Teatrul Sannazaro din Napoli, grav afectat în urma unui incendiu devastator. Cupola a ars complet
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 09:30
Un incendiu devastator a mistuit marți Teatrul Sannazaro din Napoli, o emblemă istorică a orașului. Focul a provocat prăbușirea domului, iar zeci de locuitori din imobilele învecinate au fost evacuați. Autoritățile au demarat o investigație pentru a elucida cauzele.
Acum 10 minute
09:45
Haos pe șosele din cauza ninsorilor. Două microbuze derapate, mai multe persoane blocate în zăpadă # Adevarul.ro
Mai multe persoane au fost blocate de ninsori și viscol în județul Buzău, iar un microbuz cu 14 pasageri a derapat. Un alt microbuz s-a răsturnat pe DN 21, în județul Brăila, cinci persoane fiind evacuate de pompieri.
09:45
FC Argeș n-a mai suportat și s-a plâns la FRF. Trupa piteșteană se teme că i s-a pus gând rău în Superligă # Adevarul.ro
După un sezon regular excelent, FC Argeș simt că le alunecă printre degete locul de play-off.
09:45
Investiție importantă a lui Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, într-un producător israelian de drone. Are contracte inclusiv cu Pentagonul # Adevarul.ro
Eric Trump, fiul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, va investi într-o fuziune evaluată la 1,5 miliarde de dolari între producătorul israelian de drone Xtend şi constructorul american JFB Construction Holdings.
Acum 30 minute
09:30
Iarna a pus la pământ dronele-interceptor ale Ucrainei și a lăsat cerul mai gol ca oricând. De la baza sa din apropierea orașului Kostiantînivka, în regiunea Donețk, Vladislav spune că a doborât peste 60 de drone rusești într-un singur an.
09:30
09:30
Circulația feroviară este suspendată pe mai multe rute din cauza vremii severe. Trenuri oprite între București, Brașov și Constanța # Adevarul.ro
Circulația feroviară este afectată miercuri, 18 februarie. Mai multe trenuri de călători au fost suspendate temporar pentru intervenții și degajarea căii ferate, au anunțat reprezentanții CFR Călători.
Acum o oră
09:15
Cu ce se va deplasa Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Președintele pleacă miercuri seara spre SUA # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. Șeful statului va folosi pentru această deplasare un avion închiriat.
09:15
Actul normativ publicat marți seară de Ministerul Energiei instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 , după expirarea actualei scheme de plafonare (31 martie 2026).
09:00
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei # Adevarul.ro
Un miliardar care face parte din cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin și care este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, s-a plâns de izolarea aproape completă a țării.
09:00
Negocierile „foarte tensionate” de la Geneva se reiau astăzi. Atmosferă foarte apăsătoare, liniile roșii, bine conturate # Adevarul.ro
La Geneva, în spatele ușilor închise, diplomația a respirat greu. Marți, negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au fost „foarte tensionate”, potrivit unei surse apropiate echipei ruse, citată de AFP.
Acum 2 ore
08:45
Care sunt autostrăzile și drumurile naționale închise din cauza viscolului. Autoritățile intervin cu peste 1.570 de utilaje # Adevarul.ro
Traficul rutier este oprit sau sever restricționat miercuri, 18 februarie, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din România, din cauza condițiilor meteo severe.
08:45
Experți ONU afirmă că dosarele Epstein îndeplinesc criterii juridice pentru a fi declarate crime împotriva umanităţii # Adevarul.ro
Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii.
08:30
Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită ”Consiliul Păcii”, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului.
08:15
Episod rasist la meciul Benfica Lisabona - Real Madrid: „Prestianni m-a făcut maimuță” # Adevarul.ro
Real Madrid s-a întors victorioasă de la Lisabona, 1-0 cu Benfica lui Jose Mourinho.
08:00
Mai mulți schiori au fost prinşi într-o avalanşă, în California. Echipele de salvare încearcă să ajungă la ei # Adevarul.ro
Echipele de salvare pe schiuri şi snowmobile încearcă, în condiţii de viscol, să ajungă la şase schiori din zona rurală, încă în viaţă, dar prinşi marţi după o avalanşă în munţii accidentaţi din nordul Californiei. Alţi zece schiori sunt daţi dispăruţi.
Acum 4 ore
07:15
Războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea căpăta, în 2026, un caracter tot mai regional, extinzându-se dincolo de linia frontului și mutând o parte semnificativă a confruntării în aer și pe mare.
07:00
Copaci doborâţi, peste 40 de maşini avariate și trafic aerian îngreunat din cauza viscolului. Peste 100 de intervenții ale ISU București și Ilfov # Adevarul.ro
Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme.
07:00
Președintele Ucrainei afirmă că Donald Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic acordat Axios, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune nejustificată asupra sa în încercarea de a găsi o soluţie la războiul ce durează de aproape patru ani între Kiev şi Moscova.
06:45
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula voința victimelor # Adevarul.ro
Noi documente apărute în dosarul care vizează rețeaua lui Jeffrey Epstein aduc în prim-plan un detaliu tulburător: interesul manifestat de finanțist pentru așa-numitele „plante trompetă”, asociate cu o substanță extrem de periculoasă, cunoscută pentru capacitatea sa de a altera profund comportamentu
06:45
Regele Frederik al X-lea al Danemarcei începe miercuri o vizită de trei zile în Groenlanda, începând din capitala Nuuk, unde va fi primit de premierul groenlandez Jens Frederik Nielsen, potrivit biroului de presă al Casei Regale, notează AFP.
06:30
Miercuri are loc a şasea şedinţă a CCR, pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Prezenţa judecătorului Gheorghe Stan, din nou incertă # Adevarul.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, miercuri, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunţe o decizie în urma sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).
06:30
Donald Trump, descris de aproape jumătate dintre americani drept „corupt”, „rasist” şi „crud” # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud”, potrivit unui nou sondaj care conţine numeroase semne de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, notează Axios.
06:15
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal” # Adevarul.ro
„Getotac”, românul care conduce plutonul Getica, cunoscut și ca Romanian Battlegroup „Getica” în Ucraina, vorbește deschis despre situația de pe frontul ucrainean, despre moarte, temeri și speranță, într-un interviu pentru „Adevărul”.
06:15
Viscolul a oprit traficul pe întregul tronson al autostrăzii A7 Ploieşti - Adjud. Restricții și pe A0 # Adevarul.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploieşti - Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile. Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj și pe A0
Acum 6 ore
05:45
Europa se pregătește de apărare fără SUA. Planul de 800 de miliarde presupune investiții în tehnologii militare de nouă generație # Adevarul.ro
Europa își intensifică dezbaterea privind propria securitate, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul Statelor Unite.
05:15
Un pilot ucrainean de drone a făcut o descoperire neașteptată într-un depozit al trupelor rusești # Adevarul.ro
Când o dronă ucraineană s-a strecurat printr-o gaură zimțată din acoperișul unui depozit bombardat din sudul Ucrainei, operatorul său se aștepta să găsească ceva familiar: vehicule blindate, lăzi cu muniție, poate rezerve de combustibil.
04:45
Semne de viață în Coaliție după patru luni de blocaj. De ce scenariul scindării nu ar trebui să intre în discuție: „Ar fi o catastrofă” # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare dă semne de viață după patru luni de blocaj, timp în care liderii partidelor au negociat intens reforma administrației. Politologul George Jiglău, lector universitar, explică de ce acest moment reprezintă un semn vital pentru o construcție politică născută din necesitate.
04:45
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi # Adevarul.ro
Numeroși călugări au atins vârste memorabile, unii depășind un secol de viață, și au fost apreciați, în același timp, pentru starea fizică bună din ultimii ani ai vieții lor. Adesea, modul de viață auster pe care l-au adoptat a fost asociat cu longevitatea lor.
04:15
Shoturile de ghimbir au devenit tot mai populare în ultima perioadă. Mici, intense și ușor de consumat, par să aducă beneficii precum susținerea imunității, creșterea energiei și să se dovedească un sprijin real pentru digestie.
Acum 8 ore
03:45
Cele mai răsunătoare scandaluri în care a fost implicat Brâncuși. De ce a dat sculptorul în judecată Guvernul SUA # Adevarul.ro
Constantin Brâncuși a fost un om înaintea vremurilor sale, un artist care a revoluționat ideea de artă modernă. Tocmai de aceea, lucrările sale au stârnit, mai ales în perioada interbelică numeroase controverse testând limitele acceptate ale expresiei artistice. S-a judecat inclusiv cu Guvernul SUA.
03:15
Tot mai aproape de grevă în școli. Prima didactică, alt motiv de revoltă: „Când nu se vrea și nu se poate vinovat este Bruxelles-ul” # Adevarul.ro
Neacordarea primei de carieră didactică este cea mai nouă nemulțumire a dascălilor din învățământul preuniversitar. Un lider județean a început corespondența cu instituțiile europene pentru a afla de ce dascălii nu primesc cei 1.500 lei.
02:45
Într-un climat educațional în care dificultățile emoționale ale copiilor devin o preocupare constantă, cercetări recente încep să evidențieze soluții relativ simple.
02:30
Steagul Rusiei și-a făcut loc la Jocurile Paralimpice. Doi sportivi români vor da nas în nas cu oamenii lui Putin # Adevarul.ro
Rușii și bielorușii au câștigat la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS).
02:15
Piața electronicelor second hand din România continuă să se consolideze, pe fondul interesului tot mai mare pentru alternative sustenabile și eficiente financiar, comportamentul de consum stabilizându-se în jurul unor categorii-cheie.
Acum 12 ore
01:45
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025 și acumulând investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani.
01:15
Drumurile naționale care dau fiori șoferilor. Extrem de spectaculoase și periculoase la fiecare pas # Adevarul.ro
Trei drumuri naționale din România le oferă șoferilor senzații tari. Pe de-o parte, traversează unele dintre cele mai spectaculoase locuri, însă, în același timp, sunt faimoase pentru problemele pe care le-au cauzat de-a lungul timpului.
01:00
Nazare, despre cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: „Este efectul acumulărilor din trecut”. De ce spune că „nu înseamnă o criză” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor încearcă să calmeze spiritele după ce România a trecut pragul simbolic de 60% datorie publică din PIB, iar vestea a reaprins discuțiile despre sănătatea finanțelor statului. Alexandru Nazare spune că această cifră nu ar trebui privită ca un semnal de criză.
00:30
Haos în 14 județe. Viscolul a paralizat traficul și a doborât zeci de copaci și câțiva stâlpi. Mii de consumatori fără curent electric, curse aeriene întârziate și porturi închise # Adevarul.ro
Fenomenele meteo severe anunțate de meteorologi au lovit puternic mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile au fost nevoite să mobilizeze rapid forțe suplimentare în județele aflate sub Cod Portocaliu. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență s-au reunit în ședințe extraordinare.
00:15
18 februarie, ziua în care a murit Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Pe 18 februarie, în 1745, s-a născut fizicianul Alessandro Volta, al cărui nume a fost dat unității de măsură a tensiuii electrice, iar în 1898, Enzo Ferrari, fondatorul gigantului auto cu același nume.18 ianuarie este și ziua în care a murit Robert Oppenheimer, „părintele bombei atomice”.
00:15
George Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea României la Consiliul pentru Pace doar în calitate de observator: „O hotărâre a unui om mic și a unei țări fără aspirație” # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, spune că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator
00:15
Negocierile de pace de la Geneva se complică. Diferențe de opinie între grupul lui Budanov și celui al fostul șef al cabinetului lui Zelenski # Adevarul.ro
În interiorul delegației ucrainene prezente la Geneva pentru negocieri trilaterale ar fi apărut divergențe legat de momentul oportun pentru a încheia un acord de pace, pe fondul și al altor evoluții care complică procesul discuțiilor, relatează Economist.
00:15
„Google, ajută-mă să nu merg la nuntă!” - Val de căutări online pentru scuze credibile, pe fondul stresului financiar # Adevarul.ro
Invitațiile la nuntă pot fi motiv serios de stres, din cauza darului care tot crește. Drept dovadă, pe o platformă de tip forum, o tânără invitată la o nuntă care va avea loc abia în septembrie întreabă de acum cum ar putea să refuze politicos. Din răspunsuri, reiese că mulți vor face la fel anul ac
17 februarie 2026
23:45
Cătălin Predoiu, discuții la Washington cu directorul FBI: „MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor din România și SUA față de criminalitate internațională” # Adevarul.ro
La sediul FBI din Washington, a avut loc marți, 17 februarie, o întâlnire bilaterală între viceprim-ministrul și ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și o delegație a conducerii FBI.
23:30
Băsescu: „Subiectul alegerilor din 2024 nu mai e de actualitate în SUA, dar românii trebuie să știe de ce li s-a anulat votul” # Adevarul.ro
Traian Băsescu a vorbit marți seară, la postul B1 TV, despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde șeful statului urmează să participe la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump.
23:15
Replica lui Ilie Bolojan după presiunile lui Sorin Grindeanu: „Acest tip de spectacol nu face bine nimănui” # Adevarul.ro
În timp ce Grindeanu, liderul PSD, amenință cu destabilizarea coaliției, premierul Ilie Bolojan respinge presiunile și acuză „propuneri fără acoperire financiară” care transformă guvernarea într-un spectacol politic periculos pentru stabilitatea țării.
23:15
„Ce e ieftin arde mai ușor!” Avertismentul dur al lui Titi Aur pentru românii care își cumpără mașini. RAR: Mașina care a ars avea omologare emisă în străinătate # Adevarul.ro
Registrul Auto Român a clarificat marți situația vehiculului electric incendiat vineri, incident soldat cu decesul unei pasagere.
23:00
Chivu a băgat-o în criză pe Juventus. În Liga Campionilor, „Bătrâna Doamnă” a fost desfigurată la Istanbul # Adevarul.ro
Rezultat șocant în Liga Campionilor la fotbal.
23:00
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a trezit cu un sicriu la poartă # Adevarul.ro
O anchetă a autorităților a scos la iveală detalii șocante despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare în rândul influencerilor din mediul online.
22:45
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au distrus în noaptea de luni spre marți două echipamente militare rare ale Rusiei: un elicopter naval Ka-27 în Crimeea ocupată, respectiv un lansator de apărare antiaeriană S-300VM în apropiere de Mariupolul ocupat.
22:30
Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii # Adevarul.ro
Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan.
