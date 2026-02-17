Ce a văzut Maia Morgenstern la Oradea: Doamne care s-au dus cu cizme de cauciuc la spectacolul de la Casa de Cultură din cauza noroiului, dar le-au schimbat la garderobă

08:00

O nouă dezvăluire a BIHOREANULUI privind șmecheriile unui cunoscut afacerist orădean! În loc să finalizeze apartamentele pe care le-a vândut în avans, „Superconstructorul” Călin Raita îi presează pe oameni să termine blocurile... pe banii lor. Afaceristul încheie cu clienții înșelați acte notariale ilegale, prin care îi „suprataxează”, șantajându-i că, dacă vor să ajungă la apartamentele achitate deja, trebuie să verse o falsă „diferență de TVA” într-un cont privat. Autoritățile ar putea să se sesizeze, până nu e prea târziu.