sunt […]
CCR judecă pentru a șasea oară legea pensiilor magistraților. Nicușor Dan acuză CCR de tergiversare, după cinci amânări
Miercuri, Curtea Constituțională a României încearcă pentru a șasea oară să dea o decizie pe legea pensiilor magistraților, pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Pe 11 februarie a avut loc ultima ședință pe reformă, unde judecătorii au amânat pentru a cincea oară decizia. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru […]
Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
Europa cu două viteze sau federalizarea Europei? Noua eră geopolitică și repoziționarea sferelor de influență globale, pe fondul detașării SUA ca actor hegemonic mondial, războiul declarat de Donald Trump la adresa UE, plus amenințarea Rusiei, repun pe tapet un scenariu care frământă blocul comunitar de ceva ani: federalizarea Europei. Gândul a stat de vorbă cu […]
Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre Nicușor Dan și faptul că acesta este rezultatul încălcării grave a democrației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Micuțul ăsta are impresia că stă de vorbă cu […]
Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva"
Deputatul care a reuşit prima unificare a unor comune româneşti, Adrian Cozma, face o predicţie sumbră în ceea ce priveşte viitorul celor 3.300 de localităţi pe care le are România în acest moment. Potrivit acestuia, până în 2028, ar trebui să rămână aproape jumătate şi chiar mai puţin din acestea. Liberalul Adrian Cozma spune că, […]
Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
Autoritățile au renunțat să-l mai caute cu prioritate pe criminalul Emil Gânj, după luni întregi în care, pentru prinderea lui, au fost mobilizați sute de oameni. Ba mai mult, o parte a polițiștilor care au participat la căutări s-au mai și revoltat împotriva conducerii Poliției după ce nu și-au primit banii pentru orele suplimentare pe […]
Bancnotele românești din anii '50-'80 se vând cu sume uriașe. Poți să faci o mică avere cu ele, dacă le-ai păstrat cu atenție până acum
iBancnotele din perioada comunistă reprezintă o adevărată bucată de istorie românească, care poate ajunge în colecția ta! O asemenea colecție nu doar un obiect de colecție, ci și o piesă de patrimoniu, foarte căutată de colecționari din țară și din străinătate. De exemplu, un pasionat oferă spre vânzare o colecție unică de bancnote originale din […]
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare. Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt Potrivit meteorologilor Accuweather, primăvara va veni în Capitală pe data de 20 martie 2026. De atunci, temperaturile vor fi în creștere, cu 15 grade ziua și […]
Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste de bob
Mihai Tentea și George Iordache au făcut senzație la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, reușind să se claseze pe poziția a cincea, în manșele cu numărul 3 și 4 în proba de bob-2, potrivit Prosport. Este cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob, în contextul […]
Cât a recuperat statul din vânzarea la licitație a tablourilor fostului ministru Darius Vâlcov. Prejudiciul se ridică la 1,2 milioane de euro
O parte din lucrările de artă pe care anchetatorii le-au confiscat de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost vândute pentru suma totală de 791.450 de euro, în cadrul licitației găzduite de Artmark. Prejudiciul pe care fostul oficial, condamnat la cinci ani de închisoare, îl datorează statului se ridică la 1,2 milioane de […]
Capitala, sub Cod Alb. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă" în București
Capitala se confruntă în această noapte cu cel mai sever episod de vreme rea din această iarnă, iar zăpada deja a început să se aștearnă pe străzi și pe carosabil. Nămeții ating deja câțiva centimetri, iar vizibililitatea este redusă din cauza zăpezii viscolite. Ninsoare, ger și temperaturi sub pragul înghețului, aceasta este atmosfera din București, […]
Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii"
În emisiunea „Marius Tucă Show” , fostul premier Viorica Dăncilă a exprimat două sentimente contradictorii față de prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Pe de o parte, Viorica Dăncilă se bucură că România participă la acest eveniment internațional. Pe de altă parte, subliniază că șeful statului […]
Povestea unei fotografii fabuloase, despre care multă lumea credea că este făcută cu inteligența artificială. Cum a fost surprinsă imaginea uimitoare
Kyle Goetsch este un fotograf sud-african cunoscut pentru surprinderea de momente suprarealiste în care fauna sălbatică, peisajele și cerul nopții se contopesc. De la siluetele girafelor conturate pe fundalul lunii, până la Calea Lactee care se ridică deasupra unor repere emblematice, imaginile sale par adesea ireale – chiar dacă sunt complet naturale. De altfel, există […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
„Marius Tucă Show” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema"
Ilie Bolojan a fost întrebat, într-un interviu la TVR 1, ce anume ar schimba la modul în care și-a îndeplinit rolul de premier până la acest moment. Șeful Executivului a răspuns: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”. Ilie Bolojan pare că a fost prins cu garda jos, în cadrul unui interviu, care […]
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Iată ce au discutat. Azi, la sediul FBI din Washington a avut loc o întâlnire între Cătălin Predoiu și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan. […]
Bolojan promite că românii vor face mai mulți copii: „Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune și oportunități pentru tinerii, numărul celor care rămân în țară crește și crește rata natalității"
Premierul Ilie Bolojan a comentat la TVR 1 scăderea ratei natalității, dar și fenomenul masiv de migrare a românilor, aspecte care au dus la o diminuare drastică a populației. „Din păcate, avem cele două fenomene cumulate – migrația, în special în țările UE, din motive economice, și scăderea ratei natalității. Cu cât vom reuși, în […]
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a prezentat recent un plan bugetar ambițios pentru a acoperi deficitul imens de buget, prin care a propus suprataxarea celor mai bogați locuitori și a marilor corporații, scrie Bloomberg. Mamdani, un socialist democrat care a preluat mandatul de primar pe 1 ianuarie, susține că această criză nu trebuie rezolvată […]
Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că propunerea de eliminare a normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare a fost propusă de ministul Finanțelo. Șeful Executivului a anunțat că nu se va pune în practică această măsură. „Nu este nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit. Elementele de bază au fost […]
Vreme de un an, prețul gazelor naturale va fi calculat, de la 1 aprilie, după o nouă formulă, care nu este prea mult diferită de ceea ce există în present, iar, ca să se mențină prețul final la populație și la producătorii de energie termică pentru populație, scade prețul cu care vând Petrom și Romgaz, […]
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși există și alternative disponibile, conform unui nou raport care acuză guvernul de la Budapesta că banii pe care îi economisește prin cumpărarea de petrol ieftin de la statul agresor nu sunt folosiți în beneficiul consumatorilor maghiari. Potrivit CNN, în loc să fie folosiți pentru schimbarea în bine a […]
„Apele Române" se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină
Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie și că este obligația operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, precizează că ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. ”Faptul […]
Gouda este o brânză populară olandeză (sau din Țările de Jos, dacă vreți să fim hiper-corecți). Nimic ieșit din comun. Are răspândirea telemelei și merge bine la export. Probabil că la nivel mondial se vinde mult mai multă brânză Gouda garantat originală din Țările de Jos decât se poate produce în Țările de Jos. Dar […]
Neînțelegeri în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite
Delegația Ucrainei de la negocierile de la Geneva a fost divizată în două tabere: Budanov și Yermak, ambele cu abordări diferite privind încheierea conflictului cu Rusia. În timp ce aripa condusă de Kirilo Budanov pledează pentru un acord de pace rapid, mediat cu SUA, cea asociată lui Andrii Yermak este mai precaută în privința compromisurilor […]
Ștefan Popescu a făcut ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, după valul de schimbări din ambasade. El a spus, într-o postare pe rețelele sociale, că Nicușor Dan „își îndreaptă tirul critic către corpul diplomatic al României, acuzându-l că nu face suficient pe frontul diplomației economice”. Ștefan Popescu susține că, în cele nouă luni de mandat, […]
Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii
Setarea termostatului ține de confort, în general, dar și de consumul de gaze naturale. Așadar, până la urmă, de valoarea facturii. Iar în sezonul rece, fiecare grad în plus înseamnă un consum mai mare cu 6–8%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică. Astfel, o diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de […]
Două tablouri de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu sute de mii de euro la licitație
Două lucrări ale lui din „Nicolae Grigorescu, Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi în asfințit”, parte a colecției confiscate de la fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov, s-a vândut cu 170.000 de euro, fiecare, în cadrul licitației organizate de Artmark, marți 17 februarie. Două dintre celebrele versiuni ale lucrării „Car […]
Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză
Comisia Europeană a anunțat pe 17 februarie că va deschide o anchetă oficială împotriva retailerului online Shein, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Măsura a fost luată după ce autoritățile din Franța au raportat platforma pentru comercializarea unor produse care încalcă grav legislația […]
Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende
Economistul AUR, Petrișor Peiu, a venit cu o serie de soluții pentru a scoate România din recesiunea economică. Acesta susține că actuala situație economică a țării este „mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către Guvern” și a propus printre altele scăderea cotei TVA, micșorarea impozitelor pe dividende și eliminarea supraimpozitării […]
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
Din cauza restricțiilor de zbor impuse Rusiei de statele membre NATO și UE, deplasarea delegației ruse pentru discuțiile de pace de la Geneva a implicat un traseu lung cu avionul, unde majoritatea statelor europene au fost ocolite. Italia a fost singura țară tranzitată de avionul delegației de pace a Kremlinului. În total, zborul de la […]
AUR se încălzește pentru guvernare. Simion: „Ne vom concentra pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare"
Liderul AUR, George Simion, spune că formațiunea politică pe care o conduce se concentrează pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare. George Simion susține că va prelua un model de acțiune care să desființeze deciziile care privesc majorările de taxe pe proprietăți și automobile. George Simion precizează că, în următoarele luni, AUR va comunica […]
A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
Autoritățile din București și Ilfov au activat măsuri speciale de intervenție, după ce Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU Ilfov) au aprobat planul de protejare a populației în contextul vremii nefavorabile. Astfel, începând de azi, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a […]
Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta: „Zăpezi de peste 50 de cm în Capitală". Până când durează
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, precizează, în exclusivitate pentru Gândul, că avertismentul de cod portocaliu pentru vreme rea va dura până mâine în jurul prânzului și nămeții vor ajunge la 50 cm în Capitală. Acesta precizează că echipajele cu bulodexcavatoare și ambulanțele pentru multiple victime au ajuns deja în județele unde se […]
AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii"
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a depus o cerere de acces la informații cu privire la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan la Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul acuză că aproximativ 7 mil. lei au circulat în afara sistemului bancar și de plăți și susține că printre cei care au finanțat campania președintelui României ar […]
Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace". Karol Nawrocki a ales să rămână acasă
Președintele polonez Karol Nawrocki, unul dintre aliații lui Donald Trump din Europa, a anunțat că nu va participa la reuniunea inaugurală a noului „Consiliu pentru Pace” de la Washington, dar îl va trimite, în schimb, pe șeful Biroului său de Politici Internaționale. Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez a anunțat pe pagina de X că […]
Țara care stabilește vârsta maximă pentru conducerea mașinilor. Urmează o schimbare majoră a reglementărilor
O dezbatere din ce în ce mai aprinsă are loc în Germania, despre vârsta maximă pentru conducerea vehiculelor. În acest context, șoferii mai în vârstă s-ar putea să fie nevoiți să dovedească în mod regulat că sunt încă apți pentru condus. Astfel, discuțiile despre introducerea unor verificări obligatorii sau a unor teste rutiere dedicate seniorilor […]
(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni
Echipele Infrastructură Sector 5 au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în mai multe zone ale sectorului, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră. „Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni. Echipele noastre au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în […]
