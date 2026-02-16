Bucurie imensă la Oradea Arena: Echipa de baschet a orașului s-a calificat, cu emoții, în finala Cupei României!

21:40

În noaptea de Valentine’s, polițiștii din Bihor ies în stradă, alături de jandarmi și polițiști de frontieră, cu filtre pe principalele artere rutiere, la „vânătoare” de șoferi care confundă declarațiile de dragoste cu paharele în plus sau cu substanțele interzise. Conducătorii auto sunt testați pentru consumul de alcool și droguri, într-o acțiune comună menită să depisteze pe cei care urcă la volan după ce au consumat și să țină accidentele departe de drumurile județului.