ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Divo Pulitika, InterCapital ETF, despre maximele istorice de la Bursa de Valori Bucureşti, energie şi temerile de încetinire economică: Investitorii nu văd recesiunea tehnică drept o criză, ci ca pe ceva temporar. Interesul pentru România rămâne ridicat
Ziarul Financiar, 18 februarie 2026 00:15
Piaţa de capital din România traversează una dintre cele mai bune începuturi de an din ultimul deceniu, cu o creştere a indicelui principal BET de 16% şi cu lichiditate medie zilnică de 40-50 mil. euo, superioară anilor precedenţi, în pofida veştilor negative venite dinspre economie, inclusiv intrarea în recesiune tehnică.
Dacă investiţiile publice au ajuns la un nivel record,de 28 mld. euro în 2025, de ce acestea nu se văd în creşterea economică? # Ziarul Financiar
Investiţiile publice au explodat după pandemie. Doar în ultimii doi ani, 2024 şi 2025, investiţiile publice (din buget şi din fonduri UE) au fost de 51 de miliarde de euro (98 mld. euro de la criza COVID încoace). Cu toate acestea, PIB-ul a crescut în 2024 cu 0,9% şi în 2025 cu 0,6%. De ce?
Exclusiv ZF IT Generation. Ion Petic, fondator Piaxo: Am deschis la Timişoara un centru de cercetare & dezvoltare pentru bateriile viitorului în parteneriat cu Clarios, cel mai mare producător mondial de baterii auto. Centrul va recruta 120 de oameni # Ziarul Financiar
Celebra colecţie de tablouri a fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov şi eminenţa cenuşie a guvernării Dragnea a fost vândută marţi, la o licitaţie care a durat trei ore, cu 791.450 de euro # Ziarul Financiar
Casa de licitaţii A 10 by Artmark a anunţat marţi seară că celebra colecţie de tablouri deţinută de Darius Vâlcov, eminenţa cenuşie a guvernării Dragnea, a fost vândută într-o licitaţie de trei ore, la o valoare de 791.450 de euro, licitaţie adjudecată sută la sută.
ZF Agropower. Producţia de ceapă a scăzut accelerat în ultimii cinci ani, iar gradul de autoaprovizionare este de 64%. În doar zece luni din 2025, importurile au depăşit tot anul 2024, iar din 30 mil. euro jumătate ajung în Olanda # Ziarul Financiar
În România, mai ales în Oltenia, consumul de ceapă este parte din tradiţia locală. Dar, dincolo de această regiune şi consumul proaspăt, ceapa este un ingredient de bază în bucătăria românilor, pentru că e nelipsită în ciorbe, tocăniţe şi aproape orice fel clasic de mâncare.
Afaceri de la Zero. CUM AU CRESCUT? Cristina Ispăşoiu şi Claudiu Davidoiu au pornit acum patru ani proiectul My Grace, un business cu bijuterii la acea vreme, după care au extins portofoliul, iar până acum au creat sub acest brand circa 6.000 de produse # Ziarul Financiar
Era ianuarie 2022 când Cristina Ispăşoiu, cu background în consultanţă, şi Claudiu Davidoiu, cu experienţă în IT, au pus bazele magazinului online de bijuterii My Grace. Acum, patru ani mai târziu, cei doi şi-au deschis şi propriul atelier, au extins portofoliul şi au creat sub brandul My Grace circa 6.000 de produse.
Bursă. Acţiunile BRD SocGen s-au apreciat cu 7% de la raportarea financiară anuală. Creştere de aproape 70% în ultimele 12 luni, la o capitalizare de 22 mld. lei # Ziarul Financiar
De când a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului 2025, BRD – Groupe Société Générale înregistrează un avans de 6,6% al preţului acţiunilor, de la 29,3 lei la 31,23 lei per unitate; între timp, indicele de referinţă BET a crescut cu aproximativ 5%, conform datelor bvb.ro.
Fermierii români pot primi până la 200.000 de euro pentru perdele forestiere. O nouă sesiune de finanţare din bani europeni începe pe 3 martie # Ziarul Financiar
Fermierii care vor să îşi protejeze culturile de secetă, vânt puternic sau alte fenomene extreme, tot mai dese în ultimii cinci ani, pot primi până la 200.000 de euro pentru înfiinţarea de perdele forestiere, conform unui anunţ făcut de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), care a spus ieri, 17 februarie, că o nouă sesiune de finanţare din fonduri europene se va deschide pe 3 martie 2026.
Bogdan Bumbuk, PGA Electric Baia Mare: Intenţionăm să creştem la 30-40% ponderea exportului în următorii ani # Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri electrice din aluminiu şi echipamente de distribuţie şi contorizare a energiei electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, are în plan creşterea de la 10% în prezent la 30-40% a ponderii exportului în cifra de afaceri.
Cristian Dolofan, proprietarul Dolo Trans Olimp (DTO), cu 350 de camioane: „Am ales să investim constant, chiar şi în perioade incerte, pentru că transportul modern nu mai poate fi făcut cu echipamente vechi şi procese depăşite“ # Ziarul Financiar
Transportatorul Dolo Trans Olimp (DTO), controlat de antreprenorul Cristian Dolofan, cu afaceri de 380 mil. lei, a bugetat investiţiii de 15 milioane de euro pentru acest an în continuarea procesului de înnoire a flotei, care a ajuns la 350 de camioane şi în eficientizare.
Tabloul pieţei muncii, în statistici. Zece judeţe au salarii de peste 1.000 de euro net. Piaţa muncii rămâne concentrată în jurul centrelor economice mari, aproape 22% dintre angajaţii României lucrează în Bucureşti # Ziarul Financiar
România salariilor peste 1.000 de euro este, în realitate, România câtorva poli economici. Bucureştiul domină detaşat atât prin nivelul veniturilor, cât şi prin numărul de angajaţi, în timp ce restul judeţelor rămân la distanţă considerabilă când vine vorba despre principalii indicatori ai pieţei muncii, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul Financiar.
Semnale mixte din economie. BNR vorbeşte de ameliorarea percepţiei investitorilor asupra riscului asociat economiei României şi pieţei financiare locale şi de scăderea randamentelor la titlurile de stat, după reducerea deficitului bugetar. Dar inflaţia persistă, dobânda-cheie rămâne la 6,5%, iar economia şi creditarea frânează # Ziarul Financiar
BNR a transmis ieri un semnal pozitiv vorbind despre „ameliorarea percepţiei investitorilor asupra riscului asociat economiei şi pieţei financiare locale“, după rezultatele favorabile ale execuţiei bugetare din 2025. În aceste condiţii, randamentele la titlurile de stat au scăzut. O tendinţă descendentă este vizibilă, de asemenea, şi la dobânzile pe piaţa interbancară.
Roland Berger: Trebuie să găsim clustere care să ne permită să dezvoltăm nu doar ce avem acum, ci şi industriile viitorului # Ziarul Financiar
Fondurile europene sunt un accelerator, dar România trebuie să îşi definească strategia ca ţară şi zonele de investiţii, să creeze clustere de industriii pentru a asigura bunăstarea în toate regiunile ţării.
Nimic nu strică vacanţele românilor. Turiştii români au cheltuit anul trecut 10 mld. euro pe vacanţele în afara ţării, fiind depăşit pentru prima dată acest prag. În zece ani, bugetul a crescut de aproape şase ori # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost marcat de provocări economice ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, care au dus la o scădere a nivelului de trai pe plan local. Deşi a fost înregistrată o scădere a consumului în 2025, vacanţele nu au fost tăiate de pe listă.
Bursă. Un portofoliu numit „România“. Familia Pavăl construieşte cărămidă cu cărămidă: zeci de sectoare, alocări de miliarde de euro şi o diversificare care depăşeşte cu mult reţeaua de retail Dedeman şi urmăreşte logica pe care o folosesc marile family office-uri din Occident # Ziarul Financiar
Povestea fraţilor Dragoş Pavăl (59 de ani) şi Adrian Pavăl (57 de ani) de la Dedeman a început, ca multe alte istorii antreprenoriale româneşti, cu un business construit pas cu pas, dar a ajuns astăzi la 34 de ani distanţă într-un punct în care seamănă mai degrabă cu istoria construirii unui fond de investiţii decât cu cea a unor antreprenori clasici din Moldova.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Nina Moldovan, Radisson Blu Cluj-Napoca: Sunt peste 100 de evenimente şi festivaluri importante la Cluj. Dacă le luăm în calcul şi pe cele mai mici, ajungem la mai bine de 1.500 # Ziarul Financiar
Evenimentele, conferinţele şi festivalurile reprezintă principalul motor pentru hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca. Pe poziţia următoare se găseşte segmentul de business, mai exact oamenii care călătoresc în scop de afaceri. Iar abia apoi vine rândul oaspeţilor din zona de leisure, care ajung în oraş doar pentru a-l vizita, spune Nina Moldovan, preşedintele boardului Winners, compania care administrează hotelul Radisson Blu din Cluj-Napoca.
Tranzacţia Dedeman – Carrefour din perspectiva pieţei imobiliare din Bucureşti. Dedeman preia prin achiziţia Carrefour şi peste 37.000 mp de spaţii în puncte fierbinţi ale Capitalei: Orhideea (Grozăveşti), Feeria (Băneasa) şi magazinele din Militari şi Colentina sunt deţinute direct de retailerul francez # Ziarul Financiar
Carrefour România operează în capitală 13 unităţi de mari dimensiuni – hipermarketuri şi un supermarket – cu o suprafaţă totală de vânzare de aproximativ 96.000 mp, conform datelor ZF, care nu iau în calcul formatele mai mici ale reţelei francize care se află peste tot în Capitală în zonele cu densitate mare de locuitori.
Meet the speakers. Bogdan Badea, CEO al Hidroelectrica, participă la ZF Power Summit 2026. Ce urmează pentru cel mai mare producător de energie din România şi pentru cea mai valoroasă companie locală? # Ziarul Financiar
Hidroelectrica a redevenit cea mai valoroasă companie din România, cursa cu OMV Petrom având magnetismul unui blockbuster, şi se îndreaptă spre capitalizarea de 70 de miliarde de lei, un record al bursei din România.
Ce taxe? Ce prăbuşire a consumului? City break-urile şi vacanţele în străinătate au crescut cu 48% în ultimul trimestru din 2025 şi au închis anul la peste 10 mld. euro, record istoric # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost marcat de o serie de provocări economice, fiind adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, ceea ce a dus implicit la creşterea costurilor în economie şi la scăderea nivelului de trai al românilor. Totuşi, asta nu i-a speriat pe români, care au continuat să călătorească şi să cheltuiască pe vacanţe chiar mai mult decât în anii anteriori, stabilind astfel un nou record.
Cum arată harta proiectelor nucleare de tip SMR la nivel european şi ce este deosebit la proiectul de la Doiceşti. Poate deveni transformarea cărbuni-nuclear o strategie pentru România? # Ziarul Financiar
Unul dintre cele mai importante aspecte legate de proiectul de SMR (small modular reactors) pe care România încearcă să îl implementeze la Doiceşti, Dâmboviţa, este că, în cazul în care investiţia se va realiza, acesta va fi primul exemplu la nivel european de conversie a sitului unei foste centrale pe cărbuni într-un proiect cu zero emisii, care deja are o componentă de energie solară.
Datoria publică a spart pragul de 1.000 mld. lei şi a sărit de 60% din PIB. România a plătit, în 2025, dobânzi la creditele publice de 10 mld. euro, cât a luat de la UE prin PNRR # Ziarul Financiar
Datoria publică a României a ajuns, în noiembrie 2025, la 1.121 mld. lei, echivalent a 60,2% din PIB-ul estimat (60% din PIB în octombrie). România a încălcat, astfel, încă un criteriu de convergenţă al Tratatului de la Maastricht, care stabileşte paşii obligatorii pentru adoptarea monedei euro.
Symphopay a integrat cele 1.750 de magazine Profi într-o platformă unică de plăţi # Ziarul Financiar
Platforma românească de orchestrare a plăţilor Symphopay a finalizat integrarea celor 1.750 de magazine din reţeaua Profi, implementarea fiind realizată în şase săptămâni, potrivit unui comunicat al companiei. Proiectul a presupus înlocuirea terminalelor POS separate de la fiecare bancă parteneră cu un terminal unic integrat şi automatizarea reconcilierii plăţilor.
Focus Sat şi-a schimbat conducerea în România: Florina Pascu preia funcţia de director al companiei care operează brandul, după ce predecesoarea sa a fost numită CEO al CANAL+ în Elveţia # Ziarul Financiar
CANAL+ Benelux and Central Europe, grupul care deţine brandul Focus Sat în România, a numit-o pe Florina Pascu în funcţia de director al EVISO Marketing Advisory Romania, compania care operează serviciile Focus Sat pe piaţa locală. Numirea face parte dintr-o reorganizare a conducerii regionale, coordonată de Yassine Bouzoubaa, CEO al CANAL+ Benelux & Europa Centrală.
Bucureştiul se pregăteşte de ninsori puternice. Oficialii din Capitală anunţă activarea Centrului de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, în contextul codului portocaliu # Ziarul Financiar
Marţi, a fost activat Centrul de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Bucureşti-Ilfov, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu de ninsori.
Creditele ipotecare noi au urcat în anul 2025 la un record de peste 58 mld. lei, cu 17% peste 2024. Dar, o parte importantă din ipotecarele noi sunt refinanţări ale unor credite anterioare la dobânzi mai mici, uneori fixe, 3-5 ani, din ofertele băncilor # Ziarul Financiar
Piaţa finanţărilor ipotecare indică la prima vedere o accelerare anul trecut, volumul cumulat al creditelor ipotecare noi din perioada ianuarie-decembrie 2025 urcând la un record de peste 58 mld. lei, nivel mai mare cu circa 17% faţă de cel înregistrat pe parcursul anului 2024, potrivit datelor BNR.
Hotelul Radisson Blu care va fi construit în Mamaia ar putea începe lucrările în toamna acestui an. „Sperăm ca luna aceasta să avem autorizaţia. Sunt bănci interesate să finanţeze proiectul“ # Ziarul Financiar
Proiectul Radisson Blu Mamaia, care va fi dezvoltat de Monarc Properties, dezvoltator imobiliar din zona rezidenţială, aşteaptă să primează autorizaţiile finale pentru a putea începe lucrările de construcţie.
ZF Live. Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Mă aştept ca piaţa RCA să rămână stabilă. Este o piaţă care a ajuns la o maturitate. În 2026 vrem să depăşim venituri de 100 mil. euro şi vom continua să dezvoltăm produse facultative # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie de asigurări care îl are în spate pe antreprenorul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a ajuns anul trecut la venituri de circa 70 mil. euro, iar pentru anul 2026 ţinta este de a depăşi 100 mil. euro, a spus Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Puterea de cumpărare a crescut, la fel şi salariile, dar tinerii tot nu îşi permit să îşi cumpere o locuinţă proprie pentru că şi preţurile apartamentelor cresc. Cât costă acum un metru pătrat în Bucureşti şi de ce 4 din 10 tineri care au între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii? # Ziarul Financiar
Preţurile alimentelor au crescut în România peste media UE în ultimul deceniu. Restaurantele locale au avut cea mai mare creştere din UE, de 11,3% în 2024 # Ziarul Financiar
În România, preţurile alimentelor, băuturilor şi serviciilor de catering au crescut mult mai rapid decât media Uniunii Europene, atât pe termen lung, adică din 2014 până în 2024, cât şi pe termen scurt.
