Exclusiv ZF IT Generation. Ion Petic, fondator Piaxo: Am deschis la Timişoara un centru de cercetare & dezvoltare pentru bateriile viitorului în parteneriat cu Clarios, cel mai mare producător mondial de baterii auto. Centrul va recruta 120 de oameni

00:15

Unul dintre cele mai importante aspecte legate de proiectul de SMR (small modular reactors) pe care România încearcă să îl implementeze la Doiceşti, Dâmboviţa, este că, în cazul în care investiţia se va realiza, acesta va fi primul exemplu la nivel european de conversie a sitului unei foste centrale pe cărbuni într-un proiect cu zero emisii, care deja are o componentă de energie solară.