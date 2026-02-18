Dragan Mrkajic, UNIDO Innovation Lab: Este important să sprijinim companiile aflate în etapele mai avansate ale dezvoltării lor pentru a le ajuta să intre pe pieţe noi. MoonshotX este un exemplu despre cum companiile mai mari şi start-up-urile pot colabora pentru a sprijini scalarea
Ziarul Financiar, 18 februarie 2026 11:00
Urmează schimbări majore în Europa. FT: Christine Lagarde vrea să părăsească BCE înainte de expirarea mandatului în 2027, pentru a le permite preşedintelui Macron şi cancelarului Merz să găsească un nou şef pentru una dintre cele mai importante instituţii ale UE înainte de alegerile din Franţa # Ziarul Financiar
Exclusiv ZF IT Generation. Ion Petic, fondator Piaxo: Am deschis la Timişoara un centru de cercetare & dezvoltare pentru bateriile viitorului în parteneriat cu Clarios, cel mai mare producător mondial de baterii auto. Centrul va recruta 120 de oameni # Ziarul Financiar
diconium, compania de tehnologie a grupului Volkswagen, a ajuns la peste 100 de angajaţi în România. Echipa locală lucrează la proiecte globale de transformare digitală pentru giganţi din diferite industrii # Ziarul Financiar
diconium România, subsidiara locală a grupului german de tehnologie diconium (deţinut integral de Volkswagen Group), a ajuns la peste 100 de angajaţi în 2025, la trei ani de la intrarea pe piaţă. Extinderea vine pe fondul consolidării operaţiunilor locale ca un „Tech Capability Hub” strategic, echipele din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov şi Timişoara fiind implicate direct în proiecte internaţionale majore care vizează industria auto, retailul şi sectorul industrial.
Răspunsul oficial al Uber Eats legat de revenirea pe piaţa din România după 6 ani: „Multe lucruri s-au schimbat din 2020. Aplicaţia Uber este acum prezentă la nivel naţional, un punct de plecare solid“. Obiectivul declarat este construirea unui marketplace sustenabil, într-o piaţă dominată acum de Glovo, Bolt Food şi Wolt # Ziarul Financiar
Gigantul american Uber a explicat pentru ZF motivele care stau la baza deciziei de a relansa serviciul de livrare Uber Eats în România în 2026, la şase ani după închiderea operaţiunilor locale. Dacă în 2020 compania motiva ieşirea prin faptul că doreşte să rămână doar în pieţele unde ocupă primele două poziţii, acum americanii mizează pe sinergia cu serviciul de ridesharing, care a ajuns la o acoperire naţională între timp.
Francesca Nenci, UniCredit: Lucrăm constant pentru a simplifica finanţarea comerţului pentru clienţi, reducând costurile şi riscurile atât pentru noi, cât şi pentru clienţi # Ziarul Financiar
UniCredit urmăreşte simplificarea finanţării comerţului, reducând costurile şi riscurile atât pentru bancă, cât şi pentru clienţi, susţine Francesca Nenci, UniCreditís Global Head of Trade&Correspondent Banking
UNIQA Asigurări a plătit despăgubiri de aproape 4 mil. lei în anul 2025 pentru asigurările de călătorie, în creştere cu 30% faţă de 2024. Valoarea medie a despăgubirilor plătite: 4.000 de lei per dosar # Ziarul Financiar
UNIQA Asigurări a plătit o valoarea a despăgubirilor pentru asigurările de călătorie în anul 2025 de aproape 4 mil. lei, în creştere cu 30% faţă de 2024, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei
ROBOR la 3 luni a mai făcut un pas în spate, coborând la 5,81%. La început de 2026, indicele era 6,14%. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026. Cursul valutar, tot sub 5,1 lei/euro # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a continuat ieri să scadă.
Start-up-ul local Dyver.AI, care a atras investiţii din SUA, a semnat un parteneriat cu platforma europeană de fashion Miinto pentru automatizarea datelor de produs # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Dyver.AI, specializat în managementul datelor de produs pentru e-commerce prin inteligenţă artificială, a încheiat un parteneriat strategic cu Miinto, unul dintre cele mai mari marketplace-uri de modă din Europa. Colaborarea vizează automatizarea procesului de listare pentru partenerii Miinto, eliminând complexitatea operaţională generată de volumele mari de date neuniforme şi facilitând scalarea vânzătorilor pe platformă.
Europa caută să crească rolul monedei unice europene pe plan internaţional, însă Franţa rămâne prudentă, cerând o analiză a riscurilor economice ale unui euro mai puternic # Ziarul Financiar
Miniştrii de finanţe ai ţărilor din zona euro fac presiuni pentru extinderea rolului monedei unice europene pe scena mondială în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump perturbă pieţele, iar dolarul american slăbeşte, scrie Bloomberg.
Familia Berceanu, a fostului ministru al Transporturilor, care deţine şi hotelul Ramada din Craiova, vrea să aducă spa-uri americane în România. Piscina şi spa-ul de acasă, noile „must have-uri“ în rezidenţial # Ziarul Financiar
Piaţa de spa şi wellness din România a crescut cu o rată anuală de circa 12% între 2018 şi 2022, potrivit European Spa Association, iar ritmul s-a accelerat după pandemie şi piaţa a ajuns la aproximativ 40 de milioane de euro, conform datelor din industrie.
Noi schimbări la orizont pentru Legea RCA. Sistemul bonus-malus s-ar putea regândi. Surse: Şoferii ar putea fi mai aspru sancţionaţi printr-un preţ RCA de trei ori mai mare în ultima clasă de malus, bonusul ar putea fi transferat unui membru al familiei, iar asigurătorii ar putea adăuga clauze suplimentare la RCA # Ziarul Financiar
Legea RCA se află din nou în vizor cu o serie de schimbări care se discută momentan, urmând ca ideile să fie puse în dezbatere publică, conform unor surse din piaţa asigurărilor. De data aceasta, schimbările au ca direcţie modul în care se acordă discountul la poliţele RCA, dar şi sancţiunile, prin sistemul bonus-malus, scopul fiind acela de a reaşeza discrepanţa acestui mecanism semnalat inclusiv de ZF de-a lungul timpului.
Datoria publică a ajuns la 1.121 mld. lei şi a sărit de 60% din PIB. România a plătit, în 2025, dobânzi la creditele publice de 50 mld. lei, adică 10 mld. euro, cât a luat de la UE prin PNRR. Principalele criterii ale Tratatului de la Maastricht încălcate de România # Ziarul Financiar
Dacă investiţiile publice au ajuns la un nivel record,de 28 mld. euro în 2025, de ce acestea nu se văd în creşterea economică? # Ziarul Financiar
Celebra colecţie de tablouri a fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov şi eminenţa cenuşie a guvernării Dragnea a fost vândută marţi, la o licitaţie care a durat trei ore, cu 791.450 de euro # Ziarul Financiar
Casa de licitaţii A 10 by Artmark a anunţat marţi seară că celebra colecţie de tablouri deţinută de Darius Vâlcov, eminenţa cenuşie a guvernării Dragnea, a fost vândută într-o licitaţie de trei ore, la o valoare de 791.450 de euro, licitaţie adjudecată sută la sută.
ZF Agropower. Producţia de ceapă a scăzut accelerat în ultimii cinci ani, iar gradul de autoaprovizionare este de 64%. În doar zece luni din 2025, importurile au depăşit tot anul 2024, iar din 30 mil. euro jumătate ajung în Olanda # Ziarul Financiar
În România, mai ales în Oltenia, consumul de ceapă este parte din tradiţia locală. Dar, dincolo de această regiune şi consumul proaspăt, ceapa este un ingredient de bază în bucătăria românilor, pentru că e nelipsită în ciorbe, tocăniţe şi aproape orice fel clasic de mâncare.
Afaceri de la Zero. CUM AU CRESCUT? Cristina Ispăşoiu şi Claudiu Davidoiu au pornit acum patru ani proiectul My Grace, un business cu bijuterii la acea vreme, după care au extins portofoliul, iar până acum au creat sub acest brand circa 6.000 de produse # Ziarul Financiar
Era ianuarie 2022 când Cristina Ispăşoiu, cu background în consultanţă, şi Claudiu Davidoiu, cu experienţă în IT, au pus bazele magazinului online de bijuterii My Grace. Acum, patru ani mai târziu, cei doi şi-au deschis şi propriul atelier, au extins portofoliul şi au creat sub brandul My Grace circa 6.000 de produse.
Bursă. Acţiunile BRD SocGen s-au apreciat cu 7% de la raportarea financiară anuală. Creştere de aproape 70% în ultimele 12 luni, la o capitalizare de 22 mld. lei # Ziarul Financiar
De când a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului 2025, BRD – Groupe Société Générale înregistrează un avans de 6,6% al preţului acţiunilor, de la 29,3 lei la 31,23 lei per unitate; între timp, indicele de referinţă BET a crescut cu aproximativ 5%, conform datelor bvb.ro.
Fermierii români pot primi până la 200.000 de euro pentru perdele forestiere. O nouă sesiune de finanţare din bani europeni începe pe 3 martie # Ziarul Financiar
Fermierii care vor să îşi protejeze culturile de secetă, vânt puternic sau alte fenomene extreme, tot mai dese în ultimii cinci ani, pot primi până la 200.000 de euro pentru înfiinţarea de perdele forestiere, conform unui anunţ făcut de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), care a spus ieri, 17 februarie, că o nouă sesiune de finanţare din fonduri europene se va deschide pe 3 martie 2026.
Bogdan Bumbuk, PGA Electric Baia Mare: Intenţionăm să creştem la 30-40% ponderea exportului în următorii ani # Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri electrice din aluminiu şi echipamente de distribuţie şi contorizare a energiei electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, are în plan creşterea de la 10% în prezent la 30-40% a ponderii exportului în cifra de afaceri.
Cristian Dolofan, proprietarul Dolo Trans Olimp (DTO), cu 350 de camioane: „Am ales să investim constant, chiar şi în perioade incerte, pentru că transportul modern nu mai poate fi făcut cu echipamente vechi şi procese depăşite“ # Ziarul Financiar
Transportatorul Dolo Trans Olimp (DTO), controlat de antreprenorul Cristian Dolofan, cu afaceri de 380 mil. lei, a bugetat investiţiii de 15 milioane de euro pentru acest an în continuarea procesului de înnoire a flotei, care a ajuns la 350 de camioane şi în eficientizare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Divo Pulitika, InterCapital ETF, despre maximele istorice de la Bursa de Valori Bucureşti, energie şi temerile de încetinire economică: Investitorii nu văd recesiunea tehnică drept o criză, ci ca pe ceva temporar. Interesul pentru România rămâne ridicat # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România traversează una dintre cele mai bune începuturi de an din ultimul deceniu, cu o creştere a indicelui principal BET de 16% şi cu lichiditate medie zilnică de 40-50 mil. euo, superioară anilor precedenţi, în pofida veştilor negative venite dinspre economie, inclusiv intrarea în recesiune tehnică.
Tabloul pieţei muncii, în statistici. Zece judeţe au salarii de peste 1.000 de euro net. Piaţa muncii rămâne concentrată în jurul centrelor economice mari, aproape 22% dintre angajaţii României lucrează în Bucureşti # Ziarul Financiar
România salariilor peste 1.000 de euro este, în realitate, România câtorva poli economici. Bucureştiul domină detaşat atât prin nivelul veniturilor, cât şi prin numărul de angajaţi, în timp ce restul judeţelor rămân la distanţă considerabilă când vine vorba despre principalii indicatori ai pieţei muncii, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul Financiar.
Dacă investiţiile publice au ajuns la un nivel record, de 28 mld. euro, în 2025, de ce nu se văd în creşterea economică? # Ziarul Financiar
Semnale mixte din economie. BNR vorbeşte de ameliorarea percepţiei investitorilor asupra riscului asociat economiei României şi pieţei financiare locale şi de scăderea randamentelor la titlurile de stat, după reducerea deficitului bugetar. Dar inflaţia persistă, dobânda-cheie rămâne la 6,5%, iar economia şi creditarea frânează # Ziarul Financiar
BNR a transmis ieri un semnal pozitiv vorbind despre „ameliorarea percepţiei investitorilor asupra riscului asociat economiei şi pieţei financiare locale“, după rezultatele favorabile ale execuţiei bugetare din 2025. În aceste condiţii, randamentele la titlurile de stat au scăzut. O tendinţă descendentă este vizibilă, de asemenea, şi la dobânzile pe piaţa interbancară.
Roland Berger: Trebuie să găsim clustere care să ne permită să dezvoltăm nu doar ce avem acum, ci şi industriile viitorului # Ziarul Financiar
Fondurile europene sunt un accelerator, dar România trebuie să îşi definească strategia ca ţară şi zonele de investiţii, să creeze clustere de industriii pentru a asigura bunăstarea în toate regiunile ţării.
Nimic nu strică vacanţele românilor. Turiştii români au cheltuit anul trecut 10 mld. euro pe vacanţele în afara ţării, fiind depăşit pentru prima dată acest prag. În zece ani, bugetul a crescut de aproape şase ori # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost marcat de provocări economice ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, care au dus la o scădere a nivelului de trai pe plan local. Deşi a fost înregistrată o scădere a consumului în 2025, vacanţele nu au fost tăiate de pe listă.
Bursă. Un portofoliu numit „România“. Familia Pavăl construieşte cărămidă cu cărămidă: zeci de sectoare, alocări de miliarde de euro şi o diversificare care depăşeşte cu mult reţeaua de retail Dedeman şi urmăreşte logica pe care o folosesc marile family office-uri din Occident # Ziarul Financiar
Povestea fraţilor Dragoş Pavăl (59 de ani) şi Adrian Pavăl (57 de ani) de la Dedeman a început, ca multe alte istorii antreprenoriale româneşti, cu un business construit pas cu pas, dar a ajuns astăzi la 34 de ani distanţă într-un punct în care seamănă mai degrabă cu istoria construirii unui fond de investiţii decât cu cea a unor antreprenori clasici din Moldova.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Nina Moldovan, Radisson Blu Cluj-Napoca: Sunt peste 100 de evenimente şi festivaluri importante la Cluj. Dacă le luăm în calcul şi pe cele mai mici, ajungem la mai bine de 1.500 # Ziarul Financiar
Evenimentele, conferinţele şi festivalurile reprezintă principalul motor pentru hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca. Pe poziţia următoare se găseşte segmentul de business, mai exact oamenii care călătoresc în scop de afaceri. Iar abia apoi vine rândul oaspeţilor din zona de leisure, care ajung în oraş doar pentru a-l vizita, spune Nina Moldovan, preşedintele boardului Winners, compania care administrează hotelul Radisson Blu din Cluj-Napoca.
Tranzacţia Dedeman – Carrefour din perspectiva pieţei imobiliare din Bucureşti. Dedeman preia prin achiziţia Carrefour şi peste 37.000 mp de spaţii în puncte fierbinţi ale Capitalei: Orhideea (Grozăveşti), Feeria (Băneasa) şi magazinele din Militari şi Colentina sunt deţinute direct de retailerul francez # Ziarul Financiar
Carrefour România operează în capitală 13 unităţi de mari dimensiuni – hipermarketuri şi un supermarket – cu o suprafaţă totală de vânzare de aproximativ 96.000 mp, conform datelor ZF, care nu iau în calcul formatele mai mici ale reţelei francize care se află peste tot în Capitală în zonele cu densitate mare de locuitori.
Meet the speakers. Bogdan Badea, CEO al Hidroelectrica, participă la ZF Power Summit 2026. Ce urmează pentru cel mai mare producător de energie din România şi pentru cea mai valoroasă companie locală? # Ziarul Financiar
Hidroelectrica a redevenit cea mai valoroasă companie din România, cursa cu OMV Petrom având magnetismul unui blockbuster, şi se îndreaptă spre capitalizarea de 70 de miliarde de lei, un record al bursei din România.
Ce taxe? Ce prăbuşire a consumului? City break-urile şi vacanţele în străinătate au crescut cu 48% în ultimul trimestru din 2025 şi au închis anul la peste 10 mld. euro, record istoric # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost marcat de o serie de provocări economice, fiind adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, ceea ce a dus implicit la creşterea costurilor în economie şi la scăderea nivelului de trai al românilor. Totuşi, asta nu i-a speriat pe români, care au continuat să călătorească şi să cheltuiască pe vacanţe chiar mai mult decât în anii anteriori, stabilind astfel un nou record.
Cum arată harta proiectelor nucleare de tip SMR la nivel european şi ce este deosebit la proiectul de la Doiceşti. Poate deveni transformarea cărbuni-nuclear o strategie pentru România? # Ziarul Financiar
Unul dintre cele mai importante aspecte legate de proiectul de SMR (small modular reactors) pe care România încearcă să îl implementeze la Doiceşti, Dâmboviţa, este că, în cazul în care investiţia se va realiza, acesta va fi primul exemplu la nivel european de conversie a sitului unei foste centrale pe cărbuni într-un proiect cu zero emisii, care deja are o componentă de energie solară.
Datoria publică a spart pragul de 1.000 mld. lei şi a sărit de 60% din PIB. România a plătit, în 2025, dobânzi la creditele publice de 10 mld. euro, cât a luat de la UE prin PNRR # Ziarul Financiar
