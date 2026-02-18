Un nou atac sângeros comis de un transgender. Și-a măcelărit familia și a rănit alți trei copii la un meci de hochei din Rhode Island

14:10

Călin Georgescu va merge, miercuri, la ora 13:00, la tribunal, după ce a fost chemat de urgență. Astăzi, judecătorii de la Tribunalul București ar trebui să dea un răspuns în privința măsurii preventive, dacă președintele intezis de Sistem rămâne sau nu sub control judiciar pentru încă 60 de zile.