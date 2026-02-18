Călin Georgescu, mesaj pentru români la ieșirea de la Tribunalul București: Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei sunt deranjați pentru că ei urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu

Călin Georgescu va merge, miercuri, la ora 13:00, la tribunal, după ce a fost chemat de urgență. Astăzi, judecătorii de la Tribunalul București ar trebui să dea un răspuns în privința măsurii preventive, dacă președintele intezis de Sistem rămâne sau nu sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

