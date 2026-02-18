O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Într-o postare pe Facebook, Alexandru Nica, 45 de ani, dezvăluie situația în care se află: „În mai 2025 am fost diagnosticat cu glioblastom grad IV – una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral. Speranța medie de viață pentru acest diagnostic este de 12–18 luni. Am trecut prin intervenție chirurgicală, radioterapie și chimioterapie. Din […]
Acum 5 minute
09:20
În drum spre SUA, jurnalistul Lucian Mândruţă a rămas blocat pe Aeroportul Otopeni, din cauza zăpezii # Gândul
Lucian Mândruţă a rămas blocat în Aeroportul Otopeni din cauza codului roşu de zăpadă. Avionul cu care ar fi trebuit să ajungă la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, de joi, nu reuşeşte să iasă din nămeţi. Într-o filmare realizată pe fereastra aeroportului, Mândruţă arată avionul blocat în năpmeţi cu care jurnaliştii români ar fi […]
09:20
Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile # Gândul
Un autobuz al STB a ajuns într-un gard, în Ilfov, din cauza zăpezii de pe carosabil. Au încercat să-l tragă cu maşinile, iar câţiva bărbaţi s-au chinuit să-l împingă afară din nămeţi. Zăpada le-a dat bătăi de cap chiar şi celor mai experimentaţi şoferi, iar accidentele de tot felul nu au lipsit nici de data […]
Acum 15 minute
09:10
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației # Gândul
Un sondaj realizat în cinci state europene arată o nemulțumire profundă față de modul în care funcționează democrația. Aproape 22% dintre respondenți spun că, în anumite situații, ar prefera instaurarea unui regim dictatorial în locul sistemului democratic. Unul din cinci europeni consideră că, în anumite contexte, dictatura ar putea fi o opțiune mai bună decât […]
09:10
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi # Gândul
Pe 18 februarie 2026, Luna pătrunde în zodia Peștilor și deschide o perioada favorabilă pentru creativitate, introspecție și explorarea laturii spirituale. Tranziția pregătește terenul pentru sezonul Peștilor care începe pe 18 februarie și stimulează dorința de a încerca noi lucruri. Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie Fecioară: relații înfloritoare […]
09:10
Claudiu Năsui: Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli, momentul în care putea face asta a trecut # Gândul
Critici dure la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan au fost lansate miercuri de Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, care susține că premierul ar fi ratat momentul în care putea adopta măsuri reale de reducere a cheltuielilor bugetare, alegând în schimb majorarea taxelor. Parlamentarul afirmă că actualul Executiv a pierdut oportunitatea de a […]
Acum 30 minute
09:00
Ca să nu rişte o situaţie similară celei de la Paris, când a rămas la sol din cauza condiţiilor negavorabile decolării avionului militar Spartan, președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, la Washington, cu un avion închiriat. Pentru că traficul aerian este afectat de ninsorile abundente, se așteaptă ca zborul președintelui, programat pentru a […]
Acum o oră
08:50
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA # Gândul
08:50
Accident mortal în Ialomița. Două persoane decedate și două rănite după o coliziune între un autoturism și un TIR # Gândul
Două persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite, în urma unui accident rutier petrecut marți seara, 17 februarie, pe drumul național DN 2A, pe raza localității Ion Roată. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ialomița, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și polițiști. „Din primele verificări efectuate, s-a […]
08:40
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance a afirmat că Iranul nu a acceptat toate condițiile-cheie stabilite de președintele Donald Trump pentru o soluție diplomatică. După discuțiile de la Geneva, Washingtonul spune că rămâne deschis dialogului, dar nu exclude alte opțiuni, inclusiv folosirea forței. Declarațiile vin într-un context tensionat, în care administrația de la Washington susține că este […]
08:40
Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online # Gândul
Cursurile se vor desfășura miercuri în online pentru toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea, decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo severe. Potrivit Mediafax, și în județul Brăila mai multe localități sunt afectate. Trei județe au mutat cursurile în online din cauza viscolului În județul Brăila, cursurile online vizează toate unitățile […]
08:30
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate. Rămân închise căile de acces spre Bucureşti # Gândul
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale. UPDATE ora 08.00 Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 70, 104, loc. Oarja, județul […]
08:30
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate # Gândul
Mai multe autobuze, tramvaie și troleibuze din București sunt afectate serios în dimineața zilei de miercuri, 18 februarie, din cauza zăpezii abundente care s-a așternut pe carosabil, potrivit unui comunicat STB. „În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de […]
Acum 2 ore
08:10
JD Vance respinge speculațiile despre un conflict cu Marco Rubio, posibil rival la alegerile prezidențiale viitoare din SUA: „Vom lucra împreună” # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance susține că nu există tensiuni între el și șeful diplomației americane, Marco Rubio, vehiculat drept posibil rival la viitoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite. JD Vance a declarat marți că nu există „niciun conflict” între el și secretarul de stat Marco Rubio, în contextul speculațiilor privind o eventuală rivalitate politică înaintea […]
08:10
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate # Gândul
Copaci căzuţi pe drumrui, pe maşini şi pe firele de înaltă tensiune sunt doar câteva dintre efectele negative ale căderilor masive de zăpadă. Pompierii argeşeni sunt la lucru de noaptea trecută pentru înlăturarea oricărui pericol. Pompierii din cadrul ISU Argeş au acţionat pentru ndepărtarea copacilor căzuți peste autoturisme, în municipiul Pitești (strada Pătrașcu Vodă, strada […]
08:10
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor # Gândul
Un desert nelipsit de la aniversări, mese festive sau din vitrinele cofetăriilor este considerat prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului. Avertismentul îi aparține reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, care arată de ce aceste dulciuri pot avea efecte directe asupra funcționării sistemului nervos. Așadar, nu mai vorbim doar de o provocare pentru siluetă, riscurile fiind […]
07:50
Capitala sub cod roșu de ninsoare. Mesaje Ro-Alert, drumuri închise, curse aeriene anulate, trafic feroviar dat peste cap, copaci căzuți # Gândul
Capitala și mai multe județe din sudul țării se află miercuri dimineață sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente și viscol, fenomenele meteorologice generând blocaje în trafic, probleme în transportul public și numeroase intervenții ale echipajelor de urgență. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările cu autoturismul și să folosească, pe cât posibil, mijloace alternative […]
07:40
Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni # Gândul
Peru traversează o nouă criză politică după ce Congresul din Lima a votat punerea sub acuzare a președintelui Jose Jeri, la doar patru luni după înlăturarea Dinei Boluarte și a opta schimbare de lider în mai puțin de un deceniu. Decizia vine într-un context de instabilitate profundă, cu doar două luni înainte de alegerile generale. […]
07:40
Piața internă din România este deschisă pentru produsele agroalimentare importate din Occident, iar în magazinele Kaufland se vinde, deja, ficat de pui adus din Danemarca. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat pe Facebook un material în care arată cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez. Cât costă ficatul de […]
07:30
Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte. Primăria a pus la dispoziţie şi un număr de telefon pentru sesizări # Gândul
Primarul Ciprian Ciucu şi-a petrecut noaptea în cadrul comandamentului de iarnă. Pentru că a fost anunţat Cod Portocaliu de ninsoare și vânt, edilul a scos utilajele şi angajaţii de la salubritate la deszăpezit. Au intervenit şi primăriile de sector, mai anunţă Ciucu, prin intermediul unei postări pe facebook. „Nu au fost sesizate momentan probleme deosebite, […]
Acum 4 ore
07:20
18 Februarie, calendarul zilei: Yoko Ono împlinește 93 de ani, John Travolta 72. Roberto Baggio face 59 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 18 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născută pe 18 februarie 1933, în Tokyo, Japonia, Yoko Ono este o artistă, cântăreață și activistă pentru pace, cunoscută la nivel internațional atât pentru activitatea sa avangardistă, cât și pentru relația cu […]
07:10
Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028 # Gândul
Odată cu intrarea oficială a României în recesiune, curg explicațiile și justificările pentru trecerea liniei roșii. Cea mai plauzibilă explicație a deficitului bugetar uriaș, care a stat la baza recesiunii, vine din larghețea ultimelor guverne. Începând cu liberalii Orban, Cîțu și Ciucă și culminând cu premierul social-democrat Ciolacu, guvernele nu s-au uitat la bani când a […]
07:10
Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre legitimitatea Consiliului de Pace al lui Donald Trump, care, spune invitatul, nu se bazează pe o cartă proprie, ci derivă din rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin […]
07:10
Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul # Gândul
Președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, a publicat o analiză de specialitate în care a arătat că România a pierdut 4 milioane de români în ultimii 35 de ani. Gândul a stat de vorbă cu un sociolog și un economist pentru a explica amploarea exodului românilor, care nu mai este doar o problemă […]
07:00
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30 # Gândul
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale: 1.Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 […]
06:40
Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat rolul secretarului general NATO și percepțiile publice legate de influența acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Rutte prezidează ședințele. El nu ia decizii Profesorul a pornit de la modul în care sunt […]
06:10
CCR judecă pentru a șasea oară legea pensiilor magistraților. Nicușor Dan acuză CCR de tergiversare, după cinci amânări # Gândul
Miercuri, Curtea Constituțională a României încearcă pentru a șasea oară să dea o decizie pe legea pensiilor magistraților, pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Pe 11 februarie a avut loc ultima ședință pe reformă, unde judecătorii au amânat pentru a cincea oară decizia. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru […]
06:10
Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor # Gândul
Europa cu două viteze sau federalizarea Europei? Noua eră geopolitică și repoziționarea sferelor de influență globale, pe fondul detașării SUA ca actor hegemonic mondial, războiul declarat de Donald Trump la adresa UE, plus amenințarea Rusiei, repun pe tapet un scenariu care frământă blocul comunitar de ceva ani: federalizarea Europei. Gândul a stat de vorbă cu […]
06:00
Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre Nicușor Dan și faptul că acesta este rezultatul încălcării grave a democrației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Micuțul ăsta are impresia că stă de vorbă cu […]
05:30
Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva” # Gândul
Deputatul care a reuşit prima unificare a unor comune româneşti, Adrian Cozma, face o predicţie sumbră în ceea ce priveşte viitorul celor 3.300 de localităţi pe care le are România în acest moment. Potrivit acestuia, până în 2028, ar trebui să rămână aproape jumătate şi chiar mai puţin din acestea. Liberalul Adrian Cozma spune că, […]
Acum 6 ore
05:10
Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași # Gândul
Autoritățile au renunțat să-l mai caute cu prioritate pe criminalul Emil Gânj, după luni întregi în care, pentru prinderea lui, au fost mobilizați sute de oameni. Ba mai mult, o parte a polițiștilor care au participat la căutări s-au mai și revoltat împotriva conducerii Poliției după ce nu și-au primit banii pentru orele suplimentare pe […]
Acum 12 ore
00:20
Bancnotele românești din anii ’50-’80 se vând cu sume uriașe. Poți să faci o mică avere cu ele, dacă le-ai păstrat cu atenție până acum # Gândul
iBancnotele din perioada comunistă reprezintă o adevărată bucată de istorie românească, care poate ajunge în colecția ta! O asemenea colecție nu doar un obiect de colecție, ci și o piesă de patrimoniu, foarte căutată de colecționari din țară și din străinătate. De exemplu, un pasionat oferă spre vânzare o colecție unică de bancnote originale din […]
00:10
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare # Gândul
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare. Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt Potrivit meteorologilor Accuweather, primăvara va veni în Capitală pe data de 20 martie 2026. De atunci, temperaturile vor fi în creștere, cu 15 grade ziua și […]
17 februarie 2026
23:40
Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste de bob # Gândul
Mihai Tentea și George Iordache au făcut senzație la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, reușind să se claseze pe poziția a cincea, în manșele cu numărul 3 și 4 în proba de bob-2, potrivit Prosport. Este cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob, în contextul […]
23:30
Cât a recuperat statul din vânzarea la licitație a tablourilor fostului ministru Darius Vâlcov. Prejudiciul se ridică la 1,2 milioane de euro # Gândul
O parte din lucrările de artă pe care anchetatorii le-au confiscat de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost vândute pentru suma totală de 791.450 de euro, în cadrul licitației găzduite de Artmark. Prejudiciul pe care fostul oficial, condamnat la cinci ani de închisoare, îl datorează statului se ridică la 1,2 milioane de […]
23:10
Capitala, sub Cod Alb. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București # Gândul
Capitala se confruntă în această noapte cu cel mai sever episod de vreme rea din această iarnă, iar zăpada deja a început să se aștearnă pe străzi și pe carosabil. Nămeții ating deja câțiva centimetri, iar vizibililitatea este redusă din cauza zăpezii viscolite. Ninsoare, ger și temperaturi sub pragul înghețului, aceasta este atmosfera din București, […]
22:40
Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” , fostul premier Viorica Dăncilă a exprimat două sentimente contradictorii față de prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Pe de o parte, Viorica Dăncilă se bucură că România participă la acest eveniment internațional. Pe de altă parte, subliniază că șeful statului […]
22:30
Povestea unei fotografii fabuloase, despre care multă lumea credea că este făcută cu inteligența artificială. Cum a fost surprinsă imaginea uimitoare # Gândul
Kyle Goetsch este un fotograf sud-african cunoscut pentru surprinderea de momente suprarealiste în care fauna sălbatică, peisajele și cerul nopții se contopesc. De la siluetele girafelor conturate pe fundalul lunii, până la Calea Lactee care se ridică deasupra unor repere emblematice, imaginile sale par adesea ireale – chiar dacă sunt complet naturale. De altfel, există […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema” # Gândul
Ilie Bolojan a fost întrebat, într-un interviu la TVR 1, ce anume ar schimba la modul în care și-a îndeplinit rolul de premier până la acest moment. Șeful Executivului a răspuns: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”. Ilie Bolojan pare că a fost prins cu garda jos, în cadrul unui interviu, care […]
21:50
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat # Gândul
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Iată ce au discutat. Azi, la sediul FBI din Washington a avut loc o întâlnire între Cătălin Predoiu și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan. […]
21:40
Bolojan promite că românii vor face mai mulți copii: „Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune și oportunități pentru tinerii, numărul celor care rămân în țară crește și crește rata natalității” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a comentat la TVR 1 scăderea ratei natalității, dar și fenomenul masiv de migrare a românilor, aspecte care au dus la o diminuare drastică a populației. „Din păcate, avem cele două fenomene cumulate – migrația, în special în țările UE, din motive economice, și scăderea ratei natalității. Cu cât vom reuși, în […]
21:30
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor # Gândul
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a prezentat recent un plan bugetar ambițios pentru a acoperi deficitul imens de buget, prin care a propus suprataxarea celor mai bogați locuitori și a marilor corporații, scrie Bloomberg. Mamdani, un socialist democrat care a preluat mandatul de primar pe 1 ianuarie, susține că această criză nu trebuie rezolvată […]
21:20
Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că propunerea de eliminare a normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare a fost propusă de ministul Finanțelo. Șeful Executivului a anunțat că nu se va pune în practică această măsură. „Nu este nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit. Elementele de bază au fost […]
21:20
Vreme de un an, prețul gazelor naturale va fi calculat, de la 1 aprilie, după o nouă formulă, care nu este prea mult diferită de ceea ce există în present, iar, ca să se mențină prețul final la populație și la producătorii de energie termică pentru populație, scade prețul cu care vând Petrom și Romgaz, […]
21:00
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin # Gândul
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși există și alternative disponibile, conform unui nou raport care acuză guvernul de la Budapesta că banii pe care îi economisește prin cumpărarea de petrol ieftin de la statul agresor nu sunt folosiți în beneficiul consumatorilor maghiari. Potrivit CNN, în loc să fie folosiți pentru schimbarea în bine a […]
21:00
„Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină # Gândul
Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie și că este obligația operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, precizează că ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. ”Faptul […]
21:00
Gouda este o brânză populară olandeză (sau din Țările de Jos, dacă vreți să fim hiper-corecți). Nimic ieșit din comun. Are răspândirea telemelei și merge bine la export. Probabil că la nivel mondial se vinde mult mai multă brânză Gouda garantat originală din Țările de Jos decât se poate produce în Țările de Jos. Dar […]
20:50
Neînțelegeri în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite # Gândul
Delegația Ucrainei de la negocierile de la Geneva a fost divizată în două tabere: Budanov și Yermak, ambele cu abordări diferite privind încheierea conflictului cu Rusia. În timp ce aripa condusă de Kirilo Budanov pledează pentru un acord de pace rapid, mediat cu SUA, cea asociată lui Andrii Yermak este mai precaută în privința compromisurilor […]
20:50
Ștefan Popescu a făcut ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, după valul de schimbări din ambasade. El a spus, într-o postare pe rețelele sociale, că Nicușor Dan „își îndreaptă tirul critic către corpul diplomatic al României, acuzându-l că nu face suficient pe frontul diplomației economice”. Ștefan Popescu susține că, în cele nouă luni de mandat, […]
20:40
Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii # Gândul
Setarea termostatului ține de confort, în general, dar și de consumul de gaze naturale. Așadar, până la urmă, de valoarea facturii. Iar în sezonul rece, fiecare grad în plus înseamnă un consum mai mare cu 6–8%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică. Astfel, o diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de […]
