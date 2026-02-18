Ilie Bolojan o învinge pe Lia Savonea în lupta pentru tăierea pensiilor magistraților. Ce anunță președinta Înaltei Curți

19:50

Domnule Prim-ministru,Vă prezint scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi. Vă prezint scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români. Vă rog să acceptați scuze pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru […]