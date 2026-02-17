Oficial, Oradea a pierdut turiști în 2025. S-ar fi „mutat” de fapt în apartamentele de pe Airbnb și Booking nedeclarate
Bihoreanul, 17 februarie 2026 19:20
Numărul de turiști înregistrați oficial în Oradea a scăzut în 2025, depășind cu puțin 220.000, arată datele Institutul Național de Statistică, însă explicația este mai nuanțată. Potrivit Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune, turiștii nu au dispărut, ci s-au mutat, în bună parte, din hoteluri și pensiuni spre apartamentele închiriate prin platforme online, multe dintre ele nedeclarate oficial ca desfășurând activități de cazare în regim hotelier.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 10 minute
19:30
A fost nebun sau criminal? Elevii sunt invitați la film și discuții despre omorul din „Ciuleandra”, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea # Bihoreanul
O nouă ediție a Salonului cultural orădean, sub genericul „Filmul și romanul Ciuleandra - vizionare și interpretare critică”, va avea loc la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, luni, 23 februarie. Evenimentul este dedicat în special elevilor de liceu și profesorilor, iar intrarea este liberă.
Acum 30 minute
19:20
Oficial, Oradea a pierdut turiști în 2025. S-ar fi „mutat” de fapt în apartamentele de pe Airbnb și Booking nedeclarate # Bihoreanul
Numărul de turiști înregistrați oficial în Oradea a scăzut în 2025, depășind cu puțin 220.000, arată datele Institutul Național de Statistică, însă explicația este mai nuanțată. Potrivit Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune, turiștii nu au dispărut, ci s-au mutat, în bună parte, din hoteluri și pensiuni spre apartamentele închiriate prin platforme online, multe dintre ele nedeclarate oficial ca desfășurând activități de cazare în regim hotelier.
Acum o oră
18:40
Imagini spectaculoase de la Gala de Anul Nou Chinezesc. Roboții umanoizi, în prim-plan: au făcut kung-fu alături de mai mulți tineri (VIDEO) # Bihoreanul
Roboții umanoizi au fost în centrul atenției la Gala Festivalului de Primăvară 2026, cea mai urmărită emisiune televizată, organizată în China cu ocazia intrării în Anul Nou Chinezesc.
Acum 2 ore
18:00
Cât trei hoteluri! Primăria a identificat în Oradea peste 640 de apartamente închiriate turiştilor în regim hotelier, multe dintre ele „la negru”. Ce urmează # Bihoreanul
Primăria Oradea a identificat, consultând mai multe baze de date, peste 640 de apartamente închiriate pe platformele Airbnb, Booking şi altele, ceea ce reprezintă capacitatea de cazare a trei hoteluri mari. Reprezentanţii municipalităţii au făcut un apel la proprietarii apartamentelor scoase la închiriere în regim hotelier să le declare, până la 31 martie, ca fiind spaţii nerezidenţiale. După expirarea termenului limită, municipalitatea orădeană va sesiza ANAF şi Ministerul Turismului cu privire la spaţiile operate fără forme legale.
Acum 4 ore
17:10
Un băiat de 12 ani și tatăl său își prezintă la Cetatea Oradea colecția spectaculoasă de reptile și arahnide tropicale vii, printre care pitoni, boa sau scorpioni # Bihoreanul
Reptile și arahnide tropicale vii, colecționate de un băiat de 12 ani și tatăl său, Armin și Mihail Alexandrescu, vor putea fi văzute la Cetatea Oradea începând de marți, 24 februarie. Printre exponate vor fi exemplare spectaculoase de pitoni, boa, șarpe regal de deșert, scorpioni etc.
16:30
Nicușor Dan, despre relația cu SUA: „Momentul de neîncredere a fost depășit”. De ce merge președintele la Washington # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că relația dintre România și Statele Unite a depășit episodul de neîncredere generat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șeful statului va fi prezent miercuri, 19 februarie, la Washington, unde va participa, în calitate de observator, la prima reuniune a Consiliul pentru Pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump.
16:20
Se schițează calendarul de evenimente din Oradea în 2026. Ar putea cuprinde și show-ul unui artist de renume internațional # Bihoreanul
Cele mai mari festivaluri de la Oradea - cum ar fi Festivalul Medieval, Sounds of Oradea și Oradea Festifall - ar urma să continue și în 2026 cu noi ediții, iar reprezentanții APTOR își propun să încerce să aducă un nou artist de talie internațională pe scena locală.
15:40
Noi restricții de circulație: Primăria Oradea va înlocui duminică reclama de pe Pasajul Magheru, spartă de o automacara în decembrie (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulație din cadrul Primăriei Oradea, întrunită marți, a instituit noi restricții de trafic pe raza municipiului. Traficul auto prin pasajul rutier care subtraversează Bulevardul Magheru va fi oprit duminică între orele 7 – 14 pentru montarea reclamei luminoase de pe frontonul construcției. În plus, miercuri circulația prin pasajul feroviar din strada Crângului va fi închisă, iar începând de joi traficul rutier pe strada Octavian Goga va reveni la sensul inițial dinspre Calea Aradului spre Traian Blajovici.
Acum 6 ore
15:00
Oficial, Oradea a pierdut turiști în 2025. S-ar fi „mutat” de fapt în apartamentele Airbnb și Booking nedeclarate # Bihoreanul
Numărul de turiști înregistrați oficial în Oradea a scăzut în 2025, depășind cu puțin 220.000, arată datele Institutul Național de Statistică, însă explicația este mai nuanțată. Potrivit Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune, turiștii nu au dispărut, ci s-au mutat, în bună parte, din hoteluri și pensiuni spre apartamentele închiriate prin platforme online, multe dintre ele nedeclarate oficial ca desfășurând activități de cazare în regim hotelier.
14:00
Consiliul Județean Bihor, gata să dea peste 1 milion de lei pentru recensământul rutier pe drumurile județene, obligatoriu tot la 5 ani # Bihoreanul
Administrația județeană a lansat o licitație pentru recensământul traficului pe drumurile județene din Bihor, contractul urmând să aibă o valoare de circa 1 milion de lei. Obligatoriu cu o periodicitate de cinci ani, recensământul rutier are ca scop determinarea repartiției și evoluției traficului pentru planificarea lucrărilor de întreținere și reabilitare a drumurilor, dar și pentru motivarea de noi investiții în acestea.
Acum 8 ore
13:20
Atenție când plecați de acasă! O femeie a furat 7.000 de lei dintr-o locuință din Haieu, profitând de poarta și ușa lăsate deschise # Bihoreanul
O femeie de 34 de ani din Vașcău a fost reţinută pentru 24 ore de poliţiştii din Băile Felix, după ce a intrat într-o casă din zonă şi a furat 7.000 de lei. Femeia a profitat de neatenția proprietarului, care a lăsat deschise poarta curții și ușa locuinței.
13:00
Un proxenet condamnat de Tribunalul Constanța s-a predat la Poliția Oradea și a fost încarcerat # Bihoreanul
Un bărbat de 25 de ani, condamnat definitiv de Tribunalul Constanța la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru proxenetism, s-a prezentat luni, 16 februarie 2026, la Poliția municipiului Oradea, fiind ulterior încarcerat în Penitenciar pentru executarea pedepsei.
12:40
Boală grea: mizerie și lipsa actelor în unitățile de producție, procesare și comercializare a alimentelor # Bihoreanul
Peste un sfert de milion de lei este valoarea însumată a amenzilor date de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor în prima lună a anului, după efectuarea a peste 700 de controale în unități de producție, procesare și comercializare a alimentelor. Cele mai frecvente nereguli găsite au fost, ca totdeauna, mizeria și lipsa actelor.
12:00
Patru noi focare de pestă porcină africană descoperite în Bihor, dar și două focare de „leucemie” bovină # Bihoreanul
Medicii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor au descoperit, în urma a peste 200 de controale desfășurate în ultima lună în sectorul sănătății și bunăstării animale, patru noi focare de pestă porcină africană, dar și două de leucoză enzootică bovină, asemănătoare leucemiei la oameni.
Acum 12 ore
11:00
Primarul Florin Birta a solicitat asociațiilor de locatari să pună la dispoziția Primăriei date cu privire la apartamentele care nu sunt ocupate, mai ales că acum nu mai e ca pe vremuri, când exista o carte de imobil cu toate informațiile necesare.
10:10
România stă dezastruos, dar Bihorul este fruntaș la vaccinarea copiilor împotriva bolilor grave! Datele oficiale # Bihoreanul
România se află în cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, tot mai mulți copii fiind lipsiți de protecția pe care o oferă vaccinarea, unele rate de acoperire vaccinală fiind la jumătate din nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Județul Bihor face, însă, o excepție la nivel național, apropiindu-se de o rată de vaccinare de 80%.
09:40
Cinci medalii și un record național pentru arcașii CS Menumorut Biharia la competițiile indoor (FOTO) # Bihoreanul
Arcașii de la CS Menumorut Biharia au început anul 2026 în forță, reușind să cucerească cinci medalii și să doboare un record național la competițiile indoor desfășurate recent. Sportivii bihoreni s-au remarcat atât la Campionatul Național de Tir cu Arcul Target-Indoor, cât și la concursul „7 Fortărețe Indoor”, demonstrând talent, ambiție și constanță pe scena națională a tirului cu arcul.
09:20
Căprioara ciufulită: Proces pentru insulte și dezvăluiri despre amante, câștigat de șeful DGASPC Bihor # Bihoreanul
Controversatul director general al DGASPC Bihor, Călin Puia, a înregistrat o primă victorie de imagine în fața unora dintre cei care îi contestă stilul tiranic de conducere. La finele lunii trecute, Puia a câștigat la Tribunalul Bihor un proces intentat în 2023 unei foste angajate, Laura Mezei, unei asociații, New Pagan Dawn (Noii zori păgâni), și site-ului acesteia, redactiaropaganism.ro, precum și site-ului ziare.com, cărora femeia le-a furnizat informații acuzatoare la adresa directorului.
08:40
CSM Oradea și-a aflat adversara din optimile EuroCup la polo: duel cu CN Terrassa pentru un loc în sferturi # Bihoreanul
Echipa de polo CSM Oradea și-a aflat luni adversara din optimile EuroCup. Formația bihoreană va înfrunta echipa spaniolă CN Terrassa, într-o dublă manșă eliminatorie care va începe la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” și va decide calificarea în sferturile competiției continentale, în Spania.
08:00
Atenție, țeapă! Noua schemă a lui Călin Raita: îi pune pe clienții care i-au plătit în avans apartamentele să și le termine singuri (FOTO) # Bihoreanul
O nouă dezvăluire a BIHOREANULUI privind șmecheriile unui cunoscut afacerist orădean! În loc să finalizeze apartamentele pe care le-a vândut în avans, „Superconstructorul” Călin Raita îi presează pe oameni să termine blocurile... pe banii lor. Afaceristul încheie cu clienții înșelați acte notariale ilegale, prin care îi „suprataxează”, șantajându-i că, dacă vor să ajungă la apartamentele achitate deja, trebuie să verse o falsă „diferență de TVA” într-un cont privat. Autoritățile ar putea să se sesizeze, până nu e prea târziu.
Acum 24 ore
21:50
Bucurie imensă la Oradea Arena: Echipa de baschet a orașului s-a calificat, cu emoții, în finala Cupei României! # Bihoreanul
CSM Raiffeisen Oradea s-a calificat luni seara în finala Cupei României, după ce a învins, emoții, echipa CSM Târgu Mureș, scor 93-89. În ultimul sfert mureșenii se aflau la conducere, însă pe finalul partidei, orădenii au reușit să revină și să își asigure locul în lupta pentru trofeu.
Ieri
19:10
Decizii în coaliție: reforma administrației, agreată de cele patru partide. În ordine publică, educație, sănătate și cultură, salariile pot să nu fie tăiate # Bihoreanul
După o ședință care a durat mai multe ore, coaliția de guvernare a agreat forma finală a reformei administrației centrale și locale, precum și pachetului de relansare economică, a anunțat luni după amiaza purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Cheltuielile realizate de ministere vor trebui reduse cu 10%, dar în sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură bani nu trebuie tăiați neapărat din salarii.
18:30
Spitalul Județean din Oradea își face centru de intervenții în politraume, după ce a câștigat un proiect de peste 28 de milioane de lei # Bihoreanul
Un proiect în valoare totală de peste 28 de milioane de lei, din care 26 milioane lei bani nerambursabili, a fost câștigat de Spitalul Județean Bihor și Primăria Oradea, având ca scop înființarea și dotarea unui centru de intervenții în politraume. Practic, o sală de operații va fi dotată și pregătită pentru intervenții care să fie efectuate de medici din specialități diferite în același timp și pe același pacient care a suferit politraumatisme, de la Neurologie și Cardiologie la Urologie și Ortopedie.
18:30
Provocare online, încheiată în arest: Un adolescent de 15 ani a vandalizat o mașină și a incendiat alte două # Bihoreanul
Un adolescent de 15 ani a fost arestat preventiv în municipiul Brașov, după ce la finalul săptămânii trecute a vandalizat un autoturism și a incendiat alte două, dintr-un motiv halucinant: o provocare din mediul online. Tânărul a distribuit fapta în timp real pe o rețea de socializare, fiind vorba despre TikTok.
18:10
Spitalul Județean din Oradea își face centru de intervenții în politraume, după ce a câștigat un proiect de peste 28 de lei # Bihoreanul
Un proiect în valoare totală de peste 28 de milioane de lei, din care 26 milioane lei bani nerambursabili, a fost câștigat de Spitalul Județean Bihor și Primăria Oradea, având ca scop înființarea și dotarea unui centru de intervenții în politraume. Practic, o sală de operații va fi dotată și pregătită pentru intervenții care să fie efectuate de medici din specialități diferite în același timp și pe același pacient care a suferit politraumatisme, de la Neurologie și Cardiologie la Urologie și Ortopedie.
17:20
VIDEO - Orădeanca Narcisa Badea, fostă finalistă la „Vocea României”, și-a lansat prima piesă originală. Cum sună „Spune-mi” # Bihoreanul
Orădeanca Narcisa Badea, cunoscută publicului după parcursul său remarcabil în show-ul Vocea României, a lansat pe 14 februarie primul său single original, intitulat „Spune-mi”, o baladă pop-rock despre conexiune, vulnerabilitate și curajul de a iubi sincer, realizată alături de Trupa X, proiectul muzical în care Narcisa este solistă.
16:50
Copiii de la CS Crișan Oradea au adus numeroase medalii de la Campionatul Național de Karate Shotokan 2026 # Bihoreanul
Sportivii Clubului Sportiv Crișan Oradea au participat în perioada 14-15 februarie 2026 la Campionatul Național de Karate Shotokan 2026, desfășurat la Râmnicu Vâlcea. Competiția a fost una puternică, cu adversari buni, pregătiți la cluburi mari din țară, dar copiii bihoreni de la SC Crișan, antrenați de Dalina Grațiela Blaj, în zona Aleșd, la Borod, au obținut rezultate deosebite și au demonstrat caracter, disciplină și spirit de luptători adevărați. Vezi rezultatele!
16:30
Orădeanul Adrian Alexandrescu revine în arbitrajul internațional de polo după un an și jumătate # Bihoreanul
După un an și jumătate de pauză, arbitrul orădean Adrian Alexandrescu revine în competițiile internaționale de polo, urmând să oficieze la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial 2027 și să susțină tinerii arbitri români cu experiența sa vastă.
16:10
În ultimii ani, modul în care ascultăm muzică a trecut prin transformări rapide, influențate în principal de avansul tehnologic și de nevoia tot mai mare de mobilitate. Oamenii își doresc libertate de mișcare, dar și un sunet care să păstreze detaliile fine ale pieselor preferate.
15:50
Atenţie, şoferi! Aglomerație în zona Dacia - Decebal. Semafoarele din alte 23 de intersecţii din Oradea intră în lucru până la vară (FOTO) # Bihoreanul
Începând de săptămâna trecută, traficul auto în zona intersecţiei bulevardelor Decebal cu Dacia din Oradea se desfăşoară cu dificultate pe fondul lucrărilor de înlocuire a semafoarelor cu altele moderne, care vor mai dura încă două săptămâni. Din martie vor fi deschise alte şantiere în 23 de intersecţii din cartierele Rogerius şi zonele Dragoş Vodă şi Velenţa printr-o investiţie de 5,1 milioane lei fără TVA, finanţată prin PNRR.
15:30
Flagrant DIICOT în Sânmartin. Un traficant de droguri de mare risc a fost arestat preventiv # Bihoreanul
Un bărbat de 35 de ani a fost arestat preventiv de Tribunalul Bihor, după ce procurorii DIICOT Oradea l-au prins în flagrant în Sânmartin în timp ce oferea droguri de mare risc. Ancheta arată că bărbatul, care se numeşte Marius Ionuţ Dragoş, ar fi vândut substanțe interzise pe parcursul anului 2026, în schimbul unor sume de până la 4.000 de lei.
14:40
De trei ori mai mulți cititori noi. Cum a ajuns Biblioteca Județeană din Oradea, „probabil cea mai digitalizată din țară” # Bihoreanul
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor atrage de aproape trei ori mai mulți cititori noi pe lună după ampla modernizare prin care a trecut recent, iar acest fapt vine dintr-un proiect de modernizare asumat integral, care a schimbat simultan spațiul, tehnologia și modul de funcționare al instituției. Acesta este principalul argument prezentat de conducerea bibliotecii la conferința de presă de bilanț pe anul trecut, organizată luni la sediul instituției.
14:00
Oradea întâmpină în acest an sărbătorile pascale cu o nouă ediție a Târgului de Paști în Cetatea Oradea! Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (Visit Oradea) cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, organizează Târgul de Paști în perioada 3-13 aprilie 2026.
13:50
Copiii de la C.S. Crișul Oradea, printre medaliații Campionatului Național de tir cu arcul pentru tineret (FOTO) # Bihoreanul
Copiii de la C.S. Crișul Oradea au strălucit la Campionatul Național indoor de tir cu arcul pentru tineret, câștigând patru medalii și un titlu de campion național. La Rădăuți, ei au confirmat, astfel, talentul și determinarea de care dau dovadă.
13:40
Regiunea Crișana, implicit județul Bihor, va traversa o perioadă cu variații termice semnificative și precipitații, după cum arată estimarea valorilor termice și precipitațiilor anunțată luni de Administrația Națională de Meteorologie.
13:20
Poliția Bihor: accidentul de lângă Sarcău, provocat de șoferul unui Jaguar care a intrat cu viteză într-o curbă periculoasă și a lovit frontal un BMW # Bihoreanul
Accidentul rutier produs vineri, 13 februarie, pe DN19E, lângă Sarcău, în urma căruia trei persoane au ajuns la spital, a fost provocat de șoferul unui Jaguar, care nu a adaptat viteza într-o curbă periculoasă, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un BMW pe care l-a proiectat în șanț.
13:00
Bolojan, blocat de patru PSD-iști din Guvern. Șefii de la Agricultură, Sănătate, Energie și SGG refuză să semneze tăierile în instituțiile lor # Bihoreanul
Tensiunile dintre reprezentanții PSD și premierul Ilie Bolojan ating un nou apogeu. În timp ce mai mulți lideri de partid duc un adevărat război al acuzelor față de Bolojan, conflictul ajunge și în Guvern, patru miniștri refuzând să semneze documentele necesare promovării Ordonanței care ar urma să reglementeze reducerile de cheltuieli din administrația centrală, ceea ce, practic, îl pune pe premier în imposibilitatea de a adopta legal măsurile. Șeful Guvernului speră în rezolvarea blocajului printr-o decizie a coaliției, programată luni.
12:50
Trei incendii în 8 ore în Bihor. Un autoturism și două recipiente pentru deșeuri au luat foc # Bihoreanul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana - Bihor a fost chemat să intervină în cazul a trei incendii produse în județ în noaptea de duminică spre luni și în cursul dimineții. Două dintre acestea au izbucnit la doar câteva minute distanță în Oradea la o pubelă și un container de gunoi, iar cel de-al treilea la un autoturism în localitatea Săcuieni.
12:30
ANI, încă o „captură”: primar din Bihor, acuzat de incompatibilitate pentru că a deținut un PFA # Bihoreanul
În timp ce în politica mare și în administrația centrală se remarcă politicieni cu averi colosale, ANI își continuă prestațiile ridicole. Specializată în ultimul deceniu în „demascarea” unor aleși comunali pentru delicte formale de conflicte de interese și incompatibilități, instituția a anunțat că l-a descoperit în incompatibilitate pe primarul comunei bihorene Husasău de Tinca, vinovat că în mandatul anterior de viceprimar a deținut un PFA cu care a câștigat, în patru ani, aproape 39.000 lei de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri.
11:40
Cu două decenii în urmă am avut șansa să merg în SUA, cu un grup din care făceau parte zeci de primari bihoreni. Întâlniri oficiale, speech-uri etice, dar și un detaliu șocant: deși conduceau comunități în noroaie, fără apă și canalizare, unii aveau la ei limita maximă de cash permisă, 10.000 de dolari, bani de buzunar. Semn că funcțiile nu erau despre înflorirea comunităților, ci despre prosperitatea personală.
11:10
Simularea județeană a examenului de bacalaureat, organizată între 19 și 22 ianuarie 2026 de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, a scos la iveală o radiografie îngrijorătoare a nivelului de pregătire al elevilor de clasa a XII-a. La Limba și literatura română, doar puțin peste jumătate dintre participanți - 54,01% - au reușit să obțină note de trecere, iar la proba obligatorie a profilului, procentul celor cu note de minimum 5 a coborât la 44,41%.
10:40
Ministrul Sănătății vrea case de sănătate private ca să spargă monopolul CAS. Șeful instituției: Ar fi periclita accesul egal la servicii medicale # Bihoreanul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca banii din asigurările de sănătate obligatorii să meargă și la case private, pentru a sparge monopolul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate și a crea o concurență în domeniu. Rogobete este contrazis de președintele CNAS, Horațiu Moldovan, care admite că reforma sistemului de sănătate este necesară, dar „întrebarea esenţială nu este dacă trebuie să reformăm sistemul, ci cum o facem, fără să punem în pericol accesul egal la servicii medicale”.
10:30
Această informare este efectuată de Comuna Budureasa, adresa: Sat Budureasa, Com. Budureasa, nr. 15, cod poștal 417100, județul Bihor, tel: 0771626478, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă A.B.A. Crișuri, Sistemul de Gospodărire a Apelor Crișuri aviz de gospodărire a apelor/ aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de proiectare și execuție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Budureasa, județul Bihor’’, localizat în comuna Budureasa, județul Bihor’’.
10:20
Unde ieșim săptămâna asta în Oradea: val de evenimente, concerte și party-uri până dimineața. Printre vedete: Irina Rimes și Goldcher, Bebe Cotimanis, Analia Selis # Bihoreanul
Săptămâna aduce la Oradea un maraton de evenimente pentru toate gusturile - de la concerte, spectacole de teatru și ateliere creative, până la expoziții, cursuri de prim-ajutor, activități pentru copii și târguri de adopții de animale. Agenda culturală a orașului include nume cunoscute precum Analia Selis, Vița de Vie, Divertis și Bebe Cotimanis, dar și concerte simfonice, improvizație teatrală, workshop-uri Art Nouveau și numeroase expoziții în muzee și galerii, suficiente motive să ieși din casă în zilele următoare.
09:30
Cum te poate ajuta terapia Vojta să te miști fără durere, la cabinetul Rodibria din Oradea # Bihoreanul
Cabinetul Rodibria Gimnastică Vojta, din cartierul West Residence, oferă pacienților de toate vârstele soluții eficiente pentru recuperare și libertate de mișcare. Terapia Vojta, aplicată prin programe personalizate, este utilizată pentru corectarea și reducerea durerilor de coloană și afecțiunilor neurologice.
09:00
În războiul dintre interlopul orădean Romulus Markovics, alias Romi Neguș, și bătăușul arădean Mihai Moisa, zis Doru Moldoveanu - conflict condimentat cu atacuri nocturne asupra locuinței și mașinilor celui de-al doilea și cu un proces penal pe numele celui dintâi - și-a făcut intrarea un nou personaj: Ţigu. Și nu oricum, ci amenințând cu pistolul..
08:20
Power Doner din Lotus Center, cel mai urmărit fast-food din Oradea: 100.000 de urmăritori pe platforma TikTok (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
S-au format cozi interminabile miercuri, 11 februarie, în zona Food Court din Lotus Center, unde restaurantul Power Doner și-a răsplătit comunitatea cu un doner de pui și un suc la doar 10 lei. Practic, jumătate din populația orașului nostru, Oradea, urmărește și îndrăgește produsele Power Doner.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Cum își justifică plecarea antrenorul de la bascheți # Bihoreanul
Iată cum arată cele mai recente evenimene locale, văzute prin ochii lui Bihorel... Antrenorul de la bascheți va pleca de la cârma echipei. „Sincer să fiu, am obosit. Nu ies din sistem, că iubesc acest sport, dar vreau să mă dedic muncii de antrenorat juniori”. „Dar ăsta nu-i un pas înapoi în carieră?”. „Nu...
07:30
Operatorul de salubritate reamintește cetățenilor că pantofii uzați nu trebuie depozitați în pubela maro, aceasta fiind destinată exclusiv deșeurilor biodegradabile (resturi alimentare, vegetale etc.).
07:10
CSM Oradea este la un pas de o nouă finală de Cupă, iar Oradea Arena se pregătește pentru o seară cu miză uriașă. Roș-albaștrii întâlnesc CSM Târgu Mureș în semifinalele Cupei României, după un sfert de finală dramatic câștigat în prelungiri, într-un duel care poate readuce trofeul pe Crișul Repede. Duelul de luni seara cu mureşenii este programat cu începere de la ora 19:45.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.